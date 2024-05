GNW-Adhoc: "Women in Print Issue: Women and the Machine" Die neue Ausgabe des Fujifilm Magazins 'Women4Women'

^RATINGEN, Deutschland, May 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm präsentiert die

neue Ausgabe des Women4Women Magazins, um Frauen in der Druck- und

Grafikindustrie zu ehren. Die neue Ausgabe wurde in einem völlig neuen Look and

Feel gestaltet und erscheint passend zur weltweit führenden

Drucktechnologiemesse drupa (Düsseldorf, Deutschland, 28. Mai - 7. Juni).

Mehr als 20 Frauen aus der ganzen Welt, von Australien bis zum Vereinigten

Königreich, berichten über ihre Geschichten und Erfahrungen in einer Branche,

die bis 1876, dem Gründungsjahr der Women's Printing Society, den Männern

vorbehalten war. Die Aufnahmen der Turiner Fotografin Paola Agosti, die in den

1980er Jahren in einigen italienischen Fabriken gemacht wurden, begleiten den

Leser auf einer Reise in Farbe und Schwarzweiß, um 'Frauen und die Maschine' zu

entdecken.

Mit dieser Ausgabe hat die Zeitschrift ein neues Design erhalten und auch das

Logo und das Layout wurden deutlich überarbeitet.

Der neue Slogan des Magazins "Women changing the world, one smile at a time"

steht im Einklang mit dem Unternehemenszweck "Unserer Welt mehr Lächeln

schenken" und unterstreicht Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und

Integration. Der Präsident von Fujifilm Europe, Yoshiki Kimura, betont diese

Werte: "Unser Ziel ist es, vielfältige Ideen, einzigartige Fähigkeiten und

außergewöhnliche Menschen zusammenzubringen, um die Welt zu verändern.

Women4Women ist ein konkretes Beispiel für den Weg, den wir in Richtung

Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion eingeschlagen haben."

"Die Geschichten, die wir in dieser neuen Ausgabe gesammelt haben, handeln alle

von einer Herausforderung", sagt Luana Porfido, European Head of Corporate

Communication and ESG Management FUJIFILM Europe GmbH. "Eine Herausforderung,

die im Stillen, aber noch nicht in vollem Umfang wahrgenommen wird, eine

Herausforderung, bei der Frauen und Maschinen sich gemeinsam weiterentwickeln

und zeigen, dass Technologie, in diesem Fall in der Druckindustrie, keine reine

Männerdomäne ist. Diese großartigen Frauen erzählen uns, wie es ihnen gelingt,

Empathie mit diesen mechanischen "Herzen" zu schaffen, und dank der starken

"Bindung", die dabei entsteht, konnten Ergebnisse erzielt werden, die wir als

künstlerisch bezeichnen können. Geschäftliches Geschick allein reicht dafür

nicht aus."

Zu den externen Autorinnen gehört Lisa Farinati, Head of Business Administration

bei Faservice Srl, einem 1966 gegründeten Grafikunternehmen in Venetien. Für

diese unglaubliche Frau kann weibliche Führung der Schlüssel zu positiven

Veränderungen sein, denn jede Erfahrung und jeder Erfolg spiegelt sich in der

Arbeitswelt wider und schafft eine einzigartige Mischung aus Innovation und

Hingabe. Das Schreiben war schon immer die große Leidenschaft von Chiara Bezzi,

der Redaktionsleiterin von Innovative Press. Seit 20 Jahren arbeitet sie als

Journalistin in der Grafikbranche und berichtet über Markttrends, sich

entwickelnde Technologien und die Geschichten herausragenden Unternehmen, die

von Unternehmerinnen geführt werden, die es geschafft haben, ihren

Unternehmensfokus auf Nachhaltigkeit, Integration und die Förderung aller

Mitarbeiter zu richten. Oder Zhu Min, Vizepräsidentin der C&C Joint Printing Co.

(Hongkong) Ltd, die den Preis "Bi Sheng Printing Outstanding Achievement"

erhielt, die höchste technische Auszeichnung in der Druckindustrie in China,

nachdem sie umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hatte.

Die Seelen von Fujifilm sind in mehreren Beiträgen vertreten, angefangen bei

Makiko Numata, die für die Graphic Communications Division der FUJIFILM Business

Innovation Corp. arbeitet und darüber spricht, wie ihr Engagement für die

darstellenden Künste sie dazu antreibt, das "Kunstwerk" zu suchen, um

unglaubliche Bilder und Drucke für Kunden zu schaffen. Die Druckindustrie ist

kein stark von Frauen dominierter Sektor, und laut Mihoko Endo, die ebenfalls

für die Graphic Communications Division der FUJIFILM Business Innovation Corp.

arbeitet, können Frauen eine wichtige Unterstützung sein. Sie glaubt an eine

Zukunft ohne Geschlechtergrenzen und möchte persönlich dazu beitragen, Produkte

zu schaffen, die unabhängig von Alter oder Fähigkeiten genutzt werden können.

Die Rolle von Isabelle Katrina Morales, regionale technische Produktspezialistin

bei FUJIFILM Business Innovation in Malaysia, erfordert die Entschlossenheit und

den Mut, lange bestehende Grenzen zu überwinden. Das ist es, was sie antreibt,

sich ständig über neue Drucktechnologien zu informieren und zu lernen, um

innovative neue technische Materialien zu entwickeln und innerhalb des

Unternehmens zu wachsen.

Es ist kein Zufall, dass die Veröffentlichung von "The Women in Print Issue" mit

der Teilnahme von Fujifilm an der drupa, der weltweit führenden Messe für

Drucktechnologie, zusammenfällt und den unglaublichen Beitrag von Frauen in

dieser Branche hervorhebt. Während der Messe wird Fujifilm seine Qualitäten als

zuverlässiger und nachhaltiger Partner präsentieren, der einen Mehrwert für

Druckunternehmen schafft. (Halle 8b / A02)

Klicken Sie hier, um die neue Ausgabe von Women4Women und frühere Ausgaben zu

lesen:

https://www.fujifilm.it/women4women/eight_issue/

FUJIFILM Europe GmbH

Fujifilm trägt mit einem Netzwerk von mehr als 50 Gruppengesellschaften und

Zweigniederlassungen und mehr als 7.000 engagierte Mitarbeitenden, die in den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, sowie Vertrieb und Service

tätig sind in Europa eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt unserer strategischen

Aktivitäten steht die FUJIFILM Europe GmbH, die in Ratingen als Hauptsitz

fungiert und die Aktivitäten in der gesamten EMEA-Region steuert.

Geleitet von unserem Purpose "Unserer Welt mehr Lächeln schenken" treiben wir

mit Leidenschaft Innovationen voran und revolutionieren unser Geschäft in

verschiedenen Branchen europaweit. Dazu gehören Medizintechnik,

Biopharmazeutika, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien,

grafische Systeme, optische Geräte, Datenspeicher und alle Aspekte der

Fotografie.

Indem wir unseren Purpose verkörpern, streben wir danach, Produkte und

Dienstleistungen zu schaffen, die nicht nur unseren Kunden Freude und Erfüllung

bringen, sondern auch das Wohlergehen unseres Planeten und der Gesellschaft im

Allgemeinen fördern.

Um mehr über unsere Initiativen und die durch uns positiv bewirkten

Veränderungen zu erfahren, besuchen Sie bitte fujifilm.com/de/de

Kontakt:

Luana Porfido, European Head of Corporate Communication and ESG Management

FUJIFILM Europe GmbH luana.porfido@fujifilm.com

(mailto:luana.porfido@fujifilm.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6141f630-

0a8f-412c-92c3-4bb48ed2cf0f

