GNW-News: Aduro Clean Technologies beauftragt Water Tower Research

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^LONDON, Ontario, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR186&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer

Verfahren minderwertige Rohstoffe - darunter Kunststoffabfälle, Schwerbitumen

und erneuerbare Öle - in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute

bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung (die?Vereinbarung") mit Water Tower

Research LLC

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(https://www.watertowerresearch.com/home?utm_source=WTR%20ADUR&utm_campaign=PR18

6&utm_medium=PressRelease) (?WTR") abgeschlossen hat. WTR ist ein auf

institutionelle Forschung und Investor Engagement spezialisiertes Unternehmen,

das Aduro durch eine umfassende Research Coverage und strategische Investor-

Engagement-Dienstleistungen dabei unterstützen wird, seine Wachstumsziele zu

erreichen und die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investment-

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Community zu erhöhen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird WTR dem Unternehmen ab dem 1. April

2026 für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Dienstleistungen in den

Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation erbringen. Diese umfassen die

Erstellung von Inhalten, insbesondere Research-Berichten, die über die

hauseigene digitale Infrastruktur sowie die Marketingkanäle von WTR verbreitet

werden. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen ein

Gesamthonorar in Höhe von 39.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern)

vereinbart, das mit Unterzeichnung der Vereinbarung fällig wird. Das Unternehmen

kann die Vereinbarung jederzeit nach dem 31. August 2026 um einen weiteren

Zeitraum von sechs Monaten (die?Verlängerungsperiode") verlängern, indem es WTR

eine schriftliche Verlängerungsabsicht (die?Mitteilung") übermittelt. Die

Verlängerungsperiode tritt dann zum 30. September 2026 in Kraft. Sofern das

Unternehmen die Mitteilung an WTR übermittelt, zahlt es für die während der

Verlängerungsperiode erbrachten Dienstleistungen ein Gesamthonorar in Höhe von

48.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern).

WTR steht in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und hält zum

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. WTR behält sich

jedoch vor, künftig Anteile am Unternehmen zu erwerben. Abgesehen von der hier

beschriebenen Beauftragung für Dienstleistungen in den Bereichen Research und

Kapitalmarktkommunikation bestehen keine weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen

WTR und dem Unternehmen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von WTR werden

weder erfolgsabhängige Vergütungen noch Wertpapiere gewährt.

Die Zusammenarbeit mit WTR zielt darauf ab, die Bekanntheit der von Aduro

entwickelten Technologien in den Vereinigten Staaten sowie auf internationaler

Ebene zu steigern.

Über Water Tower Research LLC

Water Tower Research ist ein Unternehmen für Investor Engagement und Research-

basierte Kommunikation, das darauf spezialisiert ist, den Dialog mit Investoren

zu modernisieren. Die Firma bietet frei zugängliches Research in

institutioneller Qualität sowie strategische Investor-Engagement-

Dienstleistungen an - darunter Events und digitale Distribution -, um eine

effektive Kommunikation zwischen Unternehmen und der Investment-Community zu

ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.watertowerresearch.com

(http://www.watertowerresearch.com/)

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,

mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in

leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen

Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen

bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Water Tower Research LLC

Michael McCormack

mike.mccormack@watertowerresearch.com

(mailto:mike.mccormack@watertowerresearch.com)

+1 212 472 2424

KCSA Strategic Communications

(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre

ssRelease)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder

Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des

Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Implementierung von

Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation durch

Water Tower Research LLC sowie insbesondere die erwarteten Auswirkungen der

geplanten Dienstleistungen, einschließlich einer gesteigerten Bekanntheit des

Unternehmens und seiner in der Entwicklung befindlichen Technologien in den

Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Obwohl das Unternehmen die

den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für angemessen

hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige

Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen innewohnenden

Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem,

dass die Dienstleistungen in den Bereichen Research und

Kapitalmarktkommunikation nicht wie erwartet erbracht werden, dass die

Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt,

dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die

außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht

vorgeschrieben.

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79ef0a14958a

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