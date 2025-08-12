GNW-News: Accumulus Synergy gliedert Accumulus Technologies aus, um bewährte Regulierungsplattform zu skalieren und den globalen Zugang zu Therapien zu besch...

^BURLINGAME, Kalifornien, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem

richtungsweisenden Schritt zur Förderung regulatorischer Innovationen und zur

besseren Deckung der weltweit steigenden Nachfrage hat Accumulus Synergy, ein

gemeinnütziger Branchenverband, heute die Gründung von Accumulus Technologies

bekanntgegeben - einem neuen kommerziellen Technologieunternehmen, das die

Accumulus-Plattform (?Plattform") weiterentwickeln und im großen Maßstab

verfügbar machen soll. Die sichere, cloudbasierte Lösung zur regulatorischen

Vernetzung wurde ursprünglich innerhalb von Accumulus Synergy entwickelt und im

Jahr 2024 eingeführt.

Mit der Ausgliederung gehen sowohl die Plattform selbst als auch das zuständige

Entwicklungsteam auf Accumulus Technologies über. Der Schritt ist Teil einer

strategischen Neuausrichtung, die eine breitere Anwendung der Plattform fördern

und das regulatorische Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften gezielt

stärken soll. Accumulus Technologies wird die Weiterentwicklung der Plattform

künftig eigenständig vorantreiben - mit dem Ziel, der wachsenden globalen

Nachfrage gerecht zu werden.

?Die Accumulus-Plattform hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht - und die

Chance, ihren Einfluss deutlich zu vergrößern, war nie größer als jetzt", so

Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies.?Mit der Ausgliederung von

Accumulus Technologies bekräftigen wir unser Ziel, das gesamte regulatorische

Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften - Regulierungsbehörden, Sponsoren und

Patienten weltweit - noch flexibler zu unterstützen. Es geht darum, die

technologische Infrastruktur zu schaffen, die es braucht, um Therapien schneller

zu den Menschen zu bringen - ganz gleich, wo sie leben."

Eine bewährte Plattform, bereit für den nächsten Schritt

Die Accumulus-Plattform wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Life-

Science-Unternehmen und Regulierungsbehörden zu verbessern. In einer gemeinsamen

digitalen Umgebung ermöglicht sie den Echtzeitzugriff auf regulatorische Inhalte

und Einreichungen - für effizientere Prozesse.

Aktuell haben bereits mehr als 60 Länder Zugang zur Plattform. Sie unterstützt

fortschrittliche regulatorische Modelle wie gegenseitige Anerkennung,

Arbeitsteilung und parallele globale Einreichungen. Das Ergebnis:

Genehmigungszeiten lassen sich um bis zu 90?% verkürzen - ein wichtiger Schritt

in Richtung eines konvergenten, digitalisierten globalen Regulierungsökosystems.

?Das regulatorische Umfeld befindet sich in einem tiefgreifenden digitalen

Wandel - neue Technologien setzen sich durch, Innovation gewinnt an Fahrt und

gemeinsame Ziele wie Effizienz sowie Zugang rücken stärker in den Fokus",

erklärt Francisco Nogueira.?Accumulus Technologies versteht sich als

strategischer Wegbereiter dieser Bewegung. Unsere Aufgabe ist es, die

Infrastruktur und Werkzeuge bereitzustellen, die einen technologiegestützten,

kooperativen Regulierungsfortschritt in großem Maßstab möglich machen."

Mission fortgeführt, neue unternehmerische Flexibilität

Accumulus Technologies bleibt der zentralen Mission verpflichtet, die bereits

die Entwicklung der Plattform geprägt hat: den globalen Zugang zu Therapien

durch eine schnellere, stärker vernetzte Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden

zu beschleunigen. Das neue Unternehmen wird die Plattform künftig entwickeln,

bereitstellen und weiter ausbauen - mit der Möglichkeit, eigenständig Kapital

einzuwerben, strategische Partnerschaften einzugehen und zusätzliche

Dienstleistungen wie Systemintegration, Implementierung und Beratung anzubieten.

Accumulus Synergy bleibt als gemeinnütziger Branchenverband aktiv - mit dem

klaren Fokus, regulatorische Innovationen voranzutreiben und die digitale

Transformation durch sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Industrie,

politischen Entscheidungsträgern und Technologieentwicklern zu unterstützen.

Beide Einheiten agieren künftig unabhängig, arbeiten jedoch gemeinsam an dem

übergeordneten Ziel: die regulatorische Vernetzung weltweit zu stärken und den

Zugang für Patienten nachhaltig zu verbessern.

Geführt von einem erfahrenen Team

An der Spitze von Accumulus Technologies steht das erfahrene Team, das bereits

die Accumulus-Plattform bei Accumulus Synergy aufgebaut hat - und damit für

Kontinuität, zukunftsorientierte Dynamik und tiefes Branchenverständnis sorgt.

* Francisco Nogueira, Chief Executive Officer

* Chanille Juneau, Chief Product and Technology Officer

* Jack Quigley, Chief Operating Officer

* Jillian Wein Riley, Chief Legal Officer

* Kevin Charest, Chief Information Security Officer

* Dominique Lagrave, Chief Regulatory Officer

* Nahed Khairallah, Chief People Officer

Nogueira wird Accumulus Synergy und Accumulus Technologies während einer

Übergangsphase weiterhin in der Rolle des CEO führen. In dieser Zeit wird er eng

mit dem Team für Regulierung, politische Strategiefindung und

Interessenvertretung zusammenarbeiten. Im Anschluss wird ein neuer CEO ernannt,

der künftig die gemeinnützige Organisation leiten wird.

Eine skalierbare Plattform mit Zukunft - für Anwender weltweit

Mit Blick auf die kommenden Jahre wird Accumulus Technologies die Plattform

kontinuierlich weiterentwickeln - unter anderem durch intelligente Tools zur

Effizienzsteigerung bei regulatorischen Abläufen, mehrsprachigen Support und

neue Anwendungsfelder von der frühen Forschung bis hin zur Zulassung. Darüber

hinaus sieht das Unternehmen Potenzial in angrenzenden Märkten wie

Medizinprodukten, Biosimilars und Generika - mit dem Ziel, der weltweit

steigenden Nachfrage mit Skalierbarkeit und Flexibiliät zu begegnen.

?Jeder Tag zählt, wenn Patienten auf lebenswichtige Therapien warten", so

Nogueira.?Unsere Vision bleibt unverändert: Der Aufbau eines global vernetzten,

regulatorischen Ökosystems, in dem Innovationen mit der Geschwindigkeit der

Wissenschaft voranschreiten - und sichere, wirksame Therapien Menschen überall

auf der Welt schneller erreichen. Genau daran arbeiten wir. Und wir stehen erst

am Anfang."

Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter

https://AccumulusTechnologies.com (https://accumulustechnologies.com/) und mehr

über die Zukunft von Accumulus Synergy unter https://AccumulusSynergy.org

(https://accumulussynergy.org/).

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der

sich für regulatorische Innovationen einsetzt - zum Wohl von Patienten auf der

ganzen Welt. Unser Ansatz ist politikorientiert, patientenzentriert und global

abgestimmt. Im Mittelpunkt steht die digitale Transformation des regulatorischen

Ökosystems. Indem wir Life-Science-Unternehmen, politische Entscheidungsträger

und Technologieführer zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld,

in dem sich wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien

gemeinsam weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und

beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,

der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur

weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform -

im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus

Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit

in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen,

globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit.

Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus

Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare

Lösung.

Medienkontakt:

Robin Bectel

REQ for Accumulus Technologies

accumulus@req.co

Â°