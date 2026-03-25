GNW-News: Aduro Clean Technologies beauftragt Water Tower Research
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^LONDON, Ontario, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR186&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer
Verfahren minderwertige Rohstoffe - darunter Kunststoffabfälle, Schwerbitumen
und erneuerbare Öle - in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute
bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung (die?Vereinbarung") mit Water Tower
Research LLC
(https://www.watertowerresearch.com/home?utm_source=WTR%20ADUR&utm_campaign=PR18
6&utm_medium=PressRelease) (?WTR") abgeschlossen hat. WTR ist ein auf
institutionelle Forschung und Investor Engagement spezialisiertes Unternehmen,
das Aduro durch eine umfassende Research Coverage und strategische Investor-
Engagement-Dienstleistungen dabei unterstützen wird, seine Wachstumsziele zu
erreichen und die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investment-
Community zu erhöhen.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird WTR dem Unternehmen ab dem 1. April
2026 für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Dienstleistungen in den
Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation erbringen. Diese umfassen die
Erstellung von Inhalten, insbesondere Research-Berichten, die über die
hauseigene digitale Infrastruktur sowie die Marketingkanäle von WTR verbreitet
werden. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen ein
Gesamthonorar in Höhe von 39.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern)
vereinbart, das mit Unterzeichnung der Vereinbarung fällig wird. Das Unternehmen
kann die Vereinbarung jederzeit nach dem 31. August 2026 um einen weiteren
Zeitraum von sechs Monaten (die?Verlängerungsperiode") verlängern, indem es WTR
eine schriftliche Verlängerungsabsicht (die?Mitteilung") übermittelt. Die
Verlängerungsperiode tritt dann zum 30. September 2026 in Kraft. Sofern das
Unternehmen die Mitteilung an WTR übermittelt, zahlt es für die während der
Verlängerungsperiode erbrachten Dienstleistungen ein Gesamthonorar in Höhe von
48.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern).
WTR steht in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und hält zum
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. WTR behält sich
jedoch vor, künftig Anteile am Unternehmen zu erwerben. Abgesehen von der hier
beschriebenen Beauftragung für Dienstleistungen in den Bereichen Research und
Kapitalmarktkommunikation bestehen keine weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen
WTR und dem Unternehmen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von WTR werden
weder erfolgsabhängige Vergütungen noch Wertpapiere gewährt.
Die Zusammenarbeit mit WTR zielt darauf ab, die Bekanntheit der von Aduro
entwickelten Technologien in den Vereinigten Staaten sowie auf internationaler
Ebene zu steigern.
Über Water Tower Research LLC
Water Tower Research ist ein Unternehmen für Investor Engagement und Research-
basierte Kommunikation, das darauf spezialisiert ist, den Dialog mit Investoren
zu modernisieren. Die Firma bietet frei zugängliches Research in
institutioneller Qualität sowie strategische Investor-Engagement-
Dienstleistungen an - darunter Events und digitale Distribution -, um eine
effektive Kommunikation zwischen Unternehmen und der Investment-Community zu
ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.watertowerresearch.com
(http://www.watertowerresearch.com/)
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,
mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in
leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen
Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Water Tower Research LLC
Michael McCormack
mike.mccormack@watertowerresearch.com
(mailto:mike.mccormack@watertowerresearch.com)
+1 212 472 2424
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des
Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Implementierung von
Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation durch
Water Tower Research LLC sowie insbesondere die erwarteten Auswirkungen der
geplanten Dienstleistungen, einschließlich einer gesteigerten Bekanntheit des
Unternehmens und seiner in der Entwicklung befindlichen Technologien in den
Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Obwohl das Unternehmen die
den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für angemessen
hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige
Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen innewohnenden
Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden.
Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem,
dass die Dienstleistungen in den Bereichen Research und
Kapitalmarktkommunikation nicht wie erwartet erbracht werden, dass die
Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt,
dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die
außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht
vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb14501d-9519-434b-b7e6-
79ef0a14958a
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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