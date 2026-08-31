GNW-News: 26. Internationale Messe für Investitionen und Handel Chinas vom 8. bis 11. September in Xiamen - erstmals mit Ehrengastländern
^XIAMEN, China, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 26. Internationale Messe
für Investitionen und Handel Chinas (CIFIT) findet vom 8. bis 11. September
2026 in Xiamen, China, statt. Im Mittelpunkt stehen drei Hauptthemen:
?Investieren in China",?Chinas Auslandsinvestitionen" und?Internationale
Investitionen". Im Rahmen der Messe finden zahlreiche investitionsbezogene
Veranstaltungen und Projekt-Roadshows statt. Zudem werden mehrere öffentlich
zugängliche Informationsangebote und Fachberichte zu Investitionen
veröffentlicht sowie Chinas Öffnungspolitik, die Stärken seines riesigen Marktes
und Chancen für industrielle Innovation und Entwicklung umfassend bei globalen
Investoren präsentiert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5563/eng)
Bei der diesjährigen Ausgabe wird erstmals ein Modell mit zwei Ehrengastländern
eingeführt. Finnland und Saudi-Arabien übernehmen diese Rolle gemeinsam.
Delegationen aus 123 Ländern und Regionen haben sich zur Teilnahme angemeldet,
während 60 Länder und Regionen Ausstellungsbereiche einrichten werden. Im Rahmen
der Messe findet eine Reihe spezieller Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen
statt, darunter Aktivitäten zur Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen
chinesischen Provinzen und US-Bundesstaaten, eine Veranstaltung anlässlich des
fünfjährigen Bestehens des China-Europe Business Council (CEBC), bilaterale
Investitionsdialoge zwischen China und dem Vereinigten Königreich, Schweden,
Bulgarien, Indonesien und weiteren Ländern sowie der grenzüberschreitende ESG-
Dialog zwischen China und der EU und eine Veranstaltung zur chinesisch-deutschen
Investitionskooperation auf regionaler Ebene. Darüber hinaus wird die Konferenz
der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) parallel dazu die
?Future Investment Conference" veranstalten. Mehrere UN-Organisationen und
internationale Einrichtungen, darunter die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung (UNIDO), das Internationale Handelszentrum (ITC)
und die Neue Entwicklungsbank (NDB), werden ebenfalls eine Reihe thematischer
Begleitveranstaltungen organisieren.
Mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in beide Richtungen wird die CIFIT einen
Roundtable multinationaler Unternehmen, die Präsentation globaler
Investitionstrends sowie eine Matchmaking-Veranstaltung zur internationalen
Zusammenarbeit in Lieferketten ausrichten und damit eine Matchmaking-Plattform
für Investitionen in China und chinesische Auslandsinvestitionen schaffen. Der
Finanzbereich hat sich verdoppelt: Mehr als 140 führende Finanzinstitute nehmen
daran teil. Die Cross-border Interbank Payment System (CIPS) Co., Ltd. wird
einen eigenen Bereich einrichten, in dem mehr als 70 in- und ausländische Banken
zusammenkommen, um grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen anzubieten.
Digitalisierung und intelligente Technologien werden den gesamten
Veranstaltungsablauf durchziehen. Eine Reihe von KI-Unternehmen sowie
Unternehmen für grüne und CO?-arme Technologien wird ihre Spitzentechnologien
vorstellen, während die Ausstellungsbereiche verschiedener Provinzen und
regierungsunmittelbarer Städte ihre Erfolge auf digitalem Wege präsentieren
werden.?Cloud CIFIT" wurde umfassend modernisiert, sodass Teilnehmer über
mobile Geräte auf das Veranstaltungsprogramm, das Projekt-Matchmaking und die
Navigation durch die Messehallen zugreifen können.
Die diesjährige CIFIT findet erstmals im Xiamen International Expo Center statt
und vergrößert ihre Gesamtausstellungsfläche von 120.000 auf 200.000
Quadratmeter. Mit dem Schwerpunkt auf offener Zusammenarbeit und industrieller
Innovation wird die Messe globalen Investoren als effizientere und
professionellere Matchmaking-Plattform dienen.
Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: +86-10-63074558.Â°