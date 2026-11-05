GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

05.11.26 10:38 Uhr

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Werte in diesem Artikel

^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

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Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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a) Name

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| Titel | Dr. |

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| Vorname | Alexander |

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| Nachname | Sagel |

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2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

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| Renk Group AG |

+---------------+

b) LEI

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| 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

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| ISIN | DE000RENK730 |

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b) Art des Geschäfts

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| Kauf |

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c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 35,170 EUR | 2237,87 EUR |

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| 35,175 EUR | 2522,40 EUR |

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| 35,205 EUR | 2524,56 EUR |

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| 35,230 EUR | 2704,26 EUR |

+------------+--------------+

| 35,190 EUR | 2701,18 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 2737,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,185 EUR | 3020,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,145 EUR | 3549,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,140 EUR | 4117,00 EUR |

+------------+--------------+

| 35,130 EUR | 6847,89 EUR |

+------------+--------------+

| 35,120 EUR | 7238,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 8713,95 EUR |

+------------+--------------+

| 35,125 EUR | 9791,45 EUR |

+------------+--------------+

| 35,235 EUR | 11245,60 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 13507,84 EUR |

+------------+--------------+

| 35,175 EUR | 13535,70 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 13693,36 EUR |

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| 35,155 EUR | 13670,03 EUR |

+------------+--------------+

| 35,200 EUR | 13687,52 EUR |

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| 35,135 EUR | 15188,16 EUR |

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| 35,210 EUR | 17781,05 EUR |

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| 35,135 EUR | 18807,76 EUR |

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| 35,130 EUR | 22956,40 EUR |

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| 35,165 EUR | 28413,32 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 35,169 EUR | 238802,94 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 05.11.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Name | XETRA |

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| MIC | XETR |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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