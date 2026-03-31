GNW-News: Aduro Clean Technologies auf drei Investorenkonferenzen im April vertreten
Werte in diesem Artikel
^LONDON, Ontario, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR188&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass
sein CEO Ofer Vicus im April an drei Investorenkonferenzen teilnehmen wird.
Diese Investorenveranstaltungen unterstützen die wirtschaftliche Dynamik von
Aduro, während das Unternehmen vom Pilotbetrieb zur industriellen Anwendung
übergeht. Im Rahmen dieser Veranstaltungen plant das Management, aktuelle
Informationen zu den Betriebskampagnen der Next-Generation-Process-Pilotanlage
(NGP), zu den Fortschritten bei der Planung der First-of-a-Kind-Industrieanlage
(FOAK) sowie zur Weiterentwicklung von Kommerzialisierungsstrategien durch
Partnerkooperationen, nachgelagerte Validierung und Marktanpassung
bereitzustellen.
Lytham Partners 2026 Industrials & Basic Materials Investor Summit
Datum: 1. April 2026
Uhrzeit: 11:30 Uhr ET
Ort: Virtuelle Veranstaltung
Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO
Website: https://lythampartners.com/ibmsummit26/
Webcast: https://lythampartners.com/ibmsummit26/adur
Der Lytham Partners Industrials & Basic Materials Investor Summit bietet
Unternehmen eine breite Sichtbarkeit gegenüber institutionellen Investoren mit
Fokus auf industrielle Technologien und Technologien für die
Ressourcentransformation. Im Mittelpunkt von Aduros Teilnahme steht die
Kommunikation seiner Entwicklung von der Technologieentwicklung hin zur
Umsetzung und Skalierung, einschließlich des Übergangs vom Pilotbetrieb zur
industriellen Anwendung, der Fortschritte bei der nachgelagerten Validierung
sowie des Ansatzes zur Kommerzialisierung und Weiterentwicklung des
Geschäftsmodells.
Gabelli Funds 12th Annual Waste & Sustainability Symposium
Datum: 9. April 2026
Uhrzeit: 11:30 Uhr ET
Ort: Convene 530 Fifth Avenue, New York, NY
Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO
Website: https://gabelli.com/event/12th-annual-waste-sustainability-
symposium/
Das Gabelli Waste & Sustainability Symposium bringt Investoren und
Branchenakteure zusammen, die sich auf Lösungen für die Abfallwirtschaft und die
Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Die erneute Teilnahme von Aduro an dieser
Veranstaltung unterstreicht das anhaltende Engagement gegenüber einem
Fachpublikum, das Technologien zur Bewältigung komplexer Abfallströme bewertet.
Es wird erwartet, dass sich die Diskussionen auf die Rolle der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie bei der Verarbeitung von gemischten und schwer recycelbaren
Kunststoffen konzentrieren, insbesondere im Hinblick auf die Integration in
bestehende Recyclingsysteme, regulatorische Anforderungen und die Auswirkungen
auf die langfristige Akzeptanz.
WTR Insights Conference
Datum: 14.-15. April 2026
Ort: Virtuelle Veranstaltung
Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO
Website: www.watertowerresearch.com (http://www.watertowerresearch.com/)
Webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1756893&tp_key=9887b
91f93
Die WTR Insights Conference bietet eine Plattform für einen vertieften Austausch
mit Investoren, die ein detailliertes Verständnis aufstrebender
Wachstumsunternehmen gewinnen möchten. Aduro nutzt seine Teilnahme, um auf der
Zusammenarbeit mit Water Tower Research
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-
Research/default.aspx?utm_source=Aduro+WTR+PR&utm_campaign=PR188&utm_medium=Pres
sRelease) aufzubauen und die Entwicklungsstrategie des Unternehmens umfassend
darzustellen, einschließlich der Fortschritte in der Pilotphase, der
partnergestützten Validierung sowie des strukturierten Wegs hin zur
kommerziellen Nutzung.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,
mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in
leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen
Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen
darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von
denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft
eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem
Angaben zur Teilnahme des Unternehmens an Investorenkonferenzen, zu geplanten
Investorengesprächen sowie zu den erwarteten Vorteilen der Investorenkontakte.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des
Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und
unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen
ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das
Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für
zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten
Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren,
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan
oder Format der Konferenz, Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens,
seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, sowie weitere
Risiken und Unsicherheiten, die jeweils in den öffentlichen
Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f1be6b9-7ee6-4658-9fbd-
cac665c27691
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aduro Clean Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aduro Clean Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.