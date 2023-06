GNW-Adhoc: Zulassungsbehörden in China und Japan genehmigen klinische Studien für doppelt wirkenden Faktor XI/XIa-Inhibitor Abelacimab von Anthos Therapeutics

^Weniger als 26 % der chinesischen Patienten mit Vorhofflimmern bekommen einen

Gerinnungshemmer verschrieben, während in Japan fast ein Drittel der Patienten

unterbehandelt wird

Ungefähr 63 % der Krebspatienten in China haben innerhalb der ersten 6 Monate

nach der Diagnose eine venöse Thromboembolie erlitten

Abelacimab wird bereits in 23 Ländern in ganz Nordamerika, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum geprüft

CAMBRIDGE, Massachusetts, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anthos Therapeutics,

ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das innovative

Therapien für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten entwickelt, hat heute

zwei wichtige behördliche Meilensteine in China und Japan für klinische Studien

mit dem Prüfpräparat Abelacimab des Unternehmens bekanntgegeben. Abelacimab ist

ein neuartiger, hochselektiver, doppelt wirkender, vollständig humaner

monoklonaler Antikörper, der durch Hemmung von Faktor XI und Faktor XIa eine

effektive, die Hämostase schonende Antikoagulation bewirkt.

In China hat die nationale Arzneimittelbehörde NMPA die Genehmigung erteilt,

Abelacimab in den klinischen Phase-III-Studien ASTER und MAGNOLIA zu

untersuchen, die das klinische Studienprogramm zu krebsassoziierter Thrombose

für Anthos bilden. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die Genehmigung, die

Phase-III-Studie LILAC-TIMI 76 zu beginnen, in der Abelacimab bei Patienten mit

Vorhofflimmern (VF) untersucht wird, die für derzeitige Antikoagulanzien

ungeeignet sind.

In Japan erteilte die Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (PMDA) auch

die Genehmigung für den Beginn der Phase-III-Studie LILAC-TIMI 76, in der

Abelacimab an Patienten mit Vorhofflimmern untersucht wird, die für die

derzeitigen Antikoagulanzien nicht geeignet sind. Abelacimab wird in Japan

bereits bei Patienten mit krebsbedingter Thrombose (CAT) untersucht.

Bei nicht valvulärem Vorhofflimmern erleiden mehr chinesische Patienten einen

Schlaganfall als andere ethnische Gruppen.(1) Und dennoch ergab eine chinesische

Studie aus dem Jahr 2018, dass weniger als 26 % der Patienten mit nicht

valvulärem Vorhofflimmern Antikoagulanzien verschrieben wurden.(1) Eine

separate, retrospektive Studie, die die Auswirkungen von CAT untersuchte, kam zu

dem Schluss, dass 63 % der Krebspatienten innerhalb der ersten 6 Monate nach der

Diagnose eine venöse Thromboembolie (VTE) erlitten, eine der häufigsten

Todesursachen bei Krebspatienten.(2)

Die Prävalenzrate von Vorhofflimmern ist in den letzten 20 Jahren weltweit um

33 % gestiegen, was dazu führt, dass weltweit etwa 38 Millionen Menschen von den

Folgen betroffen sind.(3) Allein in Japan wird die Zahl der Fälle auf über 1

Million geschätzt.(4) Darüber hinaus berichtete ein japanisches Register, dass

etwa ein Drittel der Patienten mit Vorhofflimmern derzeit zu wenig

Antikoagulanzien erhält.(2)

?Die erschütternden Erkenntnisse aus China und Japan zeigen deutlich, dass die

weltweite Belastung durch Vorhofflimmern und krebsbedingte Thrombosen keine

Grenzen kennt und dass ein dringender Bedarf an fortschrittlicheren Therapien

besteht, die diesen wachsenden ungedeckten Bedarf besser decken können", so Dr.

Nik Mehta, Chief Technical and Regulatory Officer von Anthos Therapeutics.?Die

Genehmigungen für klinische Studien in China und Japan ergänzen die positiven

Reaktionen, die wir von Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt erhalten haben,

einschließlich anderer Länder im asiatisch-pazifischen Raum, wie Taiwan,

Südkorea und Australien, wo bereits Patienten in innovative klinische Studien zu

Abelacimab aufgenommen werden."

?Die Vision von Anthos Therapeutics ist es, lebenserhaltende Therapien für

Krankheitsbereiche anzubieten, die von den derzeitigen Therapien unterversorgt

sind. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Faktor-XI/XIa-Programm mit

Abelacimab genau das für eine beträchtliche Anzahl von Patienten mit

Vorhofflimmern, die für Antikoagulantien ungeeignet sind, sowie für

Krebspatienten, die ein akutes thrombotisches Ereignis haben, leisten kann",

fügte Dan Bloomfield, Chief Medical Officer von Anthos Therapeutics, hinzu.?Es

ist sehr ermutigend zu sehen, dass die Faktor-XI-Inhibitoren als Klasse das

Potenzial haben, die Hämostase von der Thrombose zu entkoppeln. Dies stellt

einen wichtigen Paradigmenwechsel in der Art und Weise dar, wie Patienten in

Zukunft behandelt werden könnten."

In den USA erhielt Abelacimab im Juli 2022 seine erste Fast-Track-Zulassung von

der FDA für die Behandlung von Thrombosen im Zusammenhang mit Krebs. Im

September 2022 erhielt Abelacimab eine zweite Fast-Track-Zulassung für die

Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit

Vorhofflimmern. Abelacimab ist ein Prüfpräparat, das in keinem Land für eine

Indikation zugelassen ist.

Über die Phase-III-Studie LILAC-TIMI 76

Bei der LILAC-TIMI 76-Studie handelt es sich um eine ereignisgesteuerte,

randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Parallelgruppenstudie zur

Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Abelacimab im Vergleich zu

Placebo in Bezug auf die Häufigkeit von ischämischen Schlaganfällen oder

systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern (VF), die für eine

derzeit verfügbare Antikoagulationstherapie nicht in Frage kommen. Die an der

Studie teilnehmenden Patienten werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und

erhalten einmal monatlich Abelacimab 150 mg subkutan oder ein entsprechendes

Placebo. In die Studie sollen etwa 1900 Patienten aus mehr als 300 Zentren in

Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgenommen werden. Abelacimab

erhielt im September 2022 von der FDA den Fast-Track-Status für die Prävention

von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern.

Über die Phase-II-Studie AZALEA-TIMI 71

Bei der AZALEA-TIMI 71-Studie handelt es sich um eine ereignisgesteuerte,

randomisierte, aktiv kontrollierte, verblindete Endpunkt-Parallelgruppenstudie,

in der die Wirkung von zwei verblindeten Abelacimab-Dosen im Vergleich zu

offenem Rivaroxaban auf die Rate schwerer oder klinisch relevanter nicht-

schwerwiegender Blutungen bei Patienten mit Vorhofflimmern (VF) mit mittlerem

bis hohem Schlaganfallrisiko untersucht wird. Diese ereignisgesteuerte Studie

schloss die Patientenrekrutierung im Dezember 2021 ab und umfasste 1287

Patienten in 95 Prüfzentren weltweit, darunter in den USA und Kanada sowie in

Teilen Europas und Asiens.

Über das Phase-III-Programm von Abelacimab bei krebsassoziierter Thrombose (CAT)

Das Phase-III-Programm von Abelacimab bei krebsassoziierter Thrombose umfasst

zwei sich ergänzende Studien, in die etwa 2700 Patienten an 220 Prüfzentren in

mehr als 23 Ländern aufgenommen werden sollen - das größte Programm zu einem

Gerinnungshemmer, das bei krebsassoziierter Thrombose durchgeführt wird.

Abelacimab erhielt im Juli 2022 von der FDA den Fast-Track-Status für die

Behandlung von Thrombosen im Zusammenhang mit Krebs.

MAGNOLIA ist eine internationale, multizentrische, randomisierte, offene Phase-

III-Studie mit verblindeter Endpunktauswertung bei Patienten mit

gastrointestinalem (GI) / urogenitalem (GU) Krebs, bei denen eine DOAC-

Behandlung nicht empfohlen wird. In der Studie wird die Wirkung von Abelacimab

gegenüber der von Dalteparin auf VTE-Rezidive und Blutungen bei Patienten mit

krebsbedingter VTE verglichen, die ein hohes Blutungsrisiko bei nicht-

resezierbaren, lokal oder regional invasiven GI-/GU-Tumoren aufweisen.

Abelacimab 150 mg wird am ersten Tag intravenös (i. v.) und danach monatlich bis

zu 6 Monate lang subkutan (s. c.) verabreicht; Dalteparin wird täglich subkutan

verabreicht, 200 IE/kg/Tag im ersten Monat und dann 150 IE/kg/Tag bis zu 6

Monaten. Die Rekrutierung für diese Studie begann im August 2022.

ASTER ist eine internationale, multizentrische, randomisierte, offene Phase-III-

Studie mit verblindeter Endpunktauswertung zum Vergleich der Wirkung von

Abelacimab gegenüber Apixaban auf das Wiederauftreten von venösen

Thromboembolien (VTE) und Blutungen bei Patienten mit krebsbedingten VTE, für

die eine DOAC-Behandlung empfohlen wird. Abelacimab 150 mg wird am ersten Tag

intravenös (i. v.) und danach bis zu 6 Monate lang monatlich subkutan (s. c.)

verabreicht; Apixaban 10 mg wird oral verabreicht, zweimal täglich (bid) während

der ersten 7 Tage, gefolgt von 5 mg bid bis zu 6 Monaten.

Über Abelacimab

Abelacimab ist ein neuartiger, hochselektiver, vollständig humaner monoklonaler

Antikörper, der durch Hemmung von Faktor XI eine wirksame, die Hämostase

schonende Antikoagulation bewirkt. Abelacimab zielt auf die aktive Domäne von

Faktor XI und zeigt eine duale Hemmwirkung sowohl gegen Faktor XI als auch gegen

seine aktivierte Form, Faktor XIa. Indem sie die Thrombose von der Hämostase

abkoppeln, können Faktor-XI-Inhibitoren diesen Patienten den Schutz bieten, den

Antikoagulanzien bieten können. Bei Patienten mit Vorhofflimmern soll Abelacimab

monatlich subkutan (s. c.) verabreicht werden, um eine nahezu vollständige

Hemmung in einer chronischen Situation aufrechtzuerhalten. Bei akuten

Indikationen, die einen sofortigen Wirkungseintritt erfordern, ist auch die

Verabreichung über eine erste intravenöse (i. v.) Infusion geplant, gefolgt von

einer monatlichen subkutanen Verabreichung. In einer PK/PD-Studie bewirkte

Abelacimab bei intravenöser Verabreichung eine tiefgreifende Unterdrückung von

Faktor XI innerhalb einer Stunde nach Therapiebeginn und hielt die nahezu

maximale Hemmung bis zu 30 Tage lang aufrecht.(5) In einer Phase-II-Studie,

deren Ergebnisse 2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden,

verringerte eine einzige intravenöse Dosis von Abelacimab nach einer

Knieoperation die Rate venöser Thromboembolien im Vergleich zu Enoxaparin um

80 %, gemessen 10 Tage nach der Operation.(6) Die Faktor-XI-Hemmung bietet das

Versprechen einer die Hämostase schonenden Antikoagulation zur Prävention und

Behandlung arterieller und venöser thromboembolischer Ereignisse.(7)

Über Anthos Therapeutics

Anthos Therapeutics ist ein in klinischen Stadium tätiges

Biopharmazieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von

genetisch und pharmakologisch validierten innovativen Therapien konzentriert, um

die Behandlung von Menschen mit Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen zu

verbessern. Anthos Therapeutics will die Agilität eines Biotech-Unternehmens mit

der Exaktheit eines großen Pharmaunternehmens verbinden. Anthos Therapeutics

wurde 2019 von Blackstone Life Sciences und Novartis gegründet und hat im Rahmen

einer Lizenzvereinbarung mit Novartis die weltweiten Rechte zur Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von Abelacimab (MAA868) erhalten. Weitere

