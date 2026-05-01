GNW-News: Accumulus Technologies gibt die Live-Integration mit Veeva RIM bekannt und ermöglicht damit eine nahtlose Verbindung zwischen RIM und den Aufsichts...

^SAN FRANCISCO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies gab heute

die Inbetriebnahme von?Accumulus Direct Connect for Veeva RIM" (?Direct

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Connect") bekannt. Damit wird ein weiterer Meilenstein in der laufenden

Partnerschaft der Unternehmen zur Modernisierung des Austauschs regulatorischer

Informationen erreicht. Aufbauend auf der im Juni 2025 angekündigten

strategischen Partnerschaft (https://accumulustechnologies.com/news/accumulus-

synergy-and-veeva-systems-partner-to-advance-regulatory-transformation-and-

connectivity/) sowie der anschließenden Einführung des Accumulus Connector

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(https://accumulustechnologies.com/news/accumulus-technologies-launches-the-

accumulus-connector-delivering-live-integration-across-regulatory-systems/) im

März 2026 ermöglicht diese neueste Entwicklung eine Echtzeit-Verbindung

innerhalb des Workflows zwischen Veeva RIM

(https://www.veeva.com/products/veeva-rim/) und der Accumulus Plattform

(https://accumulustechnologies.com/platform/).

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?Direct Connect erweitert die Accumulus Plattform direkt in Veeva RIM und macht

sie so zu einem globalen Kanal für die Zusammenarbeit in Echtzeit", erklärte

Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies.?Dies vereinfacht die

tägliche Arbeit unserer Kunden, vermeidet doppelten Aufwand und stellt eine

einheitliche Datenbasis sicher - damit Therapien schneller bei den Patientinnen

und Patienten ankommen."

Mithilfe von Direct Connect for Veeva RIM können Unternehmen aus den Life

Sciences regulatorische Interaktionen nahtlos innerhalb ihrer bestehenden Veeva-

RIM-Umgebung steuern und gleichzeitig die Accumulus-Plattform als zentrale

globale Schnittstelle zu den Gesundheitsbehörden nutzen.

?Unsere Partnerschaft mit Accumulus Technologies bringt der Branche weiterhin

einen erheblichen Mehrwert", so Marc Gabriel, Vice President, Regulatory bei

Veeva Systems.?Die Anbindung von Veeva RIM an die Accumulus Plattform kann die

Einreichung von Anträgen für gemeinsame Kunden optimieren und ist ein wichtiger

Schritt, um die Komplexität zu verringern und den Anforderungen eines sich rasch

wandelnden regulatorischen Umfelds gerecht zu werden."

Mike Abernathy, Associate Vice President für Digital Transformation bei Amgen

und einer der ersten Nutzer von Direct Connect, erklärte:?Accumulus Direct

Connect für Veeva RIM ist ein bedeutender Fortschritt für unsere regulatorischen

Prozesse. Unsere Teams können Anfragen von Gesundheitsbehörden nun direkt in

Veeva RIM empfangen und beantworten, ohne dass ein manueller Abgleich oder ein

Wechsel zwischen verschiedenen Systemen erforderlich ist. Das spart nicht nur

Zeit, sondern erhöht auch die Transparenz und stärkt das Vertrauen in unsere

Einreichungen."

Accumulus Technologies wird Direct Connect for Veeva RIM weiterhin um neue

Datenelemente erweitern, um eine umfassendere regulatorische Integration

zwischen der Accumulus Plattform, den Gesundheitsbehörden und Veeva zu

ermöglichen. Diese Interoperabilität begünstigt Veränderungen in der Branche,

die zu effizienteren, kooperativeren und weltweit abgestimmten

Zulassungsverfahren führen. Gleichzeitig ebnet sie den Weg für eine Zukunft, in

der Antragsteller ihre Unterlagen nur einmal einreichen und über einen einzigen,

optimierten Prozess mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt kommunizieren

können.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,

der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur

weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform -

im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus

Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit

in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen,

globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit.

Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus

Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare

Lösung.

Medienkontakt

Allison Mari

media@accumulustech.com

540-907-6053

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