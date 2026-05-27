GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt im Juni 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil
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^LONDON, Ontario, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR197&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse
minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme
an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Juni 2026 bekannt gegeben.
Das Programm umfasst Einzelgespräche mit institutionellen Investoren in London
im Vereinigten Königreich, eine von der Toronto Stock Exchange ausgerichtete
Investorenveranstaltung in Kanada sowie zwei Fachkonferenzen.
Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:
* Einzelgespräche mit institutionellen Investoren im Rahmen der
16. jährlichen ROTH London Conference, auf der CEO Ofer Vicus und CFO Mena
Beshay Aduro vertreten sind. Damit setzt das Unternehmen nach seiner
Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Conference Anfang dieses Jahres den
Austausch mit internationalen institutionellen Investoren fort.
* Investorenpräsentation und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion auf der
Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock
Exchange und der TSX Venture Exchange. Dies ist Aduros erste von der TSX
ausgerichtete Investorenveranstaltung seit der kürzlich erfolgten Notierung
des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol?ACT".
* Fachvortrag auf der AMI Chemical Recycling Europe 2026 in Frankfurt mit
Schwerpunkt auf der Hydrochemolytic(TM) Technology, der Kohlenstoffeffizienz,
der Flexibilität bei den Einsatzstoffen, der Produktqualität und den
Anforderungen an die nachgelagerte Integration bei der industriellen
Umsetzung des chemischen Recyclings.
* Fachvortrag auf der Future of Advanced Recycling North America 2026 in
Pittsburgh mit Schwerpunkt auf den praktischen Anforderungen für die
Skalierung von Advanced-Recycling-Projekten entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
AMI Chemical Recycling Europe 2026
Datum: 8.-10. Juni 2026
Ort: Frankfurt, Deutschland
Teilnehmer: Eric Appelman, Stefanie Steenhuis
https://www.ami-events.com/event/6cfac246-1dff-44ca-8ee3-
Website: b7627729177d/home-?environment=P2
Die AMI Chemical Recycling Europe 2026 bringt Akteure aus der gesamten
Wertschöpfungskette des chemischen Recyclings zusammen, darunter
Technologieentwickler, Polymerhersteller, Recycler, Verarbeiter, Markeninhaber
und nachgelagerte Anwender, die die technischen und kommerziellen Anforderungen
für die industrielle Umsetzung bewerten. Eric Appelman wird Aduros
Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") sowie die Fortschritte auf dem Weg von der
Validierung auf Pilotebene zur Planung einer First-of-a-Kind-Anlage (?FOAK")
vorstellen, mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffeffizienz, Flexibilität bei den
Einsatzstoffen, Produktqualität und den Anforderungen an die nachgelagerte
Integration. Aduros Teilnahme unterstützt die laufende Marktentwicklung in
Europa sowie den Austausch mit Branchenakteuren, die für die geplante FOAK-
Industrieanlage des Unternehmens in Chemelot relevant sind.
Canadian Climate Investor Conference 2026
Datum: 9. Juni 2026
Ort: TMX Market Centre, Toronto, Kanada
Teilnehmer: Abe Dyck
Website: https://events.tmx.com/ccic2026/agenda
Die Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock
Exchange und der TSX Venture Exchange, bringt wachstumsorientierte Unternehmen
aus den Bereichen Cleantech und erneuerbare Energien mit klimabewussten
Investoren zusammen, um Möglichkeiten auszuloten, den Kapitaleinsatz für
klimabezogene Lösungen zu beschleunigen. Die Veranstaltung umfasst
Unternehmenspräsentationen, branchenspezifische moderierte Podiumsdiskussionen
sowie Gelegenheiten für Investoren, mit Cleantech-Unternehmen und deren
Führungsteams in Kontakt zu treten.
Aduros Teilnahme folgt auf die kürzlich erfolgte Notierung des Unternehmens an
der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol?ACT" und bietet eine günstige
Gelegenheit, kanadischen klimafokussierten Investoren die Fortschritte des
Unternehmens vorzustellen. Abe Dyck wird Aduros Geschäft vorstellen und an einer
Podiumsdiskussion mit anderen kanadischen Klimatechnologieunternehmen
teilnehmen. Dabei wird er die Rolle der Hydrochemolytic(TM) Technology bei der
Bewältigung schwer recycelbarer Kunststoffe, der Verbesserung der
Ressourceneffizienz und der Förderung der industriellen Kreislaufführung
erläutern. Außerdem wird er den schrittweisen Weg des Unternehmens zur
Kommerzialisierung vorstellen, der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die
Planung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsinitiativen umfasst.
16.Annual ROTH London Conference
Datum: 16.-18. Juni 2026
Four Seasons Hotel London at Park Lane, London, Vereinigtes
Ort: Königreich
Teilnehmer: Ofer Vicus, Mena Beshay
Website: https://www.meetmax.com/sched/event_131899/conference_home.html
Die 16. Annual ROTH London Conference bietet institutionellen Investoren Zugang
zu den Führungsteams von mehr als 80 Unternehmen im Rahmen von Einzel- und
Kleingruppengesprächen, die einen vertieften Austausch mit Investoren
ermöglichen sollen. Ofer Vicus und Mena Beshay werden an geplanten
Investorengesprächen teilnehmen und über den aktuellen Stand der
Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage von Aduro, die Planung der FOAK-
Industrieanlage, die kommerziellen Aktivitäten sowie die Bilanzlage berichten.
Aduros Teilnahme unterstützt den fortgesetzten Austausch mit internationalen
institutionellen Investoren, während das Unternehmen den Übergang von der
Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer FOAK-Anlage
vorantreibt.
Future of Advanced Recycling North America 2026
Datum: 17.-18. Juni 2026
TRYP by Wyndham Pittsburgh/Lawrenceville Boutique Hotel,
Ort: Pittsburgh, Pennsylvania
Teilnehmer: Eric Appelman
https://www.wplgroup.com/aci/event/future-advanced-recycling-
Website: north-america/
Future of Advanced Recycling North America 2026 konzentriert sich auf die
praktischen Anforderungen für die Umsetzung von Advanced-Recycling-Projekten,
die kommerziell tragfähig, finanzierbar und im großen Maßstab belastbar sind. Zu
den Diskussionsthemen gehören die Versorgungssicherheit bei den Einsatzstoffen,
die regulatorische Einordnung, die technische Leistungsfähigkeit, Finanzierung,
Marktnachfrage, Produktqualität, Produkt- und Nachhaltigkeitsaussagen sowie die
Koordination entlang der Wertschöpfungskette. Eric Appelman wird die
Hydrochemolytic(TM) Technology sowie den Ansatz des Unternehmens vorstellen, den
Übergang von der Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer
FOAK-Anlage voranzutreiben. Im Vorfeld der Konferenz nahm Eric zudem an einem
kurzen Interview im Vorfeld der Veranstaltung (https://www.linkedin.com/smart-
links/AQFXcdAB3lCxDQ) teil, in dem er Aduros Teilnahme am Programm hervorhob. Im
Mittelpunkt der Präsentation stehen Aduros Bemühungen, Advanced Recycling über
bloße Ankündigungen hinauszubringen, indem Betriebsdaten generiert, Produktpfade
validiert, nachgelagerte Anforderungen berücksichtigt und die für eine
belastbare kommerzielle Umsetzung erforderlichen Partnerschaften aufgebaut
werden.
Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,
während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.
Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder
eine E-Mail an ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) zu senden,
um Einzelgespräche zu vereinbaren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur
chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl
und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes
Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um
einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen zur erwarteten Teilnahme von Aduro an Branchen- und
Investorenkonferenzen im Juni 2026, zu geplanten Präsentationen, zur Teilnahme
an Podiumsdiskussionen, zu Investorengesprächen, zu Branchendiskussionen sowie
zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens,
einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Planung der FOAK-
Industrieanlage, der Kommerzialisierungsinitiativen, der Abstimmung von
Abnahmevereinbarungen, der Entwicklung von Lizenzierungspaketen sowie der
potenziellen Rolle der Hydrochemolytic(TM) Technology bei Anwendungen mit
Kunststoffabfällen, schwerem Bitumen und erneuerbaren Ölen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des
Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu zählen unter
anderem Änderungen beim Zeitplan oder Format von Konferenzen, Marktbedingungen,
das Interesse von Investoren, das Engagement der Branche, die Fähigkeit des
Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, der
Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die Weiterentwicklung des FOAK-Projekts,
die Einbindung von Partnern, Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Lizenzen
sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/)
verfügbaren Unternehmensunterlagen beschrieben sind.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48eb5432-6e8e-433b-a8e0-
49a20bbaee48
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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