GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt die Einreichung eines geänderten und neu gefassten LIFE-Emissionsprospekts nach Abschluss des öffentlichen Angebots b...
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^LONDON, Ontario, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR202&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute
bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine vorherige Mitteilung
vom 10. Juni 2026 über eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu
471.698 Stammaktien (die?angebotenen Aktien") zu einem Preis von 15,20 US-
Dollar (21,20 CAD) pro angebotener Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu
7.169.810 US-Dollar (9.999.734 CAD) (das?LIFE-Angebot") ein geändertes und neu
gefasstes Angebotsdokument (das?geänderte und neu gefasste LIFE-
Emissionsprospekt") nach dem Abschluss seines garantierten öffentlichen Angebots
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-15-54-Million-
Underwritten-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20Closes%20Public%20Offering&utm_campaign
=PR202&utm_medium=PressRelease), wie am 11. Juni 2026 angekündigt (das
?öffentliche Angebot"), in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen
eingereicht hat.
Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2026 oder zu einem
anderen von der Gesellschaft festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen, vorbehaltlich
der geltenden Wertpapiervorschriften und der Richtlinien der Toronto Stock
Exchange (?TSX"). Alle übrigen Bedingungen des LIFE-Angebots bleiben gegenüber
den zuvor in der Mitteilung des Unternehmens vom 10. Juni 2026 veröffentlichten
Bedingungen unverändert.
Das geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt ist im Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie
auf der Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com
(http://www.adurocleantech.com/) verfügbar. Potenzielle Anleger sollten das
geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen.
Das Unternehmen geht davon aus, dass Mitglieder des Vorstands und/oder der
Geschäftsleitung des Unternehmens möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen
werden; derzeit liegt jedoch keine entsprechende Verpflichtung oder Vereinbarung
mit einem Vorstandsmitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung des
Unternehmens vor. Jede Beteiligung von Insidern am LIFE-Angebot stellt eine
?Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument
61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (?MI
61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es sich auf Ausnahmen
von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der
Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder der Marktwert der
von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien (falls vorhanden) noch die von diesen
Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der
Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung
übersteigen dürfte.
Das Unternehmen beruft sich im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot auf die in
Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung. Danach
wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an denen
berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse notiert
sind. Die TSX hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige
Genehmigung des LIFE-Angebots durch die TSX steht weiterhin unter dem Vorbehalt
der Erfüllung der üblichen Bedingungen durch das Unternehmen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin
beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der
Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.
Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in
US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen
Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026
veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,
wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com
(https://www.adurocleantech.com/)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete
Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser
Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum LIFE-Angebot,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf dessen Abschluss, den
voraussichtlichen Abschlusstermin, den zu beschaffenden Gesamtbetrag, die
geplante Verwendung der Erlöse, den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die
TSX sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen
hinsichtlich der anhaltenden Marktbedingungen, des Erhalts aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen sowie
der Geschäftspläne und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Wenn in dieser
Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?beabsichtigen",?voraussehen",
?glauben",?könnte",?wird" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen
damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten
Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den Marktbedingungen. Diese Risiken und
Ungewissheiten werden ausführlicher unter der Überschrift?Risikofaktoren" im
Basisprospekt, im Prospektnachtrag sowie in anderen Dokumenten zur laufenden
Offenlegung beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR
unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) hinterlegt sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn,
dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/868390da-00c7-4901-
b145-9a08809f0e97
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
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|KO
|Emittent
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