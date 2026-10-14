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GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
SPOBAG AG
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^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

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Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

14. Oct 2026 / 17:35 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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a) Name

+----------+------+

| Titel | Herr |

+----------+------+

| Vorname | Leo |

+----------+------+

| Nachname | Wang |

+----------+------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------------------------------+

| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0005490601 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+---------+

| Verkauf |

+---------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+---------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+---------------+

| 1,00 EUR | 35.328,00 EUR |

+-----------+---------------+

| 1,00 EUR | 35.328,00 EUR |

+-----------+---------------+

| 1,00 EUR | 35.328,00 EUR |

+-----------+---------------+

| 1,00 EUR | 35.328,00 EUR |

+-----------+---------------+

d) Aggregierte Informationen

+----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+----------+-----------------------+

| 1,00 EUR | 141.312,00 EUR |

+----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 09.10.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+---------------+

| Außerbörslich |

+---------------+

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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+-------------+---------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------+

| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

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