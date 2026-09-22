GNW-News: Addepar baut seine Präsenz in Europa mit einer neuen Niederlassung in Warschau aus

22.09.26 09:04 Uhr

^WARSCHAU, Polen, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Addepar

(https://addepar.com/), die globale Daten- und KI-Plattform für

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Investmentprofis, eröffnet heute ihre zehnte Niederlassung weltweit in Warschau,

Polen, und unterstreicht damit ihr Engagement für den weiteren Ausbau ihrer

Präsenz in Europa.

Die neue Niederlassung dient der Unterstützung der weltweiten Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten, des Kundenservice und des operativen Betriebs. Der

Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von KI-Produkten, dem Ausbau der

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Infrastruktur und dem weiteren regionalen Wachstum. Durch die Expansion erhält

Addepar Zugang zu dem umfangreichen Pool an Tech-Talenten in Polen und kann

gleichzeitig seine Plattform und Dienstleistungen für Investmentfirmen in Europa

und im Nahen Osten weiter ausbauen. Die Niederlassung in Warschau ermöglicht es

Addepar zudem, seine in der Schweiz gehosteten Geschäftsabläufe direkt innerhalb

der EU zu verwalten. Dadurch haben Kundinnen und Kunden mehr Flexibilität bei

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der Wahl des Speicherorts ihrer Daten und Addepar kann den sich wandelnden

Anforderungen an die Datenresidenz (Data Residency) in der Region frühzeitig

gerecht werden.

Neben London, Edinburgh und Genf ist Warschau der vierte europäische Standort

von Addepar und ergänzt die bestehende Präsenz des Unternehmens in Dubai. Erst

kürzlich hat Addepar zudem sein drittes Büro in London eröffnet und damit seine

Präsenz in der Region weiter gestärkt. Insgesamt wird Addepar damit in der

gesamten Region fast 300 Mitarbeitende beschäftigen. Gleichzeitig plant das

Unternehmen, weitere Stellen in den Bereichen Personalwesen, Vertrieb, Finanzen,

Recht, IT und Softwareentwicklung zu besetzen. Weltweit nutzen mehr als 1.500

Unternehmen die Plattform von Addepar, um ein Vermögen von fast 10 Billionen US-

Dollar zu verwalten. In der EMEA-Region hat sich der Kundenstamm des

Unternehmens in den vergangenen vier Jahren versechsfacht.

?Europa ist ein entscheidender Wachstumsmarkt für Addepar. Wir investieren

gezielt in die sich daraus ergebenden Chancen", so Peter O'Brien, Chief Revenue

Officer bei Addepar.?Anlageportfolios werden zunehmend globaler und komplexer.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Daten, Technologie und KI. Unsere

Aufgabe ist es, dieser wachsenden Komplexität stets einen Schritt voraus zu

sein. Deshalb stärken wir unseren Technologie- und Infrastrukturbereich und

bauen unsere lokale Expertise weiter aus, um unsere Kundinnen und Kunden bei

ihren individuellen Anforderungen zu unterstützen, ihnen zu helfen, schneller

voranzukommen, und letztlich bessere Anlageergebnisse zu erzielen."

Mit der Expansion nach Warschau unterstreicht Addepar seinen anhaltenden Fokus

auf den weltweiten Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Technologie,

Talent und KI. Das Unternehmen investiert jährlich mehr als 150 Millionen US-

Dollar in Forschung und Entwicklung, um seine Daten-, KI- und Plattformlösungen

kontinuierlich zu verbessern. Damit unterstützt Addepar Investmentfirmen dabei,

veraltete Systeme abzulösen und zunehmend komplexe Daten für ihre Anlage- und

Kundenprozesse nutzbar zu machen.

Über Addepar

Addepar ist eine globale Daten- und KI-Plattform, die es Anlageexperten

ermöglicht, komplexe Finanzinformationen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Addepar bündelt Portfolio-, Markt- und Kundendaten in einer

Gesamtportfolioansicht und liefert KI-gestützte Erkenntnisse innerhalb von

Anlage- und Kunden-Workflows. Mehr als 1.500 Unternehmen in 60 Ländern nutzen

Addepar zur Verwaltung und Beratung von Vermögenswerten in Höhe von fast 10

Billionen US-Dollar. Die offene Plattform lässt sich mit 650 Software-, Daten-

und Beratungspartnern integrieren und unterstützt so den gesamten Anlageprozess

in Unternehmen jeder Größe und Komplexität. Addepar betreut Kundinnen und Kunden

weltweit und unterhält Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, São

Paulo, London, Edinburgh, Genf, Warschau, Dubai, Pune und Singapur.

Kontakt:

Sarah Pugsley

communications@addepar.com

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