GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

18.10.26 11:21 Uhr

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^LONDON, Ontario, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR215&utm_

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medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft

der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,

Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert

umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei

Monate bis zum 31. August 2026 vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt

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gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in

kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

?Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat Aduro weitere Fortschritte mit

seiner NGP-Pilotanlage und in anderen Bereichen wie der Technologieentwicklung,

den Einsatzstoffen und bei den für den industriellen Einsatz erforderlichen

Geschäftsaktivitäten erzielt und auf diese aufgebaut", so Ofer Vicus, Chief

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Executive Officer bei Aduro.?Aus den erfolgreichen Betriebskampagnen gewinnen

wir praxisrelevantes Wissen in Bezug auf Prozesssteuerung, Reaktion der

Einsatzstoffe und Produktqualität. Diese Informationen fließen nun direkt in das

vorbereitende Arbeitsprogramm mit Saipem für die geplante FOAK-Anlage in

Chemelot ein. Im ersten Quartal haben wir außerdem das Projektabwicklungssystem

in Europa gestärkt, die Einsatzstofflogistikplanung weiterentwickelt und die

Entwicklungsprogramme mit Industriepartnern in den Bereichen Kunststoffabfälle

und Anwendungen im Erdölbereich ausgeweitet."

?Nach Abschluss des Quartals haben wir das NGP-Betriebsprogramm im Rahmen einer

75-stündigen Kampagne auf wechselnde Polypropylen- und Polyethylen-Mischungen

ausgeweitet und zusätzliche Daten zu Ausbeute, Prozessreaktion und

Produktbeständigkeit gewonnen. Gleichzeitig helfen unsere Interaktionen mit

Chemical Recycling Europe, PepsiCo und Teilnehmern der IRPC, die Entwicklung der

Technologie mit dem Bedarf der Branchen und Wertschöpfungsketten in Verbindung

zu bringen, die unsere Zielgruppen sind. Wir halten an unserem disziplinierten

Ansatz fest: Fokus auf Umsetzung, Gewinnung der benötigten Betriebsdaten und

Verwenden dieser Ergebnisse als Leitfaden bei Entscheidungen bezüglich der

technischen Entwicklung und beim Festlegen der Routen zur Kommerzialisierung."

?Während des Quartals haben wir die Kapitalausstattung des Unternehmens durch

mehrere öffentliche Emissionen in den USA und eine parallel vorgenommene private

Platzierung ohne Broker in Kanada weiter gestärkt", erklärte Mena Beshay, Chief

Financial Officer bei Aduro.?Durch diese Finanzierungsgeschäfte konnten wir

zusätzliche Ressourcen für das Vorantreiben festgelegter Prioritäten im NGP-

Betrieb, für FOAK-Technik und -Entwicklung, Forschung und Entwicklung und

allgemeinere Geschäftsaktivitäten gewinnen. Der Fokus unseres Unternehmens wird

im Geschäftsjahr 2027 weiterhin auf dem disziplinierten Einsatz von Kapital zur

Erreichung festgelegter technischer und projektbezogener Meilensteine liegen."

Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 - Finanzielle Highlights

(Dreimonatszeitraum zum 31. August 2026)

* Der Ertrag des operativen Geschäfts belief sich im ersten Quartal 2027 auf

1.202.141 USD, gegenüber dem Verlust von -6.325.018 USD im ersten Quartal

2026. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf einen nicht zahlungswirksamen

Gewinn aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des

Unternehmens und niedrigere nicht zahlungswirksame Kosten der

aktienbasierten Vergütung zurückzuführen. Sie wurde teilweise durch höhere

Forschungs- und Entwicklungskosten, die Maßnahmen zur Skalierung der

Technologie sowie sonstige Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der

Notierung des Unternehmens an der TSX ausgeglichen.

* Unter Ausschluss von nicht zahlungswirksamen Posten und sonstigen Erträgen

belief sich das bereinigte EBITDA(1) im ersten Quartal 2027 auf -2.734.587

USD, verglichen mit -2.254.384 USD im ersten Quartal 2026.

* Der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2027 belief sich auf 0 USD, verglichen

mit 44.500 USD im ersten Quartal 2026. Die derzeitigen Einnahmen des

Unternehmens werden durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von

Kundenbindungsprogrammen zur Evaluierung der Technologie und der

Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind einmalig und

variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der Evaluierungsprojekte. Die

Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die Verteilung der

Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten, laufenden

technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

* Zum 31. August 2026 belief sich der Bruttowert der Sachanlagen auf 10,8 Mio.

USD gegenüber 10 Mio. USD zum 31. Mai 2026, was einem Anstieg von rund 0,8

Mio. USD entspricht. Dieser Anstieg war in erster Linie auf Investitionen in

die FOAK-Industrieanlage, die NGP-Pilotanlage sowie die dazugehörige Labor-

und Anlageninfrastruktur zurückzuführen.

* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 31. August 2026 auf 65,7

Mio. USD gestärkt, verglichen mit 38,3 Mio. USD zum 31. Mai 2026. Dieser

Anstieg war in erster Linie eine öffentliche Emission in den USA und eine

private Platzierung ohne Broker zurückzuführen, die einen Netto-Cashflow von

rund 28,9 Mio. USD einbrachten. Dieser wurde teilweise durch den

Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der

Investitionstätigkeit im Berichtszeitraum ausgeglichen. Im Anschluss an den

31. August 2026 erzielte Aduro einen Bruttoerlös von ca. 0,3 Mio. USD aus

der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen, was die

Unternehmensbilanz weiter stärkte.

Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) auf das Betriebsergebnis (GAAP)

(CAD $) Q1 FY2027 Q1 FY2026

-------------------------------------------------------------------------------

Income/(loss) from operations (GAAP) $1,202,141 $(6,325,018)

-------------------------------------------------------------------------------

Add: Share-based compensation (non-cash) $518,396 $2,461,554

Add: Change in fair value of derivative financial

liability (non-cash) $(4,239,925) $1,548,663

Add: Depreciation and amortization $243,021 $142,212

Deduct: Other Income $(458,220) $(81,795)

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,734,587) $(2,254,384)

-------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen der Anpassungen:

* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen

und -prämien.

* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen

Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der

Neubewertung von Finanzinstrumenten.

* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht

zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte.

* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige

Erträge.

Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen für den am 31. August 2026

endenden Dreimonatszeitraum

(CAD $) Q1 FY2027 Q1 FY2026 % Change

-------------------------------------------------------------------------

Revenue - $44,500 -100%

Income (loss) from operations $1,202,141 $(6,325,018) -119%

Adjusted EBITDA $(2,734,587) $(2,254,384) 21%

(CAD $) Q1 FY2027 Q4 FY2026 % Change

---------------------------------------------------------------------------

Property, plant & equipment (net) $8,938,467 $8,364,196 7%

Cash position $65,751,811 $38,298,048 72%

Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 - Unternehmenshighlights und

nachfolgende Ereignisse

NGP-Pilotanlage durchläuft strukturierte Betriebskampagnen

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-

Hydrocarbon-

Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%20NGP%20Update&utm_campaign=PR215&utm

_medium=PressRelease)

Während des Quartals hat Aduro weiterhin strukturierte Betriebskampagnen mit der

NGP (Next Generation Process)-Pilotanlage durchgeführt, wobei die Anlage von der

ersten operativen Validierung in Richtung eines immer durchgängigeren und

kontrollierten Betriebs weiterentwickelt wurde.

Im Juni 2026 meldete das Unternehmen die Ergebnisse einer Kampagne, die mit dem

24-Stunden-Betriebsmodell über vier Tage durchgeführt wurde. Abgesehen von den

An- und Abfahrphasen lief die Anlage 47 Stunden lang ununterbrochen mit aus

Kunststoffabfällen zurückgewonnenem Polypropylen. Nach etwa 12 Stunden wurden

stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten

wurden. Während des stationären Betriebszeitraums entsprach die Menge der

zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des

Polypropylens, das in den Reaktor eingespeist wurde. Die zurückgewonnene

Flüssigkeit bestand zu etwa 85 % aus Verbindungen mit einer Kohlenstoffzahl von

20 oder weniger,

Die Kampagne belegte außerdem die Fähigkeit, die angestrebten

Betriebsbedingungen nach absichtlichen Änderungen der Prozessbedingungen

wiederherzustellen. Die Ergebnisse der Kampagne und folgender Betriebsdurchgänge

wurde für die Optimierung der Anlagen, Instrumente, Prozesssteuerung und

Betriebsverfahren verwendet und flossen in die Planung von Kampagnen mit

längerer Laufzeit ein.

Das NGP-Betriebsprogramm ist darauf ausgelegt, den Bestand der Betriebsdaten des

Unternehmens für unterschiedliche Einsatzstoffkombinationen und

Prozessbedingungen allmählich zu erweitern und dabei Informationen mit Relevanz

für das Anlagendesign, die Prozesssteuerung, die Produktqualität und die

technischen Grundlage für die geplante FOAK-Anlage zu sammeln.

Gestärkte Kapitalposition durch erfolgreiche öffentliche Emission in den USA und

Privatplatzierung ohne Broker (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-

15-54-Million-Underwritten-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20PO%20Closing&utm_campaign=PR215&utm_med

ium=PressRelease)

Im Juni 2026 schloss Aduro eine garantierte öffentliche Emission in den USA von

1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 USD pro Aktie ab und erzielte

damit einen Bruttoerlös von rund 15,64 Mio. USD (21,9 Mio. CAD). Der Erlös soll

zur Finanzierung der Planung, Konstruktion und des Baus der FOAK-Anlage, der

laufenden Forschung und Entwicklung, für allgemeine Unternehmenszwecke und für

das Betriebskapital verwendet werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die

Finanzierung börsennotierter Emittenten eine Privatplatzierung ohne Broker

durchgeführt (die?LIFE-Emission (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-

of-LIFE-

Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20LIFE%20Closing&utm_campaign=PR215&utm_m

edium=PressRelease)") und dabei 431.884 Stammaktien zu einem Preis von 21,20 CAD

(15,20 USD) pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von rund 9,16 Mio. CAD

(6,56 Mio. USD) entspricht. Der Erlös aus der LIFE-Emission soll zur

Finanzierung der Technologieentwicklung, von Vermarktungsmaßnahmen, für das

Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Ausbau der Umsetzungskapazität für das FOAK-Projekt in Chemelot

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-Leader-to-Lead-Delivery-

of-FOAK-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Jan%20Lemmens&utm_campaign=PR215&utm_me

dium=PressRelease)

Im Juni 2026 ernannte Aduro Jan Lemmens zum Project Director für die geplante

FOAK-Anlage im Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen, Niederlande. Jan

Lemmens verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung, die er in den

Bereichen Spezialwerkstoffe, Kunststoffe und chemische Verarbeitung in Europa

gesammelt hat. Seine Aufgaben reichten von der Projektumsetzung über den Betrieb

von Chemieanlagen bis hin zur technischen Koordination und der Ausführung vor

Ort.

Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der technischen Planung, der

Genehmigungsverfahren, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern

sowie die Planung und Vorbereitung des Bauvorhabens und des Betriebs vor Ort.

Gleichzeitig unterstützt der die Koordinierung der Projektaktivitäten in den

Niederlanden mit den Technik- und Betriebsteams des Unternehmens in Kanada. Mit

seiner Ernennung wurde die speziell für das FOAK-Programm vorgesehene

Projektumsetzungskapazität vor Ort ausgebaut, als das Programm in die Phase der

strukturierteren technischen Entwicklung, der Zulassungen und der

Ausführungsplanung wechselte.

Fortschritte bei der Logistikplanung für Einsatzstoffe mit Ortessa

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Signs-MOU-with-Ortessa-Groep-BV-to-

Advance-FOAK-Plant-Feedstock-

Logistics/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ortessa%20MOU&utm_campaign=PR215&utm_m

edium=PressRelease)

Im Juni 2026 hat Aduro Clean Technologies Europe B.V. eine unverbindliche

Absichtserklärung mit Ortessa Groep B.V., einem niederländischen Konzern von

Abfallentsorgungsunternehmen, zur Prüfung der Entwicklung eines Logistikzentrums

für Einsatzstoffe zur Versorgung der geplanten FOAK-Anlage in Chemelot

unterzeichnet. Die Parteien beabsichtigen, die Identifizierung und Bündelung

geeigneter Post-Use-Kunststoffströme in Verbindung mit den Anforderungen an die

Aufbereitung der Einsatzstoffe, die Qualitätskontrollen, die Dokumentation, das

Bestandsmanagement sowie die Lagerung und den Transport zu prüfen.

Die Zusammenarbeit soll eine zuverlässige Versorgung mit geeigneten, den

Spezifikationen entsprechenden Einsatzstoffen für die Inbetriebnahme und den

Betrieb der geplanten FOAK-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen/Jahr

gewährleisten, wobei gleichzeitig logistische Anforderungen im Zusammenhang mit

einer möglichen zukünftige Erweiterung der gesamten FOAK-Anlage berücksichtigt

werden.

Absichtserklärung von AstroTurf treibt die Bewertung des Recyclings von

Kunstrasen voran (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-and-AstroTurf-Sign-MOU-for-

Synthetic-Turf-

Recycling/default.aspx?utm_source=Aduro%20AstroTurf%20MOU&utm_campaign=PR215&utm

_medium=PressRelease)

Im Juni 2026 unterzeichneten Aduro und die AstroTurf Corporation eine

Absichtserklärung zur Bewertung der Anwendung von HCT auf ausgedienten

Kunstrasen.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung der Frage, wie mechanische Vorbehandlung

und HCT-Umwandlung einen technischen und wirtschaftlichen Weg zur Rückgewinnung

von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen und deren Umwandlung in flüssige

Kohlenwasserstoffe ebnen könnten, die als kreislaufbasierte Einsatzstoffe in der

bestehenden petrochemischen Infrastruktur eingesetzt werden können. Das Programm

baut auf der vorherhenden Arbeit im Labor auf und soll den allgemeinen Weg von

der Wertstoffsammlung im Feld und der Materialtrennung bis zur Vorbereitung

eines polyolefinreichen Einsatzstoffes und Umwandlung mit HCT behandeln.

ECOCE-Zusammenarbeit wechselt aus der Eisatzstofferfassung in die HCT-Testphase

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-and-ECOCE-Complete-Phase-1-Feedstock-Mapping-Advance-Mexico-

Plastics-Collaboration-to-HCT-

Testing/default.aspx?utm_source=Aduro%20ECOCE%20Feedstock&utm_campaign=PR215&utm

_medium=PressRelease)

Im Juli 2026 schlossen Aduro und ECOCE, A.C. im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zur

Evaluierung flexibler und mehrschichtiger Kunsttoffabfallströme in Mexiko die

Phase 1 mit der Eingangsstofferfassung und der Auswahl der Abfallströme ab.

Ausgewählte Konsumgüterverpackungsabfallströmen wie flexibles Polyethylen,

flexibles Polypropylen sowie mehrschichtige Verpackungsformate wurden in ein

definiertes HTC-Textprogramm übergeleitet.

In der nächsten Phase werden zunächst HTC-Tests mit Labormengen durchgeführt, um

die Verarbeitbarkeit, Produkteigenschaften, Ausbeute, Rückstände, das Verhalten

von Verunreinigungen und die Massenbilanz zu untersuchen. Anhand der Ergebnisse

aus diesen Maßnahmen wird bestimmt, ob die ausgewählten Stoffe für Tests der

Phase 3 in der NGP-Pilotanlage verwendet werden.

Ziel des Programms ist es, ein evidenzbasiertes Verständnis dafür zu entwickeln,

wie ausgewählte Ströme flexibler und mehrschichtiger Verpackungen von der

Sammlung und Einsatzstoffaufbereitung über die HCT-Umwandlung in potenzielle

nachgelagerte Anwendungen für zurückgewonnene Kunststoffe eingebracht werden

können.

Programm für paraffinisches Rohöl geht in die kontinuierliche Entwicklungsphase

über (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-Completes-Continuous-

Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-

Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Paraffinic%20Crude&utm_campaign=PR

215&utm_medium=PressRelease)

Im Berichtsquartal setzte Aduro seine Entwicklungsarbeiten zur Evaluierung von

HTC für hochgradig paraffinische Rohöle fort. Im Juli 2026 meldete Aduro die

Sicherung ausreichender Mengen an gelben und schwarzen paraffinischen Rohölen

aus mehreren Quellen im Uinta-Becken im Nordosten von Utah, USA, in

ausreichenden Mengen für die Durchführung längerfristiger Tests.

Das Unternehmen hat die Planung, den Bau und die Erprobung einer speziellen

Durchflussanlage im Labormaßstab für das Programm zur Aufbereitung

paraffinischer Rohöle abgeschlossen. Die speziell errichtete Anlage bietet

zusätzliche Kapazitäten für kontinuierliche Tests, während das Programm von der

Technologiedemonstration hin zur Prozessentwicklung und -optimierung

voranschreitet. Das aktuelle Programm zielt auf die Festlegung der betrieblichen

Rahmenbedingungen sowie auf die Bewertung von Umwandlung, Produkteigenschaften,

Ausbeute, Stabilität und Potenzial für Ablagerungen bei verschiedenen

paraffinischen Rohölen als Einsatzmaterial.

Aduro baute zudem seinen Standort in London, Ontario, um etwa 4.600 Quadratfuß

aus, um Platz für zusätzliche Anlagen, die Einsatzstoffhandhabung und erweiterte

betriebliche Aktivitäten zu schaffen. Im Rahmen dieser Erweiterung konsolidierte

das Unternehmen die zuvor in Sarnia, Ontario, angesiedelten Anlagen und

Betriebsaktivitäten.

Auswahl von Saipem für die technische und beschaffungstechnische Unterstützung

bei den FOAK-Vorarbeiten (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-

Procurement-Support-for-First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20Early%20Works&utm_campaign=PR2

15&utm_medium=PressRelease)

Im August 2026 hat Aduro Saipem S.p.A. (?Saipem") mit der technischen und

beschaffungstechnischen Unterstützung in der Vorbereitungsphase für die geplante

FOAK-Anlage in Chemelot beauftragt. Der Leistungsumfang umfasst zunächst die

Überprüfung des Prozessentwurfspakets, die Optimierung kritischer Anlagenteile,

die vorläufige Integration der Versorgungssysteme sowie die Weiterentwicklung

der Investitionskostenschätzungen. Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage werden

in diese Maßnahmen einbezogen, womit es einen direkten Mechanismus dafür gibt,

die Beobachtungen aus dem Betrieb und validierte Verbesserungen direkt in die

technische Grundlage für die FOAK-Anlage einfließen zu lassen.

Saipem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Planung und Bau von

Großprojekten für den Energie- und Infrastruktursektor - sowohl Offshore als

auch Onshore. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung

komplexer Industrie- und Energieinfrastrukturprojekte sowie in den Bereichen

Verfahrenstechnik, modulare Projektabwicklung, Downstream-Anlagen und

industrielle Implementierung von Technologien.

Die Zusammenarbeit legt einen strukturierten, in Phasen unterteilten

Planungsprozess und einen Projektdurchführungsweg fest, der die technische

Validierung mit der fortschreitenden Entwicklung des Industrieprojekts in

Einklang bringt. Sofern die Vorbereitungsphase abgeschlossen wird, die

Projektbewertung fortgesetzt wird und endgültige Vereinbarungen getroffen

werden, könnte die Zusammenarbeit in die Phase der vorläufigen technischen

Planung (?FEED") und die anschließenden detaillierten Planungs-, Beschaffungs-,

Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufarbeiten übergehen.

Technologie-, Industrie- und Investorendialoge

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-Industry-and-Investor-

Conferences-in-June-

2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%20Conferences&utm_campaign=PR215&utm_m

edium=PressRelease)

Im Berichtsquartal setzte Aduro seine Technologie-, Industrie- und

Kapitalmarktdialoge in Nordamerika und Europa. Das umfasste den Dialog mit

institutionellen Investoren und Teilnehmern aus der Industrie, während das

Unternehmen den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die FOAK-Entwicklung und

Aktivitäten zur Kommerzialisierung vorantreibt.

Adura nahm an der Canadian Climate Investor Conference teil, die von der Toronto

Stock Exchange und der TSX Venture Exchange veranstaltet wurde. Dies ist Aduros

erste von der TSX ausgerichtete Investorenveranstaltung seit der Notierung des

Unternehmens an der Toronto Stock Exchange. Aduro beteiligte sich auch an der

16. jährlichen ROTH London Conference, auf der CEO Ofer Vicus und CFO Mena

Beshay Gespräche mit institutionellen Investoren führten, und nahm danach an der

Canaccord Genuity Annual Growth Conference in Boston teil. In den Dialoge wurden

Gelegenheiten genutzt, um über die Fortschritte der Betriebskampagnen mit der

NGP-Pilotanlage, die Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot, die

Kommerzialisierungsaktivitäten und die gestärkten Kapitalausstattung des

Unternehmens zu sprechen.

Aduro nahm auch an der AMI Chemical Recycling Europe in Frankfurt und der Future

of Advanced Recycling North America in Pittsburgh teil. In Fachvorträgen wurde

auf die Hydrochemolytic(TM) Technology, die Flexibilität bei den Einsatzstoffen,

die Produktqualität, die Downstream-Integration und die praxisrelevanten

Anforderungen für die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings aus der

Validierung mit Pilotvolumen zum industriellen Einsatz eingegangen. Diese

Aktivitäten dienten der Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen, Herstellern von

Polymeren und petrochemischen Produkten, Markeninhabern, Technologieanbietern

und anderen Akteuren in der Wertschöpfungskette der Kunststoff-

Kreislaufwirtschaft.

Nachfolgende Ereignisse

Ausweitung der Einsatzstoffe in den Betriebskampagnen mit der NGP-Pilotanlage

auf wechselnde Polyolefine (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Reports-88-8-to-90-8-Condensable-

Hydrocarbon-Yield-Across-Changing-Polyolefin-Feeds-in-75-Hour-NGP-

Campaign/default.aspx?utm_source=Aduro%20Sept%20NGP%20Update&utm_campaign=PR215&

utm_medium=PressRelease)

Im September 2026 schloss Aduro eine 75-stündige NGP-Pilotanlagenkampagne ab, in

deren Rahmen rund 758 Kilogramm Polymer in drei kontrollierten Polyolefin-

Einsatzstoffzusammensetzungen. Während der Kampagne im September betrug die

Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 % Polypropylen,

90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus Polypropylen und Polyethylen sowie 89,2 %

bei einer 50:50-Mischung aus Polypropylen und Polyethylen. Die Indikatoren für

die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer Kampagnen, während das

System nach Änderungen der Prozessbedingungen etwa zwei Stunden schneller als

beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den angestrebten Betriebsbedingungen

zurückkehrte.

Die Ergebnisse sind einer Reihe von Kampagnen zuzuordnen, die im Juli, August

und September durchgeführt wurden. Mit ihnen wurde die operative Wissensbasis in

Bezug auf mehrere Einsatzstoffkombinationen und Betriebsparameter ausgebaut. Die

Erfahrungen werden genutzt, um Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und

Betriebsabläufe zwischen den Kampagnen zu optimieren. Außerdem erhält Saipem im

Rahmen der FOAK-Vorbereitung NGP-Betriebsdaten. Dadurch können Erkenntnisse aus

der Pilotanlage und technische Verbesserungen direkt in die Entwicklung der

technische Grundlage für die FOAK-Anlage einfließen.

In der nächsten Phase des NGP-Programms sind voraussichtlich längere Testläufe

und komplexere Kunststoffabfällen als Einsatzstoffe vorgesehen, darunter von

potenziellen FOAK-Einsatzstoffpartnern gelieferte Materialien sowie ausgewählte

Materialien den Aduros?Customer Engagement"-Programmen.

Aduro beteiligt sich am PepsiCo Sustainability Innovation Hub

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Among-10-Companies-Invited-to-Present-at-PepsiCo-

Sustainability-Innovation-Hub-

2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20PepsiCo&utm_campaign=PR215&utm_medium=Press

Release)

Aduro gehörte zu den zehn Unternehmen, die zur Teilnahme an der zweiten Ausgabe

des?PepsiCo Sustainability Innovation Hub" im September 2026 in Mexiko-Stadt

eingeladen wurden. Aduros Chief Revenue Officer, Eric Appelman, stellte PepsiCo-

Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, darunter aus den

Bereichen Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie den damit verbundenen

technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen, die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie vor. Dabei ging er schwerpunktmäßig auf ihre potenzielle Anwendung

auf polyolefinreiche Kunststoffabfälle und mehrschichtigen Verpackungen ein.

Die Präsentation behandelte einen bestimmtes Verpackungsproblem von PepsiCo und

legte dar, wie HCT auf komplexe Abfallströme mit polyolefinreiche Verpackungen

anzuwenden wäre, einschließlich des potenziellen Werts, der Wirtschaftlichkeit

und Skalierbarkeit des Verfahrens. Es wurden auch technische Überlegungen, die

mit der Verarbeitung dieser Materialen und der Skalierung der Technologie in

Richtung einer industriellen Anwendung verbunden sind, vorgestellt. In der

Diskussion wurde auf die laufenden Arbeiten von Aduro in Zusammenarbeit mit

ECOCE in Mexiko Bezug genommen, in deren Rahmen repräsentative flexible und

mehrschichtige Kunststoff-Einsatzmaterialien mit dem HCT-Entwicklungsprogramm

des Unternehmens untersucht werden.

Die Teilnahme bot Aduro die Gelegenheit, die Technologieentwicklung des

Unternehmens direkt mit einem wichtigen Akteur der globalen

Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern und zusätzliches Wissen über die

technischen und kommerziellen Anforderungen mit Relevanz für komplexe

Verpackungsströme zu gewinnen. Jede künftige Zusammenarbeit zwischen Aduro und

PepsiCo würde einer gesonderten Prüfung, Entscheidungsfindung und Vereinbarung

zwischen den Parteien unterliegen.

Aduro stellt das Entwicklungsprogramm mit paraffinischen Rohölen auf der IRPC

2026 vor (https://hpirpc.com/elementor-6455/)

Aduro nahm im Oktober 2026 an der International Refining & Petroleum Conference

(?IRPC") 2026 in Houston, Texas, teil. Aduros Chief Revenue Officer, Eric

Appelman, hielt einen Vortrag mit dem Titel?A New Technology to Unlocking Value

from Highly Paraffinic Crude Oil", in dem er einen Überblick über die

Entwicklungstätigkeit des Unternehmens bei der Anwendung von HCT auf hochgradig

paraffinische Rohöle sowie die potenzielle Bedeutung der Technologie für

Produzenten, Midstream-Betriebe und Raffinerien bei der Bewertung dieser

Einsatzstoffe darlegte.

Mit der Präsentation wurde der Dialog mit der Industrie im Zusammenhang mit dem

Entwicklungsprogramm für paraffinische Rohöle auf der Grundlage der im

Berichtsquartal erzielten Fortschritte weiter ausgebaut, zu denen unter anderem

die Beschaffung repräsentativer Rohöl-Einsatzstoffe aus dem Uinta-Becken und die

Fertigstellung einer spezialisierten kontinuierlichen Durchflussanlage gehörten.

Die Teilnahme an der IRPC bot eine Gelegenheit für den direkten Austausch mit

Teilnehmern aus dem Raffineriebereich und der petrochemischen Industrie, während

Aduro das Programm für paraffinische Rohöle mit kontinuierlichen Durchflusstests

und weiterer Technologieentwicklung vorantreibt.

Wahl des CRO von Aduro in den Vorstand von Chemical Recycling Europe

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Chief-Revenue-Officer-Eric-Appelman-Elected-to-the-Board-of-

Chemical-Recycling-

Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20Eric%20CRE%20Board&utm_campaign=PR215&utm

_medium=PressRelease)

Nach dem Quartalsende wurde Eric Appelman, der Chief Revenue Officer von Aduro,

für die Amtsperiode 2026-2028 in den Vorstand von Chemical Recycling Europe

(?CRE") gewählt. Die Wahl fand während der CRE-Generalversammlung am

29. September 2026 in Brüssel im Vorfeld der CRE-Jahreskonferenz statt, auf der

Appelman die Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro sowie den Skalierungspfad

des Unternehmens für das chemische Recycling von Polyolefinen präsentierte.

Aduro trat der CRE im März 2026 bei, und die Vorstandsposition von Appelman

stärkt die Beteiligung des Unternehmens an Dialog mit der Industrie in Europa,

wo die Entwicklung des regulatorischen Rahmens und der Marktstrukturen für eine

Kunststoff-Kreislaufwirtschaft voranschreitet. Zu den aktuellen Prioritäten von

CRE gehören die Unterstützung von Investitionen in chemisches Recycling, die

Stärkung der Nachfrage und Abnahme von zirkulären Materialien und die Förderung

der Umsetzung von Vorgaben zu Rezyklatanteilen und Massenbilanzen. Für Aduro ist

die Mitwirkung im Hinblick auf die geplante FOAK-Anlage in Chemelot in den

Niederlanden mit einer voraussichtlichen Kapazität von 10.000 Tonnen/Jahr

wichtig.

Vollständige Kopien des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses des

Unternehmens und der Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate zum

31. August 2026 sind unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/)) und auf EDGAR (www.sec.gov (http://www.sec.gov/))

verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative

zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn / -verlust zu verstehen. EBITDA und

bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind

daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber

vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern,

Wertminderungen und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als

EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts

von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten

Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte

EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche

Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als

Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und

Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen, nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden

Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und Aufwendungen mit

Bezug zu Übernahmen aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der

Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige

Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge

bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und

für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA

sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der

Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die

IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden

Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der

Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden

sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den

Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl

zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben

keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher

wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zur Verlängerung

der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu den Fortschritten hin zu länger

andauernden Betriebskampagnen und einem nachhaltigen Betrieb der Pilotanlage;

zur Interpretation und Nutzung der Betriebs-, Ausbeute- und

Produktqualitätsdaten der Pilotanlage; zur Entwicklung, Planung, technischen

Auslegung, Genehmigungsbeschaffung, Finanzierung und zum Bau der FOAK-Anlage

sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; die erwarteten Beiträge des FOAK

Project Director; die Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung und

Logistik für die FOAK-Anlage; den Umfang und den Fortschritt der

Vorbereitungsphase mit Saipem sowie die mögliche Ausweitung des Auftrags auf die

Front-End-Engineering-Planung (?FEED") und die anschließenden Aktivitäten in den

Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Anlauf; die

Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten

Anlagenkonzepts; den Fortschritt des Produktvalidierungs- und Abnahmeprogramms

vom Pilotbetrieb zur FOAK-Anlage; die Bewertung von Rohstoffen aus flexiblen

Verpackungen und Kunstrasen; die Entwicklung von HCT-Anwendungen für Bitumen und

paraffinische Rohöle; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus

abgeschlossenen Finanzierungen; sowie der allgemeine Weg des Unternehmens zur

Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen

und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der

anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage und anderer

Entwicklungsanlagen; der Fähigkeit, Betriebsergebnisse über verschiedene

Ausgangsmaterialien und Prozessbedingungen hinweg zu reproduzieren und

auszuweiten; der Eignung und Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien für geplante

Tests; die Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf die technische

Planung und den Betrieb in größerem Maßstab; den erfolgreichen Abschluss der

geplanten technischen Planungs- und Entwicklungsaktivitäten; die fortgesetzte

Beteiligung technischer, kommerzieller und branchenbezogener Partner; die

Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Ausrüstung, Lieferanten und

Auftragnehmern; den Zugang zu ausreichendem Kapital; den Erhalt der

erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; sowie die Fähigkeit

des Unternehmens, das FOAK-Programm und andere Entwicklungsaktivitäten wie

geplant voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich

oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen betriebliche

Herausforderungen oder Verzögerungen; Schwankungen in der Zusammensetzung der

Einsatzstoffe, der Prozessstabilität, den Ausbeuten oder der Produktqualität;

die Unfähigkeit, Ergebnisse aus dem Labor oder aus Pilotanlagen in größerem

Maßstab zu reproduzieren; Probleme bei der Überführung von Daten aus

Pilotanlagen in industrielle Konstruktionsplanungen; Verzögerungen, Änderungen

des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich auf das FOAK-Programm auswirken;

die Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit mit Saipem nicht über die

Vorbereitungsphase hinausgeht; die Unfähigkeit, ausreichende oder geeignete

Eisatzstoffe, Finanzierung, Lieferanten, Auftragsunternehmen, Kunden, Abnahme-

oder Logistikvereinbarungen zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten; die

Möglichkeit, dass unverbindliche Absichtserklärungen, Kundenevaluationsprogramme

und andere Kooperationen möglicherweise nicht zu endgültigen Vereinbarungen oder

kommerziellen Transaktionen führen; Änderungen der Vorschriften, Marktlage oder

ökonomischen Umstände; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem

Eigentum; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des

Unternehmens auf SEDAR+ www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und EDGAR

www.sec.gov (http://www.sec.gov/) beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen

sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht

durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11c145b9-75a4-461c-

a354-b1e01cf4bf4e

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