GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt im Mai 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil
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^LONDON, Ontario, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR182&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse
minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme
an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Mai 2026 bekannt gegeben.
Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:
* Investorenpräsentation auf der D. Boral Capital Global Conference mit
Schwerpunkt auf den Betriebskampagnen der Next Generation Process (NGP)-
Pilotanlage, der Entwicklung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot sowie
jüngsten kommerziellen Meilensteinen. Investorenpräsentation und Meetings
auf der LD Micro Invitational XVI zur Unterstützung der laufenden
Kapitalmarktaktivitäten.
* Branchenaustausch auf der Plastics Recycling Show Europe 2026,
einschließlich Gesprächen mit Recyclern, petrochemischen Unternehmen und
Partnern.
* Fachvortrag auf der Plastic Recycling LATAM 2026 zur Übertragung von
Pilotdaten auf das FOAK-Anlagendesign.
* Panelteilnahme am Alberta Chemistry and Plastics Day zu recycelten
Materialanteilen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen
bei der Skalierung.
* Teilnahme am CIAC Queen's Park Advocacy Day zum Austausch mit politischen
Entscheidungsträgern über eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und
regulatorische Rahmenbedingungen.
Plastics Recycling Show Europe 2026
Datum: 5.-6. Mai 2026
Ort: RAI Amsterdam, Amsterdam, Niederlande
Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer
Stefanie Steenhuis, Head of Brand and Marketing
Website: https://prseventeurope.com/prse2026/en/page/home
Die Plastics Recycling Show Europe ist eine führende europäische Veranstaltung
mit Schwerpunkt auf Kunststoffrecycling und Kreislaufwirtschaft, die
Recyclingunternehmen, Verarbeiter, petrochemische Unternehmen und politische
Entscheidungsträger entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenbringt.
Aduro wird im Rahmen vorab vereinbarter Meetings mit europäischen
Branchenvertretern Gespräche führen, um die laufende Zusammenarbeit im
Zusammenhang mit der Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot, Anforderungen an
die nachgelagerte Integration sowie die Abstimmung mit regionalen
regulatorischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen voranzutreiben.
D. Boral Capital 2026 Global Conference
Datum: 7. Mai 2026
Ort: The Plaza Hotel, New York, NY
Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer
Website: https://dboralcapital.com/conference/
Die D. Boral Capital Global Conference bringt Führungskräfte wachstumsstarker
und innovativer Unternehmen mit institutionellen Investoren aus verschiedenen
Branchen zusammen. Ofer Vicus wird über die Fortschritte von Aduro bei den
Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung der FOAK-Anlage in
Chemelot sowie die jüngsten kommerziellen Fortschritte berichten. Dazu zählen
unter anderem ein unterzeichneter Letter of Intent (LOI) zum Abnahmevertrag für
Hydrochemolytic(TM)-Öl mit einem führenden unabhängigen internationalen
Rohstoffhandelsunternehmen sowie ein Memorandum of Understanding (MOU) zur
Entwicklung eines kommerziellen Lizenzierungspakets. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf der Frage, wie diese Meilensteine den Übergang vom Pilotmaßstab zum
industriellen Einsatz und zur skalierbaren Umsetzung unterstützen.
CIAC 2026 Queen's Park Advocacy Day
Datum: 12. Mai 2026
Ort: Queen's Park, Toronto, Ontario
Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development
Der vom Chemistry Industry Association of Canada organisierte Queen's Park
Advocacy Day bietet Branchenvertretern die Möglichkeit, direkt mit politischen
Entscheidungsträgern über die Rolle der Chemie- und Kunststoffindustrie in der
Wirtschaft und im regulatorischen Umfeld Ontarios zu sprechen.
LD Micro Invitational XVI
Datum: 20.-21. Mai 2026
Ort: Luxe Sunset Boulevard Hotel, Los Angeles, CA
Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer
Website: https://www.freedomcapmkts.com/eventsandconferences
Die LD Micro Invitational ist eine auf Small Caps fokussierte
Investorenkonferenz, die eine Plattform für Präsentationen und den direkten
Austausch mit institutionellen und privaten Investoren bietet. Ofer Vicus wird
einen Vortrag halten und für Einzelgespräche bereitstehen, um über den aktuellen
Stand der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-
Projekts bei Chemelot sowie die kommerziellen Fortschritte des Unternehmens zu
berichten und dabei auch auf die Vereinbarung von Abnahmeverträgen und die
Entwicklung des Lizenzprogramms eingehen. Der Vortrag skizziert den Weg von
Aduro hin zu einer skalierbaren industriellen Umsetzung.
Plastic Recycling LATAM 2026
Datum: 27.-28. Mai 2026
Ort: Hotel Sheraton Maria Isabel, Mexiko-Stadt, Mexiko
Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development
Humberto Parra, Mexico Country Manager
Website: https://www.plasticsrecyclinglatam.com/?lang=en
Die Plastic Recycling LATAM 2026 bringt Akteure entlang der Wertschöpfungskette
des Kunststoffrecyclings in Lateinamerika zusammen, darunter Recycler,
Harzhersteller, Markeninhaber und politische Entscheidungsträger. Aduros
Teilnahme baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE auf und
unterstützt die fortlaufende Bewertung chemischer Recyclingpfade für Post-
Consumer-Folien und flexible Verpackungen in Mexiko. Abe Dyck wird einen
Fachvortrag halten, der sich mit der Übertragung von Betriebsdaten aus dem
Pilotbetrieb auf das FOAK-Anlagendesign befasst, einschließlich der jüngsten
Fortschritte bei den Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der
Rohstoffbewertung sowie der für den industriellen Einsatz erforderlichen
technischen und lebenszyklusbezogenen Bewertungen.
Alberta Chemistry and Plastics Day
Datum: 27. Mai 2026
Ort: Fairmont Hotel Macdonald, Edmonton, Alberta
Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development
Beim Alberta Chemistry and Plastics Day wird Aduro an einer Podiumsdiskussion
teilnehmen, die den Schwerpunkt auf recycelte Materialien und deren Rolle bei
der Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe legt. Die Diskussion
wird Marktdynamiken, regulatorische Aspekte sowie technische Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Skalierung recycelter Materialien entlang der
Wertschöpfungskette behandeln.
Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,
während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.
Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder
eine E-Mail an aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) zu senden, um
Einzelgespräche zu vereinbaren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ
niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen
darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von
denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft
eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem
Angaben zur Teilnahme des Unternehmens an Investorenkonferenzen im Mai 2026, zu
erwarteten Gesprächen mit Investoren, Partnern und weiteren Interessengruppen
sowie zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens,
einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Entwicklung der
ersten industriellen Anlage ihrer Art (First-of-a-Kind, FOAK) in Chemelot,
Genehmigungsverfahren, der Abnahmevalidierung sowie der Weiterentwicklung von
Kommerzialisierungs- und Lizenzierungswegen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des
Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und
unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen
ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das
Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für
zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten
Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren,
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,
zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format von Konferenzen,
Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und
Vermarktungspläne umzusetzen, den Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die
Weiterentwicklung des FOAK-Projekts, die Ergebnisse von Genehmigungsverfahren,
die Einbindung von Partnern sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den
Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden
beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) verfügbar sind, sowie bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde auf EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/).
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4df044ec-f1ec-
43a3-8daa-97d9bc60c586
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