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GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
35.14 EUR -1.55 EUR -4.23 %
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^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

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Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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a) Name

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| Titel | Dr. |

+----------+-----------+

| Vorname | Alexander |

+----------+-----------+

| Nachname | Sagel |

+----------+-----------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------+

| Renk Group AG |

+---------------+

b) LEI

+----------------------+

| 894500H8CNSZ53EI6K63 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE000RENK730 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+------------+--------------+

| Preis(e) | Volumen |

+------------+--------------+

| 35,170 EUR | 2237,87 EUR |

+------------+--------------+

| 35,175 EUR | 2522,40 EUR |

+------------+--------------+

| 35,205 EUR | 2524,56 EUR |

+------------+--------------+

| 35,230 EUR | 2704,26 EUR |

+------------+--------------+

| 35,190 EUR | 2701,18 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 2737,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,185 EUR | 3020,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,145 EUR | 3549,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,140 EUR | 4117,00 EUR |

+------------+--------------+

| 35,130 EUR | 6847,89 EUR |

+------------+--------------+

| 35,120 EUR | 7238,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 8713,95 EUR |

+------------+--------------+

| 35,125 EUR | 9791,45 EUR |

+------------+--------------+

| 35,235 EUR | 11245,60 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 13507,84 EUR |

+------------+--------------+

| 35,175 EUR | 13535,70 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 13693,36 EUR |

+------------+--------------+

| 35,155 EUR | 13670,03 EUR |

+------------+--------------+

| 35,200 EUR | 13687,52 EUR |

+------------+--------------+

| 35,135 EUR | 15188,16 EUR |

+------------+--------------+

| 35,210 EUR | 17781,05 EUR |

+------------+--------------+

| 35,135 EUR | 18807,76 EUR |

+------------+--------------+

| 35,130 EUR | 22956,40 EUR |

+------------+--------------+

| 35,165 EUR | 28413,32 EUR |

+------------+--------------+

d) Aggregierte Informationen

+------------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+------------+-----------------------+

| 35,169 EUR | 238802,94 EUR |

+------------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 05.11.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

+------+-------+

| Name | XETRA |

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| MIC | XETR |

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Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

+-------------+-----------------------+

| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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Datum Rating Analyst
09:11 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
23.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RENK Buy Warburg Research
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.