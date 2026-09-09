GNW-News: Accumulus Technologies gibt Übernahme durch Eir Partners zur Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase bekannt
^SAN FRANCISCO, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat
heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Eir Partners übernommen wurde,
einer Investmentgesellschaft, die auf Gesundheitstechnologie und
technologiegestützte Dienstleistungen spezialisiert ist.
Die Übernahme läutet die nächste Wachstumsphase von Accumulus ein und knüpft an
die Ausgründung des Unternehmens aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus
Synergy im Jahr 2025 an. Im Zuge der Ausgründung wurde Accumulus Technologies
als eigenständiges kommerzielles Unternehmen etabliert. Dadurch erhielt das
Unternehmen die Möglichkeit, Kapital aufzunehmen, strategische Partnerschaften
einzugehen und seine Plattform weiter zu skalieren. Eir Partners wird Accumulus
dabei unterstützen, verstärkt in Technologie und weitere Kompetenzen zu
investieren, die weltweite Nutzung der Plattform voranzutreiben und ihren
Mehrwert für das gesamte regulatorische Ökosystem weiter auszubauen.
?Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Accumulus und zugleich eine
starke Bestätigung unserer bisherigen Fortschritte und der großen Chancen, die
vor uns liegen", so Francisco Nogueira, Chief Executive Officer von Accumulus
Technologies.?Eir Partners verfügt über ein tiefes Verständnis der
Gesundheitstechnologie und teilt unsere Vision eines stärker vernetzten und
effizienteren regulatorischen Ökosystems. Dieses soll dazu beitragen,
Arzneimittel schneller einer größeren Zahl von Patienten zugänglich zu machen.
Gemeinsam können wir schneller vorankommen und unsere Wirkung weiter ausbauen -
und dabei der Mission treu bleiben, die seit jeher im Mittelpunkt von Accumulus
steht."
Die Accumulus-Plattform ermöglicht es Unternehmen der Life-Sciences-Branche und
Gesundheitsbehörden, sicher und effizient in einer cloudbasierten Umgebung
zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Bereits heute sind mehr als
75 Gesundheitsbehörden an die Plattform angebunden; zugleich nimmt ihre Nutzung
durch Unternehmen der Life-Sciences-Branche kontinuierlich zu. Accumulus wird
seine Geschäftstätigkeit unter der bestehenden Führung fortführen und sich
weiterhin darauf konzentrieren, das globale regulatorische Ökosystem der Life-
Sciences-Branche zu unterstützen.
?Accumulus nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle von Life
Sciences, Technologie und globaler Regulierung ein", so Brett Carlson, Gründer
und Chief Executive Officer von Eir Partners.?Die speziell für diesen
Anwendungsbereich entwickelte Plattform, ihre breite Nutzung durch Unternehmen
und Gesundheitsbehörden sowie ihr Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Life-
Sciences-Unternehmen und Gesundheitsbehörden grundlegend zu verändern, machen
Accumulus zu einem äußerst attraktiven Partner für Eir. Wir freuen uns darauf,
das Team von Accumulus dabei zu unterstützen, die Plattform weiterzuentwickeln
und ihre Reichweite weiter auszubauen."
Die finanziellen und sonstigen Bedingungen der Transaktion wurden nicht
offengelegt. EP Securities, LLC war im Zusammenhang mit der Transaktion als
exklusiver Finanzberater von Accumulus Technologies tätig. TripleTree, LLC war
im Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Eir
Partners tätig.
Über Accumulus Technologies
Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,
der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen
Gesundheitsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der
Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur
weltweiten Verfügbarkeit. Accumulus wurde 2025 aus der gemeinnützigen
Organisation Accumulus Synergy ausgegründet. Die sichere, speziell für diesen
Anwendungsbereich entwickelte SaaS-Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit in
Echtzeit und das kontinuierliche Streaming von Daten. So schafft sie die
Grundlage für schnellere Entscheidungen, eine bessere globale Abstimmung und
einen schnelleren Zugang von Patienten weltweit zu Therapien. Mit einem klaren
Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das
globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.
Über Eir Partners
Eir Partners Capital ist eine in Miami ansässige Private-Equity-Gesellschaft,
die sich auf Gesundheitstechnologie und technologiegestützte Dienstleistungen
konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 arbeitet Eir mit Unternehmern
und Führungsteams zusammen, um skalierbare und strategisch differenzierte
Plattformen in den Bereichen Technologie für Kostenträger, Leistungserbringer,
Arbeitgeber und Pharmaunternehmen aufzubauen. Der praxisorientierte Ansatz von
Eir verbindet operative Expertise mit einem weitreichenden Branchennetzwerk, um
langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Investitionsspektrum reicht von
Wachstumskapital bis hin zu Mehrheitsübernahmen. Die Eigenkapitalinvestitionen
liegen typischerweise zwischen 40 Millionen und 150 Millionen US-Dollar; bei Co-
Investments sind auch höhere Beträge möglich. Weitere Informationen finden Sie
auf der Website von Eir Partners
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Pressekontakte
Accumulus Technologies
Allison Mari
media@accumulustech.com
540-907-6053
Eir Partners
Rich Myers, Profile Advisors
rmyers@profileadvisors.com
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