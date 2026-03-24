GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf
^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+------+
| Titel | Herr |
+----------+------+
| Vorname | Leo |
+----------+------+
| Nachname | Wang |
+----------+------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------------------------------+
| Leo International Precision Health AG |
+---------------------------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+-------------------+
| Art | Aktie |
+------+-------------------+
| ISIN | ISIN DE0005490601 |
+------+-------------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+----------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+----------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
+-----------+----------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 26.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+--------------------------------+
| Außerhalb eines Handelsplatzes |
+--------------------------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
| | |
| | Am Klopferspitz 19 |
| | |
| | 82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.liphag.com |
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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