GNW-Adhoc: The Coretec Group nimmt zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads ihres Endurion-Batterieprogramms an zwei EV-Batteriekonferenzen teil

^ANN ARBOR, Michigan, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group

(https://thecoretecgroup.com/) (OTCQB: CRTG), ein Entwickler von aktiven

Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS)

für Elektrofahrzeuge, Cleantech und neuartige Technologieanwendungen, wird in

den kommenden Monaten an den Veranstaltungen?Plugvolt Battery Seminar"

(https://plugvolt.com/seminars/) und?The Battery Show"

(https://www.thebatteryshow.com/en/home.html?utm_medium=paid-

search&utm_source=google&utm_campaign=NAM23BTS-GB-

BR_BAT&utm_term=2023&utm_content=NAM23BTS-GB-

BR_BAT&gad=1&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJt45UuUJe88jdYrepeRo_u0eAzoUn7bgfON3

lNQ9uOlY5S9cDJ664IaAuy5EALw_wcB) teilnehmen. Die Unternehmensleitung wird die

neuesten Branchentrends verfolgen und sich mit anderen Branchenführern

austauschen, um das Bewusstsein für das Endurion-Batterieprogramm

(https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/) des Unternehmens zu stärken.

Führungskräfte des Unternehmens werden vom 18. bis 20. Juli am Plugvolt Battery

Seminar in Plymouth, Michigan, teilnehmen. Dieses Seminar bietet die neuesten

Brancheninformationen von großen OEMs, Tier-1-Systementwicklern und

Batterieherstellern, darunter Celia Cunningham, Forschungsingenieurin bei der

Ford Motor Company (https://www.ford.com/), und Tobias Glossmann, leitender

Systemingenieur bei Mercedes Benz R&D NA (https://mbrdna.com/). Außerdem werden

Mitglieder des Coretec-Teams vom 12. bis 14. September an der Veranstaltung?The

Battery Show North America" in Novi, Michigan, teilnehmen. Die Veranstaltung ist

Nordamerikas größtes Event für fortschrittliche Batterien mit Hunderten von

Batterie- und EV-Lieferanten sowie herausragenden Möglichkeiten für

Weiterbildungen in diesem Bereich. Beide Konferenzen bieten Gelegenheit zum

Networking, und Interessenten werden gebeten, sich über die Kontaktseite

(https://thecoretecgroup.com/contact/) von Coretech an das Unternehmen zu

wenden, um ein Treffen zu vereinbaren.

?Während Endurion weiterhin Fortschritte macht, bieten diese Konferenzen die

Möglichkeit, mit Branchenführern und Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten",

so Michelle Tokarz, VP of Partnerships and Development bei The Coretec Group.

?Beide Veranstaltungen sind ideal für uns, um unsere bahnbrechende Arbeit am

Endurion-Programm mit potenziellen Partnern zu teilen und gleichzeitig über die

neuesten Trends in der Branche auf dem Laufenden zu bleiben."

Endurion ist das Batterieentwicklungsprogramm von Coretec, das sein Fachwissen

auf dem Gebiet der Silizium-Nanopartikel einsetzt, um siliziumbasierte Anoden

für Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln, die sich weniger schnell entladen

undsich schneller aufladen lassen als der derzeitige Industriestandard für

Elektrofahrzeuge und andere aufstrebende Anwendungen. Um mehr darüber zu

erfahren, sehen Sie sich das Informationsvideo des Unternehmens an, das hier

(https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/) abrufbar ist.

Um mehr über The Coretec Group zu erfahren, besuchen Sie

https://thecoretecgroup.com/.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler

von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von

Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen lassen

und sich weniger schnell entladen. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann

theoretisch eine bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als

herkömmlicher Graphit. Mit seinem eigenen Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion

Silizium in die Batterieanode. Bereits eine geringe Erhöhung des Siliziumgehalts

wird den Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen

revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt The Coretec Group ihr technisches Silizium auch zur

Entwicklung eines Portfolios von technischen Siliziumprodukten für die

Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleiter und die druckbare Elektronikindustrie.

Das Unternehmen entwickelt auch seine C-Space-Technologie für volumetrische 3D-

Displays weiter.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com

(https://thecoretecgroup.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The

Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die

Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen

und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb

unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren

Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in

dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und

Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den

zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines

Unternehmens dar.

Kontakt zum Unternehmen:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com (mailto:info@thecoretecgroup.com)

(mailto:info@thecoretecgroup.com)+1 (866) 916-0833

Medienkontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com (mailto:coretec@fischtankpr.com)

(mailto:coretec@fischtankpr.com)+1 (518) 669-6818

