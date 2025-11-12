GNW-News: Accumulus Technologies ernennt Mervyn Hall zum Chief Commercial Officer

^SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies heißt

den Branchenveteranen Mervyn Hall als Chief Commercial Officer in seinem

Führungsteam willkommen. Hall war vor seinem Eintritt bei Accumulus als Senior

Vice President of Commercial bei Aetion tätig, das im Juli 2025 von Datavant

übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Aetion war Hall Chief Operating

Officer und Vorstandsmitglied bei Omnigen Biodata, einem Genomik-Startup im

Vereinigten Königreich, und leitete bei IBM Watson Health Produktteams, die sich

auf die Nutzung von Real-World-Daten konzentrierten.

Bei Accumulus Technologies wird Hall für die strategische Ausrichtung und

Umsetzung aller Maßnahmen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg,

Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften verantwortlich sein.

?Während meiner gesamten Karriere ist es mir eine Freude gewesen, Kunden dabei

zu unterstützen, transformative Technologien zu nutzen, um Medikamente schneller

zu den Patienten zu bringen", erklärte Hall.?Accumulus Technologies befindet

sich derzeit in einer sehr dynamischen Phase, und ich freue mich darauf, die

Bemühungen des Unternehmens zu leiten, um die Nutzung unserer bahnbrechenden

Plattform in der gesamten Life-Sciences-Branche zu maximieren."

Mit der Ernennung Halls treibt Accumulus Technologies seine Absicht voran,

seinen Kundenstamm zu erweitern, neue strategische Partnerschaften anzustreben

und nach der Ausgliederung aus Accumulus Synergy im August 2025 verbesserte

Integrations-, Implementierungs- und Beratungsdienstleistungen anzubieten.

?Mervyn verfügt über mehr als 20 Jahre technologieorientierte Geschäftserfahrung

und kann auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Erzielung starker

Markteinführungsergebnisse in der Life-Sciences-Branche zurückblicken", so

Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies.?Sein Know-how wird

entscheidend dazu beitragen, unsere globalen Angebote weiter auszubauen und zu

skalieren."

Hall hat einen MBA der Oxford Brookes University und ein Postgraduierten-Diplom

in Management Consulting der Grenoble Graduate School of Business.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,

der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur

weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform -

im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus

Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit

in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen,

globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit.

Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus

Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare

Lösung.

Medienkontakt

Jack Quigley

media@accumulustech.com (mailto:media@accumulustech.com)

445-237-9277

