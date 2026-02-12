GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an bevorstehenden Konferenzen und Handelsprogrammen teil

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR182&utm_

Wer­bung Wer­bung

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute seine Teilnahme

an einer Reihe von Branchenkonferenzen und Handelsinitiativen im März und April

2026 bekannt gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Diese Veranstaltungen bieten mehrere Plattformen, um Stakeholder entlang der

gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft einzubinden, darunter

Recyclingunternehmen, Technologieentwickler, Markeninhaber, Kunststoff- und

Petrochemieunternehmen sowie Führungskräfte aus Politik und Programmgestaltung.

Die Teilnahme dient der Umsetzung des Commercialization Programs des

Unternehmens, indem sie den Marktdialog für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie

Wer­bung Wer­bung

(HCT) vorantreibt, die durch ein Portfolio aus erteilten Patenten und anhängigen

Patentanmeldungen gestützt wird, und gleichzeitig die Beziehungen ausbaut, die

für die Pilotanlage des Next Generation Process (NGP)

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-

Plant-Transitioning-to-Operating-

Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR182&utm_medium=Pres

sRelease) sowie für die geplante First-of-a-Kind (FOAK)-Industrieanlage

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-

First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR182&utm_medium=PressRe

lease) relevant sind.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

* Fachvortrag zur Kohlenstoffeffizienz beim chemischen Recycling von

Polyolefinen auf der Konferenz?Chemical Recycling North America" von AMI in

Houston

* Teilnahme an einer Podiumsdiskussion sowie Fachvortrag auf dem Alberta

Circular Plastics Day zum Thema Skalierung des chemiebasierten Recyclings

* Staatlich unterstützte Cleantech-Handelsmission nach Südkorea mit B2B-

Meetings in der kanadischen Botschaft

* Europäische Präsenz beim GO CIRCULAR-Gipfel in Mannheim, Deutschland, zur

Förderung der Planung und Kommerzialisierung der FOAK-Anlage

* Fortsetzung der Marktentwicklung in Lateinamerika auf der ECOMONDO Mexico

und der Residuos Expo, aufbauend auf der mehrjährigen Zusammenarbeit mit

ECOCE (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-ECOCE-to-Advance-

Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-

Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20PR&utm_campaign=PR182&utm_med

ium=PressRelease), Bewertung des chemischen Recyclings von Folien und

flexiblen Materialien

Residuos Expo 2026

Datum: 3.-5. März 2026

Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko

Teilnahme: Humberto Parra und Vertreter von ECOCE

Website: https://residuosexpo.com/2026/

Die Residuos Expo ist ein führendes regionales Forum für integriertes

Abfallmanagement in Mexiko und Lateinamerika, das Lösungsanbieter und

Entscheidungsträger aus den Bereichen Sammlung, Sortierung, Verarbeitung,

Recycling und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur zusammenbringt.

Humberto Parra, der Aduro vertritt, wird sich im Rahmen ihres gemeinsamen

Programms den Vertretern von ECOCE anschließen, das bewertet, wie chemisches

Recycling zur Bewältigung von Post-Consumer-Folien und flexiblen Materialien in

Mexiko beitragen kann. Ziel ist es, die derzeit laufenden Arbeiten zur Bewertung

der potenziellen Rolle der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) hervorzuheben und

zusätzliche Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette - einschließlich

Sammlung, Sortierung, Recyclingbetrieben und nachgelagerten Anwendern -

einzubinden.

Chemical Recycling North America (AMI)

Datum: 10.-11. März 2026

Ort: Houston, Texas, USA

Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis

https://www.ami-events.com/event/f4445564-

Website: 262d-4906-95ae-39eaf1adef68/home

Chemical Recycling North America ist ein führendes zweitägiges Forum, das sich

mit den kommerziellen und technischen Rahmenbedingungen befasst, die den Einsatz

des chemischen Recyclings in Nordamerika prägen, mit einem Schwerpunkt auf

Aspekten der Projektentwicklung, Anforderungen der Endmärkte und

Integrationspfaden. Auf der Agenda stehen Präsentationen, moderierte

Diskussionen und strukturierte Networking-Sessions mit Entscheidungsträgern

entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoff- und Recyclingindustrie.

Eric Appelman wird einen Vortrag mit dem Titel?Kohlenstoffeffizienz beim

chemischen Recycling von Polyolefinen und die Vorteile der Hydrochemolytic-

Technologie" halten, in dem er darlegt, wie Kohlenstoffeffizienz und Ausbeute

die Projektökonomie beeinflussen, und hervorhebt, wie Hydrochemolytic(TM)-Öl für

die Integration in Steamcracker ausgelegt ist, einschließlich der

Berücksichtigung bestimmter Multilayer-Einsatzstoffe. Stefanie Steenhuis wird

den Messestand des Unternehmens betreuen und Anschlussgespräche mit den

Teilnehmern führen.

Alberta Circular Plastics Day (ACPD) 2026

Datum: 11. März 2026

Ort: Calgary, Alberta, Kanada

Teilnahme: Abe Dyck

Website: https://albertaplasticsrecycling.com/acpd-2026-program/

ACPD bringt Industrie, Regierung, Forschung und Innovatoren zusammen, um

praktikable Wege für die Kreislaufführung von Kunststoffen in Alberta und ganz

Kanada voranzutreiben. Das Programm umfasst Sessions zu flexiblen Verpackungen

und Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft, zu Innovation und angewandter

Forschung, zu regulatorischen Entwicklungen mit Auswirkungen auf Handel und

Recycling sowie umsetzungsorientierte Diskussionen zur erweiterten

Herstellerverantwortung (EPR).

Abe Dyck wird einen Vortrag halten und an der Podiumsdiskussion teilnehmen, in

der die wesentlichen Vorteile von HCT sowie die Fortschritte bei der Skalierung

des chemiebasierten Recyclings von Kunststoffabfällen hervorgehoben werden. Dyck

wird auch darüber sprechen, wie die Kampagne Chemistry Goes Music

(https://www.youtube.com/watch?v=v6xC3gBsWOw?utm_source=Aduro%20CGM%20YouTube&ut

m_campaign=PR182&utm_medium=PressRelease) entwickelt wurde, um komplexe Chemie

einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, und wie eine effektive

Kommunikation die Akzeptanz unterstützen kann, wenn Projekte des chemischen

Recyclings von der Entwicklung in die Umsetzung übergehen.

Cleantech Outreach Program für Südkorea (Ontario Program Punkt 3)

Datum: 23. März 2026

Ort: Seoul, Südkorea (Kanadische Botschaft)

Teilnahme: Eric Appelman

https://www.ontario.ca/international-trade-events-

calendar/ontario-cleantech-mission-to-japan-smart-energy-week-

Website: 2026-c50/

Im Rahmen der Ontario Cleantech Mission zur Japan Smart Energy Week 2026

(https://www.wsew.jp/hub/en-gb.html) ist die Südkorea-Outreach-Komponente darauf

ausgelegt, durch ein Marktbriefing und vorab vereinbarte B2B-Meetings mit

Dolmetscherdiensten und Unterstützung vor Ort einen gezielten Austausch zu

ermöglichen. Dieses Format ermöglicht den direkten Dialog mit potenziellen

Partnern und Stakeholdern in einem der führenden Märkte Asiens für

fortschrittliches Recycling und petrochemische Integration.

Eric Appelman wird im Rahmen des Outreach-Programms an geplanten Einzel-Meetings

teilnehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Partnerschaften und

der Identifizierung von Chancen liegt, die mit den Kommerzialisierungszielen des

Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum im Einklang stehen.

GO CIRCULAR - 7. Globuc Business Summit (Hybrid Event)

Datum: 25.-26. März 2026

Ort: Mannheim, Deutschland

Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis

Website: https://globuc.com/conferences/go-circular/

Go Circular ist ein geschäftsorientierter Gipfel entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zirkulärer Kunststoffe, der Markeninhaber,

Recyclingunternehmen, Technologieentwickler und politische Stakeholder

zusammenbringt. Der Gipfel beleuchtet regulatorische Entwicklungen und

Marktbedingungen, die für die Skalierung zirkulärer Lösungen erforderlich sind,

wobei das Programm auf die Verknüpfung von Politik, Technologie und

Umsetzungsrealitäten ausgerichtet ist und den Schwerpunkt auf praktikable Wege

zur Verbesserung der Recyclingperformance und der Marktresilienz legt.

Eric Appelman und Stefanie Steenhuis werden teilnehmen, um die Planung und

Kommerzialisierung der FOAK-Anlage in Europa durch Gespräche über

Integrationsanforderungen, Abnahmeerwartungen und Partnerschaftsstrukturen zu

unterstützen. Steenhuis wird zudem die Marken- und Kommunikationsaktivitäten

leiten und die Veranstaltung nutzen, um ein breiteres Verständnis dafür zu

schaffen, wie chemiebasiertes Recycling und Hydrochemolytic(TM)-Öl in praktikable

Kreislaufführungspfade eingebettet sind.

ECOMONDO Mexico 2026

Datum: 14.-16. April 2026

Ort: Guadalajara, Jalisco, Mexiko

Teilnahme: Humberto Parra

Website: https://ecomondomexico.com.mx/en/

Die ECOMONDO Mexico ist eine führende Messe für Umwelttechnologie und

Kreislaufwirtschaft, die Aussteller sowie ein Konferenzprogramm zu Themen wie

Abfall und Kreislaufwirtschaft, Wasserüberwachung und -aufbereitung, Bioenergie,

nachhaltige Städte und Mobilität der Zukunft zusammenbringt. Die Veranstaltung

dient als zentrale Plattform für den sektorübergreifenden Austausch zu

Nachhaltigkeitsprioritäten und regionaler Projektentwicklung in Lateinamerika.

Humberto Parra wird im Namen des Unternehmens teilnehmen, um das laufende

Engagement in Mexiko zu vertiefen, einschließlich Gesprächen im Zusammenhang mit

der mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE zur Bewertung des chemiebasierten

Recyclings von Post-Consumer-Folien und gemischten Kunststoffverpackungen. Parra

wird zudem Partner- und Projektgespräche vorantreiben, die künftige

Implementierungspfade in der Region unterstützen.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,

während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.

Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder

eine E-Mail an aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) zu senden, um

Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die Teilnahme des Unternehmens an Branchenkonferenzen und

Handelsprogrammen im März und April 2026 sowie die potenziellen Vorteile der

Informationsinitiativen des Unternehmens für das Engagement der Branche und die

Geschäftsentwicklung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen,

die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf

solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens

abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von

Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische

Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender

Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens

liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies

nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d367119-f315-4efd-aec4-

a069a0315dee

Â°