GNW-News: Abiomed gibt Umsatz in Höhe von 174 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 (Steigerung um 40 % im Vergleich zum Vorjahr) un...

Abiomed gibt Umsatz in Höhe von 174 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 (Steigerung um 40 % im Vergleich zum Vorjahr) und Gesamtumsatz in Höhe von 594 Millionen US-Dollar...

Abiomed gibt Umsatz in Höhe von 174 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal des

Geschäftsjahrs 2018 (Steigerung um 40 % im Vergleich zum Vorjahr) und

Gesamtumsatz in Höhe von 594 Millionen US-Dollar (Steigerung um 33 % im

Vergleich zum Vorjahr) bekannt

Das Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr lag bei 157 Millionen US-Dollar

(Steigerung um 74 % im Vergleich zum Vorjahr)

DANVERS (USA), 3. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABIOMED, Inc. (NASDAQ:ABMD), ein

führender Anbieter von bahnbrechenden Technologien zur Herzerholung- und

-unterstützung, hat heute einen Umsatz in Höhe von 174,4 Millionen US-Dollar für

das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 bekanntgegeben, was eine Steigerung um

40 % im Vergleich zum Umsatz von 124,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum

des Geschäftsjahrs 2017 darstellt. Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2018

betrug 593,7 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 33 % im Vergleich zum

Umsatz von 445,3 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2017, und das

Betriebsergebnis lag bei 157,1 Millionen US-Dollar, eine Steigerung um 74 % im

Vergleich zum Betriebsergebnis von 90,1 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr

2017.

Zu den neusten finanziellen und geschäftlichen Höhepunkten gehören:

* Der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von Impella®-Herzpumpen belief sich für

das Quartal auf insgesamt 168,3 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung von

42 % im Vergleich zum Umsatz von 118,9 Millionen US-Dollar im gleichen

Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahrs bedeutet. Der weltweite Umsatz

aus dem Verkauf von Impella-Herzpumpen belief sich auf insgesamt 570,9

Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2018, was eine Steigerung von 35 %

im Vergleich zum Umsatz von 423,7 Millionen US-Dollar für das Vorjahr

bedeutet.

* Der Umsatz aus dem Verkauf von Impella-Herzpumpen in den USA belief sich auf

insgesamt 146,2 Millionen US-Dollar für das Quartal, was eine Steigerung von

35 % im Vergleich zum Umsatz von 108,2 Millionen US-Dollar im gleichen

Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahrs bedeutet und mit einer

Steigerung der Nutzung von Impella-Herzpumpen durch Patienten in den USA um

35 % einhergeht. Der Umsatz aus dem Verkauf von Impella-Herzpumpen in den

USA belief sich auf insgesamt 505,1 Millionen US-Dollar für das

Geschäftsjahr 2018, was eine Steigerung von 30 % im Vergleich zum Umsatz von

387,5 Millionen US-Dollar für das Vorjahr bedeutet und mit einer Steigerung

der Nutzung von Impella-Herzpumpen durch Patienten in den USA um 32 %

einhergeht.

* Außerhalb der USA belief sich der Umsatz aus dem Verkauf von Impella®-

Herzpumpen für das 4. Quartal auf insgesamt 22,1 Millionen US-Dollar, was

eine Steigerung um 107 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Umsatz

wurde vornehmlich in Deutschland generiert, wo 15 Millionen US-Dollar

verzeichnet werden konnten - eine Steigerung um 95 % im Vergleich zum

Vorjahr. Der Umsatz aus dem Verkauf von Impella-Herzpumpen außerhalb der USA

belief sich auf insgesamt 65,7 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr

2018, was eine Steigerung von 81 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser

Umsatz wurde vornehmlich in Deutschland generiert, wo 45,2 Millionen US-

Dollar verzeichnet werden konnten - eine Steigerung um 70 %. Darüber hinaus

begann das Unternehmen im September mit der Markteinführung in Japan und

konnte einen Umsatz von 2,9 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2018

verzeichnen.

* Die Bruttomarge für das vierte Quartal betrug 82,7 %, im Vergleich zu 84,6 %

im 4. Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahrs. Für das gesamte

Geschäftsjahr betrug die Bruttomarge 83,4 %, im Vergleich zu 84,1 % im

vorangegangenen Jahr.

* Das Betriebsergebnis belief sich für das 4. Quartal auf 47,6 Millionen US-

Dollar, was einer operativen Gewinnmarge von 27,3 % entspricht, im Vergleich

zu 29,0 Millionen US-Dollar, oder einer operativen Gewinnmarge von 23,3 %,

im vorangegangenen Jahr. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018 belief sich das

Betriebsergebnis auf 157,1 Millionen US-Dollar, was 26,5 % des Umsatzes

entspricht, im Vergleich zu 90,1 Millionen US-Dollar, oder 20,2 % des

Umsatzes, im vorangegangenen Geschäftsjahr.

* Der GAAP-Nettogewinn für das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 betrug 36,8

Millionen US-Dollar oder 0,80 US-Dollar pro verwässerter Aktie, im Vergleich

zu 14,9 Millionen US-Dollar oder 0,33 US-Dollar pro verwässerter Aktie im

vorangegangenen Geschäftsjahr. Der GAAP-Nettogewinn für das gesamte

Geschäftsjahr 2018 betrug 112,2 Millionen US-Dollar oder 2,45 US-Dollar pro

verwässerter Aktie, im Vergleich zu 52,1 Millionen US-Dollar oder 1,17 US-

Dollar pro verwässerter Aktie im vorangegangenen Geschäftsjahr.

* Das Unternehmen erwirtschaftete im 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 49,1

Millionen US-Dollar in Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und

marktgängigen Wertpapieren, was zum 31. März 2018 die Gesamtsumme auf 399,8

Millionen US-Dollar steigerte. Das Unternehmen hat derzeit keine Schulden.

* Am 13. Februar 2018 erhielt das Unternehmen die Zulassung der FDA für eine

erweiterte Indikation für Kardiomyopathie, einschließlich peripartaler

Kardiomyopathie und Myokarditis mit kardiogenem Schock und gab die

Fraueninitiative für Herzerholung von Abiomed bekannt.

* Am 14. Februar erhielt das Unternehmen die Zulassung der FDA für eine

erweiterte Indikation für perkutane Koronarinterventionsverfahren bei hohem

Risiko und hochgradig komplexen Patienten mit leicht, mäßig oder hochgradig

deprimierter Ejektionsfraktion.

* Am 30. März 2018 ernannte das Unternehmen Todd A. Trapp zum neuen Vice

President und Chief Financial Officer.

* Am 2. April 2018 erhielt das Unternehmen die Zulassung der FDA für Impella

CP® mit SmartAssist(TM) und optischem Sensor.

* Am 4. April 2018 gab das Unternehmen die Zulassung für Impella 5.5(TM) in

Europa (CE-Kennzeichnung) und den ersten behandelten Patienten am

Universitären Herzzentrum Hamburg bekannt.

"Abiomed hat ein weiteres Rekordquartal und -geschäftsjahr erzielt. Ich bin

stolz auf unseren ersten behandelten Patienten und die Betriebsdisziplin von der

Forschung über die Herstellung bis hin zur Kundenbetreuung. Wir haben in diesem

Jahr mehrere behördliche Zulassungen in den USA, Deutschland und Japan für neue

Produkte, neue Indikationen und Erstattungen erhalten", sagte Michael R.

Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von ABIOMED, Inc. "Das

Geschäftsjahr 2019 wird ein weiteres außerordentliches Jahr werden und wir

wissen die Investitionen unserer Aktionäre sehr zu schätzen. Ich bin darüber

hinaus unseren engagierten Mitarbeitern und Kunden dankbar, die es uns

ermöglicht haben, unsere Patienten zu unterstützen und unsere Unternehmensziele

rund um die Herzerholung zu erreichen."

PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Das Unternehmen schätzt, dass sich der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2019

auf 740 Millionen bis 770 Millionen US-Dollar belaufen wird, was einer

Steigerung um 25 % bis 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen

schätzt darüber hinaus, dass die operative Gewinnmarge gem. GAAP für das

Geschäftsjahr 2019 im Bereich von 28 % bis 30 % liegt.

EINZELHEITEN ÜBER DIE TELEFONKONFERENZ ZU DEN FINANZERGEBNISSEN

Das Unternehmen veranstaltet am Donnerstag, 3. Mai 2018, um 8.00 Uhr

Ostküstenzeit (ET) eine Telefonkonferenz, um über die Ergebnisse zu sprechen.

Die Telefonkonferenz, auf der die vollständigen Quartalsergebnisse

veröffentlicht werden, wird von Michael R. Minogue, Chairman, President und

Chief Executive Officer, sowie Todd A. Trapp, Vice President und Chief Financial

Officer, geleitet.

Um live an der Telefonkonferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte den Webcast über

http://investor.abiomed.com auf oder wählen Sie in den USA (855) 212-2361. Die

internationale Nummer lautet +1 (678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser

Telefonkonferenz wird ab dem 3. Mai 2018, 11.00 Uhr ET, bis zum 10. Mai

2018, 11.00 Uhr ET verfügbar sein. Die Telefonnummer für die Aufzeichnung lautet

für die USA (855) 859-2056. Die internationale Nummer lautet +1 (404) 537-3406.

Der Zugangscode für die Aufzeichnung lautet 448 8806.

Das ABIOMED-Logo, ABIOMED, IMPELLA, IMPELLA 2.5, IMPELLA 5.0, IMPELLA LD,

IMPELLA CP, IMPELLA RP, IMPELLA BTR, IMPELLA 5.5 und IMPELLA ECP sind

eingetragene Marken oder Marken von ABIOMED, Inc. in den USA und bestimmten

anderen Ländern. AB5000 und cVAD REGISTRY, Recovering hearts. Saving lives. sind

Marken von ABIOMED, Inc.

ÜBER ABIOMED

ABIOMED, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender

Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen

dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert bzw. die

Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen erhalten Sie

unter: www.abiomed.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von ABIOMED, des

Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum sowie künftiger

Chancen und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen

Ergebnisse des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer

Reihe von Faktoren basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der

Entwicklung, Tests und damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die

Möglichkeit künftiger Verluste, komplexe Herstellung, hohe

Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von begrenzten Versorgungsquellen,

Wettbewerb, technologische Veränderungen, staatliche Auflagen,

Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und Ungewissheit über zusätzliche

Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken und Herausforderungen, die in

den bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unterlagen des

Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf Formular 10-K und der

Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Leser werden davor gewarnt,

sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da

diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen werden. Das Unternehmen

übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse möglicher Aktualisierungen dieser

zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nach dem Datum dieser

Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten

Ereignissen widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ingrid Goldberg,

Director, Investor Relations

978-646-1590

ir@abiomed.com

Abiomed, Inc. and Subsidiaries

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

(in thousands, except share data)

March March

31, 2018 31, 2017

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 42,975 $ 39,040

Short-term marketable securities 319,274 190,908

Accounts receivable, net 70,010 54,055

Inventories 50,204 34,931

Prepaid expenses and other current assets 11,808 8,024

Total current assets 494,271 326,958

Long-term marketable securities 37,502 47,143

Property and equipment, net 117,167 87,777

Goodwill 35,808 31,045

In-process research and development 16,705 14,482

Long-term deferred tax assets, net 70,746 34,723

Other assets 14,176 8,286

Total assets $ 786,375 $ 550,414

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Accounts payable $ 23,565 $ 20,620

Accrued expenses 46,147 37,703

Deferred revenue 14,970 10,495

Current portion of capital lease - 799

obligation

Total current liabilities 84,682 69,617

Other long-term liabilities 776 3,251

Contingent consideration 10,490 9,153

Long-term deferred tax liabilities 903 783

Capital lease obligation, net of current - 15,539

portion

Total liabilities 96,851 98,343

Commitments and contingencies

Stockholders' equity:

Class B Preferred Stock, $.01 par value - -

Authorized - 1,000,000 shares; Issued and

outstanding - none

Common stock, $.01 par value 444 437

Authorized - 100,000,000 shares; Issued -

46,100,649 shares at March 31, 2018 and

45,249,281 shares at March 31, 2017;

Outstanding - 44,375,337 shares at March

31, 2018 and 43,673,286 shares at March

31, 2017

Additional paid in capital 619,905 565,962

Retained earnings (Accumulated deficit) 140,457 (46,959 )

Treasury stock at cost - 1,725,312 shares (67,078 ) (46,763 )

at March 31, 2018 and 1,575,995 shares at

March 31, 2017

Accumulated other comprehensive loss (4,204 ) (20,606 )

Total stockholders' equity 689,524 452,071

Total liabilities and stockholders' equity $ 786,375 $ 550,414

Abiomed, Inc. and Subsidiaries

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(in thousands, except per share data)

Three Months Ended Fiscal Years Ended

March 31, March 31,

2018 2017 2018 2017

Revenue $ 174,436 $ 124,680 $ 593,749 $

445,304

Costs and

expenses:

Cost of revenue 30,098 19,261 98,581 70,627

Research and 21,270 16,325 75,297 66,386

development

Selling, general 75,501 60,100 262,734

and 218,153

administrative

126,869 95,686 436,612

355,166

Income from 47,567 28,994 157,137 90,138

operations

Other income:

Investment 1,303 486 3,688 1,554

income, net

Other (expense) (363 ) (124 ) (388 ) (349 )

income, net

940 362 3,300 1,205

Income before 48,507 29,356 160,437 91,343

income taxes

Income tax 11,660 14,457 48,267 39,227

provision

Net income $ 36,847 $ 14,899 $ 112,170 $ 52,116

Basic net income $ 0.83 $ 0.34 $ 2.54 $ 1.21

per share

Basic weighted 44,320 43,579 44,153 43,238

average shares

outstanding

Diluted net $ 0.80 $ 0.33 $ 2.45 $ 1.17

income per share

Diluted weighted 46,141 44,924 45,849 44,658

average shares

outstanding

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Abiomed via GlobeNewswire

http://www.abiomed.com/