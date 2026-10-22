GNW-News: [Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen (CER) un...
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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 22. Oktober 2026
Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu
konstanten Wechselkursen (CER) und +8% in CHF fort; Konzernverkäufe steigen in
den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER) und +1% in CHF
* Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% zu konstanten
Wechselkursen (CER(1); in CHF +1% und in USD(2) +7%) aufgrund hoher
Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Im dritten Quartal
stiegen die Konzernverkäufe um +7% (CER) bzw. um +8% in CHF (+7% in USD),
wobei sich die Wechselkurse stabilisierten.
* Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich in den ersten neun Monaten um
+7% (CER; in CHF +2% und in USD +8%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach
Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste
Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht,
Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple
Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenkrankheiten).
* Verkäufe der Division Diagnostics stiegen in den ersten neun Monaten um +4%
(CER; in CHF auf Vorjahresniveau und in USD +6%); Nachfrage nach Lösungen
für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von
Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.
* Wichtige Ereignisse:
* US-Zulassung für Tecentriq zur adjuvanten Behandlung bei Darmkrebs im
Stadium III mit defekter DNA-Mismatch-Reparatur, für Gazyva/Gazyvaro zur
Verringerung des Rückfallrisikos bei Patientinnen und Patienten ab zwei
Jahren mit häufig wiederkehrendem oder steroidabhängigem idiopathischem
nephrotischem Syndrom mit Beginn im Kindesalter sowie für Enspryng bei
schilddrüsenbedingter Augenerkrankung
* Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Fenebrutinib sowohl
bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose
sowie für Enspryng bei MOGAD, einer Autoimmunerkrankung; Annahme des
Zulassungsantrags für Vamikibart bei uveitischem Makulaödem, einer der
Hauptursachen für Sehverlust
* EU-Zulassung für Susvimo bei neovaskulärer altersbedingter
Makuladegeneration (nAMD), einer schweren Augenkrankheit, sowie für
Ocrevus bei schubförmiger Multipler Sklerose bei Kindern und
Jugendlichen; EMA-Validierung des Zulassungsantrags für Enspryng bei
MOGAD in Europa
* Positive Studiendaten zu Sefaxersen bei einer bestimmten
Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft (Phase III), zu
Lunsumio bei Blutkrebs (Phase III), zu Tam-Peli bei rezidivierendem
kleinzelligem Lungenkrebs (Phase III) sowie zu Enicepatid und
Petrelintid bei Übergewicht/Adipositas und Typ-2-Diabetes (beide Phase
II)
* US-Zulassung für Elecsys pTau217 Test, einen Bluttest mit einem
einzelnen Biomarker zur Unterstützung der Erkennung einer mit Alzheimer
assoziierten Amyloid-Pathologie in der Primär- und Facharztversorgung
* Einführung von zwei neuen Echtzeit-PCR-Tests zur Unterstützung des US-
Gesundheitswesens beim Cyclospora-cayetanensis-Ausbruch
* Bereitstellung molekulardiagnostischer Tests zur Unterstützung der vom
Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo geleiteten
Massnahmen gegen den Ebola-Ausbruch
* Ausbau der Kapazitäten für Produktion sowie Forschung und Entwicklung:
Anlage für injizierbare Arzneimittel und Verabreichungssysteme in
Hillsboro sowie Innovation Center Boston für Herz-Kreislauf-, Nieren-
und Stoffwechselerkrankungen in den USA; Anlage für synthetische
Moleküle in Basel, Schweiz
* Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.
Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir erzielten im dritten Quartal ein starkes
Verkaufswachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen und +8% in Schweizer
Franken.
Noch entscheidender sind die Erfolge, die wir für Patientinnen und Patienten
weltweit erzielen konnten. Wir haben in diesem Jahr weitere fünf potenzielle
neue Medikamente in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt. Bis
2030 wollen wir nun bis zu 20 neue Medikamente zu Patientinnen und Patienten
bringen.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA nahm Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als
auch bei primär progredienter Multipler Sklerose in ein beschleunigtes
Zulassungsverfahren auf. Damit kommen wir unserem Ziel näher, eine hochwirksame,
hirngängige orale Therapie zu den Patientinnen und Patienten zu bringen.
Auch Giredestrant wird von der FDA sowohl bei Brustkrebs im Frühstadium als auch
bei fortgeschrittenem Brustkrebs beschleunigt geprüft. Im Falle einer Zulassung
sind wir für eine Markteinführung noch in diesem Jahr gut vorbereitet.
Des Weiteren haben wir die FDA-Freigabe für unseren Elecsys pTau217 Test
erhalten. Es ist der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest, der
dabei hilft, eine mit Alzheimer verbundene Amyloid-Pathologie zu bestätigen oder
auszuschliessen - und zwar sowohl in der Arztpraxis als auch in spezialisierten
Einrichtungen.
Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»
Ausblick für 2026
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme
der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn
je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum
angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu
erhöhen.
+--------------------+--------------+---------------+------------------------+
| | In Millionen | In % der | |
|Verkäufe | CHF | Verkäufe | Veränderung in % |
| +------+-------+-----+---------+----------------+---+---+
|Januar?September |2026 |2025 |2026 |2025 | CER|CHF|USD|
+--------------------+------+-------+-----+---------+----------------+---+---+
|Konzern |46 493|45 862 |100,0|100,0 |+6 |+1 |+7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Division Pharma |36 212|35 555 |77,9 |77,5 |+7 |+2 |+8 |
| | | | | | | | |
|USA |18 712|18 798 |40,2 |41,0 |+5 |0 | |
| | | | | | | | |
|Europa |6 819 |6 818 |14,7 |14,9 |+2 |0 | |
| | | | | | | | |
|Japan |2 352 |2 139 |5,1 |4,7 |+25 |+10| |
| | | | | | | | |
|International |8 329 |7 800 |17,9 |16,9 |+10 |+7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Division Diagnostics|10 281|10 307 |22,1 |22,5 |+4 |0 |+6 |
+--------------------+------+-------+-----+---------+----------------+---+---+
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei,
Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika,
Kanada, sonstige
Konzernverkäufe
Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER;
in CHF +1%) auf CHF 46,5 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten
und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den
meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in
Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus. Im dritten Quartal kehrte sich
dieser Währungseffekt um.
Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um +7% (CER; in CHF ausgewiesen +2%)
auf CHF 36,2 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer
Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.
Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und
Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 16,8 Milliarden. Dies
entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF +6%) gegenüber den ersten neun
Monaten 2025.
Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin,
MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) gingen insgesamt um CHF
0,4 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,6 Milliarden auf CHF-Basis zurück.
In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau), was
auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Polivy (Blutkrebs)
und Tecentriq (Krebsimmuntherapeutikum) zurückzuführen ist. Dieses Wachstum
glich die geringeren Verkäufe von Kadcyla (Brustkrebs) und Perjeta (Brustkrebs)
mehr als aus.
In Europa erhöhten sich die Verkäufe um +2% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau).
Die steigende Nachfrage nach Ocrevus, Phesgo und Evrysdi (spinale
Muskelatrophie) konnte die Auswirkungen der geringeren Verkäufe von
Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta
aufgrund der Umstellung auf Phesgo mehr als ausgleichen.
Die Verkäufe in Japan nahmen um +25% zu (CER; in CHF +10%), was hauptsächlich
auf Produktlieferungen an Dritte und das anhaltende Wachstum von Lunsumio
(Blutkrebs), Hemlibra, Polivy, Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und Vabysmo
zurückzuführen ist. Darüber hinaus wirkten sich zeitliche Effekte in
Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-
Systems positiv aus.
In der Region International stiegen die Verkäufe um +10% (CER; in CHF +7%). Die
Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Evrysdi. In China
blieben die Verkäufe zu CER und auf CHF-Basis stabil. Das Wachstum von Phesgo,
Vabysmo, Alecensa und Polivy wurde teilweise durch geringere Verkäufe von
Perjeta infolge der Umstellung auf Phesgo sowie von Xofluza aufgrund einer
milderen Grippesaison 2025 ausgeglichen.
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +4% (CER; in CHF auf
Vorjahresniveau) auf CHF 10,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen
für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von
Preisreformen in China mehr als ausgleichen.
In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um
+3% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Das Wachstum wurde durch die höheren
Verkäufe von Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik
angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +9% (CER; in CHF +3%), was
dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu
verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -4% (CER; in
CHF -8%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die
Verkäufe in Lateinamerika erhöhten sich um +12% (CER; in CHF +11%).
Pharma: wichtige Meilensteine
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Wirkstoff |Meilenstein |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Zulassungsprozess |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Enspryng |FDA erteilt Zulassung für Enspryng, einen |
|Endokrine Orbitopathie (TED) |First-in-Class-IL-6R-Inhibitor, als erste |
| |und einzige subkutane Behandlungsoption für |
| |die endokrine Orbitopathie (TED), die zu |
| |Hause angewendet werden kann |
| | |
| | * Die FDA-Zulassung basiert auf den Phase-|
| | III-Studien SatraGO-1 und SatraGO-2. In |
| | SatraGO-2 zeigte Enspryng eine |
| | signifikante Verringerung des |
| | Hervortretens der Augen (Proptosis) und |
| | eine Verbesserung von Doppelbildern bei |
| | günstigem Sicherheitsprofil - unabhängig|
| | von Aktivität oder Dauer der TED. |
| | * Enspryng (Satralizumab) stellt einen |
| | wichtigen Fortschritt für Menschen mit |
| | TED dar: Es ist die erste subkutane |
| | Behandlungsoption, die in der |
| | Erhaltungsphase alle vier Wochen zu |
| | Hause angewendet werden kann und damit |
| | mehr Flexibilität bei der Behandlung |
| | ermöglicht. |
| | * Enspryng ist ein monoklonaler Anti-IL- |
| | 6R-Antikörper mit einer neuartigen |
| | Recycling-Antikörpertechnologie. Er |
| | wurde entwickelt, um die IL-6- |
| | Signalübertragung bereits vor der durch |
| | Autoantikörper ausgelösten |
| | Krankheitsentstehung zu hemmen. |
| | * TED ist eine seltene |
| | Autoimmunerkrankung, von der in den USA |
| | etwa 155 von 100 000 Menschen betroffen |
| | sind. Unbehandelt kann sie zu |
| | Veränderungen des Gesichts und zu |
| | Komplikationen führen, die das |
| | Sehvermögen gefährden. |
| | |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-10-16), 16. Oktober 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Tecentriq |FDA erteilt Zulassung für Tecentriq in |
|Verschiedene Krebsarten |Kombination mit Fluoropyrimidin und |
| |Oxaliplatin zur adjuvanten Behandlung bei |
| |einer bestimmten Form von Darmkrebs im |
| |Stadium III |
| | |
| | * Die Zulassung basiert auf Ergebnissen |
| | der wegweisenden Phase-III-Studie |
| | ATOMIC, die in der Fachzeitschrift The |
| | New England Journal of Medicine |
| | veröffentlicht wurde und zeigte, dass |
| | Tecentriq plus Chemotherapie das Risiko |
| | für Krankheitsrückfall oder Tod um 50% |
| | reduzierte im Vergleich zu einer |
| | alleinigen Chemotherapie. |
| | * Es handelt sich dabei um die erste |
| | zugelassene adjuvante Immuntherapie für |
| | Darmkrebs im Stadium III mit dMMR. Damit|
| | etabliert sich Tecentriq als neuer |
| | Behandlungsstandard nach der Operation. |
| | * Fast 25% aller Darmkrebserkrankungen |
| | werden im Stadium III diagnostiziert, |
| | und bei fast jeder dritten Person mit |
| | Darmkrebs im Stadium III kommt es |
| | innerhalb von fünf Jahren zu einem |
| | Rezidiv. |
| | * Damit ist Tecentriq in den USA nun für |
| | die zwölfte Indikation zugelassen. |
| | |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-10-09), 9. Oktober 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Fenebrutinib |Fenebrutinib ist der erste BTK-Inhibitor, |
|Multiple Sklerose |dessen Zulassungsantrag von der FDA in den |
| |USA sowohl für die schubförmige als auch für|
| |die primär progrediente Multiple Sklerose |
| |angenommen wurde |
| | |
| | * Fenebrutinib reduzierte in Phase-III- |
| | Studien bei RMS (FENhance 1 und 2) die |
| | Schübe im Vergleich zu Teriflunomid um |
| | 51% bzw. 58% und zeigte gleichzeitig |
| | einen konsistenten positiven Trend |
| | hinsichtlich einer Verzögerung der |
| | Behinderung. |
| | * Fenebrutinib ist das erste Prüfpräparat |
| | seit mehr als zehn Jahren, das in einer |
| | Phase-III-Studie bei PPMS (FENtrepid) |
| | das Fortschreiten der Behinderung |
| | verlangsamte und dabei einen numerischen|
| | Vorteil gegenüber Ocrevus zeigte. |
| | * Fenebrutinib zielt auf zwei wesentliche |
| | Mechanismen der MS ab: akute |
| | Entzündungen, die Schübe verursachen, |
| | sowie chronische Entzündungen im Gehirn,|
| | die zum Fortschreiten der Behinderung |
| | beitragen. |
| | * Im Falle einer Zulassung wäre |
| | Fenebrutinib der erste BTK-Inhibitor und|
| | das erste hochwirksame orale Medikament |
| | sowohl bei RMS als auch bei PPMS und |
| | würde damit eine neue Behandlungsoption |
| | für die fast eine Million Menschen in |
| | den USA mit MS bieten. |
| | |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-09-30), 30. September 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Susvimo |Europäische Kommission erteilt Zulassung für|
|Schwere Augenkrankheiten |Susvimo zur Behandlung der neovaskulären |
| |altersbedingten Makuladegeneration |
| | |
| | * Durch das nachfüllbare Augenimplantat |
| | Contivue ist Susvimo die erste und |
| | einzige Therapie mit kontinuierlicher |
| | Medikamentenabgabe und bietet damit eine|
| | Alternative zur standardmässigen |
| | Behandlung mit Augeninjektionen bei |
| | nAMD. |
| | * Susvimo hilft Menschen mit nAMD, ihr |
| | Sehvermögen mit nur zwei Behandlungen |
| | pro Jahr zu erhalten. |
| | * Daten aus der Phase-III-Studie Archway |
| | zeigten eine vergleichbare Erhaltung des|
| | Sehvermögens mit Susvimo wie bei |
| | monatlichen intravitrealen Ranibizumab- |
| | Injektionen. |
| | * nAMD ist eine Hauptursache für |
| | Sehverlust bei Erwachsenen über 60 |
| | Jahren und betrifft rund 1,7 Millionen |
| | Menschen in der Europäischen Union. |
| | |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-09-21), 21. September 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Enspryng |FDA gewährt beschleunigtes |
|MOGAD |Zulassungsverfahren für Enspryng zur |
| |Behandlung von MOGAD, einer |
| |Autoimmunerkrankung, für die es bislang |
| |keine zugelassenen Therapien gibt |
| | |
| | * Im Falle einer Zulassung wäre Enspryng |
| | die erste und einzige |
| | krankheitsmodifizierende Therapie für |
| | MOGAD (Myelin-Oligodendrozyten- |
| | Glykoprotein-Antikörper-assoziierte |
| | Erkrankung). |
| | * Die Annahme des Zulassungsantrags |
| | basiert auf der Phase-III-Studie |
| | METEOROID, die zeigte, dass Enspryng das|
| | Rückfallrisiko um 68% senkte. |
| | * Die Europäische Arzneimittelagentur |
| | (EMA) hat den Antrag für Enspryng zur |
| | Behandlung von MOGAD in Europa |
| | validiert, wobei ein Entscheid für das |
| | 3. Quartal 2027 erwartet wird. |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-09-10), 10. September 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Sefaxersen |Positive Zwischenergebnisse zeigen, dass |
|IgA-Nephropathie |Sefaxersen die Proteinurie bei Personen mit |
| |IgA-Nephropathie (IgAN) signifikant |
| |reduziert |
| | |
| | * In der Phase-III-Studie IMAgINATION |
| | führte Sefaxersen nach 37 Wochen zu |
| | einer statistisch signifikanten und |
| | klinisch bedeutsamen Reduktion der |
| | Proteinurie im Vergleich zu Placebo und |
| | zeigte damit sein Best-in-Class- |
| | Potenzial. |
| | * Sefaxersen hemmt die Produktion von |
| | Komplementfaktor B an dessen primärem |
| | Bildungsort, der Leber, und blockiert so|
| | einen wichtigen Treiber der IgAN- |
| | bedingten Nierenschädigung. |
| | * Die Zwischenergebnisse werden an einem |
| | bevorstehenden medizinischen Kongress |
| | präsentiert und den Gesundheitsbehörden |
| | mitgeteilt. |
| | |
| |Weitere Informationen: Medienmitteilung |
| |(https://www.roche.com/media/releases/med- |
| |cor-2026-09-23b), 23. September 2026 (nur |
| |Englisch) |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
|Enicepatid |Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für |
|Adipositas |dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten |
| |Enicepatid bei Personen mit Typ-2-Diabetes |
| |und Übergewicht oder Adipositas bekannt |
| | |
| | * Bei der höchsten Dosis (24 mg) erreichte|
| | Enicepatid nach 48 Wochen eine mittlere |
| | HbA1c-Senkung von 2,65% und zeigte damit|
| | sein Best-in-Disease-Potenzial bei der |
| | Blutzuckerkontrolle. |
| | * Nach 48 Wochen erreichten 90% der |
| | Patientinnen und Patienten in der Gruppe|
| | mit 24 mg Enicepatid den HbA1c-Zielwert |
| | für Typ-2-Diabetes von Â°