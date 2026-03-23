GNW-News: Accumulus Technologies stellt den Accumulus Connector vor - Live-Integration über regulatorische Systeme hinweg

^SAN FRANCISCO, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat

heute die Einführung des Accumulus Connector (?Connector") bekannt gegeben. Die

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neue Plattformfunktion erweitert die Accumulus Plattform in die bestehenden

Technologiesysteme der Kunden hinein und macht sie zu einem direkten Echtzeit-

Kanal für die globale regulatorische Zusammenarbeit. Der Launch baut auf der

bestehenden Accumulus Plattform auf, die Kunden in einem Live-Netzwerk mit mehr

als 70 nationalen Zulassungsbehörden verbindet. Mit dem Accumulus Connector ist

dieses Netzwerk nun direkt aus den Systemen heraus zugänglich, die Pharma- und

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Biotech-Unternehmen täglich nutzen - ganz ohne manuelle Datenabgleiche.

?Der Accumulus Connector markiert einen Wendepunkt für beschleunigte

regulatorische Zusammenarbeit", so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus

Technologies.?Erstmals können Kunden ihre bestehenden Systeme direkt mit

Zulassungsbehörden weltweit verbinden - und so globale Einreichungen per Klick

sowie eine kontinuierliche Echtzeit-Zusammenarbeit über integrierte Systeme

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hinweg ermöglichen. Damit gelingt der Schritt weg von fragmentierten Prozessen

hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen Ökosystem, das den Zugang

von Patienten zu Therapien weltweit beschleunigt."

Der Accumulus Connector ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in bestehende

und zukünftige Technologie-Stacks integrieren lässt. Er ermöglicht den

bidirektionalen Datenaustausch zwischen unternehmenseigenen Stammdatensystemen

und Aufsichtsbehörden weltweit - und schafft so eine einheitliche, jederzeit

verfügbare regulatorische Umgebung. Gleichzeitig erlaubt der Connector auch

Aufsichtsbehörden, ihre eigenen Systeme direkt an die Accumulus Plattform

anzubinden. So entsteht ein bidirektionales Netzwerk zwischen Industrie und

Behörden.

?Wir haben den Accumulus Connector so entwickelt, dass er sich an bestehende

Systemlandschaften anpasst und sich nahtlos in die Lösungen integriert, die

Unternehmen bereits nutzen - ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen", so

Chanille Juneau, Chief Product and Technology Officer bei Accumulus

Technologies.?Durch plattformübergreifende Interoperabilität reduzieren wir

redundante Synchronisationen, steigern die Effizienz und schaffen eine

skalierbare Grundlage, die es sowohl der Industrie als auch den

Aufsichtsbehörden ermöglicht, Teil eines stärker vernetzten und zukunftssicheren

regulatorischen Ökosystems zu sein."

Unternehmen können die kombinierte Leistungsfähigkeit der Accumulus Plattform

und ihrer bestehenden Systeme nutzen, um sich sicher mit Aufsichtsbehörden

weltweit zu vernetzen und Informationen schneller, reibungsloser und mit höherer

Verlässlichkeit auszutauschen.

Ein Vertreter einer führenden Gesundheitsbehörde betonte die weitreichenden

Auswirkungen:?Die Plattform bietet erhebliches Potenzial, regulatorische

Doppelarbeit zu reduzieren und die Transparenz zu erhöhen. Eine stärkere

Abstimmung nach dem Prinzip 'eine Welt, ein Dossier, ein Zeitplan' kann zu einem

gerechteren regulatorischen Umfeld beitragen und den zeitnahen Zugang zu

lebenswichtigen Medikamenten weltweit verbessern."

Mit der Inbetriebnahme des Accumulus Connector treibt Accumulus Technologies

seine Mission weiter voran, ein global vernetztes regulatorisches Ökosystem

aufzubauen - eines, das die Komplexität für die Industrie reduziert, die

Transparenz für Aufsichtsbehörden erhöht und letztlich den Zugang von Patienten

zu lebensverändernden Therapien beschleunigt.

?Unsere Kunden wollen Technologie, die einfach, vernetzt und skalierbar ist",

erklärt Nogueira.?Der Accumulus Connector führt die Branche weg von

fragmentierten Systemen hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen

Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die Zusammenarbeit in Echtzeit in einem

dynamischen regulatorischen Umfeld zu unterstützen."

Der Accumulus Connector steht Abonnenten der Accumulus Plattform zur Verfügung.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,

der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur

weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform,

die 2025 aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy hervorging,

ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit und kontinuierlichen Datenaustausch - und

schafft so die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Abstimmung und

einen beschleunigten Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem

klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus

Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare

Lösung.

Pressekontakt

Allison Mari

media@accumulustech.com (mailto:media@accumulustech.com)

540-907-6053

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