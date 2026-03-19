DAX23.109 +1,2%Est505.675 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +0,1%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.445 +1,8%Euro1,1572 -0,1%Öl107,6 ±-0,0%Gold4.696 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX startet fester -- Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Chip-Schmuggel: Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Infineon, Lufthansa, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

20.03.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,48 EUR 0,03 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Wer­bung

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

20. Mar 2026 / 09:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Wer­bung

a) Name

+----------+---------+

| Titel | Herr |

+----------+---------+

| Vorname | Carsten |

+----------+---------+

| Nachname | Spohr |

+----------+---------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

Wer­bung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+-----------------------+

| Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900PH63HYJ86ASW55 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0008232125 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+-----------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+-----------+

| 7,52 | 75.200,00 |

+-----------+-----------+

d) Aggregierte Informationen

+--------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+--------+-----------------------+

| 7,52 | 75.200,00 |

+--------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 19.03.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+-------------+

| Xetra, XETR |

+-------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153 |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------------------+

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:11Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:11Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen