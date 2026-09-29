GNW-News: A Clearer Way to Trade: PU Prime stellt neu gestaltete Trading-App vor

29.09.26 14:59 Uhr

^* Im Rahmen seiner Kampagne?A Clearer Way to Trade" hat PU Prime seine neu

gestaltete Trading-App eingeführt, die Tradern eine einfachere und

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intuitivere Bedienung bietet.

* Die neu gestaltete App führt Live Trading und Copy Trading enger zusammen

und gibt den Nutzern zugleich mehr Kontrolle über ihre Hebeleinstellungen

und die Verwaltung ihrer Positionen.

* Eine integrierte Explore-Funktion bietet direkt in der Trading-App

Marktnachrichten, Marktanalysen und Informationen zu Wirtschaftsterminen.

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EBENE, Mauritius, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime

(https://www.puprime.com/forex-trading-

account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein weltweit

tätiger Online-Broker mit mehreren Lizenzen, hat im Rahmen seiner Kampagne?A

Clearer Way to Trade" (https://www.puprime.com/trading-

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app/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) seine neu

gestaltete Trading-App eingeführt. Bei der Neugestaltung wurden nicht einfach

weitere Funktionen zu einer einzigen Oberfläche hinzugefügt. Stattdessen wurde

die App entlang des gesamten Trading-Prozesses der Nutzer neu strukturiert, um

das Trading übersichtlicher und intuitiver zu gestalten.

Die neue App baut auf einer Plattform auf, die bereits Anerkennung in der

Branche gefunden hat, darunter durch jüngste Auszeichnungen bei der FX Expo

Buenos Aires und der iFX Expo Dubai sowie einen Global Forex Award 2026. Dies

unterstreicht den anhaltenden Fokus von PU Prime auf die Verbesserung des

Trading-Erlebnisses über den gesamten Prozess hinweg.

Einfacheres Copy Trading

Die neu gestaltete App erleichtert den Nutzern den Wechsel zwischen

verschiedenen Trading-Aktivitäten und vermeidet unnötige Zwischenschritte. Eine

zentrale Trading-Oberfläche erleichtert den Wechsel zwischen Konten für Live

Trading und Copy Trading und ermöglicht es den Nutzern, mit nur wenigen

Schritten Signalgeber zu suchen und ihnen zu folgen. Durch die engere

Verknüpfung dieser Funktionen vereinfacht die neue App die Abläufe und macht

Copy Trading im gesamten PU-Prime-Ökosystem leichter zugänglich.

Mehr Kontrolle über das Risikomanagement

Die neu gestaltete App gibt den Nutzern zudem mehr Kontrolle über ihre

Risikopositionen beim Trading. Berechtigte Nutzer können den Hebel direkt bei

der Orderaufgabe anpassen, ohne sich an den Kundensupport wenden zu müssen.

Dadurch lassen sich die Kontoeinstellungen bequemer direkt in der App verwalten.

Auch die Verwaltung von Positionen wurde durch eine Funktion zum gleichzeitigen

Schließen aller offenen Positionen vereinfacht, sodass Nutzer bei raschen

Veränderungen der Marktbedingungen schneller reagieren können. Zusammen geben

diese Verbesserungen Tradern mehr direkte Kontrolle über wichtige Funktionen zur

Verwaltung ihrer Konten und Positionen.

Marktnachrichten und Analysen direkt in der App

Die neue Explore-Funktion macht Marktinformationen direkt beim Trading

verfügbar. Die Nutzer können direkt in der App schnell Marktbewegungen

überblicken, wichtige Entwicklungen verfolgen und sich auf bevorstehende

Wirtschaftstermine vorbereiten. Ausgewählte Marktanalysen aus etablierten

Quellen liefern zusätzlichen Kontext und unterstützen die Nutzer bei der

Einschätzung von Marktchancen.

Da Marktanalyse und Handelsausführung in einer einzigen Umgebung zusammengeführt

werden, müssen die Nutzer bei der Beobachtung der Märkte seltener zwischen

mehreren Plattformen wechseln.

Zum Start der neuen App

Anlässlich des Starts der neu gestalteten App führt PU Prime eine In-App-Aktion

mit Verlosung und Einzahlungsbonus (https://www.puprime.com/a-clearer-way-to-

trade/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2610-SuperApp-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) durch, die

vom 29. September bis zum 27. Oktober 2026 läuft. Teilnahmeberechtigte Nutzer

können über die PU-Prime-App an der Aktion teilnehmen und dabei das neu

gestaltete Trading-Erlebnis kennenlernen.

Die Kampagne?A Clearer Way to Trade" steht für das Ziel von PU Prime, das

digitale Trading einfacher, intuitiver und besser vernetzt zu gestalten, ohne

Abstriche bei den Funktionen zu machen, die aktive Trader erwarten. Die neu

gestaltete PU-Prime-App kombiniert ein modernes UI/UX-Design mit einer

einheitlicheren Struktur und führt bislang verteilte Funktionen zusammen.

Dadurch verbringen die Nutzer weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen

verschiedenen Ansichten und können sich stärker auf ihre Trading-Entscheidungen

konzentrieren.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen

sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Das

Unternehmen bietet regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen,

Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als

100 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit

innovativen Trading-Plattformen und einer integrierten Copy-Trading-Funktion

unterstützt das Unternehmen Trader weltweit dabei, fundierte

Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e505d2f-974f-4fc6-

a051-e150bd07c54c

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.comÂ°