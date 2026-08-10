GNW-News: 16. Spiele der Inneren Mongolei in Baotou eröffnet
^BAOTOU, China, Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. August um 20 Uhr wurden
die 16. Spiele der Autonomen Region Innere Mongolei im Olympischen Sportzentrum
Baotou offiziell eröffnet. Ganz im Zeichen eines Verses aus dem antiken?Buch
der Lieder" -?Die Hirsche rufen auf den Feldern und weiden auf den wilden
Wiesen; kommen geehrte Gäste, empfangen wir sie mit Musik und Gesang" - lässt
Baotou diesen Geist herzlicher Begegnung lebendig werden. Vor der Kulisse des
Yin-Gebirges und am Ufer des Gelben Flusses gelegen, empfängt die pulsierende
Stadt im Norden Chinas Athleten aus allen Teilen der Region.
Die Spiele umfassen die zwei Hauptkategorien Leistungssport und Breitensport mit
insgesamt 37 Sportarten und 860 Wettbewerben. Aus allen 12 Ligen und Städten der
Region sind Delegationen angereist. Insgesamt haben sich 12.029 Athleten sowie
2.661 Trainer registriert.
Eine grundlegende Neuerung in diesem Jahr ist der Verzicht auf eine
Medaillentabelle, eine Medaillenwertung und eine Gesamtwertung nach Punkten.
Damit rückt der Kampf um Platzierungen bewusst in den Hintergrund und der
eigentliche, inspirierende Geist des Sports in den Mittelpunkt. Gegenüber den
15. Spielen wurde das Wettkampfsystem grundlegend optimiert. Im Leistungssport
wurde die Zahl der Wettbewerbe von 1.183 auf 809 reduziert. Zugleich orientiert
sich die Auswahl und Zusammenstellung der Disziplinen nun an den Olympischen
Spielen und den Nationalen Spielen. Dadurch sollen das technische Niveau und die
sportliche Qualität der Wettbewerbe weiter gesteigert werden. Für die Austragung
werden sämtliche vorhandenen Wettkampfstätten genutzt; neue Anlagen wurden nicht
errichtet. Die Wettbewerbe sind in drei Altersklassen - A, B und C - gegliedert.
Die neu eingeführten Wettbewerbe der C-Klasse sollen insbesondere die Sichtung
und gezielte Förderung junger Talente verbessern. Bei der gesamten Veranstaltung
stehen Wirtschaftlichkeit und ein umweltbewusster Betrieb im Mittelpunkt.
Sämtliche eingesetzten Geräte und Einrichtungen der Wettkampfstätten sind nach
nationalen Standards zertifiziert.
Die Gastgeberstadt Baotou hat die Fackel der Spiele auf innovative Weise aus
Seltenen Erden gefertigt. Der Fackellauf führte an mehreren Wahrzeichen der
Stadt vorbei, darunter durch die urbane Steppe und an Stätten des industriellen
Erbes. So entstand ein eigenständiges und prägnantes Profil für die Spiele. Bei
der Eröffnungszeremonie standen ganz normale Bürger im Mittelpunkt. In einer
aufwendig inszenierten Gesamtschau wurden lokale historische Themen - die Gerade
Straße von Qin, die Go-West-Strategie und die Errichtung von Baotou Steel -
miteinander verwoben. Die Aufführung ließ das jahrtausendealte kulturelle Erbe
der nördlichen Grenzregion mit der modernen Industriestadt in einen
eindrucksvollen Dialog treten. So entstand ein facettenreiches Bild einer
Region, deren Geist über die Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben ist und sich
zugleich in ihrer modernen Dynamik widerspiegelt.
Quelle: The Organizing Committee of the 16th Games of Inner Mongolia Autonomous
Region
Ansprechpartner: Herr Hao, Tel: 86-10-63074558.Â°