GNW-Adhoc: Tecan meldet ein solides zugrunde liegendes Umsatzwachstum sowie eine Steigerung von Rentabilität und Reingewinn für das Gesamtjahr 2023

Tecan meldet ein solides zugrunde liegendes Umsatzwachstum sowie eine Steigerung

von Rentabilität und Reingewinn für das Gesamtjahr 2023

Finanzresultate für das Gesamtjahr 2023 - Highlights

* Umsatz von CHF 1'074.4 Mio. (2022: CHF 1'144.3 Mio.)

* Zugrunde liegendes Wachstum von +6,3% in Lokalwährungen, unter

Ausschluss von Effekten aus niedrigeren Covid-bezogenen Umsätzen und

geringerer Weitergabe von Materialkosten

* Umsatzentwicklung von -1.3% in Lokalwährungen (-6.1% in Schweizer

Franken), bei einer höheren Vergleichsbasis, die noch von

aussergewöhnlichem Rückenwind profitiert hatte

* Wachstum des ausgewiesenen Umsatzes im zweiten Halbjahr von +1.0% bzw.

des zugrunde liegenden Umsatzes von +5.5%, jeweils in Lokalwährungen

* Bereinigtes EBITDA von CHF 220.6 Mio. (2022: CHF 229.9 Mio.)

* Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 20.5% (2022: 20.1%)

* Der bereinigte Reingewinn stieg auf CHF 164.4 Mio. (2022: CHF 154.4 Mio.)

* Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 12.88 (2022: CHF 12.14)

* Vorgeschlagene Erhöhung der Dividende von CHF 2.90 auf CHF 3.00 pro

Aktie

* Starker Anstieg des Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit auf CHF

160.6 Mio. (2022: CHF 128.3 Mio.)

Operative Leistungen 2023

* Ausbau des Kernangebots in der Laborautomatisierung in wichtigen

Wachstumsmärkten

* Signifikanter Fortschritt in den Arbeitsabläufen für Flüssigbiopsien mit

der Einführung des innovativen Phase Separator((TM))

* Erfolgreiche Markteinführung des Uno Single Cell Dispensers

(https://tecan.sharepoint.com/sites/TheDot/SitePages/Unlocking-the-

secrets-of-the-single-cell--introducing-Uno.aspx)((TM)) zur Isolierung

einzelner Zellen

* Neuer Pipettierarm MCA 96 stösst in allen Schlüsselanwendungen der

Genomik, Proteomik und Zellbiologie auf grosse Nachfrage

* Neue Ergänzungen zum Proteomik-Automatisierungsportfolio in der

Resolvex(®)-Linie

* Mehrere neue Partnerschaften und Produkteinführungen im Partnering Business

* Partnering-Business-Kunden unterstützt bei Produkteinführungen in allen

Geschäftsbereichen

* Skalierung der globalen Produktion

* Erfolgreicher Aufbau der Serienproduktion von Cavro(®)-Komponenten in

den Werken in Morgan Hill, Kalifornien, und Penang, Malaysia

* Neues Endmontagewerk in der Freihandelszone Schanghai eröffnet

* Weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsaktivitäten

* «Great Place to Work((TM))(»)(-)Zertifizierung in der Schweiz, in

Deutschland und den USA

* Die Ziele von Tecan zur Reduktion der Treibhausgasemissionen wurden von

der «Science Based Targets»-Initiative (SBTi) bestätigt

Ausblick

* Ausblick für das Geschäftsjahr 2024: Umsatzwachstum im niedrigen

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet und bereinigte

EBITDA-Marge von mindestens rund 20% des Umsatzes prognostiziert

* Mittelfristiger Ausblick: Rückkehr zu durchschnittlichen organischen

Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen, verbunden mit einer kontinuierlichen Verbesserung der

Rentabilität

Männedorf, Schweiz, 12. März 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

erzielte im Gesamtjahr 2023 ein solides zugrunde liegendes Umsatzwachstum sowie

eine Steigerung von Rentabilität und Reingewinn.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Tecan hat das Jahr

2023 in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen, dies dank

des grossen Engagements unserer Teams in aller Welt. Unsere solide Leistung

basiert auf der engen Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Geschäftspartnern

und unserer besonderen Breite an Produktangeboten in verschiedenen Endmärkten.

Diese reichen von der frühen Forschung bis hin zu klinischen und medizinischen

Anwendungen. Auch wenn das Investitionsverhalten der Kunden im Jahr 2024

konservativ bleiben dürfte, ist Tecan gut positioniert, um Chancen in

verschiedenen Regionen und Wachstumsmarktsegmenten zu nutzen. So setzen wir

unseren Weg konsequent fort, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu

skalieren.»

Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2023

Der Auftragseingang für das Gesamtjahr belief sich auf CHF 1'028.1 Mio. (2022:

CHF 1'132.9 Mio. bzw. CHF 1'078.1 Mio. in Lokalwährungen). Dies entspricht einem

Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 9.3% bzw. 4.6% in Lokalwährungen, verglichen

mit dem hohen Auftragseingang im Jahr 2022, als Covid-bezogene Aufträge sowie

Aufträge im Zusammenhang mit dem Materialkosten-Pass-Through noch zu der starken

Dynamik beitrugen. Bei einem soliden Auftragseingang nahe dem Umsatzniveau

erreichte das Book-to-Bill-Verhältnis einen Wert von 0.96. Ohne die Auswirkungen

der niedrigeren Covid-bezogenen Aufträge und der Aufträge im Zusammenhang mit

der Weitergabe von Materialkosten stieg der zugrunde liegende Auftragseingang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte und lag in

Lokalwährungen nur noch 1.9% unter dem Vorjahreswert, nachdem er in der ersten

Jahreshälfte noch deutlicher zurückgegangen war.

Der zugrunde liegende Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 stieg um 6.3% in

Lokalwährungen, dies trotz des herausfordernden Marktumfelds und des

vorsichtigen Investitionsverhaltens vieler Kunden. Der zugrunde liegende Umsatz

schliesst die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (geschätzter

Nettoeffekt von CHF -58.5 Mio. in Lokalwährungen) und eine geringere Weitergabe

von Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr (Nettoeffekt von CHF -19.7 Mio.)

aus. In der zweiten Jahreshälfte stieg der zugrunde liegende Umsatz um 5.5% in

Lokalwährungen.

Der ausgewiesene Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 verringerte sich im Vergleich

zum Vorjahr um 6.1% in Schweizer Franken und erreichte CHF 1'074.4 Mio.,

einschliesslich eines erheblichen negativen Wechselkurseffekts (2022: CHF

1'144.3 Mio. bzw. CHF 1'089.0 Mio. im Vergleich in Lokalwährungen). Der

ausgewiesene Umsatz lag in Lokalwährungen 1.3% unter dem des Vorjahres. Dieser

Wert sank im zweiten Halbjahr um 4.9% in Schweizer Franken und stieg um 1.0% in

Lokalwährungen.

Der ausgewiesene Umsatz für das Gesamtjahr 2023 beinhaltet auch einen

signifikanten Rückgang der Pass-Through-Umsätze im Vergleich zu 2022. Diese

Entwicklung zeigte sich früher und in einem viel grösseren Ausmass als erwartet.

Da diese Umsätze keine Marge aus der Weitergabe höherer Materialkosten

generieren, ist dies eine wünschenswerte Entwicklung.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen(1) (Gewinn

vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen; EBITDA) lag mit CHF

220.6 Mio. leicht unter dem Vorjahresniveau (2022: CHF 229.9 Mio.). Dies ist vor

allem auf geringere Absatzmengen und einen negativen Einfluss der

Kursentwicklung von wichtigen Währungen gegenüber dem Schweizer Franken

zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dennoch auf 20.5% des Umsatzes

(2022: 20.1%).

Der bereinigte Reingewinn(2) stieg auf CHF 164.4 Mio. (2022: CHF 154.4 Mio.),

unterstützt durch einen einmaligen positiven Effekt im Zusammenhang mit

Übergangsmassnahmen aus der Schweizer Steuerreform. Der bereinigte Gewinn pro

Aktie stieg auf CHF 12.88 (2022: CHF 12.14). Der ausgewiesene Reingewinn für das

Jahr 2023 erhöhte sich auf CHF 132.1 Mio. (2022: CHF 121.1 Mio.), während der

unverwässerte Gewinn pro Aktie auf CHF 10.34 (2022: CHF 9.53) stieg.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit stieg im Jahr 2023 um 25.2%

auf 160.6 Mio. CHF (2022: 128.3 Mio. CHF). Im Vorjahr waren die Vorräte und

Sicherheitsbestände erhöht worden, um die Lieferfähigkeit in Zeiten knapper

Materialversorgung sicherzustellen. Diese Bestände wurden nun zunehmend wieder

abgebaut. Dank des starken Geldzuflusses erhöhte sich die Nettoliquidität von

Tecan (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich

Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe) auf CHF 112.6 Mio.

(31. Dezember 2022: CHF 41.2 Mio.).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 451.8 Mio.

(2022: CHF 492.3 Mio. bzw. CHF 466.0 Mio. in Lokalwährungen), was einem Rückgang

von 8.2% in Schweizer Franken bzw. 3.0% in Lokalwährungen gegenüber dem Jahr

2022 entspricht. Im Gegensatz dazu stieg der zugrunde liegende Umsatz um 4.9 %

in Lokalwährungen, wenn man die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen

Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr ausklammert (geschätzter Nettoeffekt von -35.1

Mio. CHF in Lokalwährungen, basierend auf einer Zuteilung von 60% des gesamten

Covid-bezogenen Umsatzes im Jahr 2022).

Dank des guten Wachstums im Servicegeschäft, das aus der höheren installierten

Basis von Instrumenten resultierte, stiegen die wiederkehrenden Umsätze mit

Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien auf 52.8% des

Segmentumsatzes (2022: 51.0%).

In der zweiten Jahreshälfte stieg der zugrunde liegende Umsatz um 4.4% in

Lokalwährungen und der ausgewiesene Umsatz um 1.6% in Lokalwährungen.

Da der Auftragseingang im Gesamtjahr nur leicht unter dem Umsatz lag,

normalisierte sich auch das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-

Bill) auf einen Wert nahe 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und

Steuern; EBIT) erreichte CHF 84.4 Mio. (2022: CHF 87.1 Mio.). Die

Betriebsrendite stieg auf 18.3 % des Umsatzes (2022: 17.1 %), unterstützt durch

Preiserhöhungen und Kostenkontrolle und trotz des geringeren Umsatzes sowie

eines ungünstigen Wechselkurseffekts.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 622.6 Mio.

(2022: CHF 652.0 Mio.), was einem Rückgang von 4.5% in Schweizer Franken und

0.1% in Lokalwährungen entspricht. Der bereinigte Umsatz stieg um 7.4 % in

Lokalwährungen, ohne die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes

und der geringeren Weitergabe von Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr

(geschätzter Nettoeffekt von CHF -23.4 Mio. in Lokalwährungen bzw. CHF -19.7

Mio.).

Der Anstieg des zugrunde liegenden Umsatzes ist in erster Linie auf ein

zweistelliges Wachstum der Paramit-Produktlinie zurückzuführen. Die positive

Entwicklung wurde vor allem durch das OEM-Geschäft im Bereich der medizinischen

Anwendungen getrieben, das teilweise auch vom Nachholbedarf nach dem Ende der

Pandemie profitierte.

Im Gegensatz dazu ging der Umsatz mit Cavro(®) OEM-Komponenten deutlich zurück.

Diese Produkte hatten im Vorjahr einen erheblichen Nachfrageschub erfahren.

Kunden hatten damals grössere Bestellungen platziert, um Unterbrechungen in der

Lieferkette und im Vorfeld der Verlagerung der Produktion an zwei neue

Fertigungsstandorte abzufedern.

Die Nachfrage nach In-vitro-Diagnostiksystemen für die Produktlinie

Synergence((TM)) war solide und der Umsatz in Lokalwährungen blieb im Vergleich zum

Vorjahr nahezu unverändert.

In der zweiten Jahreshälfte stieg der zugrunde liegende Segmentumsatz um 6.3% in

Lokalwährungen und der ausgewiesene Umsatz um 0.6% in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Partnering Business war im Gesamtjahr nur geringfügig

niedriger als der Umsatz, das Book-to-Bill-Verhältnis lag nahe bei 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und

Steuern; EBIT) belief sich auf CHF 64.4 Mio. (2022: CHF 74.4 Mio.), und die

ausgewiesene Betriebsrendite erreichte 10.3% des Umsatzes (2022: 11.4%). Die

Integrationskosten und Abschreibungen auf erworbenen immateriellen

Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Übernahme von Paramit wurden für die

Gruppe im Segment Partnering Business verbucht. Weitere Faktoren, die sich

negativ auf die Segmentmarge auswirkten, waren die geringeren Umsätze mit

entsprechend negativen Skaleneffekten und ein weniger günstiger Produktmix.

Zusätzliche Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa war die Entwicklung des ausgewiesenen Gesamtumsatzes von Tecan im Jahr

2023 noch von einer Covid-bedingt hohen Vergleichsbasis und einer schwächeren

Nachfrage geprägt; dementsprechend ging der Umsatz um -22.6% in Schweizer

Franken und -19.9% in Lokalwährungen zurück. Der Umsatz im Life Sciences

Business lag in Lokalwährungen 14.1% unter dem Vorjahreswert, im Partnering

Business sank er in Lokalwährungen um 24.2%.

In der zweiten Jahreshälfte sank der Umsatz in Europa um 24.6% in Lokalwährungen

für die Gruppe sowie um 7.7% bzw. 36.2% für die Segmente Life Sciences Business

und Partnering Business.

In Nordamerika wuchs der ausgewiesene Umsatz um 5.8% in Schweizer Franken und um

11.8% in Lokalwährungen. Trotz der hohen Covid-bedingten Vergleichsbasis und

eines vorsichtigeren Investitionsverhaltens der Kunden stieg der Umsatz im

Geschäftssegment Life Sciences Business um 5.1% in Lokalwährungen. Das

Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatzanstieg von 16.4%

in Lokalwährungen, getrieben durch ein starkes Wachstum im medizinischen OEM-

Geschäft, das die Covid-bedingten Umsätze in anderen Produktkategorien aus dem

Jahr 2022 mehr als ausglich.

Das Umsatzwachstum in Nordamerika beschleunigte sich in der zweiten Jahreshälfte

2023 und erreichte 17.1% in Lokalwährungen. Beide Geschäftssegmente trugen zu

dieser Dynamik bei, wobei das Life Sciences Business um 13.1 % in Lokalwährungen

und das Partnering Business um 19.6 % wuchs.

In Asien sank der ausgewiesene Umsatz im Jahr 2023 um 8.0% in Schweizer Franken

bzw. 1.7% in Lokalwährungen. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Umsatz

dagegen um 7.7% in Lokalwährungen. Die Umsatzentwicklung in den zwei

Geschäftssegmenten verlief in den beiden Halbjahren jedoch sehr unterschiedlich.

Während das Partnering Business in der ersten Jahreshälfte noch von einer hohen

Covid-bedingten Vergleichsbasis und einem Umsatzrückgang bei den Cavro-

Komponenten geprägt war, stieg der Segmentumsatz im zweiten Halbjahr um 25.5% in

Lokalwährungen. Das Partnering Business schloss daher das Gesamtjahr mit einem

leichten Umsatzverlust von 2.9% in Lokalwährungen ab.

Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Life Sciences Business in der ersten

Jahreshälfte einen deutlichen Umsatzanstieg in Lokalwährungen. Es musste aber im

zweiten Halbjahr einen fast identischen Umsatzrückgang von 9.8% in

Lokalwährungen hinnehmen, was hauptsächlich auf die Marktschwäche in China

zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr 2023 blieb der Umsatz des

Geschäftssegments Life Sciences Business in Asien mit -0.3% in Lokalwährungen

somit nahezu unverändert.

Operative Leistungen 2023

Tecan hat im Jahr 2023 eine Reihe neuer Produkte erfolgreich auf den Markt

gebracht. Ein herausragendes Beispiel ist der Phase Separator((TM)), eine

innovative Pipettierfunktion, die auf der Fluent(®) Automation Workstation

verfügbar ist und einen bedeutenden Fortschritt in der

Flüssigkeitstrenntechnologie darstellt. Dieses einzigartige Modul verfügt über

eine fortschrittliche Sensorik zur Erkennung der Grenzfläche zwischen Plasma und

Erythrozyten. Diese ist bei Arbeitsabläufen wie der zellfreien DNA-Sequenzierung

in der Flüssigbiopsie erforderlich und wird auch in Bereichen wie der Trennung

der organischen Lösungsmittelphase bei der Probenvorbereitung für

Massenspektrometrie-Workflows angewendet.

Zu den weiteren Markteinführungen gehört der Uno Single-Cell Dispenser

(https://tecan.sharepoint.com/sites/TheDot/SitePages/Unlocking-the-secrets-of-

the-single-cell--introducing-Uno.aspx). Der Uno ist ein wertvolles Werkzeug für

die Isolierung einzelner Zellen. Es ermöglicht den Wissenschaftlern, die

Biologie einzelner Zellen zu erforschen, um ihre speziellen Funktionen zu

verstehen, zu eruieren, was Krankheiten auslöst und welche Behandlungen sie

wieder gesund machen könnten.

MCA 96, ein Pipettierarm mit 96 Kanälen für den Fluent Liquid Handler, wurde

zusammen mit einer benutzerfreundlichen Software auf den Markt gebracht. Er

stiess in allen Schlüsselanwendungen der Genomik, Proteomik und Zellomik auf

grosse Nachfrage. Tecan ergänzte das breite Automationsportfolio auch mit der

Einführung neuer Produkte in der Resolvex-Linie. Diese bedienen bisher

unerfüllte Workflow-Bedürfnisse in der Proteomik, bei bioanalytischen Prozessen,

bei der Nukleinsäureaufreinigung und bei Workflows für die

Lebensmittelsicherheit.

Neben verschiedenen Partnerschaften, die das Unternehmen 2023 einging, bilden

Tecan und Oxford Nanopore eine Allianz mit dem Ziel, eine automatisierte,

nahtlose und vollständig kompatible Library-Preparation-Lösung für die Nanopore-

Sequenzierung von Fragmenten nativer DNA/RNA beliebiger Länge zu schaffen. Zudem

unterstützte Tecan verschiedene Kunden bei der Produkteinführung und dem Start

der kommerziellen Lieferungen in allen Geschäftsbereichen des Partnering

Business. Dazu gehören kundenspezifische OEM-Systeme, OEM-Komponenten sowie

Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen. Die Projektpipeline für

neue Entwicklungs- und Fertigungsprojekte ist nach wie vor reichhaltig und das

breite OEM-Angebot mit starken Synergien zwischen den einzelnen Projekten und

Lösungsangeboten wird gut aufgenommen.

Im Jahr 2023 baute Tecan die globale Produktion und die operative Präsenz weiter

aus. Die Serienproduktion von Cavro-Komponenten wurde erfolgreich von San Jose,

Kalifornien, zu den Tecan-Standorten in Morgan Hill, Kalifornien, und Penang,

Malaysia, verlagert. Darüber hinaus eröffnete Tecan 2023 in der Freihandelszone

Schanghai (SFTZ) ein neues Werk zur Endmontage. Hier können nun auch Produkte

für das Liquid Handling und die Detektion vor Ort hergestellt werden, um das

Geschäft von Tecan in China weiter voranzutreiben.

Nachhaltigkeitsbericht 2023

Das Engagement von Tecan für ein solides Management der sozialen und

ökologischen Auswirkungen wurde 2023 mit einer hervorragenden Teilnahmequote von

92% an der ersten vollständig globalen Mitarbeiterbefragung von Tecan, der

Erlangung der Zertifizierung von Great Place to Work((TM)) in Deutschland und den

USA sowie der Rezertifizierung in der Schweiz weiter unter Beweis gestellt.

Tecan hat der «Science Based Targets»-Initiative Ziele für die Reduktion von

Treibhausgasemissionen im Jahr 2023 vorgelegt und eine Validierung dieser Ziele

sowie die Bestätigung erhalten, dass die geplanten Emissionsreduktionspläne

glaubwürdig sind. Das Unternehmen hat sich ein absolutes Emissionsreduktionsziel

gesetzt und verpflichtet sich, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette

(Scopes 1, 2 und 3) Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen. Die

entsprechenden Ziele sind im Nachhaltigkeitsbericht 2023 dargelegt und

beinhalten die Verpflichtung, bis 2025 zu 100% Strom aus erneuerbaren Energien

zu beziehen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 wurde heute als Teil des

Geschäftsberichts 2023 veröffentlicht.

Antrag an die Generalversammlung zur Erhöhung der Dividende

Aufgrund des soliden zugrunde liegenden Umsatzwachstums und einer Steigerung der

Rentabilität, des Reingewinns und des Geldzuflusses im Gesamtjahr 2023 sowie auf

der Grundlage eines weiterhin positiven Geschäftsausblicks wird der

Verwaltungsrat der Generalversammlung von Tecan am 18. April 2024 eine Erhöhung

der Dividende von CHF 2.90 auf CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der

Dividende, d.h. CHF 1.50, wird aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve

ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Ausblick

Tecan hat den kurzfristigen Ausblick und die Prognose für das Gesamtjahr 2024

initiiert und erwartet eine Steigerung des ausgewiesenen Umsatzes im niedrigen

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen. Da sich die Unterbrechungen in

der Lieferkette normalisiert haben, geht Tecan in diesem Ausblick von keinen

weiteren Umsätzen aus der Weitergabe von Materialkosten aus (CHF 8.1 Mio. im

Jahr 2023).

Tecan erwartet eine bereinigte EBITDA-Marge ohne akquisitions- und

integrationsbedingte Kosten von mindestens rund 20% des Umsatzes,

einschliesslich eines angenommenen negativen Effekts aus Wechselkursen von rund

40 Basispunkten.

In der Prognose 2024 sind mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres nicht

berücksichtigt.

Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2024 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem

US-Dollar zu CHF 0.85.

Tecan bestätigt auch den mittelfristigen Ausblick, in dem das Unternehmen davon

ausgeht, die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden Endmärkte

weiterhin zu übertreffen und damit zu durchschnittlichen organischen

Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen zurückzukehren sowie die Rentabilität kontinuierlich zu

verbessern.

(1 )Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen

schliesst Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 17.7 Mio.) sowie einmalige

Pensionsplaneffekte (-CHF 4.4 Mio.) aus.

(2 )Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro

Aktie für 2023 schliesst Akquisitions- und Integrationskosten (+17,7 Mio. CHF),

einmalige Pensionsplaneffekte

(-CHF 4.4 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen

immateriellen Vermögenswerten (+CHF 19.5 Mio.) aus, und die beiden Kenngrössen

wurden mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 1.3% berechnet.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

