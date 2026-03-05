GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Konferenz bekannt
^LONDON, Ontario, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR159&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Innovation
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme an
der 38. jährlichen ROTH Konferenz bekannt gegeben, die vom 22. bis 24. März
2026 in Dana Point, Kalifornien, stattfindet.
38. jährliche ROTH Konferenz
Datum: 22.-24. März 2026
Ort: Dana Point, Kalifornien
Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO
Format: Einzelgespräche
Website: https://www.roth.com/conferences/upcoming-conferences
Die 38. jährliche ROTH-Konferenz bietet Aduro die Gelegenheit, sich mit
institutionellen Investoren auszutauschen und Einblicke in die Umsetzungspläne,
die Skalierungsstrategie sowie das Kommerzialisierungsprogramm des Unternehmens
zu geben. Das Management wird die aktuellen Betriebs- und Testphasen der NGP-
Pilotanlage herausstellen, die wichtige Daten liefern, Kundenprojekte validieren
und die Qualifizierung verschiedener Rohstoffe vorantreiben. Darüber hinaus wird
die Weiterentwicklung der geplanten FOAK-Industrieanlage (First-of-a-Kind)
thematisiert. Ebenfalls im Fokus stehen die laufenden Validierungsarbeiten im
nachgelagerten Prozessbereich sowie das sich verändernde regulatorische Umfeld
in Europa, das die Markteinführung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie begünstigt.
Das Unternehmen steht während der Konferenz für Einzelgespräche mit Investoren
zur Verfügung. Zur Vereinbarung eines Termins mit dem Managementteam von Aduro
Clean Technologies Inc. wenden Sie sich bitte an KCSA Strategic Communications
unter aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com).
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,
mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in
leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen
Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen
darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von
denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft
eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem
Angaben zur geplanten Teilnahme des Unternehmens an der 38. jährlichen ROTH-
Konferenz, zur Verfügbarkeit des Managements für Einzelgespräche, zum Zeitpunkt
und zur Durchführung solcher Gespräche sowie zu den erwarteten Vorteilen der
Investorenkontakte und der Konferenzteilnahme. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf Grundlage der
derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken
sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass
die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen
sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar.
Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein unangemessenes
Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen
abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format der
Konferenz, reisebedingte oder logistische Einschränkungen, nachteilige Markt-
oder Branchenbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine
Investorenansprache umzusetzen, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die
jeweils in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben
sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65cba75e-ec89-447f-8fb8-
b37c86116224
Â°
