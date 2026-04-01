GNW-News: A&A Sports Group LLC revolutioniert die Absicherung von Athleten mit Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen
^BIRMINGHAM, Alabama, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer
bahnbrechenden Initiative zur Absicherung von Sportlern hat die A&A Sports Group
LLC unter der Leitung ihres Gründers Alander Pulliam neue Lösungen vorgestellt,
die die Zukunft von Athleten während und nach ihrer aktiven Karriere nachhaltig
sichern.
Die A&A Sports Group LLC stellt einen innovativen Ansatz vor, der die
Absicherung von Sportlern durch separate Versicherungs- und
Altersvorsorgelösungen für alle dem Unternehmen angeschlossenen Athleten
grundlegend verbessert. Mit dieser Initiative verfolgt das Unternehmen das Ziel,
für Athleten langfristige und nachhaltige Strukturen zur finanziellen
Absicherung und Altersvorsorge zu schaffen - ein bedeutender Fortschritt für die
Versorgung von Sportlern in der Branche. Alander Pulliam, der sich seit Jahren
für bessere Rahmenbedingungen für Profisportler einsetzt, betont die Bedeutung
nachhaltiger Zukunftsperspektiven für Athleten, und zwar sowohl während ihrer
aktiven Karriere als auch nach dem Karriereende. Im Rahmen dieser Initiative
erhalten NFL-Spieler während ihrer Teilnahme an den Programmen des Unternehmens
individuell zugeschnittene Zusatzleistungen, die ihren jeweiligen Bedürfnissen
entsprechen.?Kümmere dich um die Menschen, die sich um dich kümmern", sagte
Alander Pulliam. Diese Worte bringen die Philosophie hinter dem Engagement auf
den Punkt: eine Vision, in der sich jeder Athlet über seine sportliche Leistung
hinaus wertgeschätzt und umfassend unterstützt fühlt. Darüber hinaus hat A&A
Sports Group LLC umfassende Neuerungen eingeführt, die den Standard der
Spielerversorgung insgesamt anheben sollen. Das Unternehmen arbeitet dabei eng
mit Finanzexperten und Spielervertretern zusammen, um sicherzustellen, dass jede
Vorsorgelösung und jede Versicherung die Interessen der Athleten in den
Vordergrund stellt - und ihnen so auf Jahre hinaus ein Gefühl der Sicherheit
gibt.
Die Initiative der A&A Sports Group LLC ist wegweisend und setzt neue Maßstäbe
für die Versorgung und Absicherung von Athleten in der Sportbranche.
Weitere Informationen zu den neuen Initiativen von A&A Sports Group LLC sowie
zum Engagement des Unternehmens für die Absicherung von Athleten finden Sie
unter www.aasportsgroup.com oder durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Team.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9afb3a76-a0ca-
4abe-9784-3b659dad57b8
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4876-8094-26efbe2135da
Alander Pulliam
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alander@aasportsagency.com
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