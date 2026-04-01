GNW-News: A&A Sports Group LLC revolutioniert die Absicherung von Athleten mit Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen

^BIRMINGHAM, Alabama, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer

bahnbrechenden Initiative zur Absicherung von Sportlern hat die A&A Sports Group

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LLC unter der Leitung ihres Gründers Alander Pulliam neue Lösungen vorgestellt,

die die Zukunft von Athleten während und nach ihrer aktiven Karriere nachhaltig

sichern.

Die A&A Sports Group LLC stellt einen innovativen Ansatz vor, der die

Absicherung von Sportlern durch separate Versicherungs- und

Altersvorsorgelösungen für alle dem Unternehmen angeschlossenen Athleten

grundlegend verbessert. Mit dieser Initiative verfolgt das Unternehmen das Ziel,

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für Athleten langfristige und nachhaltige Strukturen zur finanziellen

Absicherung und Altersvorsorge zu schaffen - ein bedeutender Fortschritt für die

Versorgung von Sportlern in der Branche. Alander Pulliam, der sich seit Jahren

für bessere Rahmenbedingungen für Profisportler einsetzt, betont die Bedeutung

nachhaltiger Zukunftsperspektiven für Athleten, und zwar sowohl während ihrer

aktiven Karriere als auch nach dem Karriereende. Im Rahmen dieser Initiative

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erhalten NFL-Spieler während ihrer Teilnahme an den Programmen des Unternehmens

individuell zugeschnittene Zusatzleistungen, die ihren jeweiligen Bedürfnissen

entsprechen.?Kümmere dich um die Menschen, die sich um dich kümmern", sagte

Alander Pulliam. Diese Worte bringen die Philosophie hinter dem Engagement auf

den Punkt: eine Vision, in der sich jeder Athlet über seine sportliche Leistung

hinaus wertgeschätzt und umfassend unterstützt fühlt. Darüber hinaus hat A&A

Sports Group LLC umfassende Neuerungen eingeführt, die den Standard der

Spielerversorgung insgesamt anheben sollen. Das Unternehmen arbeitet dabei eng

mit Finanzexperten und Spielervertretern zusammen, um sicherzustellen, dass jede

Vorsorgelösung und jede Versicherung die Interessen der Athleten in den

Vordergrund stellt - und ihnen so auf Jahre hinaus ein Gefühl der Sicherheit

gibt.

Die Initiative der A&A Sports Group LLC ist wegweisend und setzt neue Maßstäbe

für die Versorgung und Absicherung von Athleten in der Sportbranche.

Weitere Informationen zu den neuen Initiativen von A&A Sports Group LLC sowie

zum Engagement des Unternehmens für die Absicherung von Athleten finden Sie

unter www.aasportsgroup.com oder durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Team.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9afb3a76-a0ca-

4abe-9784-3b659dad57b8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0af3d05-ea77-

4876-8094-26efbe2135da

Alander Pulliam

+14242700480

alander@aasportsagency.com

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