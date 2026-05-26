GNW-News: Aduro Clean Technologies beginnt Handel an der Toronto Stock Exchange
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^LONDON, Ontario, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein
Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige
Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in
Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich bekannt zu geben, dass
es die endgültige Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der
Toronto Stock Exchange (?TSX") unter dem Börsenkürzel?ACT" erhalten hat. Der
Handel an der TSX beginnt mit Eröffnung des Marktes am 27. Mai 2026.
Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX wird das Unternehmen seine
Stammaktien gleichzeitig von der Canadian Securities Exchange (?CSE") delisten.
Für Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der
Aktienzertifikate noch sonstige Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das
Börsenkürzel noch der CUSIP-Code der Stammaktien ändern. Die Stammaktien von
Aduro werden weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel?ADUR" und an
der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel?9D5" gehandelt.
Die TSX ist der führende Aktienmarkt in Kanada und einer der weltweit führenden
öffentlichen Aktienmärkte. Nach Angaben der TMX Group zählte die TSX im April
2026 2.176 börsennotierte Emittenten und wies eine Marktkapitalisierung der
notierten Wertpapiere von rund 6,8 Billionen kanadischen Dollar auf, verteilt
auf ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Rohstoffe, Finanzwesen,
Industrie, Technologie und saubere Technologien. Die Börsennotierung stellt den
nächsten Schritt in der Entwicklung von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten
dar und bringt das Börsenprofil des Unternehmens in Kanada mit seiner breiteren
Präsenz an den öffentlichen Märkten in den Vereinigten Staaten und Europa in
Einklang.
Aduro wurde zuvor an der CSE gehandelt und war im CSE25-Index vertreten, einem
Referenzindex der 25 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Börse.
Das Unternehmen würdigt die Rolle, die die CSE bei der Unterstützung seines
Wachstums und seiner Entwicklung in der Anfangsphase an der Börse gespielt hat.
Die Notierung an der TSX dürfte die nächste Phase der Kapitalmarktentwicklung
des Unternehmens unterstützen, indem sie Folgendes bietet:
* Anerkennung als Senior Exchange: Durch die Notierung an der TSX wird Aduro
in den Markt für Senior-Aktien in Kanada aufgenommen, was den erfolgreichen
Abschluss des entsprechenden Zulassungsverfahrens durch das Unternehmen
widerspiegelt.
* Breiterer institutioneller Zugang: Die TSX genießt bei kanadischen und
internationalen institutionellen Anlegern hohes Ansehen. Es wird erwartet,
dass die Notierung die Sichtbarkeit von Aduro im Rahmen institutioneller
Anlagemandate, Research-Plattformen und Kapitalmarktprozessen verbessert,
einschließlich Mandaten, die Emittenten an führenden Börsen den Vorzug
geben.
* Verbesserte Handelsinfrastruktur: An der TSX notierte Wertpapiere
profitieren von Kanadas etablierter Aktienmarktinfrastruktur, darunter
effizienter Zugang zu Liquidität, hochwertige Ausführung, breitere
Beteiligung von Broker-Dealern, Unterstützung durch Market-Maker sowie
Sichtbarkeit in institutionellen Handelssystemen.
* Kriterien für die Aufnahme in einen Index: Durch die Notierung an der TSX
wird Aduro einer Prüfung anhand der geltenden kanadischen Kriterien für die
Aufnahme in einen Index unterzogen, darunter Kriterien in Bezug auf
Marktkapitalisierung, Handelsliquidität, Streubesitz sowie weitere
Anforderungen auf Emittentebene. Die Aufnahme in einen Index erfolgt nicht
automatisch und hängt von der jeweiligen Indexmethodik sowie der künftigen
Wertentwicklung des Unternehmens ab.
* Marktpräsenz und Auffindbarkeit in der Research-Landschaft: Die Notierung an
der TSX dürfte die Präsenz von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten
stärken und die Auffindbarkeit für institutionelle Anleger, Analysten,
Wertpapierhändler und Finanzmedien verbessern.
* Erreichbarkeit von Investoren in verschiedenen Märkten: Durch die Notierung
an der Toronto Stock Exchange, dem Nasdaq Capital Market und der Frankfurter
Wertpapierbörse sichert sich Aduro im Zuge der weiteren Kommerzialisierung
Zugang zu Investorenkreisen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa.
?Die Aufnahme des Handels an der Toronto Stock Exchange ist ein wichtiger
Meilenstein in der Kapitalmarktentwicklung von Aduro und spiegelt die
Fortschritte wider, die das Unternehmen seit seinem Börsengang in Kanada erzielt
hat", erklärt Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Während wir die
Betriebsphasen der NGP-Pilotanlage, die industrielle Planung für das FOAK-
Projekt und die kommerzielle Vermarktung unserer Hydrochemolytic(TM)-Technologie
vorantreiben, bietet die Notierung an der TSX eine hochrangige Plattform auf dem
kanadischen Markt, die besser zur aktuellen Entwicklungsphase von Aduro und zum
internationalen Investorenprofil passt. Wir sind der Canadian Securities
Exchange dankbar dafür, dass sie das frühe Wachstum von Aduro an der Börse
unterstützt hat, und wir danken unseren Aktionären, Partnern und dem Aduro-Team
dafür, dass sie uns dabei geholfen haben, diesen nächsten Meilenstein zu
erreichen."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur
chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl
und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes
Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um
einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem
Aussagen zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme des Handels an der TSX;
zum erwarteten Delisting der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; die
erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, darunter die Anerkennung als
führende Börse, ein breiterer Zugang für institutionelle Anleger, eine
verbesserte Handelsinfrastruktur, Möglichkeiten zur Aufnahme in Indizes,
Marktpräsenz, Auffindbarkeit in Research-Berichten sowie der fortgesetzte Zugang
zu Investorengemeinschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa; sowie
die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens und des
Kommerzialisierungswegs.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Zeitpunkts der
Aufnahme des Handels an der TSX; des Delistings der Stammaktien des Unternehmens
von der CSE; der Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie; der Verfügbarkeit von Kapital, Genehmigungen, Zulassungen,
Ausrüstung, Partnern und anderen Ressourcen, die zur Unterstützung der
Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlich sind; der Fähigkeit des
Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten Ziele zu
erreichen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktpräsenz, den Zugang zu
Investoren, die Handelsliquidität und die Einbindung in die Kapitalmärkte
aufrechtzuerhalten und auszubauen; sowie der Stabilität der Markt-,
Regulierungs- und Wirtschaftsbedingungen.
Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das
Risiko, dass die Aufnahme des Handels an der TSX nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt oder gar nicht erfolgt; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting
von der CSE verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang
mit Marktbedingungen, Handelsliquidität, Anlegerinteresse, Analystenabdeckung,
Indexzulassung und Beteiligung institutioneller Anleger; Risiken im Zusammenhang
mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und Marktakzeptanz der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie; technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche,
finanzierungsbezogene, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken im
Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen; regulatorische,
Zertifizierungs- und politische Risiken; Wettbewerb; sowie sonstige Risiken, die
in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind, die unter
www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) beschrieben sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf
hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu
setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f992198e-98cf-483a-b09d-
8417b49e591c
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Ausgewählte Hebelprodukte auf Aduro Clean Technologies
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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