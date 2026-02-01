GNW-News: Accesa gewinnt Top Supplier Retail 2026 für KI-gestützte Customer Experience - in Partnerschaft mit MediaMarktSaturn

^DÜSSELDORF, Deutschland, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa wurde

gemeinsam mit MediaMarktSaturn, der führende europäische Einzelhändler für

Unterhaltungselektronik, in der Kategorie Customer Experience als?Top Supplier

Retail 2026 (https://www.accesa.eu/resources/we-won-top-supplier-retail-2026-

for-ai-powered-customer-experience-

in?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=top_supplier_retail)"

ausgezeichnet.

Die von EHI Retail Institute und Lebensmittel Zeitung verliehene Auszeichnung

würdigt Partnerschaften, die einen messbaren Einfluss im Einzelhandel erzielen.

Die Auszeichnung wurde für das Interactive User Manual

(https://www.youtube.com/watch?v=n4eIxmSba2M) verliehen, eine GenAI-gestützte

Lösung, die traditionelle Bedienungsanleitungen in ein interaktives,

dialogbasiertes Erlebnis umwandelt, das rund um die Uhr per QR-Code oder Weblink

verfügbar ist. Die Lösung basiert ausschließlich auf offiziellen

Produktdokumentationen und internen Wissensdatenbanken und liefert sowohl vor

als auch nach dem Kauf präzise, lösungsorientierte Antworten.

"Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung gemeinsam mit MediaMarktSaturn zu

erhalten. Sie spiegelt die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft wider,

sowie unsere gemeinsame Vision, Technologie für Kundinnen und Kunden wirklich

nutzbar zu machen. Bei Accesa konzentrieren wir uns darauf, reale

Herausforderungen mit KI zu lösen. Umso mehr freut es uns, dass diese Lösungen

einen spürbaren Mehrwert im Einzelhandel schaffen." sagt Gabriel Sobolu,

Geschäftsleiter Retail, Manufacturing & Multi Industries | CTO at Accesa.

Derzeit deckt die Lösung mehr als 2000 Eigenmarkenprodukte ab und ermöglicht

Kundinnen und Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf relevante

Produktinformationen. Innerhalb der ersten vier Monate hat die Lösung über

10000 Nutzeranfragen generiert, und die Nutzung wächst weiterhin kontinuierlich.

"Ziel war die Entwicklung eines produktspezifischen Chatbots, der auf den

jeweils zugehörigen Originaldokumenten basiert und Kundinnen und Kunden dabei

unterstützt, das Produkt im Sinne der vorgesehenen Nutzung optimal zu verstehen

und zu erleben. Mit der Einführung dieses Chatbots steigern wir nicht nur die

Zufriedenheit einzelner Kundinnen und Kunden, sondern sind auch in der Lage,

Kundinnen und Kunden über Tausende von Produkten hinweg zu unterstützen." sagt

Stefan Ploch, Expert Quality Management, Imtron, die für die Eigenmarken KOENIC,

PEAQ, ISY und ok zuständige Tochtergesellschaft von MediaMarktSaturn.

Die Auszeichnung, die auf mehr als zehn Jahren Zusammenarbeit

(https://www.accesa.eu/client-stories/reinventing-user-manuals-with-genai-to-

transform-customer-experience-in-

retail?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=top_supplier_retail

) zwischen Accesa und MediaMarktSaturn basiert, zeigt, wie die Verbindung von

tiefgreifender Retail-Expertise und modernster Technologie skalierbare Lösungen

über Märkte, Marken und Anwendungsbereiche hinweg ermöglicht.

Über Accesa

Mit Hauptsitz in Cluj-Napoca zählt Accesa

(https://www.accesa.eu/?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=to

p_supplier_retail) zu den führenden Technologieunternehmen, mit über zwanzig

Jahren Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Wachstumschancen zu

verwandeln.

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden begleitet das Unternehmen führende Marken aus

Retail, Manufacturing und Finance über die gesamte digitale Transformationsreise

hinweg - von der Ideenbildung über die Softwareentwicklung bis zu Managed

Services.

Über MediaMarktSaturn

MediaMarktSaturn zählt zu dem führenden europäischen Einzelhändler für

Unterhaltungselektronik. Mit seinen Kernmarken MediaMarktSaturn und MediaWorld

ist das Unternehmen mit 1070 Filialen in elf europäischen Ländern vertreten.

Mit rund 50000 Mitarbeitenden und etwa 2.2 Milliarden Kundenkontakten pro Jahr

über alle Kanäle hinweg, unterstreicht das Unternehmen seine starke

Marktposition.

Pressenkontakt

Sergiu Aursulesei

+49 89 2152 521 87

Industry Marketing Manager

Marketing@accesa.eu

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47c66675-75ba-4bef-b3ca-

fd5a9173c8c9/de

