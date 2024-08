GNW-Adhoc: Trackunit erzielt Durchbruch mit der Betriebsdatenplattform IrisX

^* Trackunit bringt IrisX auf den Markt, die neue Betriebsdatenplattform für

das Bauwesen

* Bietet Kunden vollen Zugang zu generativer KI-gestützter

Geschäftstransformation

* Basiert auf der skalierten und bewährten Plattform Iris, die seit 2018 in

Betrieb ist

* Plattform garantiert abgegrenzte Protokolle für Datenschutz und

Cybersicherheit

* Bietet Kunden Analysen, automatisierte Arbeitsabläufe und die Möglichkeit,

Apps und Erweiterungen zu erstellen

* Die dynamische und organische Entwicklung von IrisX wird dafür sorgen, dass

Kunden bei der Digitalisierung an vorderster Front stehen

AALBORG, Dänemark, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Unternehmen

contech Trackunit hat heute seine Betriebsdatenplattform IrisX auf den Markt

gebracht, die speziell auf den Off-Highway-Bereich der Baubranche zugeschnitten

ist.

Die neue Plattform betritt effektiv Neuland, indem sie auf der bewährten Iris-

Plattform aufbaut und es Kunden ermöglicht, generative KI und große

Sprachmodelle in einer dynamischen und sich entwickelnden, offenen Umgebung zu

nutzen.

?Es war Gartner, das in einem Bericht im Herbst 2023 den Aufstieg von Industrie-

Cloud-Plattformen voraussagte und hervorhob, dass bis 2027 mehr als 70 % der

Unternehmen ICPs nutzen werden (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2023-10-16-gartner-identifies-the-top-10-strategic-technology-trends-

for-2024)", so Søren Brogaard, CEO von Trackunit.?IrisX ist im Wesentlichen ein

ICP für den Off-Highway-Bau und wird die Produktivität und die

Markteinführungszeit exponentiell verändern.

?Dies ist eine speziell entwickelte Plattform, die Daten aus dem Backoffice mit

den Frontlines verbindet, optimiert und bereitstellt und ihren Platz in einer

umfassenderen Cloud- und IT-Architektur einnimmt", so Brogaard weiter.?Das

Schöne an IrisX ist, dass es mit all Ihren anderen Tools koexistiert und sich in

diese integrieren lässt, so dass Kunden wählen können, wie viel sie nutzen

möchten.

?IrisX soll Unternehmen dabei helfen, die großen Herausforderungen der digitalen

Transformation zu meistern, wie z. B. hohe Anfangsinvestitionen und den Mangel

an technischen Fachkräften", ergänzte Brogaard.?Durch das Angebot einer

Plattform, die mit vorhandenen Tools koexistiert und sich in diese integrieren

lässt, sorgen wir für eine schnellere Wertschöpfung und Wirkung und erleichtern

es Unternehmen, ihre digitalen Investitionen zu skalieren."

?Unsere Kunden und Partner haben bereits Erfahrung mit der Entwicklung

proprietärer Lösungen durch Iris", fügte Brogaard hinzu.?Jetzt eröffnet IrisX

durch die Integration von KI und maschinellem Lernen tiefgreifende Einblicke und

Möglichkeiten, die speziell auf die Schmerzpunkte der Kunden abzielen, wie z. B.

Ausfallzeiten, Wartungspläne und die Verfolgung von Flotten zwischen Standorten,

um nur einige zu nennen.

?Mit einer beschleunigten Wertschöpfung und zu geringen Kosten ist IrisX

entwicklerfreundlich und wird die Kombination von Telematikdaten, Betriebsdaten

und kommerziellen Daten in einer sicheren und skalierbaren Plattform mit

stärkerer Cybersicherheit erleichtern und gleichzeitig den Datenschutz für die

Daten gewährleisten", sagte er.

?Trackunit hat jahrelang Telematik- und Betriebsdaten in einem gut

strukturierten Datenpool harmonisiert und bereinigt, und Kunden können absolut

sicher sein, dass sie nur die Daten freigeben, die sie freigeben möchten, wenn

sie dazu bereit sind", so Brogaard.?Ihre Datenwissenschaftler werden praktisch

ab dem Tag ihrer Anmeldung in der Lage sein, ihr eigenes Ökosystem auf IrisX

aufzubauen, sodass sie Daten, die für die Aufrechterhaltung ihres

Wettbewerbsvorteils von entscheidender Bedeutung sind, schützen können."

IrisX wird es den Benutzern auch ermöglichen, Erkenntnisse über Geräte, Flotten

und Standorte in ihre gesamte technische Infrastruktur zu integrieren, wobei die

Einhaltung von Vorschriften und Cybersicherheitsbedenken durch Datenschutz- und

Governance-Protokolle abgedeckt sind, die durch die ISO 27001-Zertifizierung

eingebettet sind.

?Die Bandbreite der Möglichkeiten von IrisX ist wirklich unglaublich", so

Brogaard.?Das Automatisierungsstudio wird beispielsweise dazu beitragen, viele

manuelle Aufgaben zu eliminieren, sodass sich die Teams auf höherwertige

Aktivitäten konzentrieren und mithilfe von Entwürfen die App-Integration

optimieren und die Automatisierung von Arbeitsabläufen erstellen können.

?Kunden werden auch in der Lage sein, Software-Entwicklungskits zu nutzen, um

Apps und Erweiterungen zu erstellen, die speziell auf ihren Kundenstamm

zugeschnitten sind, und so nicht nur das Serviceangebot zu verbessern, sondern

auch die Leistungsfähigkeit ihrer Telematikdaten, proprietären Daten und Daten

von Drittanbietern zu erweitern", erklärte er.

Für Erstausrüster bedeutet dies beispielsweise, dass sie prädiktive Analysen in

proaktive Verkäufe umwandeln können, während Auftragnehmer unter anderem in der

Lage sein werden, einen standortübergreifenden Vergleich von externen

Mietobjekten mit internen Vermögenswerten zu erstellen, um die Nutzung zu

optimieren und die Kosten zu minimieren. Auch Vermietungsunternehmen werden

davon profitieren. Sie werden beispielsweise in der Lage sein, ihre Depot-

Durchlaufzeit durch Datenanalysen zu optimieren.

?Wir treten in eine Ära ein, in der IT nicht mehr als ein Nebenprojekt

betrachtet werden kann, das parallel zu den eigentlichen Aufgaben Ihres

Unternehmens läuft", so Brogaard.?Das Tempo des Lernens erfordert, dass man es

in den Mittelpunkt all seiner Handlungen stellt, um die enormen Möglichkeiten

mit unbegrenzter Skalierbarkeit zu nutzen, die sich aus der neuen

Geschäftstransformation ergeben.

?IrisX wird sich dynamisch weiterentwickeln und entfalten", sagte er.?Unsere

Kunden, die bereits an Bord sind, werden einen Vorsprung bei all den wirklich

aufregenden Entwicklungen haben, die sich entfalten werden, wenn die Plattform

immer ausgefeilter wird."

* Weitere Informationen finden Sie unter https://trackunit.com/irisx/. Bitte

beachten Sie, dass diese Seite am 29. August 2024 um 12:00 Uhr MEZ online

geht.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4b69e62-

0597-438e-940e-8260b208d731

