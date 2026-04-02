GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf

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^Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Wer­bung Wer­bung

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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a) Name

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| Titel | Frau |

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| Vorname | Grazia |

+----------+-----------+

| Nachname | Vittadini |

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2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

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| Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900PH63HYJ86ASW55 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0008232125 |

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b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

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c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 02.04.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Xetra, XETR |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153 |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

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