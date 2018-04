GNW-News: Abeona Therapeutics ernennt Dr. Carsten Thiel zum Chief Executive Officer

Abeona Therapeutics ernennt Dr. Carsten Thiel zum Chief Executive Officer

* Das Unternehmen stärkt das Führungsteam mit einem Veteranen der

Biopharmaziebranche, der umfangreiche Geschäftserfahrung im Bereich von

seltenen lebensbedrohlichen Krankheiten mitbringt

* Dr. Tim Miller ist weiterhin als President tätig und übernimmt die Funktion

des Chief Scientific Officer

NEW YORK und CLEVELAND (USA), 2. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona

Therapeutics Inc. (NASDAQ:ABEO), ein führendes, in der klinischen Erprobung

tätiges Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Zell-

und Gentherapien für lebensbedrohliche, seltene Erbkrankheiten spezialisiert

hat, hat heute die Ernennung von Dr. Carsten Thiel zum Chief Executive Officer

bekanntgegeben. Dr. Timothy J. Miller bleibt President und übernimmt die

Position des Chief Scientific Officer, im Rahmen derer er für die immer

umfangreicher werdenden klinischen und präklinischen Forschungsprogramme des

Unternehmens verantwortlich ist. Dr. Thiel war zuletzt als Executive Vice

President und Chief Commercial Officer bei Alexion Pharmaceuticals, Inc. tätig,

wo er die weltweiten geschäftlichen Tätigkeiten des Unternehmens leitete, das

Patienten innovative und lebensverändernde Therapien gegen seltene Krankheiten

bietet.

"Das letzte Jahr war eine außerordentliche Zeit in der Geschichte von Abeona,

auch wegen des wesentlichen Fortschritts in unseren klinischen

Entwicklungsprogrammen und der Einrichtung unserer neuen Fertigungsanlage in

Cleveland", sagte Steven Rouhandeh, Executive Chairman von Abeona. "Als CEO

bringt Carsten Thiel eine einzigartige Kombination aus umfangreicher Erfahrung

in der Forschung und der weltweiten Vermarktung von Therapien gegen seltene

Krankheiten bei Abeona ein. In den Positionen, die er zuletzt innegehabt hat,

konnte er erfolgreich Wert schaffen, indem er geschlossene, talentierte Teams

aufgebaut, den kommerziellen Erfolg von verschiedenen Produkten weltweit

vorangetrieben und eine unternehmerische Kultur gefördert hat. Dies sind alles

wesentliche Aspekte, die für unseren Erfolg in diesen Gebieten in den kommenden

Jahren ausschlaggebend sein werden. Wir sind Tim Miller für seine Weitsicht und

Führungsstärke, die uns an diesen entscheidenden Punkt unseres

Unternehmenswachstums gebracht haben, sehr dankbar."

Dr. Thiel bringt 25 Jahre nachweislicher Erfahrung in der weltweiten

Biopharmabranche, unter anderem auch im Bereich seltener Erkrankungen und

"Krankheits-Waisen" (orphan diseases), bei Abeona ein. Vor der Ausübung seiner

jüngsten Position bei Alexion war er als Senior Vice President, Europe/Middle

East/Africa and Asia Pacific für das Unternehmen tätig. In dieser Funktion war

er für Ausweitung der globalen Geschäftstätigkeit in diesen Regionen

verantwortlich, einschließlich der Maximierung des aktuellen Portfolios für

seltene Krankheiten sowie der Leitung der Markteinführung von erwarteten neuen

Produkten und Indikationen.

"Ich bin begeistert davon, in einer Zeit großen Wachstums und wichtiger Impulse

für das Portfolio aus erfolgversprechenden Entwicklungsprogrammen des

Unternehmens zu Abeona zu stoßen", sagte Dr. Thiel. "Ich freue mich darauf,

meine Erfahrungen im Bereich der Unternehmensentwicklung, der biomedizinischen

Forschung und Vermarktung in das ausgezeichnete Team von Abeona einzubringen -

und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen ideal aufgestellt ist, um diese

Bereiche schnell auszubauen."

Vor seinem Eintritt bei Alexion war Dr. Thiel als Vice President, Head of

Europe, bei Amgen tätig. In dieser Funktion leitete er die regionalen Geschäfte

und war für verschiedene Produkte in Bereich der Hämatologie/Onkologie,

Nephrologie und Knochenerkrankungen tätig. Darüber hinaus bereitete er die

Einführung von neuen Produkten in den Bereichen Entzündungskrankheiten und

Kardiologie vor. Er hatte bei Amgen auch weitere leitende Führungspositionen

inne, einschließlich denen des General Manager, Germany, und General Manager,

CEE, im Rahmen derer er für alle Märkte in Osteuropa verantwortlich war und das

Geschäft von Amgen in Russland etabliert hat. Er war darüber hinaus auch zu

einer Zeit, zu der mehrere besonders verkaufsstarke Produkte eingeführt wurden,

als Leiter des Bereichs für Onkologie in Europa tätig. Vor seiner Tätigkeit bei

Amgen hatte Dr. Thiel bei Roche mehrere leitende Funktionen im Bereich Vertrieb

und Marketing in ganz Europa inne.

"Jetzt, wo Abeona unsere innovativen wissenschaftlichen und klinischen

Forschungsprogramme in neue Bereiche ausweitet, freue ich mich darauf, enger mit

unseren Forschungs- und Produktentwicklungsteams zusammenzuarbeiten, um für noch

mehr Erfolg bei der Entwicklung von neuartigen Gen- und Zelltherapien zu

sorgen", sagte Dr. Miller. "Wir heißen Dr. Thiel in unserem Team bei Abeona

willkommen und sind weiterhin zuversichtlich, dass unsere klinischen

Fortschritte und strategischen Entscheidungen uns in eine solide Position

gebracht haben, um viele erfolgversprechende Möglichkeiten bei der weltweiten

Vermarktung unserer Produkte und für unsere Geschäftsstrategie zu planen."

Dr. Thiel hat am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen in

Molekularbiologie & Biochemie promoviert.

Über Abeona: Abeona Therapeutics Inc. ist ein führendes, in der klinischen

Erprobung tätiges Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von

neuartigen Zell- und Gentherapien für lebensbedrohliche, seltene Erbkrankheiten

spezialisiert hat, Zu den führenden Programmen von Abeona gehören EB-101

(genkorrigierte Hauttransplantationen) bei rezessiv distropher Epidermolysis

bullosa (RDEB), ABO-102 (AAV-SGSH), eine auf adeno-assoziierten Viren (AAV)

basierte Gentherapie bei Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA), und ABO-101 (AAV-

NAGLU), eine adeno-assoziierten Viren (AAV) basierte Gentherapie bei Sanfilippo-

Syndrom Typ B (MPS IIIB). Abeona entwickelt darüber hinaus ABO-201 (AAV-CLN3),

eine Gentherapie bei juveniler neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (JNCL), ABO-202

(AAV-CLN1), eine Gentherapie für die Behandlung von infantiler neuronaler

Ceroid-Lipofuszinose (INCL), EB-201 für Epidermolysis bullosa (EB), ABO-301

(AAV-FANCC) für Fanconi-Anämie (FA) und ABO-302, eine Therapie, die eine

neuartige CRISPR/Cas9-basierte Genbearbeitungsherangehensweise an die

Gentherapie bei seltenen Bluterkrankungen verwendet. Zusätzlich entwickelt

Abeona eine proprietäre Vektorplattform, AIM(TM), für Produktkandidaten der

nächsten Generation. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.abeonatherapeutics.com.

Anlegerkontakt:

Christine Silverstein

SVP, Finance & Investor Relations

Abeona Therapeutics Inc.

+1 (646) 813-4707

csilverstein@abeonatherapeutics.com

Medienkontakt:

Lynn Granito

Berry & Company Public Relations

+1 (212) 253-8881

lgranito@berrypr.com

Diese Pressemitteilung enthält einige Aussagen, die im Sinne von § 27a des

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung als zukunftsgerichtet

angesehen werden und mit denen Risiken und Unwägbarkeiten einhergehen. Zu diesen

Aussagen gehören auch Aussagen mit Bezug auf die erwartete Ausweitung unserer

Geschäftsentwicklung, biomedizinischen Forschung und Vermarktung, unseres

Glaubens daran, dass die engere Zusammenarbeit von Dr. Miller mit unseren

Forschungs- und Produktentwicklungsteams für noch größere Erfolge bei der

Entwicklung von neuartigen Gen- und Zelltherapien sorgen wird, und unsere

Erwartung, dass wir viele erfolgversprechende Möglichkeiten bei der weltweiten

Vermarktung unserer Produkte und für unsere Geschäftsstrategie haben. Wir haben

versucht, zukunftsgerichtete Aussagen mit Begriffen wie "könnte", "wird",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen" und ähnlichen

Ausdrücken zu identifizieren (sowie mit anderen Wörtern oder Ausdrücken, die

Bezug auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände nehmen), die

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder solche identifizieren sollen. Die

tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen abweichen, die von solchen

zukunftsgerichteten Aussagen bezeichnet werden. Dies ist von einer Vielzahl von

wichtigen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten abhängig, einschließlich unter

anderem dem anhaltenden Interesse an unserem Portfolio für seltene Krankheiten,

unserer Fähigkeit, Patienten für klinische Studien zuzulassen, den Auswirkungen

des Wettbewerbs, der Fähigkeit, unsere Produkte und Technologien zu entwickeln,

der Fähigkeit, die notwendigen behördlichen Zulassungen und Lizenzen zu

erreichen oder zu erhalten, den Auswirkungen von Veränderungen an den

Finanzmärkten und der weltweiten Wirtschaftslage und anderen Risiken, die von

Zeit zu Zeit in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K und

anderen vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten

Berichten erläutert werden können. Das Unternehmen übernimmt keinerlei

Verpflichtungen, die zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser

Pressemitteilung enthalten sind, anzupassen oder dahingehend zu aktualisieren,

Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser

Pressemitteilung vorgefallen oder eingetreten sind, ob als Ergebnis neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig.

