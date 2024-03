GNW-Adhoc: TrueCommerce erneut als führend im IDC MarketScape für "Global Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network" gelistet

Heute im Fokus

Deutsche Bank: Einsparungen im Blick. Alcoa übernimmt JV-Partner Alumina in Milliarden-Deal. NYCB schließt Kapitalerhöhung ab. Mercedes-Benz will sich von Autohäusern in Deutschland trennen. Xiaomi startet Auslieferung des ersten Elektroauto-Modells. Douglas will schon vor Ostern an die Börse.