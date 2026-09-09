GNW-News: Accumulus Technologies gibt Übernahme durch Eir Partners zur Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase bekannt

09.09.26 17:27 Uhr

^SAN FRANCISCO, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat

heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Eir Partners übernommen wurde,

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einer Investmentgesellschaft, die auf Gesundheitstechnologie und

technologiegestützte Dienstleistungen spezialisiert ist.

Die Übernahme läutet die nächste Wachstumsphase von Accumulus ein und knüpft an

die Ausgründung des Unternehmens aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus

Synergy im Jahr 2025 an. Im Zuge der Ausgründung wurde Accumulus Technologies

als eigenständiges kommerzielles Unternehmen etabliert. Dadurch erhielt das

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Unternehmen die Möglichkeit, Kapital aufzunehmen, strategische Partnerschaften

einzugehen und seine Plattform weiter zu skalieren. Eir Partners wird Accumulus

dabei unterstützen, verstärkt in Technologie und weitere Kompetenzen zu

investieren, die weltweite Nutzung der Plattform voranzutreiben und ihren

Mehrwert für das gesamte regulatorische Ökosystem weiter auszubauen.

?Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Accumulus und zugleich eine

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starke Bestätigung unserer bisherigen Fortschritte und der großen Chancen, die

vor uns liegen", so Francisco Nogueira, Chief Executive Officer von Accumulus

Technologies.?Eir Partners verfügt über ein tiefes Verständnis der

Gesundheitstechnologie und teilt unsere Vision eines stärker vernetzten und

effizienteren regulatorischen Ökosystems. Dieses soll dazu beitragen,

Arzneimittel schneller einer größeren Zahl von Patienten zugänglich zu machen.

Gemeinsam können wir schneller vorankommen und unsere Wirkung weiter ausbauen -

und dabei der Mission treu bleiben, die seit jeher im Mittelpunkt von Accumulus

steht."

Die Accumulus-Plattform ermöglicht es Unternehmen der Life-Sciences-Branche und

Gesundheitsbehörden, sicher und effizient in einer cloudbasierten Umgebung

zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Bereits heute sind mehr als

75 Gesundheitsbehörden an die Plattform angebunden; zugleich nimmt ihre Nutzung

durch Unternehmen der Life-Sciences-Branche kontinuierlich zu. Accumulus wird

seine Geschäftstätigkeit unter der bestehenden Führung fortführen und sich

weiterhin darauf konzentrieren, das globale regulatorische Ökosystem der Life-

Sciences-Branche zu unterstützen.

?Accumulus nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle von Life

Sciences, Technologie und globaler Regulierung ein", so Brett Carlson, Gründer

und Chief Executive Officer von Eir Partners.?Die speziell für diesen

Anwendungsbereich entwickelte Plattform, ihre breite Nutzung durch Unternehmen

und Gesundheitsbehörden sowie ihr Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Life-

Sciences-Unternehmen und Gesundheitsbehörden grundlegend zu verändern, machen

Accumulus zu einem äußerst attraktiven Partner für Eir. Wir freuen uns darauf,

das Team von Accumulus dabei zu unterstützen, die Plattform weiterzuentwickeln

und ihre Reichweite weiter auszubauen."

Die finanziellen und sonstigen Bedingungen der Transaktion wurden nicht

offengelegt. EP Securities, LLC war im Zusammenhang mit der Transaktion als

exklusiver Finanzberater von Accumulus Technologies tätig. TripleTree, LLC war

im Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Eir

Partners tätig.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,

der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Gesundheitsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur

weltweiten Verfügbarkeit. Accumulus wurde 2025 aus der gemeinnützigen

Organisation Accumulus Synergy ausgegründet. Die sichere, speziell für diesen

Anwendungsbereich entwickelte SaaS-Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit in

Echtzeit und das kontinuierliche Streaming von Daten. So schafft sie die

Grundlage für schnellere Entscheidungen, eine bessere globale Abstimmung und

einen schnelleren Zugang von Patienten weltweit zu Therapien. Mit einem klaren

Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das

globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

Über Eir Partners

Eir Partners Capital ist eine in Miami ansässige Private-Equity-Gesellschaft,

die sich auf Gesundheitstechnologie und technologiegestützte Dienstleistungen

konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 arbeitet Eir mit Unternehmern

und Führungsteams zusammen, um skalierbare und strategisch differenzierte

Plattformen in den Bereichen Technologie für Kostenträger, Leistungserbringer,

Arbeitgeber und Pharmaunternehmen aufzubauen. Der praxisorientierte Ansatz von

Eir verbindet operative Expertise mit einem weitreichenden Branchennetzwerk, um

langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Investitionsspektrum reicht von

Wachstumskapital bis hin zu Mehrheitsübernahmen. Die Eigenkapitalinvestitionen

liegen typischerweise zwischen 40 Millionen und 150 Millionen US-Dollar; bei Co-

Investments sind auch höhere Beträge möglich. Weitere Informationen finden Sie

auf der Website von Eir Partners

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Pressekontakte

Accumulus Technologies

Allison Mari

media@accumulustech.com

540-907-6053

Eir Partners

Rich Myers, Profile Advisors

rmyers@profileadvisors.com

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