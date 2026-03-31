GNW-News: Aduro Clean Technologies auf drei Investorenkonferenzen im April vertreten

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^LONDON, Ontario, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR188&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass

sein CEO Ofer Vicus im April an drei Investorenkonferenzen teilnehmen wird.

Diese Investorenveranstaltungen unterstützen die wirtschaftliche Dynamik von

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Aduro, während das Unternehmen vom Pilotbetrieb zur industriellen Anwendung

übergeht. Im Rahmen dieser Veranstaltungen plant das Management, aktuelle

Informationen zu den Betriebskampagnen der Next-Generation-Process-Pilotanlage

(NGP), zu den Fortschritten bei der Planung der First-of-a-Kind-Industrieanlage

(FOAK) sowie zur Weiterentwicklung von Kommerzialisierungsstrategien durch

Partnerkooperationen, nachgelagerte Validierung und Marktanpassung

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bereitzustellen.

Lytham Partners 2026 Industrials & Basic Materials Investor Summit

Datum: 1. April 2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr ET

Ort: Virtuelle Veranstaltung

Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO

Website: https://lythampartners.com/ibmsummit26/

Webcast: https://lythampartners.com/ibmsummit26/adur

Der Lytham Partners Industrials & Basic Materials Investor Summit bietet

Unternehmen eine breite Sichtbarkeit gegenüber institutionellen Investoren mit

Fokus auf industrielle Technologien und Technologien für die

Ressourcentransformation. Im Mittelpunkt von Aduros Teilnahme steht die

Kommunikation seiner Entwicklung von der Technologieentwicklung hin zur

Umsetzung und Skalierung, einschließlich des Übergangs vom Pilotbetrieb zur

industriellen Anwendung, der Fortschritte bei der nachgelagerten Validierung

sowie des Ansatzes zur Kommerzialisierung und Weiterentwicklung des

Geschäftsmodells.

Gabelli Funds 12th Annual Waste & Sustainability Symposium

Datum: 9. April 2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr ET

Ort: Convene 530 Fifth Avenue, New York, NY

Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO

Website: https://gabelli.com/event/12th-annual-waste-sustainability-

symposium/

Das Gabelli Waste & Sustainability Symposium bringt Investoren und

Branchenakteure zusammen, die sich auf Lösungen für die Abfallwirtschaft und die

Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Die erneute Teilnahme von Aduro an dieser

Veranstaltung unterstreicht das anhaltende Engagement gegenüber einem

Fachpublikum, das Technologien zur Bewältigung komplexer Abfallströme bewertet.

Es wird erwartet, dass sich die Diskussionen auf die Rolle der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie bei der Verarbeitung von gemischten und schwer recycelbaren

Kunststoffen konzentrieren, insbesondere im Hinblick auf die Integration in

bestehende Recyclingsysteme, regulatorische Anforderungen und die Auswirkungen

auf die langfristige Akzeptanz.

WTR Insights Conference

Datum: 14.-15. April 2026

Ort: Virtuelle Veranstaltung

Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO

Website: www.watertowerresearch.com (http://www.watertowerresearch.com/)

Webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1756893&tp_key=9887b

91f93

Die WTR Insights Conference bietet eine Plattform für einen vertieften Austausch

mit Investoren, die ein detailliertes Verständnis aufstrebender

Wachstumsunternehmen gewinnen möchten. Aduro nutzt seine Teilnahme, um auf der

Zusammenarbeit mit Water Tower Research

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-

Research/default.aspx?utm_source=Aduro+WTR+PR&utm_campaign=PR188&utm_medium=Pres

sRelease) aufzubauen und die Entwicklungsstrategie des Unternehmens umfassend

darzustellen, einschließlich der Fortschritte in der Pilotphase, der

partnergestützten Validierung sowie des strukturierten Wegs hin zur

kommerziellen Nutzung.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,

mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in

leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen

Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen

bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre

ssRelease)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

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seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, sowie weitere

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