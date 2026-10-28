GNW-News: AdipoPharma startet klinische Phase-1b-Studie mit PATAS bei Patienten mit Typ-2-Diabetes
^* Erste Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes in Studie mit aufsteigender
Mehrfachdosierung (MAD) zur Evaluierung des?First-in-Class"-
Insulinsensibilisators von AdipoPharma dosiert
* Der nächste Schritt erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der Phase mit
aufsteigender Einzeldosis (SAD), in der PATAS gut vertragen wurde und keine
schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftraten
STRASSBURG, Frankreich, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdipoPharma, ein
Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Therapien entwickelt, die
auf Funktionsstörungen der Adipozyten abzielen, um Stoffwechselerkrankungen zu
behandeln, gab heute den Start der Phase 1B seiner laufenden klinischen Phase-1-
Studie zur Bewertung von PATAS bekannt. Die ersten Teilnehmer wurden in den
Studienteil mit aufsteigender Mehrfachdosierung eingeschlossen und dosiert, der
bei Patienten mit Typ-2-Diabetes durchgeführt wird.
PATAS ist ein?First-in-Class"-Insulinsensibilisator, der darauf ausgelegt ist,
die gesunde Funktion des Fettgewebes wiederherzustellen, indem er den normalen
Glukosestoffwechsel in den weißen Fettzellen normalisiert und dadurch die
Insulinsensitivität des gesamten Körpers verbessert. Das klinische Phase-1-
Programm ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die
darauf ausgelegt ist, die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von
PATAS zu bewerten.
?Zwar haben die heutigen Standardtherapien große Fortschritte bei der Behandlung
von Blutzuckerschwankungen und Gewichtsproblemen erzielt, doch die direkte
Umkehrung des zugrunde liegenden zellulären Auslösers der Insulinresistenz
bleibt einer der größten unerschlossenen Märkte in der kardiometabolischen
Medizin", erklärte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von
AdipoPharma.?Mit PATAS leisten wir Pionierarbeit bei einer?First-in-Class"-
Modalität, die darauf abzielt, die systemische Insulinsensitivität an ihrer
Quelle wiederherzustellen. Das günstige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil,
das in unserer abgeschlossenen Phase-1-Studie mit aufsteigender Einzeldosis
nachgewiesen wurde, verringert das Risiko unserer klinischen Basis und
verschafft uns eine starke Ausgangsposition auf dem Weg zu unserem für 2027
geplanten Daten-Readout bei Patienten mit Typ-2-Diabetes."
Ein neuartiger Ansatz zur Behandlung von Typ-2-Diabetes
Typ-2-Diabetes breitet sich weiter aus und betrifft weltweit Hunderte Millionen
Menschen, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach Therapien führt, die auf die
zugrunde liegenden Ursachen der Erkrankung abzielen. Im Gegensatz zu vielen
Therapien, die sich in erster Linie auf die Behandlung der Symptome von Typ-2-
Diabetes konzentrieren, zielt PATAS darauf ab, die Insulinresistenz zu
bekämpfen, indem der normale Glukosestoffwechsel im Fettgewebe wiederhergestellt
wird. Der Ansatz von AdipoPharma konzentriert sich auf Adipozyten, also
Fettzellen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der
Insulinsensitivität des gesamten Körpers spielen.?Es ist wichtig zu erkennen,
dass nicht nur die Menge an Fett im Körper zählt, sondern auch dessen Qualität",
sagte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von AdipoPharma. Wenn diese
Zellen ihre Funktion nicht mehr erfüllen, kommt es wahrscheinlich zu einer
systemischen Insulinresistenz, die häufig schädliche Auswirkungen auf den
gesamten Körper hat.
Vincent Marion fügt hinzu:?Während wir die klinische Entwicklung von PATAS
weiter vorantreiben, freuen wir uns darauf, die entscheidenden Daten zu
gewinnen, die Aufschluss über die künftige Entwicklung des Programms und
potenzielle strategische Möglichkeiten geben werden."
Über AdipoPharma
AdipoPharma ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das
Pionierarbeit bei der Entwicklung von?First-in-Class"-Therapeutika auf
Peptidbasis leistet, die auf die eigentliche Ursache von Insulinresistenz, Typ-
2-Diabetes und damit verbundenen kardiometabolischen Erkrankungen abzielen. Auf
der Grundlage fundierter Erkenntnisse über die Biologie der Adipozyten
entwickelt das Unternehmen krankheitsmodifizierende Arzneimittel, die darauf
abzielen, die physiologische Glukoseaufnahme und die Stoffwechselfunktion direkt
in den Fettzellen wiederherzustellen.
www.adipopharma.com (http://www.adipopharma.com/).
KONTAKT: John Reynolds, john.reynolds@buchananpr.comÂ°