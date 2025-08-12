GNW-News: Accumulus Synergy gliedert Accumulus Technologies aus, um bewährte Regulierungsplattform zu skalieren und den globalen Zugang zu Therapien zu besch...
^BURLINGAME, Kalifornien, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem
richtungsweisenden Schritt zur Förderung regulatorischer Innovationen und zur
besseren Deckung der weltweit steigenden Nachfrage hat Accumulus Synergy, ein
gemeinnütziger Branchenverband, heute die Gründung von Accumulus Technologies
bekanntgegeben - einem neuen kommerziellen Technologieunternehmen, das die
Accumulus-Plattform (?Plattform") weiterentwickeln und im großen Maßstab
verfügbar machen soll. Die sichere, cloudbasierte Lösung zur regulatorischen
Vernetzung wurde ursprünglich innerhalb von Accumulus Synergy entwickelt und im
Jahr 2024 eingeführt.
Mit der Ausgliederung gehen sowohl die Plattform selbst als auch das zuständige
Entwicklungsteam auf Accumulus Technologies über. Der Schritt ist Teil einer
strategischen Neuausrichtung, die eine breitere Anwendung der Plattform fördern
und das regulatorische Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften gezielt
stärken soll. Accumulus Technologies wird die Weiterentwicklung der Plattform
künftig eigenständig vorantreiben - mit dem Ziel, der wachsenden globalen
Nachfrage gerecht zu werden.
?Die Accumulus-Plattform hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht - und die
Chance, ihren Einfluss deutlich zu vergrößern, war nie größer als jetzt", so
Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies.?Mit der Ausgliederung von
Accumulus Technologies bekräftigen wir unser Ziel, das gesamte regulatorische
Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften - Regulierungsbehörden, Sponsoren und
Patienten weltweit - noch flexibler zu unterstützen. Es geht darum, die
technologische Infrastruktur zu schaffen, die es braucht, um Therapien schneller
zu den Menschen zu bringen - ganz gleich, wo sie leben."
Eine bewährte Plattform, bereit für den nächsten Schritt
Die Accumulus-Plattform wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Life-
Science-Unternehmen und Regulierungsbehörden zu verbessern. In einer gemeinsamen
digitalen Umgebung ermöglicht sie den Echtzeitzugriff auf regulatorische Inhalte
und Einreichungen - für effizientere Prozesse.
Aktuell haben bereits mehr als 60 Länder Zugang zur Plattform. Sie unterstützt
fortschrittliche regulatorische Modelle wie gegenseitige Anerkennung,
Arbeitsteilung und parallele globale Einreichungen. Das Ergebnis:
Genehmigungszeiten lassen sich um bis zu 90?% verkürzen - ein wichtiger Schritt
in Richtung eines konvergenten, digitalisierten globalen Regulierungsökosystems.
?Das regulatorische Umfeld befindet sich in einem tiefgreifenden digitalen
Wandel - neue Technologien setzen sich durch, Innovation gewinnt an Fahrt und
gemeinsame Ziele wie Effizienz sowie Zugang rücken stärker in den Fokus",
erklärt Francisco Nogueira.?Accumulus Technologies versteht sich als
strategischer Wegbereiter dieser Bewegung. Unsere Aufgabe ist es, die
Infrastruktur und Werkzeuge bereitzustellen, die einen technologiegestützten,
kooperativen Regulierungsfortschritt in großem Maßstab möglich machen."
Mission fortgeführt, neue unternehmerische Flexibilität
Accumulus Technologies bleibt der zentralen Mission verpflichtet, die bereits
die Entwicklung der Plattform geprägt hat: den globalen Zugang zu Therapien
durch eine schnellere, stärker vernetzte Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden
zu beschleunigen. Das neue Unternehmen wird die Plattform künftig entwickeln,
bereitstellen und weiter ausbauen - mit der Möglichkeit, eigenständig Kapital
einzuwerben, strategische Partnerschaften einzugehen und zusätzliche
Dienstleistungen wie Systemintegration, Implementierung und Beratung anzubieten.
Accumulus Synergy bleibt als gemeinnütziger Branchenverband aktiv - mit dem
klaren Fokus, regulatorische Innovationen voranzutreiben und die digitale
Transformation durch sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Industrie,
politischen Entscheidungsträgern und Technologieentwicklern zu unterstützen.
Beide Einheiten agieren künftig unabhängig, arbeiten jedoch gemeinsam an dem
übergeordneten Ziel: die regulatorische Vernetzung weltweit zu stärken und den
Zugang für Patienten nachhaltig zu verbessern.
Geführt von einem erfahrenen Team
An der Spitze von Accumulus Technologies steht das erfahrene Team, das bereits
die Accumulus-Plattform bei Accumulus Synergy aufgebaut hat - und damit für
Kontinuität, zukunftsorientierte Dynamik und tiefes Branchenverständnis sorgt.
* Francisco Nogueira, Chief Executive Officer
* Chanille Juneau, Chief Product and Technology Officer
* Jack Quigley, Chief Operating Officer
* Jillian Wein Riley, Chief Legal Officer
* Kevin Charest, Chief Information Security Officer
* Dominique Lagrave, Chief Regulatory Officer
* Nahed Khairallah, Chief People Officer
Nogueira wird Accumulus Synergy und Accumulus Technologies während einer
Übergangsphase weiterhin in der Rolle des CEO führen. In dieser Zeit wird er eng
mit dem Team für Regulierung, politische Strategiefindung und
Interessenvertretung zusammenarbeiten. Im Anschluss wird ein neuer CEO ernannt,
der künftig die gemeinnützige Organisation leiten wird.
Eine skalierbare Plattform mit Zukunft - für Anwender weltweit
Mit Blick auf die kommenden Jahre wird Accumulus Technologies die Plattform
kontinuierlich weiterentwickeln - unter anderem durch intelligente Tools zur
Effizienzsteigerung bei regulatorischen Abläufen, mehrsprachigen Support und
neue Anwendungsfelder von der frühen Forschung bis hin zur Zulassung. Darüber
hinaus sieht das Unternehmen Potenzial in angrenzenden Märkten wie
Medizinprodukten, Biosimilars und Generika - mit dem Ziel, der weltweit
steigenden Nachfrage mit Skalierbarkeit und Flexibiliät zu begegnen.
?Jeder Tag zählt, wenn Patienten auf lebenswichtige Therapien warten", so
Nogueira.?Unsere Vision bleibt unverändert: Der Aufbau eines global vernetzten,
regulatorischen Ökosystems, in dem Innovationen mit der Geschwindigkeit der
Wissenschaft voranschreiten - und sichere, wirksame Therapien Menschen überall
auf der Welt schneller erreichen. Genau daran arbeiten wir. Und wir stehen erst
am Anfang."
Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter
https://AccumulusTechnologies.com (https://accumulustechnologies.com/) und mehr
über die Zukunft von Accumulus Synergy unter https://AccumulusSynergy.org
(https://accumulussynergy.org/).
Über Accumulus Synergy
Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der
sich für regulatorische Innovationen einsetzt - zum Wohl von Patienten auf der
ganzen Welt. Unser Ansatz ist politikorientiert, patientenzentriert und global
abgestimmt. Im Mittelpunkt steht die digitale Transformation des regulatorischen
Ökosystems. Indem wir Life-Science-Unternehmen, politische Entscheidungsträger
und Technologieführer zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld,
in dem sich wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien
gemeinsam weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und
beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.
Über Accumulus Technologies
Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,
der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen
Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der
Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur
weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform -
im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus
Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit
in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen,
globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit.
Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus
Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare
Lösung.
Medienkontakt:
Robin Bectel
REQ for Accumulus Technologies
accumulus@req.co
