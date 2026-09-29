GNW-News: A Clearer Way to Trade: PU Prime stellt neu gestaltete Trading-App vor
^* Im Rahmen seiner Kampagne?A Clearer Way to Trade" hat PU Prime seine neu
gestaltete Trading-App eingeführt, die Tradern eine einfachere und
intuitivere Bedienung bietet.
* Die neu gestaltete App führt Live Trading und Copy Trading enger zusammen
und gibt den Nutzern zugleich mehr Kontrolle über ihre Hebeleinstellungen
und die Verwaltung ihrer Positionen.
* Eine integrierte Explore-Funktion bietet direkt in der Trading-App
Marktnachrichten, Marktanalysen und Informationen zu Wirtschaftsterminen.
EBENE, Mauritius, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime
(https://www.puprime.com/forex-trading-
account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein weltweit
tätiger Online-Broker mit mehreren Lizenzen, hat im Rahmen seiner Kampagne?A
Clearer Way to Trade" (https://www.puprime.com/trading-
app/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) seine neu
gestaltete Trading-App eingeführt. Bei der Neugestaltung wurden nicht einfach
weitere Funktionen zu einer einzigen Oberfläche hinzugefügt. Stattdessen wurde
die App entlang des gesamten Trading-Prozesses der Nutzer neu strukturiert, um
das Trading übersichtlicher und intuitiver zu gestalten.
Die neue App baut auf einer Plattform auf, die bereits Anerkennung in der
Branche gefunden hat, darunter durch jüngste Auszeichnungen bei der FX Expo
Buenos Aires und der iFX Expo Dubai sowie einen Global Forex Award 2026. Dies
unterstreicht den anhaltenden Fokus von PU Prime auf die Verbesserung des
Trading-Erlebnisses über den gesamten Prozess hinweg.
Einfacheres Copy Trading
Die neu gestaltete App erleichtert den Nutzern den Wechsel zwischen
verschiedenen Trading-Aktivitäten und vermeidet unnötige Zwischenschritte. Eine
zentrale Trading-Oberfläche erleichtert den Wechsel zwischen Konten für Live
Trading und Copy Trading und ermöglicht es den Nutzern, mit nur wenigen
Schritten Signalgeber zu suchen und ihnen zu folgen. Durch die engere
Verknüpfung dieser Funktionen vereinfacht die neue App die Abläufe und macht
Copy Trading im gesamten PU-Prime-Ökosystem leichter zugänglich.
Mehr Kontrolle über das Risikomanagement
Die neu gestaltete App gibt den Nutzern zudem mehr Kontrolle über ihre
Risikopositionen beim Trading. Berechtigte Nutzer können den Hebel direkt bei
der Orderaufgabe anpassen, ohne sich an den Kundensupport wenden zu müssen.
Dadurch lassen sich die Kontoeinstellungen bequemer direkt in der App verwalten.
Auch die Verwaltung von Positionen wurde durch eine Funktion zum gleichzeitigen
Schließen aller offenen Positionen vereinfacht, sodass Nutzer bei raschen
Veränderungen der Marktbedingungen schneller reagieren können. Zusammen geben
diese Verbesserungen Tradern mehr direkte Kontrolle über wichtige Funktionen zur
Verwaltung ihrer Konten und Positionen.
Marktnachrichten und Analysen direkt in der App
Die neue Explore-Funktion macht Marktinformationen direkt beim Trading
verfügbar. Die Nutzer können direkt in der App schnell Marktbewegungen
überblicken, wichtige Entwicklungen verfolgen und sich auf bevorstehende
Wirtschaftstermine vorbereiten. Ausgewählte Marktanalysen aus etablierten
Quellen liefern zusätzlichen Kontext und unterstützen die Nutzer bei der
Einschätzung von Marktchancen.
Da Marktanalyse und Handelsausführung in einer einzigen Umgebung zusammengeführt
werden, müssen die Nutzer bei der Beobachtung der Märkte seltener zwischen
mehreren Plattformen wechseln.
Zum Start der neuen App
Anlässlich des Starts der neu gestalteten App führt PU Prime eine In-App-Aktion
mit Verlosung und Einzahlungsbonus (https://www.puprime.com/a-clearer-way-to-
trade/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-
MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) durch, die
vom 29. September bis zum 27. Oktober 2026 läuft. Teilnahmeberechtigte Nutzer
können über die PU-Prime-App an der Aktion teilnehmen und dabei das neu
gestaltete Trading-Erlebnis kennenlernen.
Die Kampagne?A Clearer Way to Trade" steht für das Ziel von PU Prime, das
digitale Trading einfacher, intuitiver und besser vernetzt zu gestalten, ohne
Abstriche bei den Funktionen zu machen, die aktive Trader erwarten. Die neu
gestaltete PU-Prime-App kombiniert ein modernes UI/UX-Design mit einer
einheitlicheren Struktur und führt bislang verteilte Funktionen zusammen.
Dadurch verbringen die Nutzer weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen
verschiedenen Ansichten und können sich stärker auf ihre Trading-Entscheidungen
konzentrieren.
Über PU Prime
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen
sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Das
Unternehmen bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen,
Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als
100 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit
innovativen Trading-Plattformen und einer integrierten Copy-Trading-Funktion
unterstützt das Unternehmen Trader weltweit dabei, fundierte
Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e505d2f-974f-4fc6-
a051-e150bd07c54c
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