GNW-News: 9M 2026: RENK steigert Auftragseingang um mehr als 30 % bei erneut überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT - operativer Kapazitätshochlauf ...

05.11.26 07:05 Uhr

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^9M 2026: RENK steigert Auftragseingang um mehr als 30 % bei erneut

überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT - operativer Kapazitätshochlauf

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parallel zur laufenden Produktion

* Auftragseingang steigt in den ersten neun Monaten 2026 auf 1.664,4 Mio. EUR

(9M 2025: 1.245,8 Mio. EUR; +33,6 %); Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7x (9M

2025: 1,3x)

* Gesamtauftragsbestand erreicht zum 30. September 2026 mit 7,6 Mrd. EUR ein

erneutes Allzeithoch (31. Dezember 2025: 6,7 Mrd. EUR) und festigt hohe

künftige Umsatzvisibilität

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* Umsatz wächst um 5,8 % auf 982,0 Mio. EUR (9M 2025: 927,7 Mio. EUR) - planmäßig

und im Einklang mit den vertraglich vereinbarten Liefer- und Abrufplänen der

Kunden

* Erneut überproportionales Wachstum des bereinigten EBIT (+12,7 %) auf 158,8

Mio. EUR (9M 2025: 141,0 Mio. EUR) mit einer verbesserten bereinigten EBIT-Marge

von 16,2 % (9M 2025: 15,2 %; +100 Basispunkte)

* Operativer Kapazitätshochlauf an den Standorten Augsburg und Rheine

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planmäßig und parallel zur laufenden Serienproduktion

* Konsequente Umsetzung der M&A- und Sektorenstrategie: Übernahme von David

Brown Defence zum 2. November 2026 vollzogen, bindenden Vertrag zum Verkauf

des Slide Bearings Geschäfts am 22. Oktober 2026 geschlossen

Augsburg, 5. November 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, kann ihren

Wachstumskurs auch im dritten Quartal erneut bestätigen. In den ersten neun

Monaten des Jahres erreichte der Auftragseingang 1.664,4 Mio. EUR (9M

2025: 1.245,8 Mio. EUR; +33,6 %), getragen von den unverändert hohen Aufträgen im

Verteidigungsgeschäft. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7x (9M 2025: 1,3x)

unterstreicht die strukturell hohe internationale Nachfrage nach den Produkten

der RENK Group. Zum 30. September 2026 kletterte der gesamte Auftragsbestand auf

ein erneutes Allzeithoch von 7,6 Mrd. EUR und unterstreicht die hohe Visibilität

künftiger Umsätze bis weit nach 2030. Die Umsatzerlöse legten im

Vorjahresvergleich um 5,8 % auf 982,0 Mio. EUR zu (9M 2025: 927,7 Mio. EUR) und

folgten damit planmäßig den mit den Kunden vertraglich vereinbarten Liefer- und

Abrufterminen.

?Das dritte Quartal zeigt, was die RENK Group auszeichnet: Wir bauen unsere

Kapazitäten konsequent aus und liefern gleichzeitig zuverlässig - genau in dem

Takt, den unsere Kunden vertraglich mit uns vereinbart haben. Aufträge wie die

Erweiterung für den LEOPARD 2 und der Folgeauftrag für die TRACKX-Familie von

Patria belegen außerdem das Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und

unsere Lieferfähigkeit. Mit einem gesamten Auftragsbestand von 7,6 Mrd. EUR legen

wir heute die Basis für die deutlich höheren Stückzahlen der kommenden Jahre",

sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.

Operativer Hochlauf parallel zur laufenden Produktion

Im dritten Quartal hat RENK den operativen Kapazitätshochlauf konsequent

vorangetrieben. Am Standort Rheine wurden Ende August beispielsweise drei neue,

hochmoderne Bearbeitungszentren offiziell in Betrieb genommen; damit sind die

Verteidigungskapazitäten im drittgrößten Werk der RENK Group erneut gestiegen.

Bis 2030 investiert die RENK Group dort über 20 Mio. EUR. Ferner werden die

Methoden des neuen Produktionskonzepts aktuell schrittweise auf das gesamte

Produktionsnetzwerk der RENK Group übertragen.

Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional - Marge steigt um 100

Basispunkte

Das bereinigte EBIT legte erneut überproportional um 12,7 % auf 158,8 Mio. EUR zu

(9M 2025: 141,0 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich dadurch auf

16,2 % (9M 2025: 15,2 %). Ausschlaggebend dafür waren in erster Linie die

positiven Skaleneffekte in der Division Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie

anhaltende Effizienzgewinne aus dem modularen Produktionskonzept.

Division Vehicle Mobility Solutions (VMS)

VMS bleibt der klare Wachstumsmotor. Der Auftragseingang erhöhte sich in den

ersten neun Monaten des Jahres um 46,2 % auf 1.321,8 Mio. EUR (9M 2025: 903,9 Mio.

EUR). Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2,0x (9M 2025: 1,6x) und

verdeutlicht die strukturell hohe internationale Nachfrage nach RENK-Produkten

für die Domäne Land.

Wesentliche Treiber im dritten Quartal waren die Auftragserweiterung von KNDS

Deutschland für HSWL-354-Getriebe für den Kampfpanzer LEOPARD 2 und dessen

Fahrzeugfamilie im Wert von rund 130 Mio. EUR. Die Auslieferung soll 2029 beginnen

und 2032 abgeschlossen sein. Ebenfalls im dritten Quartal erhielt RENK von

Patria einen Folgeauftrag über HSWL-076-Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie

im Wert von 30 Mio. EUR, dessen Auslieferung 2027 beginnt. Vorausgegangen waren

die ersten Beschaffungen von TRACKX-Fahrzeugen durch Finnland und Schweden. Das

Service- und Ersatzteilgeschäft blieb in Deutschland, Europa und den USA auf

hohem Niveau.

Die Umsatzerlöse wuchsen um 12,3 % auf 650,2 Mio. EUR (9M 2025: 578,9 Mio. EUR).

Noch deutlicher zog das bereinigte EBIT an, welches sich um 23,4 % auf 129,3

Mio. EUR verbesserte (9M 2025: 104,7 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge kletterte

entsprechend auf 19,9 % (9M 2025: 18,1 %).

Division Marine & Industry (M&I)

Getragen vom Marinegeschäft setzte M&I im dritten Quartal die Erholung beim

Auftragseingang fort. In den ersten neun Monaten lag der Auftragseingang mit

256,9 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 254,7 Mio. EUR; +0,9 %); das

Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,0x (9M 2025: 1,0x). Zu dem Ergebnis trugen

unter anderem Aufträge aus der Türkei über vier Schiffssätze für die HISAR-OPVs

im dritten Quartal 2026 bei.

Die industriellen Endmärkte blieben hingegen von der anhaltenden Schwäche des

Industriesektors geprägt. Die Umsatzerlöse von M&I verringerten sich um 6,3 %

auf 250,9 Mio. EUR (9M 2025: 267,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT ging auf 25,8 Mio.

EUR zurück (9M 2025: 31,2 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 10,3 %

entspricht (9M 2025: 11,6 %).

Division Slide Bearings (SB)

Der Auftragseingang der Division Slide Bearings lag in den ersten neun Monaten

bei 96,0 Mio. EUR und war damit auf Vorjahresniveau (9M 2025: 96,2 Mio. EUR; -0,3

%); das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,0x (9M 2025: 1,0x). Auch die

Umsatzerlöse blieben mit 91,7 Mio. EUR stabil (9M 2025: 91,8 Mio. EUR; -0,1 %). Das

bereinigte EBIT sank auf 12,5 Mio. EUR (9M 2025: 14,8 Mio. EUR), die bereinigte

EBIT-Marge kam auf 13,6 % (9M 2025: 16,1 %).

Konsequente Umsetzung der M&A- und Sektorenstrategie: Verbindlicher Vertrag über

Verkauf des Slide Bearings Geschäft am 22. Oktober 2026 geschlossen. Übernahme

von David Brown Defence zum 2. November 2026 vollzogen

?Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig in die Kapazitäten, die

unser Rekordauftragsbestand erfordert. Zudem optimieren wir unser Portfolio mit

der bindenden Verkaufsvereinbarung hinsichtlich des Gleitlagergeschäfts und der

abgeschlossenen Übernahme von RENK UK Huddersfield Ltd. (vorm. David Brown

Defence Ltd.)", sagt Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.

Ausblick

Infolge des verbindlichen Vertrags über den geplanten Verkauf des

Geschäftsbereichs Slide Bearings gibt der Vorstand der RENK Group AG eine

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche

heraus. Der Geschäftsbereich Slide Bearings wird ab dem vierten Quartal 2026

gemäß IFRS 5 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich (Discontinued Operation)

ausgewiesen. Die Prognose basiert daher ausschließlich auf den fortgeführten

Geschäftsaktivitäten der Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine

& Industry (M&I).

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die RENK Group auf dieser Basis einen Umsatz

von ~1,4 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT von 240 Mio. EUR bis 255 Mio. EUR.

Am 8. Dezember 2026 wird Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, im Rahmen

eines Strategy Updates in London über die weitere strategische Ausrichtung der

Gruppe informieren. Die Veranstaltung findet als hybrides Event statt.

RENK Group

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| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 1.664,4 | 1.245,8 | +33,6% |

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| Umsatz | 982,0 | 927,7 | +5,8% |

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| Bereinigtes EBIT | 158,8 | 141,0 | +12,7% |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 16,2% | 15,2% | +1,0 PP |

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VMS

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| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 1.321,8 | 903,9 | +46,2% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Umsatz | 650,2 | 578,9 | +12,3% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigtes EBIT | 129,3 | 104,7 | +23,4% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigte EBIT-Marge | 19,9% | 18,1% | +1,8 PP |

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M&I

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| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 256,9 | 254,7 | +0,9% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Umsatz | 250,9 | 267,6 | -6,3% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigtes EBIT | 25,8 | 31,2 | -17,3% |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Bereinigte EBIT-Marge | 10,3% | 11,6% | -1,4 PP |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

Slide Bearings

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| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |

+-----------------------+---------+---------+-------------+

| Auftragseingang | 96,0 | 96,2 | -0,3% |

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| Umsatz | 91,7 | 91,8 | -0,1% |

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| Bereinigtes EBIT | 12,5 | 14,8 | -15,5% |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 13,6% | 16,1% | -2,5 PP |

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Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische

und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,

Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen

und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG

insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025

erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG

ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit

dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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) om)

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Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

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