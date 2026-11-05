GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
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^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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| Titel | Dr. |
+----------+-----------+
| Vorname | Alexander |
+----------+-----------+
| Nachname | Sagel |
+----------+-----------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------+
| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
+----------------------+
| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
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| Preis(e) | Volumen |
+------------+--------------+
| 35,170 EUR | 2237,87 EUR |
+------------+--------------+
| 35,175 EUR | 2522,40 EUR |
+------------+--------------+
| 35,205 EUR | 2524,56 EUR |
+------------+--------------+
| 35,230 EUR | 2704,26 EUR |
+------------+--------------+
| 35,190 EUR | 2701,18 EUR |
+------------+--------------+
| 35,195 EUR | 2737,12 EUR |
+------------+--------------+
| 35,185 EUR | 3020,64 EUR |
+------------+--------------+
| 35,145 EUR | 3549,64 EUR |
+------------+--------------+
| 35,140 EUR | 4117,00 EUR |
+------------+--------------+
| 35,130 EUR | 6847,89 EUR |
+------------+--------------+
| 35,120 EUR | 7238,12 EUR |
+------------+--------------+
| 35,215 EUR | 8713,95 EUR |
+------------+--------------+
| 35,125 EUR | 9791,45 EUR |
+------------+--------------+
| 35,235 EUR | 11245,60 EUR |
+------------+--------------+
| 35,195 EUR | 13507,84 EUR |
+------------+--------------+
| 35,175 EUR | 13535,70 EUR |
+------------+--------------+
| 35,215 EUR | 13693,36 EUR |
+------------+--------------+
| 35,155 EUR | 13670,03 EUR |
+------------+--------------+
| 35,200 EUR | 13687,52 EUR |
+------------+--------------+
| 35,135 EUR | 15188,16 EUR |
+------------+--------------+
| 35,210 EUR | 17781,05 EUR |
+------------+--------------+
| 35,135 EUR | 18807,76 EUR |
+------------+--------------+
| 35,130 EUR | 22956,40 EUR |
+------------+--------------+
| 35,165 EUR | 28413,32 EUR |
+------------+--------------+
d) Aggregierte Informationen
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| Preis | Aggregiertes Volumen |
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| 35,169 EUR | 238802,94 EUR |
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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 05.11.2026 |
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f) Ort des Geschäfts
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| Name | XETRA |
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| MIC | XETR |
+------+-------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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