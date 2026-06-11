GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt den Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission im Wert von 15,54 Millionen Dollar bekannt
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^LONDON, Ontario, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute den
Abschluss seiner garantierten öffentlichen Emission in den USA und Kanada (den
?Börsengang") von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar
(21,20 kanadische Dollar) pro Stammaktie bekannt gegeben, was dem Unternehmen
einen Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten und
Emissionskosten einbringt.
Canaccord Genuity fungierte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Börsengang als
alleiniger Konsortialführer und Vertreter der verschiedenen Konsortialbanken.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für Ausgaben im
Zusammenhang mit der Planung, Konstruktion und dem Bau seiner einzigartigen
Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die?FOAK-Anlage"), für laufende
Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den Restbetrag für allgemeine
Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.
Der Börsengang erfolgte gleichzeitig in den Vereinigten Staaten und in den
kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario gemäß einer wirksamen
Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in seiner geänderten Fassung
(Aktenzeichen 333-292023), das zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der?
SEC") am 15. Dezember 2025 eingereicht wurde und mit der Einreichung wirksam
wurde, sowie auf den kanadischen Basisprospekt der Gesellschaft in Kurzform vom
15. Dezember 2025, ergänzt durch den Prospektnachtrag vom 10. Juni 2026.
Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag im Zusammenhang mit dem Börsengang
wurden bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie
bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und sind kostenlos über die
Unternehmensprofile auf SEDAR+, das von den Canadian Securities Administrators
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) betrieben wird, sowie auf der
EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) einsehbar.
Exemplare des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts sind auch
bei Canaccord Genuity LLC, Attn: Syndication Department, 1 Post Office Square,
30th Floor, Boston, MA 02109, oder per E-Mail unter prospectus@cgf.com
(mailto:prospectus@cgf.com) erhältlich.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf Wertpapiere des Unternehmens
dar; diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung
von der Registrierungspflicht vorliegt; ebenso wenig darf ein Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem
Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser
Rechtsordnung unzulässig wäre.
Alle in dieser Pressemitteilung aufgeführten Währungsumrechnungen basieren auf
dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1
US-Dollar = 1,3947 kanadische Dollar. Der Börsengang wurde von der Toronto Stock
Exchange (?TSX") unter Vorbehalt genehmigt und unterliegt weiterhin lediglich
den üblichen Bedingungen der TSX nach Abschluss der Transaktion.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,
wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete
Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die der
Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen zugrunde liegen, gehören die Einschätzung und Überzeugung des
Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Marktbedingungen, genehmigte
Geschäftspläne und behördliche Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und
andere Pilotanlagen, kontinuierliche Fortschritte bei den Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten, die Ergebnisse laufender Testarbeiten zur
technologischen und prozesstechnischen Verbesserung, die Erfahrungen des
Unternehmens mit den Aufsichtsbehörden sowie das Anhalten positiver
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie
?planen",?möglicherweise",?deuten darauf hin",?erwarten",?beabsichtigen",
?glauben",?könnte",?wird",?falls",?voraussehen" und ähnliche Ausdrücke
verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet
werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Hinweise auf
die vom Unternehmen geplante Verwendung des Nettoerlöses aus dem Börsengang
sowie Aussagen zu den endgültigen behördlichen Genehmigungen für den Börsengang
und deren voraussichtlichem Erhalt. Diese Aussagen stellen keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen bestimmten Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Zu den Faktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter
anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Faktoren, die zu
Änderungen bei der vom Unternehmen vorgesehenen Verwendung der Erlöse führen,
einschließlich solcher, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens
hinsichtlich seiner FOAK-Anlage oder anderer Pilotanlagen auswirken könnten.
Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher im Abschnitt
?Risikofaktoren" des Basisprospekts des Unternehmens, im Prospektnachtrag, in
der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung sowie im
Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die jeweils auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR unter
www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese
Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,
einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,
vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a55c344-bdb5-494c-
a57d-6bf7db9c268e
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Emittent
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