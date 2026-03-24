GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

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^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

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Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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a) Name

+----------+------+

| Titel | Herr |

+----------+------+

| Vorname | Leo |

+----------+------+

| Nachname | Wang |

+----------+------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

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| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

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| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

+------+-------------------+

| ISIN | ISIN DE0005490601 |

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b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 26.03.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Außerhalb eines Handelsplatzes |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.liphag.com |

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