GNW-News: 250 Mio. Euro für KI-Infrastruktur: firstcolo startet Bau des Rechenzentrums FRA7 in Hessen
^Rosbach vor der Höhe / Frankfurt am Main, 15. Juni 2026 - Mit dem symbolischen
Spatenstich startet firstcolo den Bau des neuen Rechenzentrums FRA7 in Rosbach
vor der Höhe. Das Projekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 250 Mio. Euro
und zählt zu den bedeutendsten Investitionen in digitale Infrastruktur in
Hessen.
Mit einer geplanten Gesamt-Leistung von rund 24 MW entsteht ein Rechenzentrum
der nächsten Generation, das insbesondere auf die Anforderungen von Cloud-, KI-
und High-Performance-Computing-Anwendungen ausgelegt ist. Die Infrastruktur
ermöglicht Leistungsdichten von bis zu 200 kW pro Rack und setzt dabei auf
moderne Flüssigkeitskühlungstechnologien.
Für Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus ist das Projekt ein
wichtiges Signal für den Standort Deutschland:
?Leistungsfähige Rechenzentren sind eine zentrale Voraussetzung für
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Ohne das Rückgrat der digitalen
Infrastruktur funktionieren weder Wirtschaft, noch Verwaltung, noch das tägliche
Leben. Der heutige Spatenstich ist zudem nicht nur ein Bekenntnis zu Hessens
Rolle als digitaler Spitzenstandort, sondern auch ein Bekenntnis zu europäischer
Souveränität."
Mit dem Projekt investiert der deutsche Betreiber gezielt in digitale
Infrastruktur in Deutschland und setzt damit ein Zeichen für technologische
Souveränität, Innovationsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung - insbesondere
vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation.
Auch für die Stadt Rosbach vor der Höhe hat das Projekt eine besondere
Bedeutung. Das Vorhaben ist ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung des
Gewerbestandorts und die wirtschaftliche Stärke der Region. Mit der Investition
entstehen zusätzliche Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze in einem
zukunftsorientierten Technologiebereich. Bürgermeister Steffen Maar verweist
zudem auf die Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit mit firstcolo für die
Stadtentwicklung ergeben:
?Die Investition von firstcolo ist ein starkes Signal für den
Wirtschaftsstandort Rosbach. Uns ist wichtig, solche Entwicklungen pragmatisch
zu begleiten und zugleich konkrete Mehrwerte für unsere Stadt zu schaffen. Die
vorgesehene Nutzung der Abwärme eröffnet dafür eine besondere Chance. Das ist
gute Wirtschaftsentwicklung: zukunftsorientiert, partnerschaftlich und mit Blick
auf die Menschen vor Ort."
Das Rechenzentrum FRA7 wird vollständig mit zertifiziertem Ökostrom betrieben
und strebt einen PUE-Wert von unter 1,2 an. Ergänzend kommen moderne
Batteriespeicherlösungen zum Einsatz, die überschüssige Energie netzdienlich
zurückspeisen können. Damit verbindet das Projekt leistungsfähige digitale
Infrastruktur mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und einen
verantwortungsvollen Ressourceneinsatz.
Ein zentrales Element des Projekts ist zudem die nachhaltige Nutzung der
entstehenden Abwärme: firstcolo stellt der Stadt Rosbach vor der Höhe die
Abwärme aus dem Rechenzentrum für mindestens 20 Jahre unentgeltlich zur
Verfügung. Auf dieser Grundlage können gemeinsam mit weiteren Partnern
Möglichkeiten geprüft und entwickelt werden, diese Wärme perspektivisch für eine
klimafreundliche Wärmeversorgung nutzbar zu machen.
Auch die regionale Wirtschaft sieht in FRA7 einen wichtigen Standortimpuls. Für
Rainer Schwarz, Präsident der IHK Gießen-Friedberg, stärkt das Projekt die
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region:
?Digitale Infrastruktur ist heute ein zentraler Standortfaktor für Unternehmen.
Das Rechenzentrum FRA7 ist ein wichtiges Investitionssignal in wirtschaftlich
anspruchsvollen Zeiten."
An der Umsetzung des Projekts sind mehrere spezialisierte Partner beteiligt.
Gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit Lupp, die für Rohbau, Fassade
und Innenausbau verantwortlich ist, realisiert SPIE die komplette technische
Gebäudeausrüstung sowie alle kritischen Infrastruktursysteme des Rechenzentrums.
Daniel Schmitt, Geschäftsführer der SPIE Data Center GmbH, erklärt:
?Mit FRA7 entsteht ein technologisch hochanspruchsvolles Rechenzentrum, das neue
Maßstäbe bei Energieeffizienz und Leistungsdichte setzt."
Dennis Bausch, Dipl.-Ing., Prokurist und Bereichsleiter Hochbau/SF-Bau,
Unternehmensgruppe Lupp ergänzt:?Als ARGE-Partner bringen wir beim Bau von FRA7
unsere gesamte Erfahrung im Hochbau und insbesondere im Bau von Rechenzentren
ein - für eine termintreue und qualitativ hochwertige Übergabe an firstcolo."
firstcolo-Gründer und Geschäftsführer Jerome Evans betont insbesondere die
langfristige strategische Bedeutung des Projekts:
?Mit FRA7 investieren wir langfristig in Deutschland und schaffen die
Infrastruktur für die nächste Generation digitaler Anwendungen - von KI bis High
Performance Computing. FRA7 markiert hierbei den Startschuss einer umfassenden
Investitionsoffensive - wir planen, unsere Rechenzentrums-Kapazitäten in naher
Zukunft signifikant zu erweitern und damit unsere Präsenz in der Region und
darüber hinaus nachhaltig zu stärken. "
Zum Spatenstich werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Medien
erwartet.
Über firstcolo:
Die firstcolo Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein führender Betreiber
hochmoderner Rechenzentren. Seit der Gründung im Jahr 2007 bietet das
Unternehmen maßgeschneiderte IT-Infrastrukturlösungen an, die von Colocation und
Serversystemen bis zu Managed Services und Cloud-Lösungen reichen. Mit einer
garantierten Verfügbarkeit von 99,999 % sowie Zertifizierungen nach ISO/IEC
27001:2022 und ISO 9001:2015 setzt firstcolo höchste Maßstäbe bei
Betriebssicherheit und Datenschutz.
Ein zentraler Fokus liegt auf der ökologischen Verantwortung: Die gesamte
Infrastruktur wird zu 100 % mit zertifiziertem Ökostrom betrieben. Für
exzellente Konnektivität und geringe Latenzzeiten sorgt zudem ein eigenes IP-
Backbone mit einer Kapazität von über 2.000 Gbit/s. Heute vertrauen mehr als
400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf das rund 80-köpfige Expertenteam, das
durch persönliche Betreuung und Innovationskraft die digitale Zukunft nachhaltig
mitgestaltet.
Mehr über firstcolo: https://firstcolo.net/
Für nähere Informationen:
Boris Mayer
Head of Marketing, firstcolo
E-Mail: marketing@first-colo.net (mailto:marketing@first-colo.net)
Niklas Bädjer
PR-Berater
Borgmeier Public Relations
E-Mail: baedjer@borgmeier.de (mailto:baedjer@borgmeier.de)
Nane Köberlein
PR-Beraterin
Borgmeier Public Relations
E-Mail: koeberlein@borgmeier.de (mailto:koeberlein@borgmeier.de)
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