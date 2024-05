GNW-Adhoc: TrueCommerce setzt neuen Standard mit direkter EDI-Integration für SAP S/4HANA Cloud Public Edition

^PITTSBURGH und ISMANING BEI MÜNCHEN, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

TrueCommerce (https://www.truecommerce.com/de/?noredirect=de-

DE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PR&utm_campaign=s4hana), ein globaler

Anbieter von Supply-Chain- und Handelspartner-Konnektivitäts-, Integrations- und

Omnichannel-Lösungen, hat heute seine bahnbrechende Integration des

elektronischen Datenaustauschs (EDI) mit der SAP S/4HANA Cloud Public Edition

vorgestellt. Diese direkte Integration stellt einen bedeutenden Fortschritt in

der Branche dar und versetzt TrueCommerce-Kunden in die Lage, ihre SAP-Systeme

nahtlos mit anderen Handelspartnern und Plattformen zu verbinden und zu

integrieren, wodurch die Gesamteffizienz, Compliance und Transparenz in ihrer

gesamten Lieferkette verbessert werden. Die Integration wird auch die private

Cloud, lokale Version von SAP S/4HANA unterstützen.

Da Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit über Grenzen hinweg ausweiten, ist die

Notwendigkeit, den Datenaustausch effizient zu verwalten und die Einhaltung der

Vorschriften sicherzustellen, von entscheidender Bedeutung. Die EDI-Integration

von TrueCommerce mit SAP S/4HANA (https://www.truecommerce.com/de/sap-s-4hana-

edi-integration/?utm_source=pressrelease&utm_medium=PR&utm_campaign=s4hana)

umfasst Lagerintegration, Order-to-Cash sowie Procure-to-Pay- und Fulfillment-

Prozesse. Es ermöglicht Kunden, kritische Geschäftsdokumente mit ihren

Handelspartnern auszutauschen, manuelle Prozesse zu eliminieren und Fehler zu

reduzieren. Darüber hinaus bietet TrueCommerce einen EDI-Service, der

sicherstellt, dass Kunden die Anforderungen an eine konforme elektronische

Rechnungsstellung erfüllen.

Die direkten API-Integrationsfunktionen von TrueCommerce bieten Kunden einen

besseren Einblick in ihre Lieferkette und verbessern die Entscheidungsfindung

und den Kundenservice.

"Die Integration von TrueCommerce mit SAP S/4HANA ist ein wichtiger Meilenstein

auf unserem Weg zur digitalen Transformation für die Lieferkette", sagte Mike

Gross, CTO bei TrueCommerce.?Durch die nahtlose Verbindung unserer Systeme

unterstützen wir unsere Kunden mit Echtzeitanalysen, um ihre Abläufe zu

rationalisieren, die Transparenz der Lieferkette, das Finanzmanagement und die

Skalierbarkeit zu verbessern und letztendlich außergewöhnliche Kundenerlebnisse

zu bieten."

"Mit dem Upgrade von einem lokalen ERP auf SAP S/4HANA freuen wir uns, unsere

Partnerschaft mit TrueCommerce zu bekräftigen", sagte Andrew Thomas, Director of

IT bei Northern Technologies International Corp. - ein TrueCommerce-Kunde.

"TrueCommerce ist ein vertrauenswürdiger Technologiepartner und die

Bereitstellung einer direkten EDI-Integration, die auf SAP S/4HANA zugeschnitten

ist, ist ein Beweis für ihre innovativen Fähigkeiten und ihr Engagement für die

Kunden. Diese direkte EDI-Integration mit SAP S/4HANA wird unsere

Geschäftskontinuität unterstützen, die Skalierbarkeit unserer Abläufe verbessern

und durch reibungslosere Prozesse zu unserem Geschäftswachstum beitragen."

Vorteile für Endbenutzer

Zu den Integrationsfunktionen von TrueCommerce SAP S/4HANA gehören:

* Integrierte Dokumentation - Die?Order-to-Cash" - und?Fulfillment"

-Prozesse von TrueCommerce umfassen integrierte Verkaufsdokumente für die

Erstellung und Aktualisierung von Aufträgen, Auftragsbestätigung und mehr

sowie die Lagerintegration für Lagerversandaufträge und

Lagerversandbestätigung. Benutzer können auch Inventarverfügbarkeit für

jeden ihrer Kanäle senden. Für traditionelle Lagerbestellungen und

Versandprozesse kann TrueCommerce mehrere Methoden zur Erfüllung von

Bestellungen unterstützen.

* Unterstützung für mehrere erweiterte Versandbenachrichtigungen (ASN) - Um

die Einhaltung der Vorschriften durch Handelspartner sicherzustellen,

unterstützt die Integration mit SAP eine Vielzahl von ASN-Typen,

einschließlich Paletten, traditioneller Pick-and-Pack-Standard und Paletten-

Pick-and-Pack.

* Procure-to-Pay - Die TrueCommerce-Lösung unterstützt den Austausch

kritischer Dokumente über die Order-to-Cash-, Procure-to-Pay- und

Fulfillment-Prozesse hinweg.

* Multithreading-Funktionen - Benutzer können jetzt ein höheres

Auftragsvolumen verarbeiten und mehrere Sitzungen gleichzeitig öffnen, um

die Effizienz der Auftragsabwicklung zu erhöhen.

* Direktversand und eCommerce - Benutzer haben die Möglichkeit,

Direktversandbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten, neue Kunden

anzulegen und Bestellungen gegen bestehende Kunden in SAP anzuwenden, sich

in mehrere Vertriebskanäle zu integrieren und Handelspartner-konforme

Packlisten zu erstellen.

* Globale Reichweite - Wenn Benutzer in Europa oder auf der ganzen Welt tätig

sind, können sie alle EDI-Lösungen in einer Lösung von TrueCommerce

konsolidieren, um Genauigkeit, Transparenz und Effizienz im gesamten

Unternehmen zu gewährleisten.

* E-Invoicing-Compliance - TrueCommerce bietet eine E-Invoicing-Lösung, die

sicherstellt, dass Benutzer die lokalen Anforderungen einhalten, wenn sie

elektronische Rechnungen an ihre Kunden in den Ländern senden, in denen sie

mehrwertsteuerpflichtig sind.

"Die Integration von TrueCommerce EDI in SAP S/4HANA ist ein Signal für das

Engagement des Unternehmens, seinen Kunden skalierbare und flexible Lösungen

anzubieten und ihnen mehr Erfolgsmöglichkeiten zu bieten", sagte Eric Thompson,

Worldwide Supply Chain Planning Research Director, IDC. "Durch die Integration

mit einer der weltweit führenden ERP-Plattformen baut TrueCommerce seine

Position als vertrauenswürdiger Anbieter von Handelspartnerkonnektivität und

-integration sowie Omnichannel-Lösungen weiter aus."

TrueCommerce wird vom 3. bis 5. Juni auf der SAP Sapphire in Orlando, FL,

ausstellen. Um mehr über den Support von TrueCommerce für SAP S/4HANA zu

erfahren und wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kann, besuchen Sie uns an

Stand #405.

Weitere Informationen zur TrueCommerce SAP S/4HANA-Integration finden Sie unter:

https://www.truecommerce.com/de/sap-s-4hana-edi-integration

(https://www.truecommerce.com/de/sap-s-4hana-edi-

integration/?utm_source=pressrelease&utm_medium=PR&utm_campaign=s4hana).

Folgen Sie TrueCommerce

* LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe/)

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Lieferkettenleistung zu

optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige

Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Supply-Chain-Netzwerk erhalten

Unternehmen mehr als nur EDI, sie erhalten Zugang zu einem vollständig

integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und

internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten Fully Managed Services

unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine

optimierte Bereitstellung und einen vereinfachten Betrieb zu erreichen. Unsere

E-Invoicing-Lösung ermöglicht es Unternehmen mit Tochtergesellschaften in ganz

Europa oder der ganzen Welt, beim Versand elektronischer Rechnungen die lokalen

Anforderungen einzuhalten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und

vertrauenswürdiger Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen, ihr wahres

Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und sie mit unserem

integrationsagnostischem Netzwerk auf die Zukunft vorzubereiten. Aus diesem

Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen

Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns. Um mehr zu

erfahren, besuchen Sie https://www.truecommerce.com/de

(https://www.truecommerce.com/de/?noredirect=de-

DE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PR&utm_campaign=s4hana).

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

°