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GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Zuweisung von 78.844.000 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der Emittentin am 1...

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^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Zuweisung von 78.844.000

Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der Emittentin am 12. Juni

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2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im Handelsregister eingetragenen...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

03. Aug 2026 / 11:30 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+------+

| Titel | Herr |

+----------+------+

| Vorname | Leo |

+----------+------+

| Nachname | Wang |

+----------+------+

2. Grund der Meldung

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a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------------------------------+

| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0005490601 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------------------------------------------------------------------------------+

|Zuweisung von 78.844.000 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung |

|der Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im |

|Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln |

+------------------------------------------------------------------------------+

c) Preis(e) und Volumen

+-------------------+-------------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-------------------+-------------------+

| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

+-------------------+-------------------+

d) Aggregierte Informationen

+-------------------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-------------------+-----------------------+

| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

+-------------------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 28.07.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+---------------+

| Außerbörslich |

+---------------+

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.liphag.com |

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