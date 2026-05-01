GNW-News: AACSB und wissenschaftliche Gesellschaften veröffentlichen Rahmenwerk zur Steigerung der Forschungswirkung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung
^TAMPA, Florida, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Business Schools stehen
zunehmend unter Druck, nachzuweisen, dass ihre Forschung über den akademischen
Bereich hinaus relevant ist, doch vielen fehlt dafür ein klarer Rahmen. Ein
Zusammenschluss von zehn internationalen akademischen Organisationen zeigt mit
der Veröffentlichung von?A Framework for Research Impact: Insights, Pathways,
and Calls to Action" (https://www.aacsb.edu/insights/reports/2026/a-framework-
for-research-impact) nun einen möglichen Weg auf.
Der Bericht erscheint zeitgleich mit der ersten?Research Impact Conference" der
AACSB, die in Zusammenarbeit mit der Academy of Management stattfindet, und
bietet Business Schools einen praxisorientierten Ansatz sowie Ressourcen, um
ihre Definition, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung
weiterzuentwickeln.
Das von der Global Research Impact Task Force der AACSB entwickelte Rahmenwerk
vermittelt ein erweitertes Verständnis des Ökosystems der Forschungswirkung, das
wissenschaftliche Arbeit mit Unternehmenspraxis, Politik, Lehre und Gesellschaft
verknüpft.
Global Research Impact Task Force
* AACSB International
* Academy of International Business
* Academy of Management
* American Accounting Association
* American Marketing Association
* Asia Academy of Management
* Association for Information Systems
* European Accounting Association
* Journal of Operations Management
* Production and Operations Management Society
Das Rahmenwerk ist das Ergebnis monatelanger Arbeit der Arbeitsgruppe und
basiert auf umfangreichen Beiträgen aus dem gesamten Ökosystem der
betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Diese wurden durch weltweite Umfragen,
Rundtischgespräche, Fokusgruppen, Beratungsgespräche sowie durch Rückmeldungen
zu einem im Oktober 2025 veröffentlichten Entwurf erhoben. Es ermutigt
Einrichtungen, gezieltere und stärker auf ihre jeweiligen Leitbilder abgestimmte
Ansätze zur Förderung, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung zu
verfolgen.
?Zu lange wurde der Einfluss von Forschung zu eng definiert", erklärt Lily Bi,
President und Chief Executive Officer der AACSB.?Ich freue mich darauf, die
Arbeit der Arbeitsgruppe aus dem vergangenen Jahr vorzustellen. Dieses
Rahmenwerk unterstützt Institutionen dabei, den Fokus von der Messung von
Outputs hin zum Verständnis von Outcomes und Wirkung zu verlagern."
Der Bericht, der lediglich die erste Phase einer laufenden Initiative zur
Förderung systemweiter Veränderungen darstellt, betont, dass wirkungsvolle
Forschung häufig aus dem kontinuierlichen Austausch zwischen Forschenden,
Praktikern, politischen Entscheidungsträgern, Lernenden und Gemeinschaften
entsteht. Er unterstreicht zudem die Bedeutung, Strategie, Anreizsysteme, Kultur
und Infrastruktur einer Einrichtung aufeinander abzustimmen, um vielfältige
Formen der Forschungswirkung gezielt zu fördern.
Das Rahmenwerk empfiehlt Business Schools unter anderem Folgendes:
* Strategien zur Stärkung der Forschungswirkung im Einklang mit ihrem
jeweiligen Auftrag zu entwickeln
* Die Verbindungen zwischen Forschung, Lehre und externen Beziehungen zu
stärken
* Ausgewogenere Ansätze zur Bewertung von Forschungswirkung zu verfolgen
* Sowohl quantitative als auch qualitative Nachweise für Wirkung zu
berücksichtigen
* Institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die vielfältige Formen
wirkungsvoller Wissenschaft fördern
Um Business Schools bei der Umsetzung zu unterstützen, umfasst das Rahmenwerk
praktische Ressourcen wie ein Instrument zur Bewertung der Forschungswirkung und
einen Leitfaden zum Forschungswirkungs-Ökosystem. Gemeinsam helfen diese
Ressourcen Hochschulen dabei, ihre bestehenden Praktiken zu analysieren,
Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die institutionelle Ausrichtung im
Hinblick auf Forschungswirkung zu stärken.
Das Rahmenwerk steht zudem im Einklang mit den AACSB Global Standards for
Business Education 2026 sowie dem zugehörigen?Pathways to Impact"-Modell, die
ein erweitertes Verständnis von Wirkung in der Wirtschaftsausbildung fördern.
Der Bericht schließt mit strategischen Handlungsempfehlungen für verschiedene
Akteure im gesamten Forschungsökosystem - darunter wissenschaftliche
Gesellschaften, Verlage, Fachzeitschriften, Medien, Ranking-Institutionen und
weitere -, und ruft zu einem stärker koordinierten, gemeinschaftlichen Vorgehen
auf, um die Forschungswirkung zu erhöhen und auf der bisherigen Dynamik der
Arbeitsgruppe aufzubauen.
Weitere Informationen sowie den vollständigen Bericht finden Sie
unter aacsb.edu/research-impact-framework (https://www.aacsb.edu/research-
impact-framework).
Über AACSB
AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende,
Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger
Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000
Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit
ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre
globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die
AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die
Management-Ausbildung.
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