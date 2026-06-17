GNW-News: Aduro Clean Technologies Europe unterzeichnet Absichtserklärung mit Ortessa Groep BV zur Weiterentwicklung der Rohstofflogistik für FOAK-Anlage

^LONDON, Ontario, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_

Wer­bung Wer­bung

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer

Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute

bekanntgegeben, dass Aduro Clean Technologies Europe BV (?ACTE"), die

europäische Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine unverbindliche

Wer­bung Wer­bung

Absichtserklärung (?MOU") mit der Ortessa Groep BV (?Ortessa"), einer

niederländischen Gruppe innovativer Abfallentsorgungsunternehmen, unterzeichnet

hat. Ziel ist es, die Entwicklung eines Rohstofflogistikzentrums zu prüfen, um

die First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieanlage von Aduro im Industriepark Chemelot

(?Chemelot") in Sittard-Geleen, Niederlande, zu unterstützen.

Das FOAK-Projekt von Aduro treibt die strategische Skalierung des chemischen

Wer­bung Wer­bung

Recyclings von Kunststoffabfällen voran und ebnet den Weg für die großtechnische

Umsetzung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT"). Zur Unterstützung dieses

Vorhabens entwickelt Aduro einen großtechnischen Industriestandort. Bereits in

der Planungsphase werden Tiefbauarbeiten, Versorgungseinrichtungen und

Standortinfrastruktur so konzipiert, dass zukünftige Erweiterungen problemlos

möglich sind. Dadurch bleibt die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum

im Rahmen der langfristigen Skalierungsstrategie des Unternehmens erhalten.

Ortessa verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Sammlung,

Management, Verarbeitung und stoffliche Verwertung von Abfällen, die über ihre

operativen Gesellschaften eingebracht wird. Die potenzielle Zusammenarbeit mit

Ortessa soll eine sichere, zuverlässige und effiziente Lagerung sowie

Bereitstellung geeigneter, spezifikationskonformer Post-Use-Rohstoffe

unterstützen. ACTE und Ortessa werden gemeinsam einen Ansatz für

Rohstoffaufbereitung und Logistik evaluieren. Dabei wird unter anderem geprüft,

ob einer oder mehrere Standorte von Ortessa für die Lagerung und Bewirtschaftung

geeigneter Post-Use-Rohstoffe für das Chemelot-Projekt genutzt werden können.

Dies kann die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-Use-Rohstoffströme,

die Bewertung von Anforderungen hinsichtlich Reinigung, Trocknung, Agglomeration

oder anderer Vorbehandlungsschritte sowie die Entwicklung von Systemen für

Bestandsmanagement, Qualitätskontrolle, Dokumentation, Materialkennzeichnung,

Lagerung und Logistik umfassen. Ziel ist die Sicherstellung einer zuverlässigen

Rohstoffversorgung für Inbetriebnahme, Betrieb und zukünftige Erweiterungen der

Anlage.

Die Absichtserklärung baut auf bereits angekündigten Meilensteinen des FOAK-

Projekts auf, darunter die Auswahl von Chemelot

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-

First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR203&utm_medium=PressRe

lease) als Standort für die FOAK-Anlage von Aduro, die Beauftragung von Ebert

HERA B.V. (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-

Project-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHERA&utm_campaign=PR203&utm_medium

=PressRelease) mit der Leitung der Genehmigungsverfahren, die Unterzeichnung

eines MOU (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-

Validation-

Program/default.aspx?utm_source=AduroOfftake&utm_campaign=PR203&utm_medium=Press

Release) für die Abnahme eines ersten Teils der FOAK-Produktion sowie die

Ernennung von Jan Lemmens (https://www.linkedin.com/in/jan-lemmens-

01172514/) zum Projektdirektor (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-

Leader-to-Lead-Delivery-of-FOAK-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=AduroProjectDirector&utm_campaign=PR203&utm_med

ium=PressRelease) für die Chemelot-Anlage. Die Rohstofflogistik stellt einen

weiteren entscheidenden Arbeitsbereich für den Fortschritt des Projekts dar. Sie

unterstützt Aduros umfassendere Bemühungen, Standortentwicklung,

Genehmigungsverfahren, Projektumsetzung, Offtake-Vereinbarungen und die

vorgelagerte Materialversorgung aufeinander abzustimmen, während das FOAK-

Projekt in die Phase der industriellen Umsetzung eintritt. Zusammen decken diese

Arbeitsbereiche die wesentlichen Voraussetzungen für das Vorankommen des FOAK-

Projekts ab - Standort, Genehmigungen, Produktabnahme und Rohstoffversorgung.

Die vorliegende Absichtserklärung soll insbesondere dazu beitragen, eine

konsistente Versorgung mit spezifikationsgerechten Rohstoffen für einen

zuverlässigen Anlagenbetrieb sicherzustellen.

?Die Rohstofflogistik und die damit verbundenen Unterstützungsstrukturen sind

zentrale Bausteine für die erfolgreiche Umsetzung des FOAK-Projekts und dessen

zukünftiges Wachstum", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Während wir das FOAK-

Projekt in Chemelot vorantreiben, konzentrieren wir uns auf die praktischen

Arbeitsbereiche, die für den industriellen Einsatz erforderlich sind, darunter

Standortentwicklung, Genehmigungsverfahren, Projektdurchführung,

Abnahmevereinbarungen und Rohstofflogistik. Es war mir eine große Freude, Zeit

mit Rob van Gansewinkel und dem Team von Ortessa zu verbringen und mich aus

erster Hand von ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrem

praktischen Verständnis des niederländischen Abfallwirtschaftssektors zu

überzeugen. Wir sehen erhebliches Potenzial in dieser Zusammenarbeit für beide

Unternehmen und freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam umzusetzen."

?Das Ziel von Ortessa ist es, die Bewirtschaftung von Abfallströmen effizienter

zu gestalten und dafür zu sorgen, dass diese einer sinnvollen weiteren Nutzung

zugeführt werden", so Rob van Gansewinkel, CEO von Ortessa.?Die Zusammenarbeit

mit Aduro bietet uns die Möglichkeit, unsere Erfahrung in der Sammlung,

Verarbeitung und Verwertung von Abfällen einzubringen und damit einen neuen

industriellen Verwertungsweg für Post-Use-Kunststoffe zu unterstützen. Wir

freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro die Anforderungen an die Rohstofflogistik

für das FOAK-Projekt in Chemelot zu evaluieren."

Die Absichtserklärung dient der Festlegung der derzeitigen Absichten der

Parteien und begründet keine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss einer

Transaktion, Liefervereinbarung, Dienstleistungsvereinbarung,

Investitionsmaßnahme oder eines endgültigen Vertrags. Konkrete kommerzielle

Vereinbarungen und endgültige Verträge sollen im weiteren Verlauf der

Zusammenarbeit ausgearbeitet werden.

Über Ortessa Groep BV

Die Ortessa Groep BV ist eine niederländische Unternehmensgruppe aus dem

Abfallsektor, die im Bereich der Abfallsammlung, -bewirtschaftung,

-aufbereitung, -verwertung und im Infrastrukturbereich tätig ist. Ortessa

betreibt ein Netzwerk von Standorten in den Niederlanden, Deutschland und

Belgien. Über ihre operativen Gesellschaften arbeitet die Gruppe mit

Unternehmen, Herstellern, Kommunen, Recyclingunternehmen und Entsorgern

zusammen, um die Abfallbewirtschaftung zu verbessern und Materialien, die

andernfalls als Reststoffe behandelt würden, einer wirtschaftlich sinnvollen

Nutzung zuzuführen. Ortessa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Transparenz in

Bezug auf Abfall zu schaffen und zu Kreislauflösungen beizutragen, indem

Abfallstoffe als wiederverwertbare Rohstoffe in den Produktionskreislauf

zurückgeführt werden. Besuchen Sie https://www.ortessa.com/en/

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,

wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com

(https://www.adurocleantech.com/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten

Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich

der Absichtserklärung zwischen ACTE und Ortessa; des erwarteten Umfangs, der

Ziele und der potenziellen Vorteile der Zusammenarbeit mit Ortessa; der

geplanten Entwicklung und des Ausbaus der FOAK-HCT-Anlage des Unternehmens in

Chemelot, einschließlich der erwarteten Zeitpläne und Ergebnisse; der

Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung, Qualitätskontrolle,

Dokumentation und Logistik sowie des allgemeinen Wegs des Unternehmens zur

Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und

Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der

fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen ACTE und Ortessa; der Verfügbarkeit

geeigneter Rohstoffe; der Fähigkeit der Parteien, geeignete Systeme zur

Rohstoffaufbereitung und Logistik zu identifizieren und zu entwickeln; des

Fortschritts bei der Standorterschließung, der Genehmigungsverfahren, der

Projektdurchführung, der Abnahme, der Rohstoffinfrastruktur, der Finanzierung

und anderer Projektstränge im Rahmen der FOAK-Entwicklung; sowie der Fähigkeit

des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des

Unternehmens, seine Technologie erfolgreich zu entwickeln, zu skalieren und zu

vermarkten; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die Fähigkeit, verbindliche

Vereinbarungen abzuschließen; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang

mit Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Kapital; sowie

allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene

Rahmenbedingungen; das Risiko, dass die Zusammenarbeit mit Ortessa nicht wie

erwartet oder gar nicht voranschreitet; das Risiko, dass geeignete

Ausgangsstoffe möglicherweise nicht in ausreichender Menge, Qualität und

Konsistenz oder zu akzeptablen wirtschaftlichen Bedingungen verfügbar sind;

technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche, regulatorische,

Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken

im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Skalierung, der Vermarktung und der

Marktakzeptanz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie; Risiken im Zusammenhang mit der

Einbindung von Partnern, der Standortentwicklung, der Rohstofflogistik, der

Produktqualität, der Kundenakzeptanz, den Marktbedingungen und dem Wettbewerb;

sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,

die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte

Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Aduro übernimmt keine Verpflichtung,

diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist

nach geltendem Recht erforderlich.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d91d4a-eb81-46dc-

b281-9c81cd5001a0

Â°