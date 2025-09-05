GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an technischen Konferenzen im September in Europa und Nordamerika teil

Werte in diesem Artikel

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

bekannt, dass es im September 2025 an einer Reihe von Fach- und

Branchenkonferenzen teilnehmen wird.

Diese Veranstaltungen bringen globale Experten, Branchenführer, die sich am

politischen Dialog beteiligen, und nachgelagerte Akteure zusammen, die den

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Innovationen gestalten.

Für Aduro bieten sie die Möglichkeit, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie zu

präsentieren, mit Interessengruppen aus verschiedenen Branchen in Kontakt zu

treten und die Sichtbarkeit zu erhöhen, was die allgemeinen Bemühungen des

Unternehmens ergänzt. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der?Next

Generation Process"-Pilotanlage (Pilotanlage für den Prozess der nächsten

Generation), die derzeit in Betrieb genommen wird.

Pyroliq III 2025 - Pyrolyse und Verflüssigung von Biomasse und Abfällen

(https://engconf.us/conferences/chemical-engineering/pyroliq-iii-2025-pyrolysis-

and-liquefaction-of-biomass-and-wastes)

Datum: 7. bis 12. September 2025

Veranstaltungsort: Grand Hotel San Michele, Cetraro, Kalabrien, Italien

Website:https://engconf.us/conferences/chemical-engineering/pyroliq-iii-2025-

pyrolysis-and-liquefaction-of-biomass-and-wastes

Birendra Adhikari, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wird einen

Vortrag über die Fortschritte bei der Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro

halten. Pyroliq III ist eine führende internationale Konferenz, die weltweit

Experten für die Pyrolyse und Verflüssigung von Biomasse, organischen

Rückständen und Abfällen zusammenbringt. Das Programm umfasst Plenarsitzungen

und Posterpräsentationen zu den Themen Reaktorentwicklung, technisch-ökonomische

Analyse, Lebenszyklusbewertung und Kommerzialisierung und bietet eine

einzigartige Plattform für den wissenschaftlichen Austausch in einer Retreat-

ähnlichen Umgebung.

Chemical Recycling Europe Forum 2025

(https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-forum-2025-agenda-

announced/)

Datum: 16.-17. September 2025

Veranstaltungsort: Van Der Valk Hotel Brussels Airport, Machelen, Brüssel,

Belgien

Website:https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-forum-2025-

agenda-announced/

Abe Dyck, Head of Corporate Development, wird Aduro in dem Forum vertreten. Die

von Chemical Recycling Europe (CRE) veranstaltete Konferenz bringt

Branchenführer, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammen, um die Rolle des

chemischen Recyclings beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft zu erörtern. CRE ist

der wichtigste europäische Branchenverband, der sich für die Förderung von

Politik, regulatorischen Rahmenbedingungen und Technologiestandards für das

chemische Recycling einsetzt. Das Forum bietet eine Plattform für den Dialog

zwischen Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern und zeigt auf, wie

neue Technologien wie die Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro die Klima- und

Kreislaufwirtschaftsziele Europas unterstützen können.

IRPC 2025 - International Refining & Petrochemical Conference

(https://hpirpc.com/elementor-6455/)

Datum: 29. September bis 1. Oktober 2025

Veranstaltungsort: Hyatt Regency Houston West, Houston, Texas, USA

Website: https://hpirpc.com/elementor-6455/

Eric Appelman, Chief Revenue Officer, und Abe Dyck, Head of Corporate

Development, werden Aduro gemeinsam auf der IRPC 2025 vertreten. Aduro wird

seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie einem internationalen Publikum aus

Raffinerieunternehmen, Petrochemieunternehmen und Technologieentwicklern

vorstellen. Die von Hydrocarbon Processing veranstaltete IRPC ist eine auf

Betreiber ausgerichtete Konferenz, die praktische Einblicke in die

Prozessoptimierung, saubere Kraftstoffe, die digitale Transformation und die

Kreislaufwirtschaft bietet. Angesichts des zunehmenden Interesses der Industrie

an der Integration des chemischen Recyclings in nachgelagerte Prozesse wird

Aduro einen Beitrag zu dieser Debatte leisten und aufzeigen, wie mit der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie aus schwer recycelbaren Kunststoffen wertvolle

Rohstoffe hergestellt werden können. Aduro präsentiert sich erneut auf der IRPC

und knüpft damit an die erfolgreiche Teilnahme des Unternehmens an der Konferenz

2024 an.

?Unsere Strategie besteht darin, entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv

zu werden und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben", sagte

Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Ich bin stolz darauf, wie das Team Aduro das

Unternehmen weiterhin auf globaler Ebene repräsentiert, die Vielseitigkeit der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie demonstriert und bei angesehenen Stakeholdern

Anerkennung erlangt. Durch seinen Beitrag zum akademischen Dialog bei der

Pyroliq III, die Teilnahme an den politischen und branchenbezogenen Diskussionen

beim Chemical Recycling Europe Forum und die Kontaktaufnahme mit nachgelagerten

Betreibern bei der IRPC erhöht Aduro seine Sichtbarkeit und stimmt sich mit den

verschiedenen Interessengruppen ab, die die Umgestaltung des

Kunststoffabfallrecyclings vorantreiben und die Einführung innovativer

chemischer Recyclinglösungen fördern.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an der Pyroliq III, dem Chemical

Recycling Europe Forum und der International Refining & Petrochemical

Conference, die erwarteten Vorteile einer Zusammenarbeit mit Interessengruppen

aus Industrie, Wissenschaft und Politik sowie die potenziellen Auswirkungen

solcher Aktivitäten auf Kooperationsmöglichkeiten und die Sichtbarkeit auf dem

Markt. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf

solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens

abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von

Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische

Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender

Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens

liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies

nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/695fcf49-

5353-45f9-8d74-6f6097297d5a.

