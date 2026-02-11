GNW-News: Aduro Clean Technologies erreicht wichtigen Meilenstein: Übergang seiner NGP-Pilotanlage in Phase der Betriebskampagne
^LONDON, Ontario, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR181&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den
Start der ersten Betriebskampagnen in seiner Next Generation Process (?NGP")-
Pilotanlage in London, Ontario, bekannt.
Eckpunkte
* Aufnahme des Betriebs - Die NGP-Pilotanlage ist in die ersten
Betriebskampagnen übergegangen und unterstützt direkt die kommerzielle
Skalierung des Unternehmens durch geplante Kampagnen für die laufende
Forschung, die Einbeziehung von Kunden und die Qualifizierung von
Rohstoffen.
* Betriebsbereitschaft - Die Betriebs- und Technik-Teams haben ihre Schulungen
abgeschlossen und gewinnen wertvolles Know-how in der Steuerung und
Fehlerbehebung sowie praktische Erfahrung mit industrienahen Prozessen, um
die nächste Skalierungsstufe vorzubereiten.
* Fortschritte bei der FOAK-Anlage - Die Entwicklung der ersten kommerziellen
Anlage (?First-of-a-Kind", FOAK) schreitet parallel zum Pilotbetrieb voran.
Die Standortwahl ist abgeschlossen, und die Evaluierung der Ausrüstung ist
im Gange, um das Design und die Planung für die Beschaffung von Komponenten
mit langen Vorlaufzeiten zu präzisieren.
* Planmäßiger Verlauf - Die NGP-Pilotanlage arbeitet erwartungsgemäß, und die
ersten Kampagnen decken sich mit den geplanten Versuchsreihen.
* Datengestützte Validierung - Aduro ist gut aufgestellt, um relevante
Betriebs- und Umweltleistungsdaten zu generieren, die sein
Kommerzialisierungsprogramm unterstützen und vorantreiben.
Seit dem letzten Update zur Inbetriebnahme im Oktober 2025
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Provides-Update-on-NGP-Pilot-Plant-
Commissioning/default.aspx?utm_source=PilotPlantUpdate&utm_campaign=PR181&utm_me
dium=PressRelease) und nach Abschluss der Installation, der mechanischen
Fertigstellung sowie der Systemintegration im Dezember 2025 hat das Unternehmen
die abschließenden Inbetriebnahmearbeiten für alle Hauptsysteme - einschließlich
Prozess-, Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme - beendet. Mit
dem Start der ersten Betriebskampagnen ist die Anlage nun von der
Projektausführung zum laufenden Betrieb übergegangen.
Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den
Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf
Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese
Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität
zu bewerten und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten
Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten
Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen
Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen
Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige
kommerzielle Bedingungen sind.
Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der
Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des
strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Aduro treibt die Entwicklung der
FOAK-Anlage aktiv voran, wobei die Standortwahl bereits abgeschlossen ist
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=AduroChemelotFOAK&utm_campaign=PR181&utm_medium=Pr
essRelease) und die Bewertung und Erprobung der Ausrüstung fortgesetzt wird, um
Designentscheidungen zu treffen und die Beschaffung von Komponenten mit langen
Vorlaufzeiten zu präzisieren. Die im laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage
gewonnenen Daten fließen direkt in die Detailplanung, die Spezifikation der
Ausrüstung und die Ausführungsplanung für die FOAK-Anlage ein.
Die NGP-Pilotanlage arbeitet mit einer industriellen Automatisierungs- und
Steuerungsarchitektur von Siemens (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Engages-Siemens-to-Deliver-Advanced-
Automation-for-Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Siemens&utm_campaign=PR181&utm_medium=Pres
sRelease). Diese ermöglicht einen reproduzierbaren Betrieb, hochauflösende
Datenerfassung und die direkte Übertragbarkeit der Steuerungsstrategien auf
größere Anlagen. Um den Übergang zu Betriebskampagnen zu unterstützen, hat Aduro
auch seine Betriebs- und Technik-Teams erweitert und ein strukturiertes
Schulungsprogramm für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das den
Prozessbetrieb, Automatisierungs- und Kontrollsysteme, Sicherheitsverfahren
sowie das Verhalten bei Betriebsstörungen abdeckt. Dadurch wird die volle
Betriebsbereitschaft für langfristige Testreihen sichergestellt.
?Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung durch
unsere Engineering-, Betriebs- und Projektteams", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.
?Da sich die NGP-Pilotanlage nun im strukturierten Testbetrieb befindet, wird
sie zu einem wichtigen Aktivposten, der unseren Weg zur Kommerzialisierung ebnet
und die Zusammenarbeit mit Partnern vertieft. Der Standort für die FOAK-Anlage
wurde ausgewählt und die laufenden Maßnahmen in London werden direkt in die
Design- und Integrationsplanung einfließen - dies stärkt die Bereitschaft des
Unternehmens, die nächste Phase des Scale-up durchzuführen."
?Nach der Inbetriebnahme liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Betrieb des
integrierten Systems und den daraus gewonnenen Erkenntnissen", sagte David
Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro.?Die NGP-Pilotanlage erweitert
die im R2-Durchflussreaktor durchgeführten Untersuchungen und ermöglicht es uns,
gemischte Kunststoffabfallproben aus Kundenprogrammen und anderen realen Quellen
unter längeren Laufzeiten und stärker integrierten Betriebsbedingungen zu
prüfen. Diese Kampagnen dienen dazu, die Betriebsparameter für eine optimale
Ausbeute und konstante Leistung bei unterschiedlichen Rohstoffen zu verfeinern
und gleichzeitig die Designannahmen für die industrielle FOAK-Anlage zu
validieren."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von
Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung
erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle
Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten,
Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen plant, erwartet,
beabsichtigt, vorhersieht oder von denen es glaubt, dass sie in Zukunft
eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die
Weiterentwicklung und Skalierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens, laufende und künftige Betriebskampagnen in der Pilotanlage, den
Umfang und die Ergebnisse von Test- und Versuchsaktivitäten, die Generierung und
Nutzung von Betriebsdaten, die Entwicklung und Planung einer First-of-a-Kind-
oder Demonstrationsanlage, Kommerzialisierungspfade und künftige Partnerschaften
oder Abnahmevereinbarungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der
Geschäftsleitung wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten
Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter
anderem Annahmen hinsichtlich des nachhaltigen und stabilen Betriebs der
Pilotanlage, die Fähigkeit, entscheidungsrelevante Betriebsdaten zu generieren,
die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und technischen Ressourcen, die
Lieferung von Rohstoffen zu den erwarteten Kosten und in der erwarteten
Qualität, der fortgesetzte Schutz des geistigen Eigentums, die Marktnachfrage
nach recycelten Kohlenwasserstoffen, der Zugang zu Kapital zu akzeptablen
Bedingungen und das für das chemische Recycling und verwandte Technologien
geltende regulatorische Umfeld. Wichtige Faktoren, die zu erheblich abweichenden
Ergebnissen führen könnten, sind unter anderem technische oder betriebliche
Herausforderungen, Verzögerungen bei der Skalierung oder technischen Maßnahmen,
Änderungen des Projektumfangs, Schwankungen der Ölpreise und der petrochemischen
Märkte, Änderungen der Umwelt- oder Chemikalienvorschriften, Unterbrechungen der
Lieferkette, Schwierigkeiten bei der Sicherung von Partnerschaften oder
Abnahmevereinbarungen, Wettbewerbsdruck durch alternative Technologien sowie
andere Risiken, die in den auf SEDAR+ und EDGAR veröffentlichten Unterlagen des
Unternehmens beschrieben sind.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht
vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/625910e7-
865b-426e-91dd-1bd33b342f86
Â°
