GNW-News: 12B SPORTS und VR46 Racing Team holen Sung Kang in die Welt der MotoGP

19.08.26 20:26 Uhr

^TAVULLIA, Italien, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12B SPORTS, Hauptsponsor

des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams, hat den Hollywood-Schauspieler Sung Kang

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nach Tavullia eingeladen, die Bergstadt in Italien, in der das Team gegründet

wurde und wo seine Kultur bis heute lebendig ist. Als Gast beider Marken erhielt

Sung Kang einen persönlichen Einblick in die Welt, die den Charakter der MotoGP

prägt.

Sein Besuch begann mit einer Fahrt durch die Hügel oberhalb von Tavullia, vorbei

an dem berühmten 46-km/h-Schild der Stadt, bevor Sung Kang das VR46-

Hauptquartier erreichte. Er ging durch die Werkstatt, traf die Ingenieure und

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Techniker, die die Ducati-Maschinen des Teams vorbereiten, und aß gemeinsam mit

den Fahrern Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in der Bar Pizzeria da

Rossi zu Mittag. Was er dort erlebte, war weniger ein globaler Rennsportbetrieb

als vielmehr eine Familie, alle Hand in Hand arbeiteten.

?In Tavullia hat dieses Team seine Anfänge, und indem wir unsere Türen öffnen,

können wir am besten zeigen, wofür das VR46 Racing Team steht", sagte Alessio

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Salucci, Teamdirektor des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams.?Mit 12B SPORTS

möchten wir Fans auf der ganzen Welt die Menschen näherbringen, die hinter den

Ergebnissen stehen."

?Leidenschaft hat die Kraft, völlig Fremden das Gefühl zu geben, sich schon seit

Ewigkeiten zu kennen", sagte Rory Anderson, Sprecher von 12B SPORTS.?Das ist

der Geist, den wir mit dem Pertamina Enduro VR46 Racing Team teilen, und der

Grund, warum wir diese Geschichte den Fans nähergebracht haben."

Die MotoGP lebt nicht nur vom Wettbewerb, sondern auch von ihrer Gemeinschaft.

Von einer kleinen italienischen Stadt bis zur Startaufstellung der MotoGP-

Weltmeisterschaft 2026 - 12B SPORTS und das VR46 Racing Team bringen den Fans

weiterhin die Menschen, Orte und Traditionen näher, die hinter diesem Sport

stehen.

Über 12B SPORTS

12B SPORTS ist eine Sportmedienplattform der nächsten Generation, die auf der

Überzeugung basiert, dass Sport die Fans durch gemeinsame Leidenschaft vereint,

inspiriert und miteinander verbindet und so eine globale Gemeinschaft schafft,

die die Geschichten des Sports feiert.

Über Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Das VR46 Racing Team ist ein MotoGP-Team, das vom neunfachen Weltmeister

Valentino Rossi gegründet wurde. Das Team mit Sitz in Tavullia, Italien, gehört

zu den bekanntesten Teams der Meisterschaft und vereint sportliche Leistung,

Innovation und eine starke Markenidentität. Seit dem Einstieg in die MotoGP im

Jahr 2022 hat das Team sowohl in der Fahrer- als auch in der Team-

Weltmeisterschaft den dritten Platz belegt. Im Jahr 2026 fahren Fabio Di

Giannantonio und Franco Morbidelli für das Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c83da9a-e5a1-4565-

a1ea-8944f367b27f

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Jeffery Tan

Marketing Manager

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