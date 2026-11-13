GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria Richter, Kauf
^Renk Group AG: Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria Richter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+------------------------------+
| Titel | Dr. |
+----------+------------------------------+
| Vorname | Klaus Eberhard und Eva-Maria |
+----------+------------------------------+
| Nachname | Richter |
+----------+------------------------------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------+
| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
+----------------------+
| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+------------+---------------+
| Preis(e) | Volumen |
+------------+---------------+
| 33,605 EUR | 11.761,75 EUR |
+------------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+------------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+------------+-----------------------+
| 33,605 EUR | 11.761,75 EUR |
+------------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 12.11.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+---------------+
| Außerbörslich |
+---------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
+-------------+-----------------------+
| Internet | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen