GNW-Adhoc: Zauberhafte Graslandschaften und Nationalfest Naadam: Hinggan-Bund, Innere Mongolei, zieht Touristen aus aller Welt an

^HINGGAN-BUND, China, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während des Naadam-Fests

erwachen die Melodien der Inneren Mongolei zum Leben. Am 8. August wurde das

Naadam-Fest 2024 des Hinggan-Bundes in Ulan Maodu Sumu, Vorderes Horqin-Banner

des Rechten Flügels, Innere Mongolei, eröffnet. Zehntausende von Besuchern aus

der ganzen Welt waren gekommen, um an dieser lebendigen Kultur- und

Tourismusveranstaltung teilzunehmen.

The wrestling match during the opening ceremony of the 2024 Hinggan League

Naadam Festival (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3148/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen

Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3148/eng)

Laut dem Organisationskomitee finden auf dem traditionellen Naadam-Fest fünf

Tage lang verschiedene Veranstaltungen statt, darunter traditionelle mongolische

Sportarten wie die?Drei männlichen Spiele", die 2024 International Mongolian

Horse Hero Competition und das Ulan Maodu Grassland Music Festival. Diese Events

versprechen den Besuchern ein einzigartiges und abwechslungsreiches Erlebnis,

bei dem sie die besondere natürliche Schönheit und die lebendigen volkstümlichen

Traditionen des Hinggan-Bundes erleben und zugleich die traditionelle

chinesische Kultur mit Gesang und Tanz feiern können.

Das im Nordosten Chinas gelegene Ulan Maodu Sumu erstreckt sich

über 8.000 Quadratkilometer und ist bekannt für seine üppige Vegetation,

glasklaren Bäche und saftigen Weiden. In den letzten Jahren hat sich die

örtliche Regierung um den Schutz der Umwelt und die Entwicklung des Ökotourismus

bemüht. Indem Veranstaltungen wie Naadam stattfinden, konnten sie auch das

Einkommen der örtlichen Hirten steigern.

Quelle: Das Organisationskomitee für das Naadam-Fest des Hinggan-Bundes 2024

