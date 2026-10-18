GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
Werte in diesem Artikel
^LONDON, Ontario, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR215&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft
der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,
Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert
umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei
Monate bis zum 31. August 2026 vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt
gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in
kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.
?Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat Aduro weitere Fortschritte mit
seiner NGP-Pilotanlage und in anderen Bereichen wie der Technologieentwicklung,
den Einsatzstoffen und bei den für den industriellen Einsatz erforderlichen
Geschäftsaktivitäten erzielt und auf diese aufgebaut", so Ofer Vicus, Chief
Executive Officer bei Aduro.?Aus den erfolgreichen Betriebskampagnen gewinnen
wir praxisrelevantes Wissen in Bezug auf Prozesssteuerung, Reaktion der
Einsatzstoffe und Produktqualität. Diese Informationen fließen nun direkt in das
vorbereitende Arbeitsprogramm mit Saipem für die geplante FOAK-Anlage in
Chemelot ein. Im ersten Quartal haben wir außerdem das Projektabwicklungssystem
in Europa gestärkt, die Einsatzstofflogistikplanung weiterentwickelt und die
Entwicklungsprogramme mit Industriepartnern in den Bereichen Kunststoffabfälle
und Anwendungen im Erdölbereich ausgeweitet."
?Nach Abschluss des Quartals haben wir das NGP-Betriebsprogramm im Rahmen einer
75-stündigen Kampagne auf wechselnde Polypropylen- und Polyethylen-Mischungen
ausgeweitet und zusätzliche Daten zu Ausbeute, Prozessreaktion und
Produktbeständigkeit gewonnen. Gleichzeitig helfen unsere Interaktionen mit
Chemical Recycling Europe, PepsiCo und Teilnehmern der IRPC, die Entwicklung der
Technologie mit dem Bedarf der Branchen und Wertschöpfungsketten in Verbindung
zu bringen, die unsere Zielgruppen sind. Wir halten an unserem disziplinierten
Ansatz fest: Fokus auf Umsetzung, Gewinnung der benötigten Betriebsdaten und
Verwenden dieser Ergebnisse als Leitfaden bei Entscheidungen bezüglich der
technischen Entwicklung und beim Festlegen der Routen zur Kommerzialisierung."
?Während des Quartals haben wir die Kapitalausstattung des Unternehmens durch
mehrere öffentliche Emissionen in den USA und eine parallel vorgenommene private
Platzierung ohne Broker in Kanada weiter gestärkt", erklärte Mena Beshay, Chief
Financial Officer bei Aduro.?Durch diese Finanzierungsgeschäfte konnten wir
zusätzliche Ressourcen für das Vorantreiben festgelegter Prioritäten im NGP-
Betrieb, für FOAK-Technik und -Entwicklung, Forschung und Entwicklung und
allgemeinere Geschäftsaktivitäten gewinnen. Der Fokus unseres Unternehmens wird
im Geschäftsjahr 2027 weiterhin auf dem disziplinierten Einsatz von Kapital zur
Erreichung festgelegter technischer und projektbezogener Meilensteine liegen."
Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 - Finanzielle Highlights
(Dreimonatszeitraum zum 31. August 2026)
* Der Ertrag des operativen Geschäfts belief sich im ersten Quartal 2027 auf
1.202.141 USD, gegenüber dem Verlust von -6.325.018 USD im ersten Quartal
2026. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf einen nicht zahlungswirksamen
Gewinn aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des
Unternehmens und niedrigere nicht zahlungswirksame Kosten der
aktienbasierten Vergütung zurückzuführen. Sie wurde teilweise durch höhere
Forschungs- und Entwicklungskosten, die Maßnahmen zur Skalierung der
Technologie sowie sonstige Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der
Notierung des Unternehmens an der TSX ausgeglichen.
* Unter Ausschluss von nicht zahlungswirksamen Posten und sonstigen Erträgen
belief sich das bereinigte EBITDA(1) im ersten Quartal 2027 auf -2.734.587
USD, verglichen mit -2.254.384 USD im ersten Quartal 2026.
* Der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2027 belief sich auf 0 USD, verglichen
mit 44.500 USD im ersten Quartal 2026. Die derzeitigen Einnahmen des
Unternehmens werden durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von
Kundenbindungsprogrammen zur Evaluierung der Technologie und der
Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind einmalig und
variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der Evaluierungsprojekte. Die
Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die Verteilung der
Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten, laufenden
technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Zum 31. August 2026 belief sich der Bruttowert der Sachanlagen auf 10,8 Mio.
USD gegenüber 10 Mio. USD zum 31. Mai 2026, was einem Anstieg von rund 0,8
Mio. USD entspricht. Dieser Anstieg war in erster Linie auf Investitionen in
die FOAK-Industrieanlage, die NGP-Pilotanlage sowie die dazugehörige Labor-
und Anlageninfrastruktur zurückzuführen.
* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 31. August 2026 auf 65,7
Mio. USD gestärkt, verglichen mit 38,3 Mio. USD zum 31. Mai 2026. Dieser
Anstieg war in erster Linie eine öffentliche Emission in den USA und eine
private Platzierung ohne Broker zurückzuführen, die einen Netto-Cashflow von
rund 28,9 Mio. USD einbrachten. Dieser wurde teilweise durch den
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der
Investitionstätigkeit im Berichtszeitraum ausgeglichen. Im Anschluss an den
31. August 2026 erzielte Aduro einen Bruttoerlös von ca. 0,3 Mio. USD aus
der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen, was die
Unternehmensbilanz weiter stärkte.
Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) auf das Betriebsergebnis (GAAP)
(CAD $) Q1 FY2027 Q1 FY2026
-------------------------------------------------------------------------------
Income/(loss) from operations (GAAP) $1,202,141 $(6,325,018)
-------------------------------------------------------------------------------
Add: Share-based compensation (non-cash) $518,396 $2,461,554
Add: Change in fair value of derivative financial
liability (non-cash) $(4,239,925) $1,548,663
Add: Depreciation and amortization $243,021 $142,212
Deduct: Other Income $(458,220) $(81,795)
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,734,587) $(2,254,384)
-------------------------------------------------------------------------------
Erläuterungen der Anpassungen:
* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen
und -prämien.
* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der
Neubewertung von Finanzinstrumenten.
* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht
zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte.
* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige
Erträge.
Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen für den am 31. August 2026
endenden Dreimonatszeitraum
(CAD $) Q1 FY2027 Q1 FY2026 % Change
-------------------------------------------------------------------------
Revenue - $44,500 -100%
Income (loss) from operations $1,202,141 $(6,325,018) -119%
Adjusted EBITDA $(2,734,587) $(2,254,384) 21%
(CAD $) Q1 FY2027 Q4 FY2026 % Change
---------------------------------------------------------------------------
Property, plant & equipment (net) $8,938,467 $8,364,196 7%
Cash position $65,751,811 $38,298,048 72%
Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 - Unternehmenshighlights und
nachfolgende Ereignisse
NGP-Pilotanlage durchläuft strukturierte Betriebskampagnen
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-
Hydrocarbon-
Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%20NGP%20Update&utm_campaign=PR215&utm
_medium=PressRelease)
Während des Quartals hat Aduro weiterhin strukturierte Betriebskampagnen mit der
NGP (Next Generation Process)-Pilotanlage durchgeführt, wobei die Anlage von der
ersten operativen Validierung in Richtung eines immer durchgängigeren und
kontrollierten Betriebs weiterentwickelt wurde.
Im Juni 2026 meldete das Unternehmen die Ergebnisse einer Kampagne, die mit dem
24-Stunden-Betriebsmodell über vier Tage durchgeführt wurde. Abgesehen von den
An- und Abfahrphasen lief die Anlage 47 Stunden lang ununterbrochen mit aus
Kunststoffabfällen zurückgewonnenem Polypropylen. Nach etwa 12 Stunden wurden
stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten
wurden. Während des stationären Betriebszeitraums entsprach die Menge der
zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des
Polypropylens, das in den Reaktor eingespeist wurde. Die zurückgewonnene
Flüssigkeit bestand zu etwa 85 % aus Verbindungen mit einer Kohlenstoffzahl von
20 oder weniger,
Die Kampagne belegte außerdem die Fähigkeit, die angestrebten
Betriebsbedingungen nach absichtlichen Änderungen der Prozessbedingungen
wiederherzustellen. Die Ergebnisse der Kampagne und folgender Betriebsdurchgänge
wurde für die Optimierung der Anlagen, Instrumente, Prozesssteuerung und
Betriebsverfahren verwendet und flossen in die Planung von Kampagnen mit
längerer Laufzeit ein.
Das NGP-Betriebsprogramm ist darauf ausgelegt, den Bestand der Betriebsdaten des
Unternehmens für unterschiedliche Einsatzstoffkombinationen und
Prozessbedingungen allmählich zu erweitern und dabei Informationen mit Relevanz
für das Anlagendesign, die Prozesssteuerung, die Produktqualität und die
technischen Grundlage für die geplante FOAK-Anlage zu sammeln.
Gestärkte Kapitalposition durch erfolgreiche öffentliche Emission in den USA und
Privatplatzierung ohne Broker (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-
15-54-Million-Underwritten-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20PO%20Closing&utm_campaign=PR215&utm_med
ium=PressRelease)
Im Juni 2026 schloss Aduro eine garantierte öffentliche Emission in den USA von
1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 USD pro Aktie ab und erzielte
damit einen Bruttoerlös von rund 15,64 Mio. USD (21,9 Mio. CAD). Der Erlös soll
zur Finanzierung der Planung, Konstruktion und des Baus der FOAK-Anlage, der
laufenden Forschung und Entwicklung, für allgemeine Unternehmenszwecke und für
das Betriebskapital verwendet werden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die
Finanzierung börsennotierter Emittenten eine Privatplatzierung ohne Broker
durchgeführt (die?LIFE-Emission (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-
of-LIFE-
Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20LIFE%20Closing&utm_campaign=PR215&utm_m
edium=PressRelease)") und dabei 431.884 Stammaktien zu einem Preis von 21,20 CAD
(15,20 USD) pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von rund 9,16 Mio. CAD
(6,56 Mio. USD) entspricht. Der Erlös aus der LIFE-Emission soll zur
Finanzierung der Technologieentwicklung, von Vermarktungsmaßnahmen, für das
Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Ausbau der Umsetzungskapazität für das FOAK-Projekt in Chemelot
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-Leader-to-Lead-Delivery-
of-FOAK-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Jan%20Lemmens&utm_campaign=PR215&utm_me
dium=PressRelease)
Im Juni 2026 ernannte Aduro Jan Lemmens zum Project Director für die geplante
FOAK-Anlage im Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen, Niederlande. Jan
Lemmens verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung, die er in den
Bereichen Spezialwerkstoffe, Kunststoffe und chemische Verarbeitung in Europa
gesammelt hat. Seine Aufgaben reichten von der Projektumsetzung über den Betrieb
von Chemieanlagen bis hin zur technischen Koordination und der Ausführung vor
Ort.
Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der technischen Planung, der
Genehmigungsverfahren, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern
sowie die Planung und Vorbereitung des Bauvorhabens und des Betriebs vor Ort.
Gleichzeitig unterstützt der die Koordinierung der Projektaktivitäten in den
Niederlanden mit den Technik- und Betriebsteams des Unternehmens in Kanada. Mit
seiner Ernennung wurde die speziell für das FOAK-Programm vorgesehene
Projektumsetzungskapazität vor Ort ausgebaut, als das Programm in die Phase der
strukturierteren technischen Entwicklung, der Zulassungen und der
Ausführungsplanung wechselte.
Fortschritte bei der Logistikplanung für Einsatzstoffe mit Ortessa
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Signs-MOU-with-Ortessa-Groep-BV-to-
Advance-FOAK-Plant-Feedstock-
Logistics/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ortessa%20MOU&utm_campaign=PR215&utm_m
edium=PressRelease)
Im Juni 2026 hat Aduro Clean Technologies Europe B.V. eine unverbindliche
Absichtserklärung mit Ortessa Groep B.V., einem niederländischen Konzern von
Abfallentsorgungsunternehmen, zur Prüfung der Entwicklung eines Logistikzentrums
für Einsatzstoffe zur Versorgung der geplanten FOAK-Anlage in Chemelot
unterzeichnet. Die Parteien beabsichtigen, die Identifizierung und Bündelung
geeigneter Post-Use-Kunststoffströme in Verbindung mit den Anforderungen an die
Aufbereitung der Einsatzstoffe, die Qualitätskontrollen, die Dokumentation, das
Bestandsmanagement sowie die Lagerung und den Transport zu prüfen.
Die Zusammenarbeit soll eine zuverlässige Versorgung mit geeigneten, den
Spezifikationen entsprechenden Einsatzstoffen für die Inbetriebnahme und den
Betrieb der geplanten FOAK-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen/Jahr
gewährleisten, wobei gleichzeitig logistische Anforderungen im Zusammenhang mit
einer möglichen zukünftige Erweiterung der gesamten FOAK-Anlage berücksichtigt
werden.
Absichtserklärung von AstroTurf treibt die Bewertung des Recyclings von
Kunstrasen voran (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-and-AstroTurf-Sign-MOU-for-
Synthetic-Turf-
Recycling/default.aspx?utm_source=Aduro%20AstroTurf%20MOU&utm_campaign=PR215&utm
_medium=PressRelease)
Im Juni 2026 unterzeichneten Aduro und die AstroTurf Corporation eine
Absichtserklärung zur Bewertung der Anwendung von HCT auf ausgedienten
Kunstrasen.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung der Frage, wie mechanische Vorbehandlung
und HCT-Umwandlung einen technischen und wirtschaftlichen Weg zur Rückgewinnung
von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen und deren Umwandlung in flüssige
Kohlenwasserstoffe ebnen könnten, die als kreislaufbasierte Einsatzstoffe in der
bestehenden petrochemischen Infrastruktur eingesetzt werden können. Das Programm
baut auf der vorherhenden Arbeit im Labor auf und soll den allgemeinen Weg von
der Wertstoffsammlung im Feld und der Materialtrennung bis zur Vorbereitung
eines polyolefinreichen Einsatzstoffes und Umwandlung mit HCT behandeln.
ECOCE-Zusammenarbeit wechselt aus der Eisatzstofferfassung in die HCT-Testphase
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-and-ECOCE-Complete-Phase-1-Feedstock-Mapping-Advance-Mexico-
Plastics-Collaboration-to-HCT-
Testing/default.aspx?utm_source=Aduro%20ECOCE%20Feedstock&utm_campaign=PR215&utm
_medium=PressRelease)
Im Juli 2026 schlossen Aduro und ECOCE, A.C. im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zur
Evaluierung flexibler und mehrschichtiger Kunsttoffabfallströme in Mexiko die
Phase 1 mit der Eingangsstofferfassung und der Auswahl der Abfallströme ab.
Ausgewählte Konsumgüterverpackungsabfallströmen wie flexibles Polyethylen,
flexibles Polypropylen sowie mehrschichtige Verpackungsformate wurden in ein
definiertes HTC-Textprogramm übergeleitet.
In der nächsten Phase werden zunächst HTC-Tests mit Labormengen durchgeführt, um
die Verarbeitbarkeit, Produkteigenschaften, Ausbeute, Rückstände, das Verhalten
von Verunreinigungen und die Massenbilanz zu untersuchen. Anhand der Ergebnisse
aus diesen Maßnahmen wird bestimmt, ob die ausgewählten Stoffe für Tests der
Phase 3 in der NGP-Pilotanlage verwendet werden.
Ziel des Programms ist es, ein evidenzbasiertes Verständnis dafür zu entwickeln,
wie ausgewählte Ströme flexibler und mehrschichtiger Verpackungen von der
Sammlung und Einsatzstoffaufbereitung über die HCT-Umwandlung in potenzielle
nachgelagerte Anwendungen für zurückgewonnene Kunststoffe eingebracht werden
können.
Programm für paraffinisches Rohöl geht in die kontinuierliche Entwicklungsphase
über (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-Completes-Continuous-
Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-
Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Paraffinic%20Crude&utm_campaign=PR
215&utm_medium=PressRelease)
Im Berichtsquartal setzte Aduro seine Entwicklungsarbeiten zur Evaluierung von
HTC für hochgradig paraffinische Rohöle fort. Im Juli 2026 meldete Aduro die
Sicherung ausreichender Mengen an gelben und schwarzen paraffinischen Rohölen
aus mehreren Quellen im Uinta-Becken im Nordosten von Utah, USA, in
ausreichenden Mengen für die Durchführung längerfristiger Tests.
Das Unternehmen hat die Planung, den Bau und die Erprobung einer speziellen
Durchflussanlage im Labormaßstab für das Programm zur Aufbereitung
paraffinischer Rohöle abgeschlossen. Die speziell errichtete Anlage bietet
zusätzliche Kapazitäten für kontinuierliche Tests, während das Programm von der
Technologiedemonstration hin zur Prozessentwicklung und -optimierung
voranschreitet. Das aktuelle Programm zielt auf die Festlegung der betrieblichen
Rahmenbedingungen sowie auf die Bewertung von Umwandlung, Produkteigenschaften,
Ausbeute, Stabilität und Potenzial für Ablagerungen bei verschiedenen
paraffinischen Rohölen als Einsatzmaterial.
Aduro baute zudem seinen Standort in London, Ontario, um etwa 4.600 Quadratfuß
aus, um Platz für zusätzliche Anlagen, die Einsatzstoffhandhabung und erweiterte
betriebliche Aktivitäten zu schaffen. Im Rahmen dieser Erweiterung konsolidierte
das Unternehmen die zuvor in Sarnia, Ontario, angesiedelten Anlagen und
Betriebsaktivitäten.
Auswahl von Saipem für die technische und beschaffungstechnische Unterstützung
bei den FOAK-Vorarbeiten (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-
Procurement-Support-for-First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20Early%20Works&utm_campaign=PR2
15&utm_medium=PressRelease)
Im August 2026 hat Aduro Saipem S.p.A. (?Saipem") mit der technischen und
beschaffungstechnischen Unterstützung in der Vorbereitungsphase für die geplante
FOAK-Anlage in Chemelot beauftragt. Der Leistungsumfang umfasst zunächst die
Überprüfung des Prozessentwurfspakets, die Optimierung kritischer Anlagenteile,
die vorläufige Integration der Versorgungssysteme sowie die Weiterentwicklung
der Investitionskostenschätzungen. Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage werden
in diese Maßnahmen einbezogen, womit es einen direkten Mechanismus dafür gibt,
die Beobachtungen aus dem Betrieb und validierte Verbesserungen direkt in die
technische Grundlage für die FOAK-Anlage einfließen zu lassen.
Saipem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Planung und Bau von
Großprojekten für den Energie- und Infrastruktursektor - sowohl Offshore als
auch Onshore. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung
komplexer Industrie- und Energieinfrastrukturprojekte sowie in den Bereichen
Verfahrenstechnik, modulare Projektabwicklung, Downstream-Anlagen und
industrielle Implementierung von Technologien.
Die Zusammenarbeit legt einen strukturierten, in Phasen unterteilten
Planungsprozess und einen Projektdurchführungsweg fest, der die technische
Validierung mit der fortschreitenden Entwicklung des Industrieprojekts in
Einklang bringt. Sofern die Vorbereitungsphase abgeschlossen wird, die
Projektbewertung fortgesetzt wird und endgültige Vereinbarungen getroffen
werden, könnte die Zusammenarbeit in die Phase der vorläufigen technischen
Planung (?FEED") und die anschließenden detaillierten Planungs-, Beschaffungs-,
Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufarbeiten übergehen.
Technologie-, Industrie- und Investorendialoge
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-Industry-and-Investor-
Conferences-in-June-
2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%20Conferences&utm_campaign=PR215&utm_m
edium=PressRelease)
Im Berichtsquartal setzte Aduro seine Technologie-, Industrie- und
Kapitalmarktdialoge in Nordamerika und Europa. Das umfasste den Dialog mit
institutionellen Investoren und Teilnehmern aus der Industrie, während das
Unternehmen den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die FOAK-Entwicklung und
Aktivitäten zur Kommerzialisierung vorantreibt.
Adura nahm an der Canadian Climate Investor Conference teil, die von der Toronto
Stock Exchange und der TSX Venture Exchange veranstaltet wurde. Dies ist Aduros
erste von der TSX ausgerichtete Investorenveranstaltung seit der Notierung des
Unternehmens an der Toronto Stock Exchange. Aduro beteiligte sich auch an der
16. jährlichen ROTH London Conference, auf der CEO Ofer Vicus und CFO Mena
Beshay Gespräche mit institutionellen Investoren führten, und nahm danach an der
Canaccord Genuity Annual Growth Conference in Boston teil. In den Dialoge wurden
Gelegenheiten genutzt, um über die Fortschritte der Betriebskampagnen mit der
NGP-Pilotanlage, die Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot, die
Kommerzialisierungsaktivitäten und die gestärkten Kapitalausstattung des
Unternehmens zu sprechen.
Aduro nahm auch an der AMI Chemical Recycling Europe in Frankfurt und der Future
of Advanced Recycling North America in Pittsburgh teil. In Fachvorträgen wurde
auf die Hydrochemolytic(TM) Technology, die Flexibilität bei den Einsatzstoffen,
die Produktqualität, die Downstream-Integration und die praxisrelevanten
Anforderungen für die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings aus der
Validierung mit Pilotvolumen zum industriellen Einsatz eingegangen. Diese
Aktivitäten dienten der Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen, Herstellern von
Polymeren und petrochemischen Produkten, Markeninhabern, Technologieanbietern
und anderen Akteuren in der Wertschöpfungskette der Kunststoff-
Kreislaufwirtschaft.
Nachfolgende Ereignisse
Ausweitung der Einsatzstoffe in den Betriebskampagnen mit der NGP-Pilotanlage
auf wechselnde Polyolefine (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Reports-88-8-to-90-8-Condensable-
Hydrocarbon-Yield-Across-Changing-Polyolefin-Feeds-in-75-Hour-NGP-
Campaign/default.aspx?utm_source=Aduro%20Sept%20NGP%20Update&utm_campaign=PR215&
utm_medium=PressRelease)
Im September 2026 schloss Aduro eine 75-stündige NGP-Pilotanlagenkampagne ab, in
deren Rahmen rund 758 Kilogramm Polymer in drei kontrollierten Polyolefin-
Einsatzstoffzusammensetzungen. Während der Kampagne im September betrug die
Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 % Polypropylen,
90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus Polypropylen und Polyethylen sowie 89,2 %
bei einer 50:50-Mischung aus Polypropylen und Polyethylen. Die Indikatoren für
die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer Kampagnen, während das
System nach Änderungen der Prozessbedingungen etwa zwei Stunden schneller als
beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den angestrebten Betriebsbedingungen
zurückkehrte.
Die Ergebnisse sind einer Reihe von Kampagnen zuzuordnen, die im Juli, August
und September durchgeführt wurden. Mit ihnen wurde die operative Wissensbasis in
Bezug auf mehrere Einsatzstoffkombinationen und Betriebsparameter ausgebaut. Die
Erfahrungen werden genutzt, um Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und
Betriebsabläufe zwischen den Kampagnen zu optimieren. Außerdem erhält Saipem im
Rahmen der FOAK-Vorbereitung NGP-Betriebsdaten. Dadurch können Erkenntnisse aus
der Pilotanlage und technische Verbesserungen direkt in die Entwicklung der
technische Grundlage für die FOAK-Anlage einfließen.
In der nächsten Phase des NGP-Programms sind voraussichtlich längere Testläufe
und komplexere Kunststoffabfällen als Einsatzstoffe vorgesehen, darunter von
potenziellen FOAK-Einsatzstoffpartnern gelieferte Materialien sowie ausgewählte
Materialien den Aduros?Customer Engagement"-Programmen.
Aduro beteiligt sich am PepsiCo Sustainability Innovation Hub
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Among-10-Companies-Invited-to-Present-at-PepsiCo-
Sustainability-Innovation-Hub-
2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20PepsiCo&utm_campaign=PR215&utm_medium=Press
Release)
Aduro gehörte zu den zehn Unternehmen, die zur Teilnahme an der zweiten Ausgabe
des?PepsiCo Sustainability Innovation Hub" im September 2026 in Mexiko-Stadt
eingeladen wurden. Aduros Chief Revenue Officer, Eric Appelman, stellte PepsiCo-
Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, darunter aus den
Bereichen Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie den damit verbundenen
technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen, die Hydrochemolytic(TM)-
Technologie vor. Dabei ging er schwerpunktmäßig auf ihre potenzielle Anwendung
auf polyolefinreiche Kunststoffabfälle und mehrschichtigen Verpackungen ein.
Die Präsentation behandelte einen bestimmtes Verpackungsproblem von PepsiCo und
legte dar, wie HCT auf komplexe Abfallströme mit polyolefinreiche Verpackungen
anzuwenden wäre, einschließlich des potenziellen Werts, der Wirtschaftlichkeit
und Skalierbarkeit des Verfahrens. Es wurden auch technische Überlegungen, die
mit der Verarbeitung dieser Materialen und der Skalierung der Technologie in
Richtung einer industriellen Anwendung verbunden sind, vorgestellt. In der
Diskussion wurde auf die laufenden Arbeiten von Aduro in Zusammenarbeit mit
ECOCE in Mexiko Bezug genommen, in deren Rahmen repräsentative flexible und
mehrschichtige Kunststoff-Einsatzmaterialien mit dem HCT-Entwicklungsprogramm
des Unternehmens untersucht werden.
Die Teilnahme bot Aduro die Gelegenheit, die Technologieentwicklung des
Unternehmens direkt mit einem wichtigen Akteur der globalen
Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern und zusätzliches Wissen über die
technischen und kommerziellen Anforderungen mit Relevanz für komplexe
Verpackungsströme zu gewinnen. Jede künftige Zusammenarbeit zwischen Aduro und
PepsiCo würde einer gesonderten Prüfung, Entscheidungsfindung und Vereinbarung
zwischen den Parteien unterliegen.
Aduro stellt das Entwicklungsprogramm mit paraffinischen Rohölen auf der IRPC
2026 vor (https://hpirpc.com/elementor-6455/)
Aduro nahm im Oktober 2026 an der International Refining & Petroleum Conference
(?IRPC") 2026 in Houston, Texas, teil. Aduros Chief Revenue Officer, Eric
Appelman, hielt einen Vortrag mit dem Titel?A New Technology to Unlocking Value
from Highly Paraffinic Crude Oil", in dem er einen Überblick über die
Entwicklungstätigkeit des Unternehmens bei der Anwendung von HCT auf hochgradig
paraffinische Rohöle sowie die potenzielle Bedeutung der Technologie für
Produzenten, Midstream-Betriebe und Raffinerien bei der Bewertung dieser
Einsatzstoffe darlegte.
Mit der Präsentation wurde der Dialog mit der Industrie im Zusammenhang mit dem
Entwicklungsprogramm für paraffinische Rohöle auf der Grundlage der im
Berichtsquartal erzielten Fortschritte weiter ausgebaut, zu denen unter anderem
die Beschaffung repräsentativer Rohöl-Einsatzstoffe aus dem Uinta-Becken und die
Fertigstellung einer spezialisierten kontinuierlichen Durchflussanlage gehörten.
Die Teilnahme an der IRPC bot eine Gelegenheit für den direkten Austausch mit
Teilnehmern aus dem Raffineriebereich und der petrochemischen Industrie, während
Aduro das Programm für paraffinische Rohöle mit kontinuierlichen Durchflusstests
und weiterer Technologieentwicklung vorantreibt.
Wahl des CRO von Aduro in den Vorstand von Chemical Recycling Europe
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Chief-Revenue-Officer-Eric-Appelman-Elected-to-the-Board-of-
Chemical-Recycling-
Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20Eric%20CRE%20Board&utm_campaign=PR215&utm
_medium=PressRelease)
Nach dem Quartalsende wurde Eric Appelman, der Chief Revenue Officer von Aduro,
für die Amtsperiode 2026-2028 in den Vorstand von Chemical Recycling Europe
(?CRE") gewählt. Die Wahl fand während der CRE-Generalversammlung am
29. September 2026 in Brüssel im Vorfeld der CRE-Jahreskonferenz statt, auf der
Appelman die Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro sowie den Skalierungspfad
des Unternehmens für das chemische Recycling von Polyolefinen präsentierte.
Aduro trat der CRE im März 2026 bei, und die Vorstandsposition von Appelman
stärkt die Beteiligung des Unternehmens an Dialog mit der Industrie in Europa,
wo die Entwicklung des regulatorischen Rahmens und der Marktstrukturen für eine
Kunststoff-Kreislaufwirtschaft voranschreitet. Zu den aktuellen Prioritäten von
CRE gehören die Unterstützung von Investitionen in chemisches Recycling, die
Stärkung der Nachfrage und Abnahme von zirkulären Materialien und die Förderung
der Umsetzung von Vorgaben zu Rezyklatanteilen und Massenbilanzen. Für Aduro ist
die Mitwirkung im Hinblick auf die geplante FOAK-Anlage in Chemelot in den
Niederlanden mit einer voraussichtlichen Kapazität von 10.000 Tonnen/Jahr
wichtig.
Vollständige Kopien des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses des
Unternehmens und der Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate zum
31. August 2026 sind unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/)) und auf EDGAR (www.sec.gov (http://www.sec.gov/))
verfügbar.
Hinweis:
(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative
zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn / -verlust zu verstehen. EBITDA und
bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind
daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber
vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern,
Wertminderungen und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als
EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts
von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten
Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte
EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche
Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als
Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und
Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen, nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden
Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und Aufwendungen mit
Bezug zu Übernahmen aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige
Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge
bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und
für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA
sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der
Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die
IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden
Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der
Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden
sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den
Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl
zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben
keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher
wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zur Verlängerung
der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu den Fortschritten hin zu länger
andauernden Betriebskampagnen und einem nachhaltigen Betrieb der Pilotanlage;
zur Interpretation und Nutzung der Betriebs-, Ausbeute- und
Produktqualitätsdaten der Pilotanlage; zur Entwicklung, Planung, technischen
Auslegung, Genehmigungsbeschaffung, Finanzierung und zum Bau der FOAK-Anlage
sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; die erwarteten Beiträge des FOAK
Project Director; die Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung und
Logistik für die FOAK-Anlage; den Umfang und den Fortschritt der
Vorbereitungsphase mit Saipem sowie die mögliche Ausweitung des Auftrags auf die
Front-End-Engineering-Planung (?FEED") und die anschließenden Aktivitäten in den
Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Anlauf; die
Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten
Anlagenkonzepts; den Fortschritt des Produktvalidierungs- und Abnahmeprogramms
vom Pilotbetrieb zur FOAK-Anlage; die Bewertung von Rohstoffen aus flexiblen
Verpackungen und Kunstrasen; die Entwicklung von HCT-Anwendungen für Bitumen und
paraffinische Rohöle; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus
abgeschlossenen Finanzierungen; sowie der allgemeine Weg des Unternehmens zur
Skalierung und Kommerzialisierung.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen
und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der
anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage und anderer
Entwicklungsanlagen; der Fähigkeit, Betriebsergebnisse über verschiedene
Ausgangsmaterialien und Prozessbedingungen hinweg zu reproduzieren und
auszuweiten; der Eignung und Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien für geplante
Tests; die Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf die technische
Planung und den Betrieb in größerem Maßstab; den erfolgreichen Abschluss der
geplanten technischen Planungs- und Entwicklungsaktivitäten; die fortgesetzte
Beteiligung technischer, kommerzieller und branchenbezogener Partner; die
Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Ausrüstung, Lieferanten und
Auftragnehmern; den Zugang zu ausreichendem Kapital; den Erhalt der
erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; sowie die Fähigkeit
des Unternehmens, das FOAK-Programm und andere Entwicklungsaktivitäten wie
geplant voranzutreiben.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich
oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen betriebliche
Herausforderungen oder Verzögerungen; Schwankungen in der Zusammensetzung der
Einsatzstoffe, der Prozessstabilität, den Ausbeuten oder der Produktqualität;
die Unfähigkeit, Ergebnisse aus dem Labor oder aus Pilotanlagen in größerem
Maßstab zu reproduzieren; Probleme bei der Überführung von Daten aus
Pilotanlagen in industrielle Konstruktionsplanungen; Verzögerungen, Änderungen
des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich auf das FOAK-Programm auswirken;
die Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit mit Saipem nicht über die
Vorbereitungsphase hinausgeht; die Unfähigkeit, ausreichende oder geeignete
Eisatzstoffe, Finanzierung, Lieferanten, Auftragsunternehmen, Kunden, Abnahme-
oder Logistikvereinbarungen zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten; die
Möglichkeit, dass unverbindliche Absichtserklärungen, Kundenevaluationsprogramme
und andere Kooperationen möglicherweise nicht zu endgültigen Vereinbarungen oder
kommerziellen Transaktionen führen; Änderungen der Vorschriften, Marktlage oder
ökonomischen Umstände; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem
Eigentum; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des
Unternehmens auf SEDAR+ www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und EDGAR
www.sec.gov (http://www.sec.gov/) beschrieben sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen
sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht
durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11c145b9-75a4-461c-
a354-b1e01cf4bf4e
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