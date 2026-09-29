GNW-News: 9. Innovations- und Gründerwettbewerb für internationale Talente 2026 in Nanning, China, abgeschlossen

29.09.26 20:09 Uhr

^NANNING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Finale des 9.

Innovations- und Gründerwettbewerbs für internationale Talente 2026 in Nanning,

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China, wurde am 22. September im Rahmen der Initiative?AI Empowering Industries

Super League" erfolgreich abgeschlossen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5661/eng)

Der diesjährige Wettbewerb umfasste vier zentrale Kategorien: Künstliche

Intelligenz; Elektronik und Informationstechnologie der nächsten Generation;

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fortschrittliche Werkstoffe auf Basis kritischer Metalle; neue Energien, High-

End-Maschinenbau und die Low-Altitude-Economy sowie Biomedizin und

Gesundheitswesen. Darüber hinaus wurde eine spezielle ASEAN-Kategorie für

Künstliche Intelligenz eingerichtet, die sich eng an den praktischen

Anforderungen von Unternehmen, Industrie- und Gewerbeparks sowie der lokalen

Wirtschaft orientiert.

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Nach Angaben der Presseabteilung der Stadt Nanning wurden insgesamt 824

Innovations- und Gründerprojekte eingereicht. Davon bestanden 581 die formale

Prüfung. Projekte mit Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz machten mehr als

33,9 Prozent der eingereichten Beiträge aus.

Zu den teilnehmenden Teams gehörten Forschende und Gründer renommierter

internationaler Universitäten, darunter die Harvard University, die University

of Cambridge, die University of Oxford, die National University of Singapore,

die Nanyang Technological University und die University of Hong Kong.

Der Wettbewerb fand in wichtigen Innovationszentren wie Peking, Shanghai und

Shenzhen sowie in Paris, Singapur und Bangkok statt. Damit folgte er dem

Entwicklungsmodell?Forschung und Entwicklung in Peking, Shanghai und der

Greater Bay Area, Integration in Guangxi (Nanning) und Anwendung in den ASEAN-

Staaten".

Im Finale präsentierten 50 führende Innovationsteams ihre Projekte vor einer

hochkarätig besetzten Jury. Ihr gehörten Experten von Universitäten und

Forschungseinrichtungen, Führungskräfte führender Technologieunternehmen,

erfahrene Risikokapitalgeber sowie Fachleute aus Industrieparks an.

Die Projekte wurden anhand mehrerer Kriterien bewertet, darunter technologische

Innovation, Teamkompetenz, industrielle Relevanz, Marktpotenzial,

Wachstumsperspektiven und gesellschaftliche Wirkung. Viele der eingereichten

Projekte zeigten großes Potenzial für die industrielle Umsetzung und lokale

Anwendung in Nanning und zielten zugleich auf Marktchancen in der ASEAN-Region

ab.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden sechs erste Preise, zehn zweite Preise, 14

dritte Preise, 20 Auszeichnungen für herausragende Leistungen sowie fünf

Auszeichnungen für besonderes Kooperationspotenzial mit den ASEAN-Staaten

verliehen.

Darüber hinaus bietet Nanning verschiedene Fördermaßnahmen an, um die prämierten

Projekte auf ihrem Weg vom Wettbewerb zur Marktreife und Kommerzialisierung zu

unterstützen.

Erstplatzierte Projekte, die sich in Nanning ansiedeln, können direkt in den

?Yongjiang-Plan" der Stadt für führende Talentteams aufgenommen werden und eine

Sonderförderung von bis zu 5 Millionen Yuan erhalten. Zweit- und drittplatzierte

Projekte, die sich in Nanning niederlassen, können Forschungs- und

Gründungsfördermittel in Höhe von mindestens 150.000 Yuan beantragen.

Qualifizierte Projekte erhalten zudem Zugang zu weiteren Förderangeboten,

darunter Räumlichkeiten in Gewerbeparks, Gründungsberatung und Mentoring,

Unterstützung bei Investitionen und Finanzierung, Technologietransfer sowie

Wohnraumförderung für Fachkräfte.

Parallel zum Finale fand eine Networking- und Matchmaking-Veranstaltung statt.

Dabei konnten die teilnehmenden Teams direkt mit Industrieparks, führenden

Unternehmen, Gründerzentren und Investmentgesellschaften aus Nanning in Kontakt

treten und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit diskutieren.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nanning erklärte zudem, dass

die Stadt auch künftig die Vernetzung der Gewinnerteams mit potenziellen

Partnern, die Inkubation von Projekten und die Umsetzung entsprechender

Fördermaßnahmen unterstützen werde. Gleichzeitig sollen der internationale

Austausch in den Bereichen Technologie und Talentförderung weiter ausgebaut und

zusätzliche Chancen für Innovatoren aus aller Welt geschaffen werden.

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°