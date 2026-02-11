GNW-News: Aduro Clean Technologies erreicht wichtigen Meilenstein: Übergang seiner NGP-Pilotanlage in Phase der Betriebskampagne

Werte in diesem Artikel

LONDON, Ontario, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den

Start der ersten Betriebskampagnen in seiner Next Generation Process (?NGP")-

Pilotanlage in London, Ontario, bekannt.

Eckpunkte

* Aufnahme des Betriebs - Die NGP-Pilotanlage ist in die ersten

Betriebskampagnen übergegangen und unterstützt direkt die kommerzielle

Skalierung des Unternehmens durch geplante Kampagnen für die laufende

Forschung, die Einbeziehung von Kunden und die Qualifizierung von

Rohstoffen.

* Betriebsbereitschaft - Die Betriebs- und Technik-Teams haben ihre Schulungen

abgeschlossen und gewinnen wertvolles Know-how in der Steuerung und

Fehlerbehebung sowie praktische Erfahrung mit industrienahen Prozessen, um

die nächste Skalierungsstufe vorzubereiten.

* Fortschritte bei der FOAK-Anlage - Die Entwicklung der ersten kommerziellen

Anlage (?First-of-a-Kind", FOAK) schreitet parallel zum Pilotbetrieb voran.

Die Standortwahl ist abgeschlossen, und die Evaluierung der Ausrüstung ist

im Gange, um das Design und die Planung für die Beschaffung von Komponenten

mit langen Vorlaufzeiten zu präzisieren.

* Planmäßiger Verlauf - Die NGP-Pilotanlage arbeitet erwartungsgemäß, und die

ersten Kampagnen decken sich mit den geplanten Versuchsreihen.

* Datengestützte Validierung - Aduro ist gut aufgestellt, um relevante

Betriebs- und Umweltleistungsdaten zu generieren, die sein

Kommerzialisierungsprogramm unterstützen und vorantreiben.

Fertigstellung sowie der Systemintegration im Dezember 2025 hat das Unternehmen

die abschließenden Inbetriebnahmearbeiten für alle Hauptsysteme - einschließlich

Prozess-, Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme - beendet. Mit

dem Start der ersten Betriebskampagnen ist die Anlage nun von der

Projektausführung zum laufenden Betrieb übergegangen.

Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den

Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf

Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese

Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität

zu bewerten und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten

Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten

Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen

Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen

Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige

kommerzielle Bedingungen sind.

Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der

Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des

strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Aduro treibt die Entwicklung der

FOAK-Anlage aktiv voran, wobei die Standortwahl bereits abgeschlossen ist

Designentscheidungen zu treffen und die Beschaffung von Komponenten mit langen

Vorlaufzeiten zu präzisieren. Die im laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage

gewonnenen Daten fließen direkt in die Detailplanung, die Spezifikation der

Ausrüstung und die Ausführungsplanung für die FOAK-Anlage ein.

Die NGP-Pilotanlage arbeitet mit einer industriellen Automatisierungs- und

Datenerfassung und die direkte Übertragbarkeit der Steuerungsstrategien auf

größere Anlagen. Um den Übergang zu Betriebskampagnen zu unterstützen, hat Aduro

auch seine Betriebs- und Technik-Teams erweitert und ein strukturiertes

Schulungsprogramm für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das den

Prozessbetrieb, Automatisierungs- und Kontrollsysteme, Sicherheitsverfahren

sowie das Verhalten bei Betriebsstörungen abdeckt. Dadurch wird die volle

Betriebsbereitschaft für langfristige Testreihen sichergestellt.

?Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung durch

unsere Engineering-, Betriebs- und Projektteams", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.

?Da sich die NGP-Pilotanlage nun im strukturierten Testbetrieb befindet, wird

sie zu einem wichtigen Aktivposten, der unseren Weg zur Kommerzialisierung ebnet

und die Zusammenarbeit mit Partnern vertieft. Der Standort für die FOAK-Anlage

wurde ausgewählt und die laufenden Maßnahmen in London werden direkt in die

Design- und Integrationsplanung einfließen - dies stärkt die Bereitschaft des

Unternehmens, die nächste Phase des Scale-up durchzuführen."

?Nach der Inbetriebnahme liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Betrieb des

integrierten Systems und den daraus gewonnenen Erkenntnissen", sagte David

Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro.?Die NGP-Pilotanlage erweitert

die im R2-Durchflussreaktor durchgeführten Untersuchungen und ermöglicht es uns,

gemischte Kunststoffabfallproben aus Kundenprogrammen und anderen realen Quellen

unter längeren Laufzeiten und stärker integrierten Betriebsbedingungen zu

prüfen. Diese Kampagnen dienen dazu, die Betriebsparameter für eine optimale

Ausbeute und konstante Leistung bei unterschiedlichen Rohstoffen zu verfeinern

und gleichzeitig die Designannahmen für die industrielle FOAK-Anlage zu

validieren."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von

Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung

erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle

Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten,

Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen plant, erwartet,

beabsichtigt, vorhersieht oder von denen es glaubt, dass sie in Zukunft

eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die

Weiterentwicklung und Skalierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens, laufende und künftige Betriebskampagnen in der Pilotanlage, den

Umfang und die Ergebnisse von Test- und Versuchsaktivitäten, die Generierung und

Nutzung von Betriebsdaten, die Entwicklung und Planung einer First-of-a-Kind-

oder Demonstrationsanlage, Kommerzialisierungspfade und künftige Partnerschaften

oder Abnahmevereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der

Geschäftsleitung wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten

Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter

anderem Annahmen hinsichtlich des nachhaltigen und stabilen Betriebs der

Pilotanlage, die Fähigkeit, entscheidungsrelevante Betriebsdaten zu generieren,

die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und technischen Ressourcen, die

Lieferung von Rohstoffen zu den erwarteten Kosten und in der erwarteten

Qualität, der fortgesetzte Schutz des geistigen Eigentums, die Marktnachfrage

nach recycelten Kohlenwasserstoffen, der Zugang zu Kapital zu akzeptablen

Bedingungen und das für das chemische Recycling und verwandte Technologien

geltende regulatorische Umfeld. Wichtige Faktoren, die zu erheblich abweichenden

Ergebnissen führen könnten, sind unter anderem technische oder betriebliche

Herausforderungen, Verzögerungen bei der Skalierung oder technischen Maßnahmen,

Änderungen des Projektumfangs, Schwankungen der Ölpreise und der petrochemischen

Märkte, Änderungen der Umwelt- oder Chemikalienvorschriften, Unterbrechungen der

Lieferkette, Schwierigkeiten bei der Sicherung von Partnerschaften oder

Abnahmevereinbarungen, Wettbewerbsdruck durch alternative Technologien sowie

andere Risiken, die in den auf SEDAR+ und EDGAR veröffentlichten Unterlagen des

Unternehmens beschrieben sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht

vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/625910e7-865b-426e-91dd-1bd33b342f86

865b-426e-91dd-1bd33b342f86

