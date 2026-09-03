GNW-News: Aduro Clean Technologies stellt auf der Jahreskonferenz "Chemical Recycling Europe" 2026 die HydrochemolyticT-Technologie für das Polyolefin-Recycl...
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^LONDON, Ontario, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR211&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umwandelt, hat heute bekanntgegeben,
dass Eric Appelman, Chief Revenue Officer, auf der Chemical Recycling Europe
(?CRE") Jahreskonferenz 2026 (https://chemicalrecyclingeurope.eu/ready-for-2030-
the-conversations-shaping-europes-circular-plastics-future/), die vom 29. bis
30. September 2026 in Brüssel, Belgien, stattfindet, einen Vortrag halten wird.
Herr Appelman wird an Sitzung III - CRE-Mitglieder: Fortschritte und FIDs
teilnehmen und dort einen Vortrag zum Thema?Hydrochemolytic(TM)-Technologie - ein
vielversprechender Weg zum Recycling von Polyolefinen" halten. In dem Vortrag
werden die Sichtweise und der Ansatz von Aduro hinsichtlich des chemischen
Recyclings von Polyolefinen sowie die Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie (?HCT") von der Validierung im Pilotmaßstab bis hin zum
industriellen Einsatz erörtert. HCT wird entwickelt, um schwer recycelbare
Polyolefine in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln, die sich durch
eine nachgewiesene Toleranz gegenüber Verunreinigungen sowie durch
Produkteigenschaften auszeichnen, die den Anforderungen der nachgelagerten
petrochemischen Industrie entsprechen. Die Technologie wird durch ein Portfolio
von sieben erteilten Patenten und vier angemeldeten Patenten gestützt. Herr
Appelman wird zudem auf die Prozessleistung sowie auf den Übergang von der
Pilotanlage?Next Generation Process" (?NGP") zur geplanten?First-of-a-Kind"-
Anlage (?FOAK") in Chemelot eingehen.
Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Europa den Übergang von
der Festlegung von Zielen für die Kreislaufwirtschaft hin zur Definition der für
deren Erreichung erforderlichen praktischen Rahmenbedingungen fortsetzt. Die
Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (?PPWR"
(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-
waste/packaging-packaging-waste-regulation_en)) legt ab 2030 Anforderungen an
den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen fest, während die kürzlich von der
Europäischen Kommission im Rahmen der Richtlinie über Einwegkunststoffe
(https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-
plastics_en) verabschiedeten Vorschriften eine Massenbilanzierung für chemisch
recycelte Anteile in Einweg-PET-Getränkeflaschen vorsehen. Zusammen mit
Zertifizierungen, Anforderungen an die Produktqualität und der Marktnachfrage
gewinnen diese Rahmenbedingungen zunehmend an Bedeutung für
Investitionsentscheidungen im Zusammenhang mit neuen Recyclingkapazitäten und
der Integration von kreislaufwirtschaftlichen Rohstoffen in etablierte
petrochemische Wertschöpfungsketten.
Die Teilnahme von Aduro an der Konferenz erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das
Unternehmen die HCT-Technologie für das chemische Recycling von
Kunststoffabfällen im Rahmen seiner NGP-Pilotanlage und seines FOAK-Programms im
Industriepark Chemelot in Sittard-Geleen, Niederlande, kontinuierlich vom
Pilotbetrieb hin zur industriellen Umsetzung weiterentwickelt. Im Juni 2026
meldete das Unternehmen eine Rückgewinnungsrate flüssiger Kohlenwasserstoffe
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-
Hydrocarbon-
Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Results&utm_campaign=PR211&utm_mediu
m=PressRelease) von etwa 86 % im stationären Betrieb unter Verwendung von aus
Kunststoffabfällen zurückgewonnenem Polypropylen; die daraus resultierenden
Betriebsdaten dienten als Grundlage für die Verfeinerung der Prozessparameter
und die Auslegungsgrundlage für die FOAK-Anlage. Im August 2026 beauftragte
Aduro die Saipem S.p.A. (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-
Procurement-Support-for-First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20PR&utm_campaign=PR211&utm_medi
um=PressRelease) mit der Erbringung von Ingenieur- und
Beschaffungsdienstleistungen im Rahmen der?Early Works"-Phase für die geplante
FOAK-Anlage, wobei Pilotbetriebsdaten mit der Anlagenauslegung, der Integration
der Versorgungssysteme und der Verfeinerung der Investitionskostenschätzungen
verknüpft werden sollten.
Der Weg zur Skalierung baut zudem auf der im Jahr 2025 abgeschlossenen
nachgelagerten Validierung auf, bei der eine aus gemischten Kunststoffabfällen
gewonnene, aus HCT stammende Flüssigkeit in Pilotversuchen zum Dampfcracken
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-Steam-
Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-
Oil/default.aspx?utm_source=Aduro%20SteamCrackerTrials%20PR&utm_campaign=PR211&u
tm_medium=PressRelease) in Europa in ihrer ursprünglichen Form - ohne Verdünnung
oder Hydrobehandlung - verarbeitet wurde. Die Versuche zeigten einen stabilen
Ofenbetrieb und Olefinausbeuten, die mit denen herkömmlicher flüssiger
Ausgangsstoffe vergleichbar sind, was die potenzielle Integration von aus HCT
gewonnenen Flüssigkeiten in die bestehende petrochemische Infrastruktur
untermauert.
?Die Herausforderung, vor der unsere Branche steht, besteht nicht mehr lediglich
darin, zu zeigen, dass Kunststoff chemisch recycelt werden kann", so Eric
Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro.?Der nächste Schritt besteht darin,
die globale Kunststoff-Wertschöpfungskette, ihre Einschränkungen und die
regulatorischen Anforderungen zu verstehen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie HCT
so konfiguriert werden kann, dass es sich im industriellen Maßstab in die
bestehende petrochemische Infrastruktur integrieren lässt. Bei CRE freue ich
mich darauf, den Ansatz von Aduro beim Polyolefin-Recycling vorzustellen,
darüber zu berichten, welche Erkenntnisse wir durch die NGP-Pilotanlage
gewinnen, und zu erläutern, wie diese Arbeit unseren Fortschritt auf dem Weg zur
geplanten FOAK-Anlage in Chemelot beeinflusst."
Aduro trat im März 2026 dem Verband Chemical Recycling Europe
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-
Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR211&utm_medium=Pr
essRelease) bei und baute damit seine Beteiligung an den Diskussionen der
europäischen Industrie zum Thema chemisches Recycling aus, darunter zu
regulatorischen Rahmenbedingungen, Zertifizierungssystemen, Massenbilanzierung
und der Entwicklung politischer Strategien. Diese Bereiche sind von
unmittelbarer Bedeutung für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot und den
möglichen Einsatz von aus HCT gewonnenen kreislauffähigen Rohstoffen innerhalb
der europäischen Kunststoff-Wertschöpfungsketten.
Die CRE-Jahreskonferenz 2026 beginnt am 29. September 2026 mit einem Networking-
Dinner, gefolgt vom Hauptprogramm der Konferenz am 30. September 2026 in
Brüssel. In den Sitzungen werden der regulatorische Rahmen für das chemische
Recycling, die Nachfrage nach kreislauffähigen Materialien, die Fortschritte der
CRE-Mitglieder sowie die Herausforderung der Aufbereitung im Kunststoffrecycling
behandelt. Branchenvertreter und andere interessierte Akteure sind herzlich
eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich an der Diskussion über
den Weg Europas hin zu den Kreislaufwirtschaftszielen für 2030 zu
beteiligen. Weitere Informationen zur Anmeldung
(https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-ready-for-2030-targets-powering-
circular-plastics-made-in-europe-tickets-1985497741192?aff=oddtdtcreator) sowie
zum Programm erhalten Sie bei Chemical Recycling Europe
unter https://www.chemicalrecyclingeurope.eu
(https://www.chemicalrecyclingeurope.eu/).
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com
(https://www.adurocleantech.com/)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck
Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-
amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Teilnahme von Eric Appelman an
der Jahreskonferenz?Chemical Recycling Europe" 2026 sowie der Themen, die
voraussichtlich in seinem Vortrag behandelt werden; die weitere
Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum
industriellen Einsatz; die Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als
Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens am Standort Chemelot; die
potenzielle Integration von HCT-basierten Produkten in bestehende petrochemische
Wertschöpfungsketten; sowie die potenzielle Relevanz europäischer
Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil
und Massenbilanz für die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen für die
Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,
Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen
abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen am
Konferenzprogramm; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung
und der Skalierung; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung des FOAK-Programms;
Änderungen der regulatorischen, Zertifizierungs- oder Marktbedingungen; die
Marktakzeptanz von aus autologen Zelltherapien (HCT) gewonnenen Produkten; die
Verfügbarkeit von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen
Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar
sind.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bca4e58c-9d45-453a-9b83-
e3fe4e05c329
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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