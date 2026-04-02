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GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf

07.04.26 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,49 EUR -0,04 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
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^Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+-----------+

| Titel | Frau |

+----------+-----------+

| Vorname | Grazia |

+----------+-----------+

| Nachname | Vittadini |

+----------+-----------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+-----------------------+

| Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900PH63HYJ86ASW55 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0008232125 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+----------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+----------------+

| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

+-----------+----------------+

d) Aggregierte Informationen

+-----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-----------+-----------------------+

| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

+-----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 02.04.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+-------------+

| Xetra, XETR |

+-------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153 |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

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