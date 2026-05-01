GNW-News: AACSB und wissenschaftliche Gesellschaften veröffentlichen Rahmenwerk zur Steigerung der Forschungswirkung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung

^TAMPA, Florida, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Business Schools stehen

zunehmend unter Druck, nachzuweisen, dass ihre Forschung über den akademischen

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Bereich hinaus relevant ist, doch vielen fehlt dafür ein klarer Rahmen. Ein

Zusammenschluss von zehn internationalen akademischen Organisationen zeigt mit

der Veröffentlichung von?A Framework for Research Impact: Insights, Pathways,

and Calls to Action" (https://www.aacsb.edu/insights/reports/2026/a-framework-

for-research-impact) nun einen möglichen Weg auf.

Der Bericht erscheint zeitgleich mit der ersten?Research Impact Conference" der

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AACSB, die in Zusammenarbeit mit der Academy of Management stattfindet, und

bietet Business Schools einen praxisorientierten Ansatz sowie Ressourcen, um

ihre Definition, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung

weiterzuentwickeln.

Das von der Global Research Impact Task Force der AACSB entwickelte Rahmenwerk

vermittelt ein erweitertes Verständnis des Ökosystems der Forschungswirkung, das

wissenschaftliche Arbeit mit Unternehmenspraxis, Politik, Lehre und Gesellschaft

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verknüpft.

Global Research Impact Task Force

* AACSB International

* Academy of International Business

* Academy of Management

* American Accounting Association

* American Marketing Association

* Asia Academy of Management

* Association for Information Systems

* European Accounting Association

* Journal of Operations Management

* Production and Operations Management Society

Das Rahmenwerk ist das Ergebnis monatelanger Arbeit der Arbeitsgruppe und

basiert auf umfangreichen Beiträgen aus dem gesamten Ökosystem der

betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Diese wurden durch weltweite Umfragen,

Rundtischgespräche, Fokusgruppen, Beratungsgespräche sowie durch Rückmeldungen

zu einem im Oktober 2025 veröffentlichten Entwurf erhoben. Es ermutigt

Einrichtungen, gezieltere und stärker auf ihre jeweiligen Leitbilder abgestimmte

Ansätze zur Förderung, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung zu

verfolgen.

?Zu lange wurde der Einfluss von Forschung zu eng definiert", erklärt Lily Bi,

President und Chief Executive Officer der AACSB.?Ich freue mich darauf, die

Arbeit der Arbeitsgruppe aus dem vergangenen Jahr vorzustellen. Dieses

Rahmenwerk unterstützt Institutionen dabei, den Fokus von der Messung von

Outputs hin zum Verständnis von Outcomes und Wirkung zu verlagern."

Der Bericht, der lediglich die erste Phase einer laufenden Initiative zur

Förderung systemweiter Veränderungen darstellt, betont, dass wirkungsvolle

Forschung häufig aus dem kontinuierlichen Austausch zwischen Forschenden,

Praktikern, politischen Entscheidungsträgern, Lernenden und Gemeinschaften

entsteht. Er unterstreicht zudem die Bedeutung, Strategie, Anreizsysteme, Kultur

und Infrastruktur einer Einrichtung aufeinander abzustimmen, um vielfältige

Formen der Forschungswirkung gezielt zu fördern.

Das Rahmenwerk empfiehlt Business Schools unter anderem Folgendes:

* Strategien zur Stärkung der Forschungswirkung im Einklang mit ihrem

jeweiligen Auftrag zu entwickeln

* Die Verbindungen zwischen Forschung, Lehre und externen Beziehungen zu

stärken

* Ausgewogenere Ansätze zur Bewertung von Forschungswirkung zu verfolgen

* Sowohl quantitative als auch qualitative Nachweise für Wirkung zu

berücksichtigen

* Institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die vielfältige Formen

wirkungsvoller Wissenschaft fördern

Um Business Schools bei der Umsetzung zu unterstützen, umfasst das Rahmenwerk

praktische Ressourcen wie ein Instrument zur Bewertung der Forschungswirkung und

einen Leitfaden zum Forschungswirkungs-Ökosystem. Gemeinsam helfen diese

Ressourcen Hochschulen dabei, ihre bestehenden Praktiken zu analysieren,

Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die institutionelle Ausrichtung im

Hinblick auf Forschungswirkung zu stärken.

Das Rahmenwerk steht zudem im Einklang mit den AACSB Global Standards for

Business Education 2026 sowie dem zugehörigen?Pathways to Impact"-Modell, die

ein erweitertes Verständnis von Wirkung in der Wirtschaftsausbildung fördern.

Der Bericht schließt mit strategischen Handlungsempfehlungen für verschiedene

Akteure im gesamten Forschungsökosystem - darunter wissenschaftliche

Gesellschaften, Verlage, Fachzeitschriften, Medien, Ranking-Institutionen und

weitere -, und ruft zu einem stärker koordinierten, gemeinschaftlichen Vorgehen

auf, um die Forschungswirkung zu erhöhen und auf der bisherigen Dynamik der

Arbeitsgruppe aufzubauen.

Weitere Informationen sowie den vollständigen Bericht finden Sie

unter aacsb.edu/research-impact-framework (https://www.aacsb.edu/research-

impact-framework).

Über AACSB

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende,

Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger

Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000

Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit

ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre

globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die

AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die

Management-Ausbildung.

aacsb.edu

mediarelations@aacsb.edu

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