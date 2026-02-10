GNW-News: Abschluss des Reiseführer-Wettbewerbs "Discover Shanghai": Wie öffentliche Mitgestaltung ein nachhaltiges Kultur- und Tourismuswachstum fördert

^SHANGHAI, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer feierlichen

Preisverleihung, die von Dragon TV weltweit live übertragen wurde, ging am 1.

Wer­bung Wer­bung

Februar der erste von der Shanghai Municipal Administration of Culture and

Tourism organisierte Reiseführer-Wettbewerb?Discover Shanghai" zu Ende. Die

über mehrere Monate laufende Veranstaltung verzeichnete mehr als 8.000

Einreichungen, über 250 Millionen Online-Aufrufe sowie 83.000 Offline-Teilnehmer

- ein Beleg für die anhaltende Dynamik der gemeinschaftlichen Gestaltung für den

Kultur- und Tourismussektor der Metropole.

Wer­bung Wer­bung

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4958/eng)

Die professionelle Kategorie lieferte greifbare Ergebnisse und wertvolle

Erkenntnisse für die Branche. Aus insgesamt 640 von den Bezirksbehörden

empfohlenen Vorab-Einreichungen schafften es 150 erstklassige Reiseführer ins

Finale. Insgesamt gab es 50 Gewinner in der ersten, zweiten und dritten

Wer­bung Wer­bung

Preiskategorie sowie 50 Sonderauszeichnungen. Fast ein Drittel der in die engere

Wahl gekommenen Beiträge sind inzwischen buchbare Tourismusprodukte und

bereichern als hochwertige Angebote den Tourismusmarkt des Frühlingsfestes.

In der öffentlichen Kategorie entwickelte sich der Wettbewerb zu einem

stadtweiten Fest. Es wurden mehr als 8.000 Beiträge eingereicht, sodass die Zahl

der Aufrufe verwandter Themen auf Douyin (der chinesischen Version von TikTok)

250 Millionen überstieg. Die Bandbreite der Beiträge reichte von professionell

produzierten Videos bis hin zu authentischen nutzergenerierten Inhalten - von

ikonischen Wahrzeichen bis zu unentdeckten Geheimtipps. Diese Vielfalt

präsentierte Shanghai als lebendige, dynamische und gastfreundliche Weltstadt.

Der Hashtag?DiscoverShanghaiAtHalfPrice" trendete mehrfach in den lokalen

Charts und verhalf der Stadt zu einem neuen touristischen Image als

erschwingliche und erlebnisreiche Stadt.

Für branchenübergreifende Innovationen sorgte die Kategorie für KI-gestützte

Musikkomposition. Über 1.600 Originalsongs, die poetische Texte mit Shanghaier

Sehenswürdigkeiten verknüpften, generierten mehr als 1,83 Millionen Streams.

Dies eröffnet neue Wege für die Tourismusförderung durch die Verschmelzung von

Reisen, Musik und Technologie.

Auch abseits der digitalen Welt war die Resonanz enorm. Während der

Neujahrsfeiertage zog eine stadtweite Check-in-Kampagne an 351 Standorten und

auf 28 Themenrouten innerhalb von nur drei Tagen 83.000 Teilnehmer an.

Der eigentliche Erfolg des Wettbewerbs spiegelt sich letztlich in der positiven

Marktreaktion wider. Die Suchanfragen zu Shanghai - von Sehenswürdigkeiten über

Hotels bis hin zu Restaurants - stiegen auf Douyin sprunghaft an. Für die

Feiertage zum Frühlingsfest bereitet die Stadt 2.570 Kultur- und

Tourismusaktivitäten vor, inklusive umfassende Rabattaktionen und Kooperationen

mit großen Attraktionen, Fluggesellschaften und Online-Reiseportalen.

Über die kurzfristige Popularität hinaus hat der Wettbewerb ein nachhaltiges

Modell der gemeinschaftlichen Gestaltung etabliert: Nutzergenerierte Inhalte

sorgen für digitale Reichweite, professionelle Institutionen verwandeln

Kreativität in buchbare Produkte und die Regierung leistet politische

Unterstützung. Dieser positive Kreislauf aktiviert kontinuierlich die

kulturellen Ressourcen der Stadt und bringt neue Szenarien, Inhalte und Produkte

hervor.

Basierend auf tausenden kreativen Beiträgen und der regen Beteiligung der Bürger

beweist Shanghai, dass der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen

Tourismusentwicklung im grenzenlosen Potenzial der öffentlichen Mitgestaltung

liegt. Der erste Wettbewerb mag zwar abgeschlossen sein, aber die daraus

resultierende Innovationskraft und der Enthusiasmus werden weiter wachsen.

Quelle: Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°