GNW-News: [Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen (CER) un...

22.10.26 07:05 Uhr

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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 22. Oktober 2026

Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu

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konstanten Wechselkursen (CER) und +8% in CHF fort; Konzernverkäufe steigen in

den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER) und +1% in CHF

* Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% zu konstanten

Wechselkursen (CER(1); in CHF +1% und in USD(2) +7%) aufgrund hoher

Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Im dritten Quartal

stiegen die Konzernverkäufe um +7% (CER) bzw. um +8% in CHF (+7% in USD),

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wobei sich die Wechselkurse stabilisierten.

* Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich in den ersten neun Monaten um

+7% (CER; in CHF +2% und in USD +8%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach

Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste

Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht,

Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple

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Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenkrankheiten).

* Verkäufe der Division Diagnostics stiegen in den ersten neun Monaten um +4%

(CER; in CHF auf Vorjahresniveau und in USD +6%); Nachfrage nach Lösungen

für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von

Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.

* Wichtige Ereignisse:

* US-Zulassung für Tecentriq zur adjuvanten Behandlung bei Darmkrebs im

Stadium III mit defekter DNA-Mismatch-Reparatur, für Gazyva/Gazyvaro zur

Verringerung des Rückfallrisikos bei Patientinnen und Patienten ab zwei

Jahren mit häufig wiederkehrendem oder steroidabhängigem idiopathischem

nephrotischem Syndrom mit Beginn im Kindesalter sowie für Enspryng bei

schilddrüsenbedingter Augenerkrankung

* Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Fenebrutinib sowohl

bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose

sowie für Enspryng bei MOGAD, einer Autoimmunerkrankung; Annahme des

Zulassungsantrags für Vamikibart bei uveitischem Makulaödem, einer der

Hauptursachen für Sehverlust

* EU-Zulassung für Susvimo bei neovaskulärer altersbedingter

Makuladegeneration (nAMD), einer schweren Augenkrankheit, sowie für

Ocrevus bei schubförmiger Multipler Sklerose bei Kindern und

Jugendlichen; EMA-Validierung des Zulassungsantrags für Enspryng bei

MOGAD in Europa

* Positive Studiendaten zu Sefaxersen bei einer bestimmten

Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft (Phase III), zu

Lunsumio bei Blutkrebs (Phase III), zu Tam-Peli bei rezidivierendem

kleinzelligem Lungenkrebs (Phase III) sowie zu Enicepatid und

Petrelintid bei Übergewicht/Adipositas und Typ-2-Diabetes (beide Phase

II)

* US-Zulassung für Elecsys pTau217 Test, einen Bluttest mit einem

einzelnen Biomarker zur Unterstützung der Erkennung einer mit Alzheimer

assoziierten Amyloid-Pathologie in der Primär- und Facharztversorgung

* Einführung von zwei neuen Echtzeit-PCR-Tests zur Unterstützung des US-

Gesundheitswesens beim Cyclospora-cayetanensis-Ausbruch

* Bereitstellung molekulardiagnostischer Tests zur Unterstützung der vom

Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo geleiteten

Massnahmen gegen den Ebola-Ausbruch

* Ausbau der Kapazitäten für Produktion sowie Forschung und Entwicklung:

Anlage für injizierbare Arzneimittel und Verabreichungssysteme in

Hillsboro sowie Innovation Center Boston für Herz-Kreislauf-, Nieren-

und Stoffwechselerkrankungen in den USA; Anlage für synthetische

Moleküle in Basel, Schweiz

* Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir erzielten im dritten Quartal ein starkes

Verkaufswachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen und +8% in Schweizer

Franken.

Noch entscheidender sind die Erfolge, die wir für Patientinnen und Patienten

weltweit erzielen konnten. Wir haben in diesem Jahr weitere fünf potenzielle

neue Medikamente in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt. Bis

2030 wollen wir nun bis zu 20 neue Medikamente zu Patientinnen und Patienten

bringen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA nahm Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als

auch bei primär progredienter Multipler Sklerose in ein beschleunigtes

Zulassungsverfahren auf. Damit kommen wir unserem Ziel näher, eine hochwirksame,

hirngängige orale Therapie zu den Patientinnen und Patienten zu bringen.

Auch Giredestrant wird von der FDA sowohl bei Brustkrebs im Frühstadium als auch

bei fortgeschrittenem Brustkrebs beschleunigt geprüft. Im Falle einer Zulassung

sind wir für eine Markteinführung noch in diesem Jahr gut vorbereitet.

Des Weiteren haben wir die FDA-Freigabe für unseren Elecsys pTau217 Test

erhalten. Es ist der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest, der

dabei hilft, eine mit Alzheimer verbundene Amyloid-Pathologie zu bestätigen oder

auszuschliessen - und zwar sowohl in der Arztpraxis als auch in spezialisierten

Einrichtungen.

Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»

Ausblick für 2026

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme

der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn

je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum

angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu

erhöhen.

+--------------------+--------------+---------------+------------------------+

| | In Millionen | In % der | |

|Verkäufe | CHF | Verkäufe | Veränderung in % |

| +------+-------+-----+---------+----------------+---+---+

|Januar?September |2026 |2025 |2026 |2025 | CER|CHF|USD|

+--------------------+------+-------+-----+---------+----------------+---+---+

|Konzern |46 493|45 862 |100,0|100,0 |+6 |+1 |+7 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Division Pharma |36 212|35 555 |77,9 |77,5 |+7 |+2 |+8 |

| | | | | | | | |

|USA |18 712|18 798 |40,2 |41,0 |+5 |0 | |

| | | | | | | | |

|Europa |6 819 |6 818 |14,7 |14,9 |+2 |0 | |

| | | | | | | | |

|Japan |2 352 |2 139 |5,1 |4,7 |+25 |+10| |

| | | | | | | | |

|International |8 329 |7 800 |17,9 |16,9 |+10 |+7 | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Division Diagnostics|10 281|10 307 |22,1 |22,5 |+4 |0 |+6 |

+--------------------+------+-------+-----+---------+----------------+---+---+

International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei,

Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika,

Kanada, sonstige

Konzernverkäufe

Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER;

in CHF +1%) auf CHF 46,5 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten

und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den

meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in

Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus. Im dritten Quartal kehrte sich

dieser Währungseffekt um.

Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um +7% (CER; in CHF ausgewiesen +2%)

auf CHF 36,2 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer

Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.

Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und

Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 16,8 Milliarden. Dies

entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF +6%) gegenüber den ersten neun

Monaten 2025.

Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin,

MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) gingen insgesamt um CHF

0,4 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,6 Milliarden auf CHF-Basis zurück.

In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau), was

auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Polivy (Blutkrebs)

und Tecentriq (Krebsimmuntherapeutikum) zurückzuführen ist. Dieses Wachstum

glich die geringeren Verkäufe von Kadcyla (Brustkrebs) und Perjeta (Brustkrebs)

mehr als aus.

In Europa erhöhten sich die Verkäufe um +2% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau).

Die steigende Nachfrage nach Ocrevus, Phesgo und Evrysdi (spinale

Muskelatrophie) konnte die Auswirkungen der geringeren Verkäufe von

Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta

aufgrund der Umstellung auf Phesgo mehr als ausgleichen.

Die Verkäufe in Japan nahmen um +25% zu (CER; in CHF +10%), was hauptsächlich

auf Produktlieferungen an Dritte und das anhaltende Wachstum von Lunsumio

(Blutkrebs), Hemlibra, Polivy, Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und Vabysmo

zurückzuführen ist. Darüber hinaus wirkten sich zeitliche Effekte in

Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-

Systems positiv aus.

In der Region International stiegen die Verkäufe um +10% (CER; in CHF +7%). Die

Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Evrysdi. In China

blieben die Verkäufe zu CER und auf CHF-Basis stabil. Das Wachstum von Phesgo,

Vabysmo, Alecensa und Polivy wurde teilweise durch geringere Verkäufe von

Perjeta infolge der Umstellung auf Phesgo sowie von Xofluza aufgrund einer

milderen Grippesaison 2025 ausgeglichen.

Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +4% (CER; in CHF auf

Vorjahresniveau) auf CHF 10,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen

für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von

Preisreformen in China mehr als ausgleichen.

In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um

+3% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Das Wachstum wurde durch die höheren

Verkäufe von Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik

angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +9% (CER; in CHF +3%), was

dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu

verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -4% (CER; in

CHF -8%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die

Verkäufe in Lateinamerika erhöhten sich um +12% (CER; in CHF +11%).

Pharma: wichtige Meilensteine

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|Wirkstoff |Meilenstein |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Zulassungsprozess |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Enspryng |FDA erteilt Zulassung für Enspryng, einen |

|Endokrine Orbitopathie (TED) |First-in-Class-IL-6R-Inhibitor, als erste |

| |und einzige subkutane Behandlungsoption für |

| |die endokrine Orbitopathie (TED), die zu |

| |Hause angewendet werden kann |

| | |

| | * Die FDA-Zulassung basiert auf den Phase-|

| | III-Studien SatraGO-1 und SatraGO-2. In |

| | SatraGO-2 zeigte Enspryng eine |

| | signifikante Verringerung des |

| | Hervortretens der Augen (Proptosis) und |

| | eine Verbesserung von Doppelbildern bei |

| | günstigem Sicherheitsprofil - unabhängig|

| | von Aktivität oder Dauer der TED. |

| | * Enspryng (Satralizumab) stellt einen |

| | wichtigen Fortschritt für Menschen mit |

| | TED dar: Es ist die erste subkutane |

| | Behandlungsoption, die in der |

| | Erhaltungsphase alle vier Wochen zu |

| | Hause angewendet werden kann und damit |

| | mehr Flexibilität bei der Behandlung |

| | ermöglicht. |

| | * Enspryng ist ein monoklonaler Anti-IL- |

| | 6R-Antikörper mit einer neuartigen |

| | Recycling-Antikörpertechnologie. Er |

| | wurde entwickelt, um die IL-6- |

| | Signalübertragung bereits vor der durch |

| | Autoantikörper ausgelösten |

| | Krankheitsentstehung zu hemmen. |

| | * TED ist eine seltene |

| | Autoimmunerkrankung, von der in den USA |

| | etwa 155 von 100 000 Menschen betroffen |

| | sind. Unbehandelt kann sie zu |

| | Veränderungen des Gesichts und zu |

| | Komplikationen führen, die das |

| | Sehvermögen gefährden. |

| | |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-10-16), 16. Oktober 2026 (nur |

| |Englisch) |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Tecentriq |FDA erteilt Zulassung für Tecentriq in |

|Verschiedene Krebsarten |Kombination mit Fluoropyrimidin und |

| |Oxaliplatin zur adjuvanten Behandlung bei |

| |einer bestimmten Form von Darmkrebs im |

| |Stadium III |

| | |

| | * Die Zulassung basiert auf Ergebnissen |

| | der wegweisenden Phase-III-Studie |

| | ATOMIC, die in der Fachzeitschrift The |

| | New England Journal of Medicine |

| | veröffentlicht wurde und zeigte, dass |

| | Tecentriq plus Chemotherapie das Risiko |

| | für Krankheitsrückfall oder Tod um 50% |

| | reduzierte im Vergleich zu einer |

| | alleinigen Chemotherapie. |

| | * Es handelt sich dabei um die erste |

| | zugelassene adjuvante Immuntherapie für |

| | Darmkrebs im Stadium III mit dMMR. Damit|

| | etabliert sich Tecentriq als neuer |

| | Behandlungsstandard nach der Operation. |

| | * Fast 25% aller Darmkrebserkrankungen |

| | werden im Stadium III diagnostiziert, |

| | und bei fast jeder dritten Person mit |

| | Darmkrebs im Stadium III kommt es |

| | innerhalb von fünf Jahren zu einem |

| | Rezidiv. |

| | * Damit ist Tecentriq in den USA nun für |

| | die zwölfte Indikation zugelassen. |

| | |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-10-09), 9. Oktober 2026 (nur |

| |Englisch) |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Fenebrutinib |Fenebrutinib ist der erste BTK-Inhibitor, |

|Multiple Sklerose |dessen Zulassungsantrag von der FDA in den |

| |USA sowohl für die schubförmige als auch für|

| |die primär progrediente Multiple Sklerose |

| |angenommen wurde |

| | |

| | * Fenebrutinib reduzierte in Phase-III- |

| | Studien bei RMS (FENhance 1 und 2) die |

| | Schübe im Vergleich zu Teriflunomid um |

| | 51% bzw. 58% und zeigte gleichzeitig |

| | einen konsistenten positiven Trend |

| | hinsichtlich einer Verzögerung der |

| | Behinderung. |

| | * Fenebrutinib ist das erste Prüfpräparat |

| | seit mehr als zehn Jahren, das in einer |

| | Phase-III-Studie bei PPMS (FENtrepid) |

| | das Fortschreiten der Behinderung |

| | verlangsamte und dabei einen numerischen|

| | Vorteil gegenüber Ocrevus zeigte. |

| | * Fenebrutinib zielt auf zwei wesentliche |

| | Mechanismen der MS ab: akute |

| | Entzündungen, die Schübe verursachen, |

| | sowie chronische Entzündungen im Gehirn,|

| | die zum Fortschreiten der Behinderung |

| | beitragen. |

| | * Im Falle einer Zulassung wäre |

| | Fenebrutinib der erste BTK-Inhibitor und|

| | das erste hochwirksame orale Medikament |

| | sowohl bei RMS als auch bei PPMS und |

| | würde damit eine neue Behandlungsoption |

| | für die fast eine Million Menschen in |

| | den USA mit MS bieten. |

| | |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-09-30), 30. September 2026 (nur |

| |Englisch) |

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|Susvimo |Europäische Kommission erteilt Zulassung für|

|Schwere Augenkrankheiten |Susvimo zur Behandlung der neovaskulären |

| |altersbedingten Makuladegeneration |

| | |

| | * Durch das nachfüllbare Augenimplantat |

| | Contivue ist Susvimo die erste und |

| | einzige Therapie mit kontinuierlicher |

| | Medikamentenabgabe und bietet damit eine|

| | Alternative zur standardmässigen |

| | Behandlung mit Augeninjektionen bei |

| | nAMD. |

| | * Susvimo hilft Menschen mit nAMD, ihr |

| | Sehvermögen mit nur zwei Behandlungen |

| | pro Jahr zu erhalten. |

| | * Daten aus der Phase-III-Studie Archway |

| | zeigten eine vergleichbare Erhaltung des|

| | Sehvermögens mit Susvimo wie bei |

| | monatlichen intravitrealen Ranibizumab- |

| | Injektionen. |

| | * nAMD ist eine Hauptursache für |

| | Sehverlust bei Erwachsenen über 60 |

| | Jahren und betrifft rund 1,7 Millionen |

| | Menschen in der Europäischen Union. |

| | |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-09-21), 21. September 2026 (nur |

| |Englisch) |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Enspryng |FDA gewährt beschleunigtes |

|MOGAD |Zulassungsverfahren für Enspryng zur |

| |Behandlung von MOGAD, einer |

| |Autoimmunerkrankung, für die es bislang |

| |keine zugelassenen Therapien gibt |

| | |

| | * Im Falle einer Zulassung wäre Enspryng |

| | die erste und einzige |

| | krankheitsmodifizierende Therapie für |

| | MOGAD (Myelin-Oligodendrozyten- |

| | Glykoprotein-Antikörper-assoziierte |

| | Erkrankung). |

| | * Die Annahme des Zulassungsantrags |

| | basiert auf der Phase-III-Studie |

| | METEOROID, die zeigte, dass Enspryng das|

| | Rückfallrisiko um 68% senkte. |

| | * Die Europäische Arzneimittelagentur |

| | (EMA) hat den Antrag für Enspryng zur |

| | Behandlung von MOGAD in Europa |

| | validiert, wobei ein Entscheid für das |

| | 3. Quartal 2027 erwartet wird. |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-09-10), 10. September 2026 (nur |

| |Englisch) |

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|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien |

+---------------------------------+--------------------------------------------+

|Sefaxersen |Positive Zwischenergebnisse zeigen, dass |

|IgA-Nephropathie |Sefaxersen die Proteinurie bei Personen mit |

| |IgA-Nephropathie (IgAN) signifikant |

| |reduziert |

| | |

| | * In der Phase-III-Studie IMAgINATION |

| | führte Sefaxersen nach 37 Wochen zu |

| | einer statistisch signifikanten und |

| | klinisch bedeutsamen Reduktion der |

| | Proteinurie im Vergleich zu Placebo und |

| | zeigte damit sein Best-in-Class- |

| | Potenzial. |

| | * Sefaxersen hemmt die Produktion von |

| | Komplementfaktor B an dessen primärem |

| | Bildungsort, der Leber, und blockiert so|

| | einen wichtigen Treiber der IgAN- |

| | bedingten Nierenschädigung. |

| | * Die Zwischenergebnisse werden an einem |

| | bevorstehenden medizinischen Kongress |

| | präsentiert und den Gesundheitsbehörden |

| | mitgeteilt. |

| | |

| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |

| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |

| |cor-2026-09-23b), 23. September 2026 (nur |

| |Englisch) |

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|Enicepatid |Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für |

|Adipositas |dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten |

| |Enicepatid bei Personen mit Typ-2-Diabetes |

| |und Übergewicht oder Adipositas bekannt |

| | |

| | * Bei der höchsten Dosis (24 mg) erreichte|

| | Enicepatid nach 48 Wochen eine mittlere |

| | HbA1c-Senkung von 2,65% und zeigte damit|

| | sein Best-in-Disease-Potenzial bei der |

| | Blutzuckerkontrolle. |

| | * Nach 48 Wochen erreichten 90% der |

| | Patientinnen und Patienten in der Gruppe|

| | mit 24 mg Enicepatid den HbA1c-Zielwert |

| | für Typ-2-Diabetes von Â°